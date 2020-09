Popülerliğini korurken klasik kalabilmek

Deniz mahsulleri ve özellikle kabuklular, envai çeşit ot, tazecik sebzeler ve bir de Ayvalık mutfağının simyası zeytinyağı... Tüm bunlara Girit ve Midilli’den mübadeleyle gelenlerin yemek kültürü de eklenince, Türkiye’nin geri kalanından ayrışan bir mutfak çıkıyor ortaya. Şunu son derece net söyleyebilirim: Ayvalık’ta kötü yemek bulmak uğraş ister.

Ayvalık tatiline gidenler, anakaraya incecik bir yolla bağlanan Alibey yani Cunda Adası’nı hedef alsa da şehir merkezini ihmal etmemek gerek. Özellikle Macaron Mahallesi son zamanlarda hayli gözde. Macaron, yazıldığı gibi okunuyor, Fransızların ‘makaron’u gibi değil. Mercanköşkün Latincesi ‘marjoram’dan geliyor. Burada yaşayan Rumlar mercanköşke macarona dermiş. Bahçelerde mercanköşk yetiştirilir, çayı demlenip içilirmiş. Burada yol bulmaya çalışmayın, tam tersine kaybolun ve antikacısından ekmekçisine adımbaşı önünüze çıkan dükkânları keşfedin. Öğlen Mor Salkım’ın zeytinyağlılarından ve yoğurtlu oğlak eti gibi özel yemeklerinden yiyip hemen yan taraftaki Macaron Muhallebicisi’nde kahve ve tatlı keyfi yapın.



Ayvalık’ta bir balık restoranına oturduğunuzda balığa ulaşmanız için aşmanız gereken bir meze deryası bulunuyor. Burada her restoranın kendine has özel mezeleri var. Ama adada bolca yenilen kidonya (bir çeşit deniz kabuklusu), akivades (kum midyesi) ve karadiken (denizkestanesi), deniz fasulyesiyle güveçte sıcak ot, üstüne lor karışımı sürülüp kızartılarak sunulan dilim patlıcan yani Rum böreği ve yemek sonrası gelen, üzerine karadut ya da vişne reçeli dökülmüş tazecik lor peyniri hemen hemen her restoranın ortak paydası. Bir de her şeye soya sosu basan, hardal veya çedar peyniri ekleyen yerler var ki umarım sayıları artmaz ve yemek kültürü yozlaşmaz.



Nerede yemeli?

TAMAM MEYHANE: Geçmişteki meyhane geleneğini korumaya çalışıyor. Mesela meze dolabı yok. Kendinizi meyhanecinin ellerine bırakın. Her şey günlük ve taptaze. Buranın mottosu “Karşılıklı saygı, karşılıksız sevgi”. Mutfakta ailesi üç nesildir bu işi yapan Volkan Ertan var. Uykuluk, fellah köftesi, tam tekmil fava, etli pazı sarma... Tavsiyem, önünüze ne getirirlerse yemeniz.