Yarın 23 Nisan neşe doluyor insan! 

Haritalardaki kıpkırmızı hallerimize bakmayın, aslında ‘salgın böyle yönetilir’ diye ders veriyoruz dünyaya... Büyük bir gururla buna ‘Türk tipi salgın yönetimi’ diyebiliriz!

Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi.

Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız…

AKIL, BİLİM VE PANDEMİ

Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz.

Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir.

Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor.

