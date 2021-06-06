Kırmızı karideslerin yolculuğu

Yaklaşık bir aydır Latin Amerika’yı geziyorum; ABD ile devam ettiğim turum yakında İstanbul’da tamamlanacak. Bu sırada dört kez ülke sınırı geçtim; büyüklü küçüklü tam 8 havalimanı kullandım. Aşıyla beraber esneyen seyahat kuralları yine de birçok sürpriz barındırıyor. İşte tecrübelerimden çıkardığım havalimanı dersleri...



Peru Jorge Chavez Havalimanı’ndaki dokuz kıvrımlı pasaport kuyruğunda ağır ağır ilerliyoruz. Son kıvrıma geldiğimizde görevli bize bakarak uzaktan, yüksek sesle İspanyolca bir şeyler söylüyor. Anlamıyoruz. El işaretleriyle yüzümüzü kapatmamız gerektiği gibi hareketler yapıyor. Yine anlamıyoruz, zira maskelerimiz yüzümüzde. Kafamızı kaldırıp etrafımıza baktığımız an fark ediyoruz herkesin yüzünde, maskelerinin üzerindeki şeffaf siperlikleri. Meğer Peru’da havalimanı sınırlarına girdiğiniz an siperlik takmanız şartmış ve biz bunu bir şekilde hiçbir yerde okumamışız.

SOSYAL HAYATI UNUTMAYIN

Kadın polis tek ayak üzerine cezaya kaldırılmış tembel öğrenciler gibi kenarda yarım saat kadar bizi beklettikten sonra kontrole alıyor ve hemen ardından da siperlik almamız gereken dükkâna yönlendiriyor. Su damacanası dibini kafanıza geçirmiş hissiyatı veren, normalin beş katı fiyatına aldığımız siperlikleri takıveriyoruz.

Pandemi döneminde seyahat kolay değil. Uyulması gereken ortak kurallar dışında Peru gibi kendine özel kuralları olan yerler de olabiliyor. Bu da demek oluyor ki seyahat etmek artık rüyalarına giren iflah olmaz gezginlerin yapması gereken en önemli şeylerden biri, seyahat etmeden önce varış yerlerindeki koşullara dikkat etmek.

Gelin pandemi koşullarına uygun bir seyahat planlamasını adım adım birlikte yapalım:

* Özellikle yurtdışı için seyahat planlamasına başlamadan önce yapmanız gereken ilk şey, gitmek istediğiniz yerin ülke dışından gelenlere karantina uygulayıp uygulamadığını öğrenmek. Birkaç gün karantina bile olsa tatil kafasına giren hiç kimsenin bunu isteyeceğini sanmıyorum.

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