Her şehrin baharı ayrı lezzetli

Bahar doğayı olduğu gibi mutfakları da hareketlendiriyor. Ege’de birbirinden farklı otlar, Karadeniz’de kalkan, Antep’te kahvaltıyı şölene dönüştüren sahan kaymağı, Antalya’da oğlak köftesi; sadece bu mevsimin tatları… Baharda yapılabilen bazı yemekler yöreden yöreye değişiyor, bize de bu mevsimi kaçırmamak düşüyor.
Aile balıkçı, her şey taze
Kalkan balığı-Sinop
Fiyatlar tavan yapmış olsa da kalkan mevsiminde en iyi kalkanı yazmazsak olmaz. Bu aylarda sadece doyasıya kalkan yemek için Samsun ve Sinop’a giden epeyce insan var. Sinop’ta Okyanus Balık keyifle oturup yemek yiyebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Restoranı işleten ailenin aynı zamanda balıkçı olması yiyeceklerinizin tazeliğinin de garantisi. Balığınıza bol yeşillikli bir salatayla karalahana sarması, turşu kavurması ve elbette tazecik mısır ekmeği eşlik edecek. Oralara kadar giderseniz Türkiye’deki tek fiyort örneği olan Hamsilos Koyu’nu da mutlaka görün.
Kırlardan toplanıyor
Ege otları -Ayvalık
Ege’nin pazarları bu mevsimde daha bir iştah kabartıyor, esnaf lokantaları da keza öyle. Ayvalık’ta Macaron Mahallesi’ndeki Mor Salkım’da her daim mevsim otlarının en lezzetli halini tadabilirsiniz. Elvan Yıkılmazdağ’ın sahibi olduğu mekânda sadece kadınlar çalışıyor. Bu ara ne mi var? Oğlak etli arapsaçı, kuzu etli akkız (şevketibostanın yeşil kısmı), cibez ve hindiba gibi otların haşlanıp sızma zeytinyağıyla lezzetlendirildiği salatalar. Ayrıca 10’dan fazla ot çeşidinin karışık kavrulup sarımsaklı yoğurtla sunulduğu ot kavurma tadabilirsiniz.
Kızılırmak Deltası’ndan sofraya
Karayaka Kuzusu - Samsun
Aldığımız haberlere göre bu yıl bol yağış alan Kızılırmak Deltası göz alabildiğine taze otlarla donanmış. Bunlarla beslenen kuzular da haliyle lezzetin doruğuna ulaşmış. Karayaka kuzusunu yaz aylarında sebzeler de iyice lezzetlendiğinde Tokat’ta Tokat kebabında deneyebilir, Samsun yaylalarında köylerde kuzu çevirme yiyebilirsiniz. Ama bu lezzetli yerli ırkı evinize kadar güvenle getiren Nebyan Doğal’dan sipariş de verebilirsiniz. Ayrıca İstanbul Kalamış ve Ankara Çay Yolu’nda açtıkları yeni dükkânlarında sadece satmakla kalmayıp artık kendi ürünlerini pişirerek de sunuyorlar.
En az 40 enginar...
Enginar - Urla
Her ne kadar artık neredeyse tüm yıl tezgâhlarda tazesini görsek de çıtır çıtır Ege sakız enginarının bu aralar tam zamanı. Sakız enginarı Marmara Bölgesi’nde yetiştirilen Bayrampaşa’yla birlikte iki yerel çeşidimizden biri. Diğerine göre daha minik, ince ve uzun başlı. Yapraklarıyla yemeye en uygun çeşit. Ağırlıklı olarak Urla ve çevresinde yetişen sakız enginar aralıkta başlayıp nisan sonlarına kadar devam ediyor ve erkenci çeşit olarak biliniyor. Bu dönem çıkan taze bakla ve bezelyeyle pişirerek, körpecik yapraklarının arasını pirinçli harçla doldurup zeytinyağlı dolmasını veya bol aromatik otla pilavını yaparak tadına varabilirsiniz. Urla’ya gittiğinizdeyse Beğendik Abi gibi esnaf lokantalarında veya Hiç Lokanta gibi modern mutfak sunan mekânlarda farklı hallerini de deneyebilirsiniz. Gidemiyorsanız sadece limon suyu kullanarak hazırlanan konservelerden www.mimasbahce.com adresinden de sipariş verebilirsiniz. Eskiler mevsiminde en az 40 enginar yemek gerektiğini söyler, aklımızda bulunsun…
Mevsimi yok sanmayın
Kokoreç - İzmir
Her mevsim yiyoruz diye kokorecin mevsimi yok sanmayın. Uykulukların iyice bollaştığı bu aylarda uykulukla birlikte sarılan atom kokorecin tadı her daim bir başka. Sakatat kültürünün geliştiği ve haliyle çok iyi ustaların olduğu İzmir’de bu mevsim kokorecin tadına doyum olmaz. 1982’den bu yana bu işi yapan Kokoreççi Baki Usta bunlardan biri. Şu anda işin başında oğlu Volkan var. Atom kokorecini süt kuzusu mevsimi olan mart-nisan ve mayıs aylarında ağırlıkla Balıkesir’den seçilen kuzulardan, içine badem ve boğazlık denen uykulukları koyarak hazırlıyor. Badem, kuzu bumbarların üzerindeki yağlı bölümlerin adı. Boğazlıksa kuzunun boğaz bölgesinden elde ediliyor ve diğerine göre daha yağsız. Türkiye’nin her yerine siparişle çiğ kokoreç gönderiyorlar.
Kahvaltıda böylesini görmediniz
Sahan kaymağı - Gaziantep
Genelde koyun sütü kullanılır. Akşamüzeri sağımından gelen taze süt ocağa konur, kaynama emaresi görüldüğü anda ocaktan alınıp tepsilere dökülür. Bu tepsiler serin bir yere bırakılır ve sabaha kadar beklenir. Özel yapılan ekmekler kaymak bağlamış sütün üzerine bırakılır. Bir süre bekledikten sonra dikkatlice alınan ekmekler sevis edilir ve genellikle üzerine şeker dökülerek sabah kahvaltısında yenir. Sahan kaymağının en lezzetli olduğu zamanlar tam da bu aylar. Orkide Pastanesi’nde ekmeğiyle birlikte sunulan orijinal halini deneyebilirsiniz.
Yanında ıspanak beğendi...
Oğlak köfte - Antalya
Korkuteli usulü yüzde 100 çebiç (1 yaşında keçi) etiyle yapılan Antalya şiş köftesini meraklıları iyi bilir. Ama özellikle keçilerin yavruladığı bu dönemlerde Antalya’da oğlak etiyle yapılan yemekler bir başka olur. 7 Mehmet Restoran’daki oğlak köfte bunlardan biri. Yanında ıspanak beğendiyle servis edilse de yine yöreye özgü tahinli piyazı da ihmal etmeyin. Üzerine de tahinli kabak tatlısı ve meşhur yanık dondurma olmazsa olmaz.
Her şehrin baharı ayrı lezzetli
Bahar doğayı olduğu gibi mutfakları da hareketlendiriyor. Ege’de birbirinden farklı otlar, Karadeniz’de kalkan, Antep’te kahvaltıyı şölene dönüştüren sahan kaymağı, Antalya’da oğlak köftesi; sadece bu mevsimin tatları… Baharda yapılabilen bazı yemekler yöreden yöreye değişiyor, bize de bu mevsimi kaçırmamak düşüyor.
Aile balıkçı, her şey taze
Kalkan balığı-Sinop
Fiyatlar tavan yapmış olsa da kalkan mevsiminde en iyi kalkanı yazmazsak olmaz. Bu aylarda sadece doyasıya kalkan yemek için Samsun ve Sinop’a giden epeyce insan var. Sinop’ta Okyanus Balık keyifle oturup yemek yiyebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Restoranı işleten ailenin aynı zamanda balıkçı olması yiyeceklerinizin tazeliğinin de garantisi. Balığınıza bol yeşillikli bir salatayla karalahana sarması, turşu kavurması ve elbette tazecik mısır ekmeği eşlik edecek. Oralara kadar giderseniz Türkiye’deki tek fiyort örneği olan Hamsilos Koyu’nu da mutlaka görün.
Kırlardan toplanıyor
Ege otları -Ayvalık
Ege’nin pazarları bu mevsimde daha bir iştah kabartıyor, esnaf lokantaları da keza öyle. Ayvalık’ta Macaron Mahallesi’ndeki Mor Salkım’da her daim mevsim otlarının en lezzetli halini tadabilirsiniz. Elvan Yıkılmazdağ’ın sahibi olduğu mekânda sadece kadınlar çalışıyor. Bu ara ne mi var? Oğlak etli arapsaçı, kuzu etli akkız (şevketibostanın yeşil kısmı), cibez ve hindiba gibi otların haşlanıp sızma zeytinyağıyla lezzetlendirildiği salatalar. Ayrıca 10’dan fazla ot çeşidinin karışık kavrulup sarımsaklı yoğurtla sunulduğu ot kavurma tadabilirsiniz.
Kızılırmak Deltası’ndan sofraya
Karayaka Kuzusu - Samsun
Aldığımız haberlere göre bu yıl bol yağış alan Kızılırmak Deltası göz alabildiğine taze otlarla donanmış. Bunlarla beslenen kuzular da haliyle lezzetin doruğuna ulaşmış. Karayaka kuzusunu yaz aylarında sebzeler de iyice lezzetlendiğinde Tokat’ta Tokat kebabında deneyebilir, Samsun yaylalarında köylerde kuzu çevirme yiyebilirsiniz. Ama bu lezzetli yerli ırkı evinize kadar güvenle getiren Nebyan Doğal’dan sipariş de verebilirsiniz. Ayrıca İstanbul Kalamış ve Ankara Çay Yolu’nda açtıkları yeni dükkânlarında sadece satmakla kalmayıp artık kendi ürünlerini pişirerek de sunuyorlar.
En az 40 enginar...
Enginar - Urla
Her ne kadar artık neredeyse tüm yıl tezgâhlarda tazesini görsek de çıtır çıtır Ege sakız enginarının bu aralar tam zamanı. Sakız enginarı Marmara Bölgesi’nde yetiştirilen Bayrampaşa’yla birlikte iki yerel çeşidimizden biri. Diğerine göre daha minik, ince ve uzun başlı. Yapraklarıyla yemeye en uygun çeşit. Ağırlıklı olarak Urla ve çevresinde yetişen sakız enginar aralıkta başlayıp nisan sonlarına kadar devam ediyor ve erkenci çeşit olarak biliniyor. Bu dönem çıkan taze bakla ve bezelyeyle pişirerek, körpecik yapraklarının arasını pirinçli harçla doldurup zeytinyağlı dolmasını veya bol aromatik otla pilavını yaparak tadına varabilirsiniz. Urla’ya gittiğinizdeyse Beğendik Abi gibi esnaf lokantalarında veya Hiç Lokanta gibi modern mutfak sunan mekânlarda farklı hallerini de deneyebilirsiniz. Gidemiyorsanız sadece limon suyu kullanarak hazırlanan konservelerden www.mimasbahce.com adresinden de sipariş verebilirsiniz. Eskiler mevsiminde en az 40 enginar yemek gerektiğini söyler, aklımızda bulunsun…
Mevsimi yok sanmayın
Kokoreç - İzmir
Her mevsim yiyoruz diye kokorecin mevsimi yok sanmayın. Uykulukların iyice bollaştığı bu aylarda uykulukla birlikte sarılan atom kokorecin tadı her daim bir başka. Sakatat kültürünün geliştiği ve haliyle çok iyi ustaların olduğu İzmir’de bu mevsim kokorecin tadına doyum olmaz. 1982’den bu yana bu işi yapan Kokoreççi Baki Usta bunlardan biri. Şu anda işin başında oğlu Volkan var. Atom kokorecini süt kuzusu mevsimi olan mart-nisan ve mayıs aylarında ağırlıkla Balıkesir’den seçilen kuzulardan, içine badem ve boğazlık denen uykulukları koyarak hazırlıyor. Badem, kuzu bumbarların üzerindeki yağlı bölümlerin adı. Boğazlıksa kuzunun boğaz bölgesinden elde ediliyor ve diğerine göre daha yağsız. Türkiye’nin her yerine siparişle çiğ kokoreç gönderiyorlar.
Kahvaltıda böylesini görmediniz
Sahan kaymağı - Gaziantep
Genelde koyun sütü kullanılır. Akşamüzeri sağımından gelen taze süt ocağa konur, kaynama emaresi görüldüğü anda ocaktan alınıp tepsilere dökülür. Bu tepsiler serin bir yere bırakılır ve sabaha kadar beklenir. Özel yapılan ekmekler kaymak bağlamış sütün üzerine bırakılır. Bir süre bekledikten sonra dikkatlice alınan ekmekler sevis edilir ve genellikle üzerine şeker dökülerek sabah kahvaltısında yenir. Sahan kaymağının en lezzetli olduğu zamanlar tam da bu aylar. Orkide Pastanesi’nde ekmeğiyle birlikte sunulan orijinal halini deneyebilirsiniz.
Yanında ıspanak beğendi...
Oğlak köfte - Antalya
Korkuteli usulü yüzde 100 çebiç (1 yaşında keçi) etiyle yapılan Antalya şiş köftesini meraklıları iyi bilir. Ama özellikle keçilerin yavruladığı bu dönemlerde Antalya’da oğlak etiyle yapılan yemekler bir başka olur. 7 Mehmet Restoran’daki oğlak köfte bunlardan biri. Yanında ıspanak beğendiyle servis edilse de yine yöreye özgü tahinli piyazı da ihmal etmeyin. Üzerine de tahinli kabak tatlısı ve meşhur yanık dondurma olmazsa olmaz.