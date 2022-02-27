Dünyanın vegan dostu 10 şehri

Bir akımdan çok yaşam felsefesi olarak kabul edip hayvansal ürünlerden uzak duran ve vegan beslenmeyi benimseyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Dünya kaynaklarına saygı duymak amacıyla vegan menüye geçen şefler, yediğinizi sorgulatacak kadar iyi vegan suşiciler, vegan burgerciler, vegan pazarlar, hatta vegan oteller… Buyurun dünyadaki en vegan dostu kentler.
Süpermarketten kişisel eşyaya
VANCOUVER, KANADA
Veganlığı sadece yemekten öte yaşam felsefesi olarak kabul eden ve gerek sükûneti gerekse insan haklarına verdiği önemle dünya üzerindeki en yaşanası şehirlerden biri Vancouver. Vegan restoranların çokluğundan bahsetmeye gerek yok, vegan süpermarketin yanında vegan ev ve kişisel eşya satan dükkânlar da mevcut.
Beklenenden hızlı çıktı
MADRİD, İSPANYA
İspanya her ne kadar deniz ürünlerinin bolluğu, şarküteri ve et ürünlerinin çeşitliliğiyle bilinse de başkent Madrid’deki vegan alternatifler şaşırtıcı derecede çok. Geleneksel yemekleri -deniz ürünlü olanları bile- başarıyla veganlaştırıp ismini Avrupa’nın en vegan dostu şehirleri arasına yazdırmayı başarmış bir kent. Özellikle son zamanlarda çok fazla vegan işletme açılan şehir, bu konuda beklenenden çok daha hızlı yok kat etti.
İlk vegan yemek okulu burada
TEL AVİV, İSRAİL
Dünyada nüfusa göre vegan kişi sayısı en yüksek olan ülke. İlk vegan yemek okulunun burada açılması, her eylül ayında en büyük vegan festivallerden birine ev sahipliği yapması, 400’den fazla vegan ve vegan-dostu işletmenin bu şehirde olması boşa değil. Vegan bir turist burada neredeyse tüm otellerde çok rahat konaklayabilir ve şehirde farklı dünya lezzetlerini vegan bakış açısıyla tadabilir. Tel Aviv çevresinde çok iyi süt ve peynir ustaları olduğunu biliyoruz ama son yıllarda yaratıcı vegan yemekler bu artizan peynirlerden daha çok konuşulur olmuş.
Çiftlikten masaya
SAN FRANCISCO, ABD
Ödüllü vegan restoranları, Meksika konseptli mekânları, füzyon mutfağını, Hint kültüründen esintileri, suşicilerci, Uzakdoğu mutfağını, sağlıklı hatta çiğ beslenmeye uygun restoranları San Francisco’da bulmak mümkün. Yerel halkın sağlıklı yeme-içme trendlerine çok açık olması ve şehirde tarım arazilerinde yetişen meyve-sebzelerin ‘çiftlikten masaya’ gelebilmesi veganlar için de ideal ortamı yaratıyor.
Geç yakaladı, hızlı ilerledi
MELBOURNE, AVUSTRALYA
Melbourne bu akımı Avrupa’ya göre geç yakalayıp hızlı ilerleyenlerden. İsteyen herkes bu şehirde küçük bir vegan dünya mutfağı turuna çıkabilir. Her millete ve damak zevkine hitap eden seçenekler var. İster salaş bir pizzacıda vegan pizzanızı yiyip üstüne vegan tatlınızın keyfini çıkarın ya da şık bir restoranda üst düzey Fransız mutfağından lezzetli bir tabak tercih edin; her halükârda memnuniyet garanti.
Etnik seçenek çok
LONDRA, İNGİLTERE
Londra sadece vegan, vejetaryen ve sebze dostu değil, aynı zamanda en fazla vegan etnik mutfak seçeneklerine de sahip şehirlerden biri. Vegan pazarlar, vegan akşam yemeği kulüpleri, yemek kursları, vegan dövmeci, vegan güzellik salonu, vegan kasap ve peynirciler, hatta Hilton London Bankside otelinde vegan süit… Veganlıkla alakalı aradığınız her şeyi bu başkentte bulabilirsiniz.
Bu mutfağın genlerinde var
CHENNAL, HİNDİSTAN
Batı’nın son zamanlarda popüler olan ‘veganlık’ konsepti aslında Hindistan’da binlerce yıldır yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Hindistan nüfusunun yaklaşık yarısının vejetaryen olduğu tahmin ediliyor. Beş yıldızlı otellerden yerel restoranlara vejetaryen yemekler zaten hayatın bir parçası. Özellikle Güney Hindistan’ın ağırlıklı olarak pirinç, bakliyat, Hindistan cevizi sütü kullanılan mutfağının genetik kodlarında veganlık var. Chennai ise sokak yemeğinden şık restorana en fazla alternatifi sunan şehir.
Kebaptan fine dining’e...
BERLİN, ALMANYA
Soslisi, kebabı, döneri meşhur Berlin’in bu listede olmasına şaşırdınız değil mi? Hiç şaşırmayın. Şehirde 50’den fazla vegan mekân var. Bitki bazlı dondurma ve vegan sosis çeşitlerine de son zamanlarda bolca rastlamak mümkün. Vöner’deki vegan kebaplar ve Koops’un vegan fine dining tabakları da oldukça popüler. Sadece yemek değil, vegan yaşam tarzına uygun kıyafetler, hatta vegan dostu otel bile var bu şehirde. Anlayacağınız yaklaşık 80 bin kişilik vegan nüfusuyla Berlin dünyanın en vegan dostu şehirlerinden biri unvanını fazlasıyla hak ediyor.
Daha uygun fiyatlar
LOS ANGELES, ABD
Alev alev yanan mangalda pişen etler, kocaman burgerler henüz popülaritesini yitirmemiş olsa da bitki bazlı beslenenlerin sayısı Amerika’da gün geçtikçe artıyor, veganlık gittikçe yaygınlaşıyor. Rakibi New York’a göre erişimi biraz daha kolay, düşük fiyatlı, çeşitli, trendleri takip eden, rahat seçenekleriyle Los Angeles veganlar için ‘kolay’ bir şehir. Ödüllü şef restoranları, donut’lar, suşiler, vegan festivaller… Bunların hepsinin buluşma noktası Los Angeles.
‘İçinde balık mı var?’ dedirtiyor
VARŞOVA, POLONYA
Kentte veganlığın yeri sizi şaşırtacak kadar geniş. Yediğiniz suşide balık olup olmadığını sorgulatacak kadar iyi vegan suşiciler, tereyağı kullanmadan müthiş kruvasanlar hazırlayan pastaneler, et tabaklarıyla aynı görünümde nefis vegan tabak hazırlayan yaratıcı şefler… Vegan yemek adına bu şehirde beklediğinizden çok daha fazlasını bulacaksınız.
Dünyanın vegan dostu 10 şehri
Bir akımdan çok yaşam felsefesi olarak kabul edip hayvansal ürünlerden uzak duran ve vegan beslenmeyi benimseyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Dünya kaynaklarına saygı duymak amacıyla vegan menüye geçen şefler, yediğinizi sorgulatacak kadar iyi vegan suşiciler, vegan burgerciler, vegan pazarlar, hatta vegan oteller… Buyurun dünyadaki en vegan dostu kentler.
Süpermarketten kişisel eşyaya
VANCOUVER, KANADA
Veganlığı sadece yemekten öte yaşam felsefesi olarak kabul eden ve gerek sükûneti gerekse insan haklarına verdiği önemle dünya üzerindeki en yaşanası şehirlerden biri Vancouver. Vegan restoranların çokluğundan bahsetmeye gerek yok, vegan süpermarketin yanında vegan ev ve kişisel eşya satan dükkânlar da mevcut.
Beklenenden hızlı çıktı
MADRİD, İSPANYA
İspanya her ne kadar deniz ürünlerinin bolluğu, şarküteri ve et ürünlerinin çeşitliliğiyle bilinse de başkent Madrid’deki vegan alternatifler şaşırtıcı derecede çok. Geleneksel yemekleri -deniz ürünlü olanları bile- başarıyla veganlaştırıp ismini Avrupa’nın en vegan dostu şehirleri arasına yazdırmayı başarmış bir kent. Özellikle son zamanlarda çok fazla vegan işletme açılan şehir, bu konuda beklenenden çok daha hızlı yok kat etti.
İlk vegan yemek okulu burada
TEL AVİV, İSRAİL
Dünyada nüfusa göre vegan kişi sayısı en yüksek olan ülke. İlk vegan yemek okulunun burada açılması, her eylül ayında en büyük vegan festivallerden birine ev sahipliği yapması, 400’den fazla vegan ve vegan-dostu işletmenin bu şehirde olması boşa değil. Vegan bir turist burada neredeyse tüm otellerde çok rahat konaklayabilir ve şehirde farklı dünya lezzetlerini vegan bakış açısıyla tadabilir. Tel Aviv çevresinde çok iyi süt ve peynir ustaları olduğunu biliyoruz ama son yıllarda yaratıcı vegan yemekler bu artizan peynirlerden daha çok konuşulur olmuş.
Çiftlikten masaya
SAN FRANCISCO, ABD
Ödüllü vegan restoranları, Meksika konseptli mekânları, füzyon mutfağını, Hint kültüründen esintileri, suşicilerci, Uzakdoğu mutfağını, sağlıklı hatta çiğ beslenmeye uygun restoranları San Francisco’da bulmak mümkün. Yerel halkın sağlıklı yeme-içme trendlerine çok açık olması ve şehirde tarım arazilerinde yetişen meyve-sebzelerin ‘çiftlikten masaya’ gelebilmesi veganlar için de ideal ortamı yaratıyor.
Geç yakaladı, hızlı ilerledi
MELBOURNE, AVUSTRALYA
Melbourne bu akımı Avrupa’ya göre geç yakalayıp hızlı ilerleyenlerden. İsteyen herkes bu şehirde küçük bir vegan dünya mutfağı turuna çıkabilir. Her millete ve damak zevkine hitap eden seçenekler var. İster salaş bir pizzacıda vegan pizzanızı yiyip üstüne vegan tatlınızın keyfini çıkarın ya da şık bir restoranda üst düzey Fransız mutfağından lezzetli bir tabak tercih edin; her halükârda memnuniyet garanti.
Etnik seçenek çok
LONDRA, İNGİLTERE
Londra sadece vegan, vejetaryen ve sebze dostu değil, aynı zamanda en fazla vegan etnik mutfak seçeneklerine de sahip şehirlerden biri. Vegan pazarlar, vegan akşam yemeği kulüpleri, yemek kursları, vegan dövmeci, vegan güzellik salonu, vegan kasap ve peynirciler, hatta Hilton London Bankside otelinde vegan süit… Veganlıkla alakalı aradığınız her şeyi bu başkentte bulabilirsiniz.
Bu mutfağın genlerinde var
CHENNAL, HİNDİSTAN
Batı’nın son zamanlarda popüler olan ‘veganlık’ konsepti aslında Hindistan’da binlerce yıldır yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Hindistan nüfusunun yaklaşık yarısının vejetaryen olduğu tahmin ediliyor. Beş yıldızlı otellerden yerel restoranlara vejetaryen yemekler zaten hayatın bir parçası. Özellikle Güney Hindistan’ın ağırlıklı olarak pirinç, bakliyat, Hindistan cevizi sütü kullanılan mutfağının genetik kodlarında veganlık var. Chennai ise sokak yemeğinden şık restorana en fazla alternatifi sunan şehir.
Kebaptan fine dining’e...
BERLİN, ALMANYA
Soslisi, kebabı, döneri meşhur Berlin’in bu listede olmasına şaşırdınız değil mi? Hiç şaşırmayın. Şehirde 50’den fazla vegan mekân var. Bitki bazlı dondurma ve vegan sosis çeşitlerine de son zamanlarda bolca rastlamak mümkün. Vöner’deki vegan kebaplar ve Koops’un vegan fine dining tabakları da oldukça popüler. Sadece yemek değil, vegan yaşam tarzına uygun kıyafetler, hatta vegan dostu otel bile var bu şehirde. Anlayacağınız yaklaşık 80 bin kişilik vegan nüfusuyla Berlin dünyanın en vegan dostu şehirlerinden biri unvanını fazlasıyla hak ediyor.
Daha uygun fiyatlar
LOS ANGELES, ABD
Alev alev yanan mangalda pişen etler, kocaman burgerler henüz popülaritesini yitirmemiş olsa da bitki bazlı beslenenlerin sayısı Amerika’da gün geçtikçe artıyor, veganlık gittikçe yaygınlaşıyor. Rakibi New York’a göre erişimi biraz daha kolay, düşük fiyatlı, çeşitli, trendleri takip eden, rahat seçenekleriyle Los Angeles veganlar için ‘kolay’ bir şehir. Ödüllü şef restoranları, donut’lar, suşiler, vegan festivaller… Bunların hepsinin buluşma noktası Los Angeles.
‘İçinde balık mı var?’ dedirtiyor
VARŞOVA, POLONYA
Kentte veganlığın yeri sizi şaşırtacak kadar geniş. Yediğiniz suşide balık olup olmadığını sorgulatacak kadar iyi vegan suşiciler, tereyağı kullanmadan müthiş kruvasanlar hazırlayan pastaneler, et tabaklarıyla aynı görünümde nefis vegan tabak hazırlayan yaratıcı şefler… Vegan yemek adına bu şehirde beklediğinizden çok daha fazlasını bulacaksınız.