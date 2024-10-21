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40 yıldır İngiltere’de yasayan saygıdeğer iş insanı Özsoy İkibiroğlu ile röportajımdan ben de çok şey öğrendim umarım siz de faydalanırsınız.

Lex Home hangi hizmetleri sunuyor? Şirketiniz nerede kuruldu ve deneyiminiz nedir? Bizlere şirketinizden bahseder misiniz?

Lex Home, Birleşik Krallık’ta gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen müşterilere kapsamlı hizmetler sunan bir emlak danışmanlık firmasıdır. Amacımız, özellikle yurt dışında yatırım yapmak isteyen bireyler ve şirketler için profesyonel bir rehberlik sağlamak. Londra merkezli olarak kurulan Lex Home, gayrimenkul danışmanlığı alanında yılların getirdiği deneyime sahip bir ekip tarafından yönetiliyor. 20 yılı aşkın bir deneyimle danışanlarımıza eşlik ediyoruz. Müşterilerimize hem yatırım amaçlı hem de kişisel kullanım amaçlı gayrimenkuller konusunda danışmanlık sağlıyoruz. Ayrıca, avukatlık hizmetleri, vergi süreçleri, kiralama ve mülk yönetimi gibi birçok hizmeti de içeren kapsamlı bir paket sunuyoruz. Bu sayede, Birleşik Krallık’ta mülk edinmek isteyen herkesin bu süreçte güvenilir bir ortağa sahip olmasını sağlıyoruz.

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İnsanlar neden İngiltere’den ev almayı tercih ediyor? Bu trendin arkasındaki nedenler nelerdir? Ve özellikle Türkiye’de ev sahibi olmak ile İngiltere’de ev sahibi olmak arasında, yatırımcıların İngiltere’ye kaymalarına sebep olan başlıca etkenler nelerdir?

İngiltere, özellikle Londra başta olmak üzere gayrimenkul yatırımında dünyanın en cazip bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bunun birçok nedeni var. Öncelikle, İngiltere’de emlak piyasası çok sağlam ve uzun vadede sürekli bir değer artışı potansiyeli sunuyor. Ekonomik istikrar, güçlü bir hukuki altyapı ve yatırımcı dostu düzenlemeler bu trendi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda, Londra gibi şehirler, dünya çapında finans ve kültür merkezleri olarak kabul edildiği için burada bir gayrimenkul sahibi olmak, yatırımcıya hem prestij hem de güvenilir bir yatırım aracı sağlıyor. Ayrıca, çocuklarının eğitimini burada sürdürebilmeleri ya da iş imkânlarına daha yakın olabilmeleri için de İngiltere’de gayrimenkul satın almayı tercih eden çok sayıda müşterimiz bulunuyor. Ayrıca, Türkiye’de kiracı ile yaşanan hukuki süreçlerdeki zorluklar ve kira getirilerinin zaman zaman riskli hale gelmesi, yatırımcıları daha güvenli bir ortam arayışına itiyor. İngiltere’de ise emlak piyasası oldukça istikrarlı ve hukuki altyapı yatırımcı dostudur.

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Bizlere biraz İngiltere’de ev sahibi olmanın maliyetlerinden bahseder misiniz?

Tabii, İngiltere’de ev sahibi olmanın maliyetleri birkaç faktöre bağlı olarak değişiyor, ancak söylemekte fayda var ki bu maliyetler yönetilebilir seviyelerde kalıyor. Bu masraflar arasında bir defaya mahsus ödenen tapu harcı, avukatlık ücreti ve mülk değerinin yüzde 3-5’i kadar olan Stamp Duty (emlak alım vergisi) bulunuyor. Belirli durumlarda, emlak alım vergisinden muaf olma imkânının bulunduğunu belirtmek isterim. Son olarak bir diğer gider kalemi olarak gelir vergisini de dikkate alabiliriz. Sahip olduğunuz mülkten elde edilen kira getirisi, düşülen masraflar sonrasında hesaplanan vergi dilimine göre değişiklik gösterir. Yine, belirli durumlarda gelir vergisi ödemesinden muaf olma imkânınız da bulunmaktadır.

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Bildiğimiz kadarıyla 9-10 Kasım tarihlerinde İstanbul’da bir etkinliğiniz olacak. Bu etkinlik hakkında bize bilgi verir misiniz?

Evet, 9-10 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Swissôtel The Bosphorus’da, Mimoza Balo Salonu’nda oldukça özel bir etkinliğimiz olacak. Bu etkinlik, İngiltere’nin en büyük ve prestijli inşaat firması olan Berkeley Group ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek. Berkeley Group’un £285.000’dan başlayan fiyatlarla projelerini tanıtacağımız etkinlik, sadece Lex Home ve Berkeley Group’un yer alacağı premium bir organizasyon olacak. Yatırımcılar bu etkinlikte, Birleşik Krallık’ta özellikle Berkeley Group’un projeleri hakkında detaylı bilgi alma ve birtakım indirimlerden faydalanma fırsatı bulacaklar. Etkinliğimize sadece randevu ile katılım sağlanabilecek. İngiltere’de mülk sahibi olmayı düşünenleri ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Katılımcılarımız randevu almak için şu yollarla bize ulaşabilirler: E-posta: contact@lexhome.co.uk Telefon: +44 7739 699968 Telefon: +90 531 721 15 70 Yer: İstanbul Swissôtel The Bosphorus, Mimoza Balo Salonu Tarih: 9-10 Kasım 2024 Saat: 10.00 – 17.00. (Sadece randevu ile)

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Günün Sözü: “Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir.” (Sokrates)

EĞİTİMDEN, BİLİMDEN, BAŞÖĞRETMENİN İZİNDEN AYRILMADIĞINIZ AYDINLIK GÜNLERİNİZ OLSUN.