İngiltere’de oturum almak zor mu?

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Bu anlaşma, resmi adıyla Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA), Türk vatandaşlarına İngiltere’de iş kurmak için vize başvurusunda bulunma sürecini kolaylaştırmıştı ve sadece bireyler için değil, aileleri için de özellikle eğitim alanında büyük faydalar sağladı.

Ankara Anlaşması: 1963 yılında Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında imzalanan ve daha sonra İngiltere’yi de kapsayan Ankara Anlaşması, Türk vatandaşlarına İngiltere’de iş kurma sürecini kolaylaştıran bir yol sağladı. Bu anlaşma, İngiltere’yi fırsatlar ülkesi olarak gören Türk girişimciler için hayati bir yol oldu. Birçok Türk, bu anlaşma kapsamında göç ederek girişimcilik ruhunu getirdi ve İngiltere’nin çeşitli iş dünyasına katkıda bulundu. Türk aileleri için bu göç, iş fırsatlarından daha fazlasını ifade ediyordu; çocuklarına kaliteli eğitim sağlama şansıydı. İngiltere’nin eğitim sistemi, mükemmeliyeti ile tanınır ve bu, göç eden Türklerin çocuklarına daha parlak bir gelecek ve akademik, profesyonel hedeflerine ulaşma potansiyeli sundu.

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Eğitim ve topluma etkisi: Ankara Anlaşması kapsamında göç eden Türk ailelerin çocukları için eğitim alanındaki faydalar abartılamaz. İngiltere’nin okulları ve üniversitelerine erişim, bu çocuklara Türkiye’de ulaşılması zor olabilecek bir eğitim alma imkânı sundu. Bu erişim, prestijli kurumlara kapılar açtı, gelişmiş kurslar ve kapsamlı destek sistemleri sundu ve bu da hem akademik hem de kişisel gelişimi teşvik etti. Ayrıca, İngiltere’nin eğitim sistemine entegrasyon, kültürel değişimi ve okullarda çeşitli bir topluluğun gelişimini kolaylaştırdı. Türk öğrenciler, farklı bakış açıları getirerek ve eğitim ortamını zenginleştirerek İngiltere’nin çok kültürlü dokusuna katkıda bulundu.

Ankara Anlaşması’nın bitişi: Başarısına rağmen, Ankara Anlaşması Brexit’in ardından etkin bir şekilde kapandı. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması, anlaşmanın hükümlerinin artık geçerli olamayacağı anlamına geliyordu ve bu durum, birçok potansiyel Türk göçmen için alternatif yollar aramayı gerektirdi.

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ANKARA ANLAŞMASI SONRASI TÜRKLER İÇİN YENİ GÖÇ SEÇENEKLERİ

Ankara Anlaşması’nın kapanmasıyla, Türk vatandaşları artık İngiltere’ye göç etmek için yeni göç kurallarını takip etmek zorunda. Birkaç vize seçeneği mevcut olup, bunlar farklı gereksinimler ve zorluklarla birlikte gelir.

1-Nitelikli çalışan vizesi: Bu vize, geçerli bir sponsorluk lisansına sahip bir İngiliz işverenden iş teklifi gerektirir. Rol, belirli yetenek ve maaş eşiklerini karşılamalıdır ve bu, yüksek vasıflı profesyoneller için uygundur.

2-Yenilikçi ve start-up vizeleri: Bu vizeler, İngiltere’de iş kurmak isteyen bireyler için tasarlanmıştır. Yenilikçi vize, önemli bir yatırım ve onaylanmış bir kuruluş tarafından onaylanmış bir iş fikri gerektirir. Start-Up Vizesi, yatırım açısından daha az talepkâr olup, yine de yenilikçi bir iş fikri ve onay gerektirir.

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3-Öğrenci vizesi: Eğitim fırsatları arayanlar için öğrenci vizesi hâlâ geçerli bir seçenektir. Bu vize, Türk öğrencilerin İngiltere üniversitelerinde ve okullarında eğitim almasına olanak tanır ve Ankara Anlaşması kapsamında sağlanan eğitim bağlantısını sürdürür.

4-Küresel yetenek vizesi: Bu vize, akademi, araştırma, dijital teknoloji ve sanat gibi alanlarda lider veya potansiyel lider olarak tanınan bireyler için tasarlanmıştır. İstisnai yetenekli bireylerin İngiltere’de çalışma imkânı sunan esnek bir yol sağlar.

ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI

Ankara Anlaşması, İngiltere’deki Türk topluluğunu şekillendirmede girişimciliği teşvik eden ve kalıcı etkiler bırakan eğitim fırsatları sağlayan önemli bir rol oynadı. Kapanışı bir dönemin sonunu işaret etse de Türk vatandaşları İngiltere’ye yeni yollar aramaya ve değişen göçmenlik manzarasına uyum sağlamaya devam ediyor. Türkiye ve İngiltere bu yeni aşamayı ilerletirken, Ankara Anlaşması kapsamında Türk göçmenlerin katkılarını tanımak ve bu eşsiz göç hikâyesinin karakterize ettiği canlı kültür, bilgi ve iş değişimini sürdürmenin yollarını keşfetmek önemlidir. İngiltere’de oturum vize danışmanlığı için bana ulaşabilirsiniz. Ben de bir Ankara Anlaşmalı olarak sizi iyi anlarım ve en doğru alternatif yolları gösteririm. Sevgiyle kalın...

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Günün Sözü: “Eğitim yaşama hazırlık basamağı olarak görülmemelidir çünkü eğitim yaşamın kendisidir.” (John Dewey)

EĞİTİMDEN, BİLİMDEN, BAŞÖĞRETMENİN İZİNDEN AYRILMADIĞINIZ AYDINLIK GÜNLERİNİZ OLSUN.