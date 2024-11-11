İngiltere’de ev sahibi olmak kolaylaşıyor mu?

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İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sadece ekonomik büyümeyi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda gayrimenkul yatırımları için de yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

NEDEN ŞİMDİ İNGİLTERE’DE EV YATIRIMI YAPMALISINIZ?

Daha düşük finansman maliyeti: Faiz oranlarındaki düşüş, mortgage kredilerini daha erişilebilir hale getiriyor.

Güçlü sermaye değer artışı: Ağustos ayında yapılan faiz indirimi sonrası konut talebinde büyük bir artış yaşandı.

Artan talep ve kira getirileri: Talep artışıyla birlikte şimdi adım atmak, gelecekte önemli kazançlar sağlayabilir.

Faiz indirimini avantaja çevirmek isteyen veli ve öğrencilerim için tam da yatırım yapmaya uygun, İngiltere’nin en güzel şehirlerinden biri olan Birmingham’a gitmeye karar verdim. Orada gördüklerimi ve izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Londra Euston’dan Birmingham’a doğru hızlı trenle yola çıktım. Yol boyunca İngiltere’nin değişen yüzünü görme fırsatım oldu. Özellikle dikkatimi çekenlerden biri, devasa HS2 inşaat alanıydı. Bu proje, İngiltere’nin kuzey ve güneyi arasında ulaşımı iyileştirecek, ülkenin en büyük altyapı yatırımlarından biri olarak tarihe geçecek olan bir hızlı tren hattı. HS2, Londra ve Birmingham arasındaki mesafeyi kısaltarak bu iki büyük şehri daha da yakınlaştırmayı hedefliyor. Birmingham’a varınca, şehirdeki canlı atmosfer hemen dikkatimi çekti. Birmingham, bir yandan İngiltere’nin sanayi geçmişini gözler önüne seren bir şehirken, diğer yandan modern ve dinamik yapısıyla geleceğe umutla bakan bir kent. Birmingham, Birleşik Krallık’ın en hızlı gelişen şehirlerinden biri olarak, gayrimenkul yatırımcıları için son derece cazip fırsatlar sunuyor. Şehir, 2024-2028 yılları arasında yüzde 19.9 oranında bir konut fiyat artışı öngörüsü ile dikkat çekiyor. Bu oran, Londra’daki artış tahmininden bile daha yüksek. Ayrıca, 2024-2028 yılları arasında yüzde 22.2 oranında kira artışı bekleniyor, bu da şehirde kiralama talebinin giderek arttığını gösteriyor. Birmingham’ın yükselen değeri sadece altyapı projelerinde değil, aynı zamanda büyük şirketlerin bölgeye taşınmasıyla da kendini gösteriyor. Goldman Sachs gibi devlerin burada yeni ofisler açması, şehrin cazibesini artırıyor ve yatırım potansiyelini gözler önüne seriyor. 2023 yılında yüzde 16.7 ile Birleşik Krallık’ın en yüksek yıllık kira artışını kaydeden Birmingham, yatırımcılar için istikrarlı bir gelir kaynağı sunuyor. Şehir, beş üniversiteye ev sahipliği yapıyor ve mezunlarının yüzde 49’unu elinde tutarak kaliteli bir kiracı kitlesi oluşturuyor. Bu durum, özellikle uzun vadeli yatırımlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu dönüşümün en önemli parçası ise sanayi alanlarının konut ve yaşam alanlarına dönüştürülmesi. Birmingham önümüzdeki 25 yıl boyunca sürecek bir kentsel dönüşüm projesine girişiyor. Bu dönüşüm, Birmingham’ı gayrimenkul yatırımcıları için çok cazip bir hale getiriyor. Şehir, kendini yeniden şekillendirirken, yüksek getirili bir yatırım fırsatı sunuyor. Ayrıca, Birmingham’daki nüfusun yüzde 40’ı 25 yaş altı olup, şehir Avrupa’nın en genç şehirlerinden biri olarak, konut talebi ve kira getirisi açısından büyük bir potansiyele sahip. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki yatırımcılara harika bir fırsat sunuluyor. Select Property tarafından geliştirilen Edition Birmingham projesi, Lex Home aracılığıyla ilk kez Türkiye’ye tanıtılıyor. 23-24 Kasım’da İstanbul Swissotel Bosphorus’ta düzenlenecek etkinlikle, bu özel projeyi yakından tanıma şansını kaçırmayın.

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Lex Home İletişim Bilgileri:

Tel: +90 531 7211570

Tel: +44 7960 388678

Tel: +44 7540 000065

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contact@lexhome.co.uk

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Günün Sözü: “Eğitim, yaşamın durumlarını karşılama becerisidir. ” (Dr. John G. Hibben)

EĞİTİMDEN, BİLİMDEN, BAŞÖĞRETMENİN İZİNDEN AYRILMADIĞINIZ AYDINLIK GÜNLERİNİZ OLSUN.