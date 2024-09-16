İngiltere’de İngilizce eğitimi almayı planlayan Türk öğrencilere kapsamlı rehber

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İNGİLTERE’DE İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİNİN TEMEL EĞİLİMLERİ

1-Öğrenci sayılarında istikrarlı iyileşme: İngiltere’nin İngilizce Dil Eğitimi (ELT) sektörü, 2023 yılında 320 akredite merkeze kayıtlı 360 bin 517 öğrenci ile umut verici bir büyüme gösterdi. Bu, 2022’ye kıyasla yüzde 52’lik bir artışı temsil ediyor. Öğrencilerin çoğu (343 bin 324) tam zamanlı kurslara katılırken, 17 bin 193 öğrenci yarı zamanlı olarak eğitim aldı. Özellikle özel sektör, 334 bin 931 tam zamanlı öğrenciyle, 2022’ye göre yüzde 55’lik bir artış göstererek kayda değer bir büyüme sergiledi. Türk öğrenciler için bu canlanma, İngiltere genelinde geniş bir öğrenim fırsatları yelpazesi sunan güçlü bir pazarı yansıtıyor.

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2-Bölgesel tercihler ve eğitim yerleri: Londra, en popüler destinasyon olmaya devam etse de İngiltere’nin güney ve güneydoğu bölgeleri de ilgi çekiyor. 2023 yılında Güney ve Güneydoğu İngiltere, Londra’yı 715 öğrenci haftasıyla geride bırakarak İngilizce dil öğrenenler için en üst bölge haline geldi. Brighton, Manchester ve Bournemouth gibi şehirler de popüler tercihler arasında yer almakta olup, çeşitli kültürel deneyimler ve genellikle daha uygun yaşam maliyetleri sunmaktadır.

3-Genç öğrencilere yönelik programların artan popülaritesi: İngiltere’de eğitim gören genç öğrenci (18 yaş altı) sayısında dikkate değer bir artış görülmektedir, 2023 yılında tüm öğrencilerin yüzde 60’ını oluşturdular. Bu trend, İngiltere’nin genç öğrenciler için cazibesini ve bu demografiye yönelik kısa dönemli, yoğun İngilizce programlarının artan popülaritesini göstermektedir.

4-Çevrim içi öğrenme fırsatları: İngiltere İngilizce Öğretim Kuruluşları Birliği ilk kez çevrimiçi İngilizce dil kursları hakkında veriler bildirdi. Tam zamanlı çevrim içi kurslar daha az popüler olmasına rağmen, yarı zamanlı çevrim içi kurslara büyük ilgi gösterildi ve 2 bin 780 öğrenci 26 bin 605 öğrenci haftası topladı. Bu trend, eğitimlerine uzaktan başlamak isteyen veya diğer taahhütlerle eğitimlerini dengelemek isteyen Türk öğrenciler için bir fırsat sunmaktadır.

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ÖZEL SEKTÖR VEYA DEVLET SEKTÖRÜ: TÜRK ÖĞRENCİLER NE TERCİH ETMELİ?

Özel sektör kurumları: Özel sektör, İngiltere’nin ELT pazarının en dinamik bölümüdür. 2023 yılında öğrenci haftalarında pandemi öncesi seviyelere göre yüzde 79’luk bir iyileşme göstermiş ve genç öğrenci sayısında (2023’te yüzde 61) artış kaydetmiştir. Bu kurumlar, esneklik, daha kısa ve yoğun kurslar, iş İngilizcesi veya sınav hazırlığı gibi çeşitli uzmanlık programları sunar. Belirli kurslar veya daha kısa süreli eğitim arayışında olan Türk öğrenciler için özel kurumlar daha iyi bir seçenek olabilir.

Devlet sektör kurumları: Buna karşılık, devlet sektörü çeşitli zorluklarla karşılaşmış ve 2022’ye kıyasla öğrenci sayısında yüzde 20, öğrenci haftalarında ise yüzde 28’lik bir düşüş yaşamıştır. Ancak bu kurumlar genellikle daha ekonomik olup, daha geniş bir yarı zamanlı kurs yelpazesi sunmaktadır. Yetişkinler, bu sektördeki öğrencilerin yüzde 90’ını temsil etmekte, bu da daha olgun bir öğrenme ortamını göstermektedir. Bütçesi kısıtlı olan veya daha geleneksel akademik ortamları tercih eden Türk öğrenciler, devlet sektöründeki kurumları değerlendirebilir.

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TÜRK ÖĞRENCİLER VE BAŞLICA KAYNAK PAZARLAR

Türkiye, İngiltere ELT merkezleri için önemli bir kaynak pazar olmaya devam ediyor ve bu da Türk öğrencilerin İngiltere’de İngilizce eğitimine olan güçlü ilgisini yansıtıyor. 2023 yılında Türkiye, öğrenci sayısı ve haftalarında büyüme göstererek ilk 10 kaynak pazar arasında yer aldı. Bu trend, Türk öğrenciler için destekleyici bir çevre ve iyi kurulmuş bir topluluğun varlığını gösteriyor.

İNGİLİZCE DİL YOLCULUĞUNUZA HAZIRLIK

1-Vize gereksinimlerini anlayın: Türk öğrencilerin İngiltere’de eğitim almak için vize gereksinimlerini bilmeleri önemlidir. 6 aya kadar süren kurslar için Kısa Süreli Eğitim Vizesi, daha uzun kurslar için ise Öğrenci Vizesi gerekmektedir. Başvuru sürecine erken başlamak ve tüm belgelerin eksiksiz olduğundan emin olmak, gecikmelerden kaçınmak için kritik öneme sahiptir.

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2-Doğru kursu ve kurumu seçin: Amaçlarınıza en uygun kurum ve kursu bulmak için kapsamlı bir araştırma yapın. Konum, kurs süresi, maliyet ve kurumun itibarı gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Özel kurumlar daha uzmanlaşmış kurslar sunarken, devlet kurumları daha geniş seçenekler sunabilir.

3-Bütçeleme ve finansal planlama: İngiltere’de eğitim almak önemli bir mali yatırım olabilir. Eğitim ücretlerinin yanı sıra Türk öğrencilerin konaklama, yaşam masrafları, seyahat ve sağlık sigortası gibi kalemler için de bütçe yapmaları gerekmektedir. Burs ve mali yardım olanaklarını araştırmak, maliyetleri azaltmaya yardımcı olabilir.

4-Kültürel uyum için hazırlanın: Yeni bir ülkeye taşınmak kültürel uyumu gerektirir. Türk öğrenciler, geçişlerini kolaylaştırmak için İngiltere’nin kültürü, gelenekleri ve yaşam tarzı hakkında bilgi edinmelidir. Öğrenci topluluklarına katılmak, ders dışı etkinliklere katılmak ve yerel alanı keşfetmek, deneyimlerini zenginleştirebilir ve dil becerilerini geliştirebilir.

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Türk öğrenciler için İngiltere, İngilizce dil eğitimi için önde gelen bir destinasyon olmaya devam ediyor ve çeşitli seçenekler ve misafirperver bir ortam sunuyor. Mevcut trendleri anlayarak ve doğru bir şekilde hazırlık yaparak, Türk öğrenciler eğitim yolculuklarından en iyi şekilde faydalanabilir, sadece dil becerilerini değil, aynı zamanda kültürel ve kişisel gelişimlerini de geliştirebilirler. Daha ayrıntılı bilgi için, Türk öğrenciler eğitim danışmanlarına danışabilir ve İngiltere İngilizce Öğretim Kuruluşları Birliği web sitesini ziyaret edebilir.

Günün Sözü: “Eğitimin kökleri acı meyveleri tatlıdır.” (Aristoteles)

EĞİTİMDEN, BİLİMDEN, BAŞÖĞRETMENİN İZİNDEN AYRILMADIĞINIZ AYDINLIK GÜNLERİNİZ OLSUN.