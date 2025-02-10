Geleneksel eğitimin sonuna mı geliyoruz?

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Bildiğiniz gibi Yılmaz, uzun yıllardır yurtdışı eğitim danışmanlığı yapıyor ve özellikle öğrencilerin uluslararası kariyer hedeflerini şekillendiren eğitim modelleri üzerine çalışmalar yürütüyor. Ona göre, eğitim artık sadece üniversite koridorlarına sıkışmış bir sistem olmaktan çıkıyor. Üniversite diploması, her alanda zorunlu bir gereklilik olmaktan uzaklaşırken, yetkinlik bazlı öğrenme modelleri ön plana çıkıyor. Eskiden iyi bir eğitim almanın yolu, mutlaka prestijli bir üniversiteye fiziksel olarak gitmekten geçiyordu. Ancak bugün, MIT veya Harvard’ın online derslerine katılmak, dünyanın en iyi akademisyenlerinden eğitim almak mümkün. Dijitalleşme, bilgiye ulaşımı demokratikleştirdi ve artık dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler, coğrafi kısıtlamalara takılmadan kaliteli eğitime erişebiliyor.

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ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALTERNATİFSİZ DEĞİL

Yılmaz, özellikle bilgisayar bilimi, veri analitiği, dijital pazarlama ve yazılım geliştirme gibi alanlarda klasik üniversite eğitiminin alternatifsiz olmadığını vurguluyor. Google, IBM, Tesla gibi dev şirketlerin artık diploma yerine yetkinlik bazlı işe alım modellerine geçmesi, eğitim sistemindeki köklü değişimin en büyük göstergelerinden biri. Artık işverenler, “Hangi üniversiteden mezun oldun?” sorusundan çok, “Neler biliyorsun? Hangi projeleri yaptın?” sorusunu önemsiyor. Pandemi süreci, online eğitim sisteminin aslında ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Başlangıçta herkes bunun geçici bir çözüm olduğunu düşündü, hatta çok da memnun olmayarak dahil oldu bu online öğrenme süreçlerine ancak üniversiteler, öğrenciler ve hatta iş dünyası bu modelin avantajlarını fark etti. Esneklik, düşük maliyet ve global erişim gibi avantajlar, online eğitimin kalıcı hale gelmesini sağladı. Ancak online eğitimin dezavantajları da yok değil. Kendi kendini motive edemeyen, disiplinli bir çalışma düzeni kuramayan öğrenciler için online eğitim büyük bir zorluk oluşturabiliyor. Ayrıca, mühendislik, tıp ve hukuk gibi uygulamalı eğitim gerektiren alanlarda online sistemlerin henüz yeterli olmadığı bir gerçek.

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HİBRİT MODELLER GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

Alternatif eğitim modelleri arasında en dikkat çekenlerden biri de bootcamp’ler ve mikro-dereceler. Yılmaz, yazılım, veri bilimi, siber güvenlik gibi alanlarda 3-6 aylık yoğun eğitim kamplarının (bootcamp’lerin) öğrencileri doğrudan iş dünyasına hazırlayabildiğini belirtiyor. Artık birçok genç, dört yıl boyunca üniversite okumak yerine, kısa süreli ancak uygulamalı programlarla doğrudan mesleğe adım atmayı tercih ediyor. Örneğin, Harvard ve Stanford gibi prestijli üniversiteler bile artık Coursera, EdX ve Udacity gibi platformlar üzerinden online sertifika programları sunuyor. Peki, bu yeni eğitim modeli klasik diplomaların yerini alabilir mi? Yılmaz’a göre cevap, bölüme göre değişiyor. Yazılım, pazarlama, işletme gibi bölümlerde online programlar, klasik üniversite eğitimine alternatif haline gelmiş durumda. Ancak hukuk, tıp ve mühendislik gibi alanlarda online eğitim henüz yeterli değil. Bununla birlikte hibrit modeller giderek yaygınlaşıyor. Öğrenciler teorik derslerini online alırken, laboratuvar ve uygulamalı eğitimler için belirli dönemlerde fiziksel olarak kampüse gidebiliyorlar.

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‘ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM’ DEMEK YETERLİ DEĞİL

Burak Yılmaz, gelecekte eğitimin diploma odaklı bir sistemden yetkinlik odaklı bir sisteme doğru evrileceğini düşünüyor. Klasik üniversiteler yok olmayacak ama esneklik kazanacak. Üniversiteler, online ve hibrit sistemlere geçmezse, önümüzdeki 20 yıl içinde büyük bir dönüşüm yaşamaları kaçınılmaz olacak. Dijital çağda sadece “üniversite mezunuyum” demek yeterli değil. Öğrencilerin, üniversitenin sunduğu eğitimle yetinmeyip kendilerini geliştirmeleri, farklı yetkinlikler edinmeleri şart. Genelde odağımızda üniversiteler olduğu için konuyu hep buradan ele alıyoruz ancak lise hatta daha erken dönemlerdeki online programlar da her geçen gün artıyor. Malum, günümüzde çocuklar dünyanın iyi üniversitelerine girebilmek için aynı anda birçok çalışmayı eş zamanlı yapmak, birçok öğretmenden özel dersler almak, art arda bir yığın uluslararası sınavlara girmek zorunda kalıyor. Bütün bunlar yerine alınabilecek, örneğin İngiltere’den çift diploma programları aslında hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmelerini sağlayıp hem de kesin kabul sonuçları aldırıyor öğrencilerimize. Görünen o ki, yıllar geçtikçe her seviyede eğitimin şekil değiştirmeye devam ettiğini göreceğiz.

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Günün sözü: “Eğitimin gerçek tek amacı, insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır.” (Bishop Creighton)

EĞİTİMDEN, BİLİMDEN, BAŞÖĞRETMENİN İZİNDEN AYRILMADIĞINIZ AYDINLIK GÜNLERİNİZ OLSUN.