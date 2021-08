Otantik semtin eski ve yeni lezzetleri

Sahilde de olsa yemeğin iyisini, servisin kalitelisini arayanlara bu yazın en lezzetli plajlarını yazdım. Popüler sahillerin lahmacun fiyatlarıyla haber olmasına aldırmayın; en taze ceviche’lerden Bargilya karidesli pilava fine dining restoranları aratmayan adresler var...

YER BULMAK ÇOK ZOR

Sea Me, Büyük Boncuklu Koyu, Fethiye

‘İyi mekân’ kavramını sadece Bodrum ve Çeşme’de zannedenlere en iyi cevap Sea Me. Yaptığı işte gustosunu ortaya koyan Mustafa Argın, geçen yıl açtığı Sea Me plajına bu yıl sadece yetişkinlerin kabul edildiği Sea Me More’u da ekledi. Damak ferahlatan salatalardan iştah açan makarnalara ve doyurucu ana yemeklere seçenek çok ama bu yazın esas dikkat çekeni, iddialı suşi ve gyozo, tepenyaki gibi Uzakdoğu yemeklerinden oluşan özel menüleri. Sadece günbatımı için bile bu plaja gidenler olduğunu söylemeden geçmeyelim.



MUTFAKTA PORTEKİZLİ VARFolie, Bodrum

Folie, bu sezon Dubaili bir yeme-içme grubunun ilk oteli olan Mett’in plajında açıldı. Otelin müşteri odaklı hizmet anlayışı Folie Restaurant’da da hissediliyor. Mutfakta Portekizli şef Pedro Miguel var. Hal böyle olunca deniz mahsullerinin ustaca kullanıldığı tabaklar menünün yıldızı olmuş; ıstakozlu tagliatelle, narenciye soslu akya balığı carpaccio, tatlı-ekşi sosla glaze edilmiş ahtapot gibi... Haremtan Koyu’nun en özel noktalarından birinde, iskele üzerinde saat 20.30’a kadar hizmet veriyor.