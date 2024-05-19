Çocukların sosyal medya kullanımına Çin’in getirdiği kısıtlamalar dünyaya örnek olabilir mi?

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Bilişsel gelişim, ruh sağlığı ve genel refah üzerindeki etkilerle ilgili endişelerle, Çin hükümeti TikTok gibi platformlarda küçüklerin nasıl etkileşimde bulunabileceğini sınırlayan katı önlemler almıştır. Bu hareket küresel bir tartışmayı tetiklemiş olup, Birleşik Krallık ve Türkiye gibi diğer ülkeler, gençlerini korumak için benzer politikalar uygulamayı düşünmektedir.

ÇİN’İN ÇIĞIR AÇAN ÖNLEMLERİ

Çin, çocukları aşırı sosyal medya kullanımının potansiyel zararlı etkilerinden korumak amacıyla katı düzenlemeler getirmiştir. Yeni kurallara göre,18 yaş altı çocuklar Douyin (TikTok’un Çin’deki karşılığı) gibi platformlarda günde sadece 40 dakika geçirebilir. Ayrıca, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında erişim yasaklanmıştır. Bu sınırlamalar, internet bağımlılığını azaltmak ve gençler arasında daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek amacıyla oluşturulan daha geniş bir düzenleyici çerçevenin bir parçasıdır. Çin’in yaklaşımı zaman sınırlarının ötesine geçmektedir. Hükümet, bu kuralların uygulanmasını sağlamak için gerçek isim doğrulama sistemlerini zorunlu kılmıştır. Bu, kullanıcıların gerçek kimlikleriyle kaydolmalarını gerektirir ve platformların yaşa özel kısıtlamaları daha etkili bir şekilde uygulamalarına olanak tanır. Ayrıca, içerik algoritmaları eğitici ve pozitif materyalleri, potansiyel olarak zararlı veya bağımlılık yapıcı içeriklerin önüne geçecek şekilde ayarlanmaktadır.

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BİRLEŞİK KRALLIK’IN ARTAN ENDİŞELERİ

Çin’in proaktif duruşundan ilham alan Birleşik Krallık, benzer kısıtlamaları uygulamak için üst düzey hükümet tartışmaları yürütmektedir. İngiliz politika yapıcılar ve çocuk refahı savunucuları, çocuklar arasındaki artan ekran süresi ve bunun olumsuz etkileri konusunda alarm zilleri çalmaktadır. Raporlar, aşırı sosyal medya kullanımı ile anksiyete, depresyon, kötü uyku ve dikkat sürelerinde azalma gibi sorunlar arasında ilişkiler olduğunu vurgulamıştır. Birleşik Krallık hükümet yetkilileri çeşitli potansiyel önlemleri araştırmaktadır. Bunlar arasında günlük kullanım sınırlamaları getirilmesi, sokağa çıkma yasakları uygulanması ve daha sıkı yaş doğrulama süreçlerinin devreye sokulması yer almaktadır. Eğitim Bakanı Gavin Williamson, bu konunun önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızı sosyal medyanın karanlık yönlerinden korumak, onların ruhsal ve fiziksel sağlığı için elzemdir” demiştir. Birleşik Krallık’ın Çin’in modelini benimsemeye olan ilgisi, çocukların yaşamlarındaki teknolojinin rolü konusunda daha geniş bir endişeyi yansıtmaktadır. Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji gibi kuruluşların yaptığı çalışmalar, uzun süreli sosyal medya maruziyetiyle bağlantılı önemli ruh sağlığı sorunlarının arttığını göstermiştir. Bu bulgular, Birleşik Krallık’ı gençleri için daha düzenlenmiş bir dijital ortamı düşünmeye itmektedir.

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TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELER BENZER YOLLARI DÜŞÜNÜYOR

Türkiye, çocuklar üzerindeki sosyal medyanın olumsuz etkilerini hafifletmek için Çin’in politikalarını yakından izleyen ve benzer kısıtlamaları düşünen bir başka ülkedir. Türk yetkililer, sosyal medyanın yaygın doğası ve genç neslin gelişimi ve sosyal davranışları üzerindeki etkileri konusunda endişelerini dile getirmiştir. Türk Hükümeti, zararlı içeriği yasaklama ve ulusal standartlara uymayan platformlara para cezaları verme gibi bazı düzenlemeleri zaten uygulamıştır. Ancak, tartışmalar şimdi Çin’dekilere benzer zaman sınırlamaları ve geliştirilmiş içerik kontrolü gibi daha kapsamlı önlemlere doğru kaymaktadır. Diğer ülkeler de daha sıkı kontrollerin gerekliliğini fark etmeye başlamaktadır. Avrupa ve Asya’daki ülkeler, gençler arasında artan ruh sağlığı sorunlarını gözlemledikçe sosyal medyanın potansiyel zararları konusunda giderek daha fazla endişe duymaktadır. Dijital refah üzerine uluslararası diyaloglar daha yaygın hale gelmekte ve politika yapıcılar, dijital çağda çocukları korumanın en iyi yolları konusunda içgörü ve stratejileri paylaşmaktadır.

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KISITLAMALAR ÜZERİNDEKİ TARTIŞMA

Bu önlemler için artan destek olsa da çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlama tartışması henüz sonuçlanmamıştır. Eleştirmenler, bu tür düzenlemelerin kişisel özgürlükler ve ebeveyn haklarını ihlal ettiğini savunmaktadır. Çocuklarının ekran süresini yönetmenin hükümetlerin değil, ebeveynlerin işi olduğunu iddia etmektedirler. Ayrıca, bu kuralların pratikte uygulanabilirliği konusunda endişeler vardır. Yaş doğrulama ve günlük kullanım sınırlarının uygulanması, güçlü teknolojik altyapı gerektirir ve gizlilik sorunlarını gündeme getirir. Şüpheciler, hükümetlerin internet kullanımını etkili bir şekilde izleyip düzenleyip düzenleyemeyeceklerini ve bunu yaparken sınırları aşmadan veya kullanıcı gizliliğini ihlal etmeden başarabileceklerini sorgulamaktadır. Öte yandan, destekçiler, gençler arasındaki artan ruh sağlığı krizinin kararlı eylemi gerektirdiğini savunmaktadır. Çocukların refahı söz konusu olduğunda hükümetlerin müdahale etme görevi olduğuna inanmaktadırlar. Destekçiler, azaltılmış ekran süresinin daha iyi ruh sağlığı, daha iyi uyku düzenleri ve akademik başarıda artış gibi faydalara yol açabileceğine dair kanıtları göstermektedir.

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İLERİYE DOĞRU YOL

Birleşik Krallık ve diğer ülkeler, Çin’in modelini benimsemeyi düşünürken, dengeli bir yaklaşımın önemi büyüktür. Herhangi bir düzenleyici çerçeve, koruma faydalarını aşırı müdahale ve gizlilik ihlali risklerine karşı dikkatlice tartmalıdır. Hükümetler, teknoloji şirketleri, ebeveynler ve eğitimciler arasındaki iş birliği, etkili ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için önemlidir. Teknolojik yenilikler de önemli bir rol oynayabilir. Yapay zekâ ve makine öğrenimindeki gelişmeler, çocukların güvenli ve yaşa uygun materyallerle karşılaşmasını sağlayacak daha sofistike içerik filtreleme ve izleme sistemlerine olanak tanıyabilir. Ayrıca, çocuklar ve ebeveynler arasında dijital okuryazarlık ve sorumlu internet kullanımı teşvik eden eğitim programları, düzenleyici önlemleri tamamlayabilir. Sonuç olarak, Çin’in çocukların sosyal medya kullanımına getirdiği kısıtlayıcı yaklaşım, gençlerin yaşamlarında dijital platformların rolü hakkında küresel bir konuşma başlatmıştır. Birleşik Krallık, Türkiye ve diğer ülkeler benzer önlemleri değerlendirirken, dünya dikkatle izlemekte ve uygulanabilirliği zorluklarıyla birlikte koruma faydalarını tartmaktadır. Dijital dünyada gelecek nesillerin zihinsel ve fiziksel refahını korumak, düşünceli ve koordine edilmiş bir eylem gerektiren karmaşık ancak kritik bir çabadır.

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Günün Sözü: “Eğitimli bir halkı herhangi bir tarafa yönlendirmek kolaydır, sürüklemek zordur, yönetmek basittir, köleleştirmek ise imkansızdır.” (Montaigne)

EĞİTİMDEN, BİLİMDEN, BAŞÖĞRETMENİN İZİNDEN AYRILMADIĞINIZ AYDINLIK GÜNLERİNİZ OLSUN.