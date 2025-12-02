Türkiye’nin uluslararası öğrenci hedefi

Haberin Devamı

Amerika Birleşik Devletleri, OpenDoors/IIE’nin 2024–2025 verilerine göre 1.1 milyon uluslararası öğrenciyle uzun yıllardır olduğu gibi dünya liderliğini sürdürürken, Türkiye’nin son yıllardaki performansı dikkat çekici bir şekilde ivme kazanmış durumda. YÖK’ün 2024–2025 dönemine ait resmi istatistikleri uluslararası öğrenci sayısını 337 bin olarak gösterse de, Türkiye’nin bu alandaki ivmesi büyük bir sıçrama ile 2025–2026 eğitim yılı sonunda 370 binin üzerine çıkacak gibi gözüküyor. StudyinTurkiye.Com Kurucu Müdürü Caner Otrakçı, bu artışı değerlendirirken şunları vurguluyor: “ABD elbette dünya lideridir fakat Türkiye’nin yükselişi nicelikten daha fazla nitelik üretme kapasitesine dayanıyor. Biz artık bölgesel değil, küresel bir eğitim markasıyız.” Otrakçı’ya göre bu yükseliş sadece bir sayısal artış değil; Türkiye’nin uluslararası alandaki görünürlüğünü, etkisini ve soft power gücünü artıran çok katmanlı bir dönüşümün parçası.

TÜRKİYE 95 ÜLKEDE ABD’DEN DAHA FAZLA ÖĞRENCİ ÇEKİYOR



(YÖK - OpenDoors 2024–2025 Karşılaştırmalı Analiz)

Uyruk temelli analizler, Türkiye’nin ABD’yi tam 95 ülkede geride bıraktığını gösteriyor. Bu ülkeler; Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Otrakçı, bunun Türkiye için stratejik anlamını şöyle açıklıyor: “Bu tablo tesadüf değil; Türkiye’nin güven, istikrar, erişilebilirlik ve kültürel yakınlık üzerinden inşa ettiği güçlü bir cazibenin sonucudur.”

TÜRKİYE 95 ÜLKEDE ABD’Yİ NASIL GERİDE BIRAKTI?

Hazırlanan tabloya göre Türkiye, uyruk bazında ABD’ye özellikle şu bölgelerde büyük fark atıyor:

1.Orta Doğu

• Irak

• İran

• Suriye

• Ürdün

• Yemen

• Filistin

Bu ülkelerde Türkiye, gerek coğrafi yakınlık gerek kültürel bağlar nedeniyle açık ara birinci tercih.

2.Orta Asya

• Azerbaycan

• Kazakistan

• Kırgızistan

• Tacikistan

• Türkmenistan

• Özbekistan

ABD ile kıyaslandığında Türkiye bu bölgede 10–15 kat daha fazla öğrenci çekiyor.

3.Balkanlar

• Arnavutluk

• Bosna-Hersek

• Kosova

• Kuzey Makedonya

Bu ülkelerde Türkiye’nin güçlü tarihi ve sosyal bağları, üniversiteleri doğal bir cazibe merkezi haline getiriyor.

4.Afrika

Türkiye, Afrika’nın 35’ten fazla ülkesinde ABD’den daha yüksek öğrenci sayılarına sahip.

Bunlar arasında aşağıdaki ülkeler önemli yer tutuyor.

• Çad

• Nijer

• Gambiya

• Etiyopya

• Kenya

• Somali

• Sudan

• Cibuti

ÜNİVERSİTE SAYILARI: ABD BÜYÜK, TÜRKİYE YOĞUN

ABD: 4 bin 300 üniversite

Türkiye: 208 üniversite

Her ne kadar ABD ölçek olarak daha büyük olsa da Türkiye’nin 208 üniversiteyle yüzlerce ülkeden öğrenci çekmesi, uluslararasılaşma yoğunluğunun yüksekliğini gösteriyor. Otrakçı’ya göre: “Türkiye küçük ölçekte dev bir sonuç üretiyor. ABD’nin 4 bin 300 üniversitesi var; biz 208 üniversiteyle bu coğrafyanın en yüksek öğrenci yoğunluğuna sahip ülkesiyiz. Bu stratejik bir başarıdır.”

TÜRKİYE’NİN YUMUŞAK GÜCÜ (SOFT POWER) YÜKSELİYOR

Uluslararası öğrenciler, sadece eğitim alan gençler değil, aynı zamanda Türkiye’nin gönüllü kültür elçileri haline geliyor. Otrakçı’nın sıkça vurguladığı söz, bu vizyonu açıklıyor: Türkiye’ye bir kıvılcım olarak gelen her bir gencin, eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine birer alev olarak dönmelerini arzuluyoruz.” Bu ifade, uluslararası öğrencilerin Türkiye’nin yumuşak gücüne nasıl katkı sunduğunu özetliyor:

• Türk kültürünü tanıyorlar.

• Türkiye ile bağ kuruyorlar.

• Ülkelerine döndüklerinde Türkiye lehine bir kamuoyu oluşturuyorlar.

• Ticaret, diplomasi ve sosyal ilişkilerde Türkiye ile daha yakın çalışıyorlar.

Bu nedenle uluslararası öğrenciler, uzmanlara göre “Türkiye’nin 21. yüzyıldaki en etkili dış politika enstrümanlarından biri” olmaya aday.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜME ALANLARI

OpenDoors verilerine göre ABD’nin üstün olduğu ama Türkiye’nin henüz yeterli pay alamadığı ülkeler:

• Çin

• Hindistan

• Güney Kore

• Vietnam

• Nijerya

• Brezilya

• Suudi Arabistan

Otrakçı, bu pazarlara yönelik stratejinin önemini şöyle açıklıyor: “Bu ülkeler Türkiye’nin ikinci sıçrama alanı olacak. Doğru burs, doğru tanıtım, doğru ajans modeliyle Türkiye 500 bini aşmakla kalmaz, küresel alanda ilk 5’e girer.”

TÜRKİYE ARTIK ‘YENİ BÜYÜK OYUNCU’

ABD, 1.1 milyon öğrenciyle lider olmayı sürdürüyor ancak Türkiye’nin 2025–2026’da 370 bin öğrenci barajını aşması ve 95 ülkede ABD’yi geçmesi, uluslararası eğitim pazarında güç dengelerinin değişmeye başladığını gösteriyor. Otrakçı’nın son değerlendirmesi ise vizyonu net biçimde özetliyor: “Türkiye sadece öğrenciyi çekmiyor; bir gelecek inşa ediyor. Bu gençler yarının liderleri olacak ve Türkiye onların kalbinde ayrı bir yere sahip olacak.”

