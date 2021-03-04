Yeni kontrollü normalleşme etik davranışlar

Kaç gündür tüm kuvvetiyle esen rüzgar sinirlerimizi bozmaya devam ediyor. Lodosun Bursa ve bölge kentler için özel bir yeri var.

Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.

Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.

Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.

Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…

Tabii bir de uyutmuyor…

SESSİZ ÖLÜM

Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.