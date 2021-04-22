Yarın 23 Nisan neşe doluyor insan! 

Acılar elbette sayılarla ifade edilmez.
Durumumuzu başka türlü anlatamıyorken Kovid-19 da dalgasına bakıyor…
Bu kaçıncı dalga?
Sanırım 3.
Böyle devam ederse dalgalar tsunamiye dönüşecek.
56. maddesinde ‘sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ ile ilgilidir demişiz ve; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye de lafı çakmışız.
*
Ödev!.. Devlete ve vatandaşa birlikte yüklenmiş.
Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirlenmesini önlemek işinin yerine getirilmesi veya yapılması kişinin vicdanından doğar.
Yasa açısında da gerekli ve zorunlu görülen bu durum ‘iş ve davranış olarak’ devlete yüklenmiştir.
DOĞAYI KORUMADA ROLLER
Ödevin yerine getirilmesinde, işin gerçekleştirilmesinde roller sırasıyla şöyle paylaşılıyor;
Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi.
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız…
AKIL, BİLİM VE PANDEMİ
Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz.
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir.
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor.
Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler.
Pistler yapılmış.
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış.
İLK AÇILIŞ TÖRENİ
Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım.
Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler.
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli.
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle;
Strese girmez.
Sakin olur.
Mide krampları olmaz.
Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı.
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı.
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır.
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır.
*
Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var;
Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi.
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor.
Keşke öyle olsa…
İYİ DEĞİLİZ
İyi değiliz.
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!..
Virüs ve hayat pahalılığı,
Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu.
Kırıklar, çıkıklar.
Yaralananlar ölenler.
Alçılar, ateller, askılar.
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler.
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar…
Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.
SU KAYNAKLARINA DOKUNMA
Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,
Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…
Tabii bir de uyutmuyor…
SESSİZ ÖLÜM
Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.
-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Susuz bir sonbahar yaşadık.
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor.
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor.
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür.
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi.
Teşekkür ederiz.
YOKSULLAR ÜŞÜR
Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm.
530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi.
Taş gibi bir eserdir Koza Han.
Hanlar o günün ticaret merkezleri.
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir…
Ticaret merkezi işte…
*
Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.
Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti.
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı.
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu.
KITADAN KITAYA PANDEMİ
2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu.
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı!
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu!
*
Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz.
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla.
Hüzün yılı…
*
Başımıza pandemi geldi.
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar.
*
Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz?
Mesela bu yılı bile arar mıyız?
İnşallah öyle bir şey olmaz…
Yine de ihtiyatlı olmalı.
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye…
*
Koca bir hafta var demiştim.
Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı.
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi...
KAR VE BURSA
Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı...
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar...
Yarın 23 Nisan neşe doluyor insan!
Sabah sabah yurt dışında yaşayan bir dostum aradı, ne var ne yok dedi memlekette...
Almanya gibi sakin, şaşırtıcı bir gelişmenin olmadığı, her şeyin rutininde yürüdüğü bir ülke olsaydık cevapta basit olurdu;
- ‘Ep aynı beyaa, ep ayni...’ der geçerdik.
Ama burası canım Türkiyem...
*
Bu memleketin ahvali nasıl anlatılabilir ki! Detay versen anlamaz, boşuna yoruluruz. Ben de kolayını seçtim;
Atları kaybettik,
Kargayı uçurduk,
Bakanları gönderdik,
Virüsü atağa çıkardık,
Hastaneleri doldurduk,
İşsizliği artırdık,
Esnafı kapattık,
Halkı evlere kilitledik,
Halkı çıldırttık...
“Haa sizi de unutmadık tabii Euro’yu 10 liraya yaklaştırdık. Beş yıl önce 200 bin Euro’ya alamadığın dairenin daha iyisini şimdi 50-60 bin Euro’ya alabilirsin, paranızı değerli hale getirdik” dedim.
Nasıl yani deyince de, “Boş ver dostum, ellerine ‘devlet görevlisi’ gibi bir gri pasaport verip özel yollarla gönderdiğimiz binlerce gardaşlarımıza iyi bakın” diyiverdim.
Belli ki gündemi takip etmiyordu...
ENGELSİZ YARINLAR
İlginç ülkeyiz, her an yeni bir aksiyon...
Binlerce işsize Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek, Engelsiz Yarınlar, Sıfır Atık Uygulamalarını Yerinde Görmek, kültürel, folklor, farkındalık ve işbirliği dümeniyle, tabela derneklerinin tezgahlarıyla gri pasaport çıkartıp ver elini Almanya...
Oldukça yaratıcı projeler.
Gri pasaport kimlere verilir?
Özel idare, hükümet veya belediyeler tarafından yurt dışı görevine gönderilen kişilere verilir...
ŞİMDİ ALMANYA DÜŞÜNSÜN
6 bin ila 20 bin Euro arasında yani aracılara adam başı 60 ila 140 bin Türk lirası bedel ödeyerek giden binlerce işsizimizden haberler gelmeye başladı;
“Memlekette iş yoktu, açtım, fırsat buldum kaçtım diyor!..” diyorlar.
Çalışıyorlar, ailelerine de para gönderiyorlar.
‘Benim nasıl haberim olmadı’ diye hayıflanan milyonlarca vatandaşımızın olduğu memlekette kime neyi, nasıl anlatabiliriz ki!
Fırsatını bulsa kim gitmez!..
Bize hava hoş, Almanya düşünsün diyoruz ama uluslararası literatürde bu dümene ‘insan kaçakçılığı’ deniliyormuş!
İçişleri Bakanlığı konuyu araştırıyor. İşin aslını yakında öğreniriz.
*
Biz ayıplasak da yasa dışı desek de gidenlerin mutlu, gidemeyenlerin mutsuz, hatta bu dümeni ortaya çıkartanların da suçlandığı, ayıplandığı bir ülkede gel de sizi bir gülme tutmasın...
Hastane yatak ücretleri fahiş
COVID-19 bulaşı hızla artıyor.
Vaziyet fena.
Hastanelerde yatak bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Kamu hastanelerinin doluluk oranları alarm veriyor.
Yatak bulmak için çaresizce arayış içerisine girenler özel, kamu hastanelerinde yer arıyorlar, artık neresi olursa...
Araya hatırlı insanlar sokuluyor.
Böyle olunca da COVID tarifeleri uçuyor!
Yoğun bakım yataklarının ücretsiz olduğu özel hastanelerde İddialara göre servis yataklarının gecelik bedeli 2.500 TL’den başlıyor. Uçuk rakamları da duyuyoruz.
Çaresiz kalan ‹eyvallah› diyor, bulduğuna şükrediyor...
*
Bir hafta, on günlük yatışın faturası can yakıyor arkadaş.
Ölmezsen sağ kalırsan başka bir sorunla boğuşmaya başlıyorsun...
Ya can, ya ölüm!
Ya para, ya mezar!
Bu fırsatçılığa dur denilmeli.
SGK bu duruma el atmalı.
ÖNLEM ÖNLEM ÖNLEM
Son resmi rakamlara göre günde 346 ölüm, 61 binin üzerinde hasta var.
Biraz “abartayım!” diyeyim ki bu rakamları lütfen üçle, beşle çarpın, günlük sayıların böyle olduğunu düşünün!..
Abartmayı da sevmem, dikkat et!..
*
Dünya ve Avrupa birincisiyiz.
COVID-19’a karşı yiğitlik olmaz, gel önlemini al.
Gel, önlemlere riayet et.
Sağlık çalışanlarının işini kolaylaştır.
Yatakları doldurma.
Canını sev.
Seni sevenleri sev.
Paranı, pulunu sev.
Ülkeni, halkını, komşunu, arkadaşını sev.
Dünyayı da sev biraz be kardeşim...
*
Belediyeler, kapasiteleri dolduğu için, yer kalmadığı için yeni mezarlıklar açıyor!.. Bunu da aklından çıkartma!
Kargayı uçurduk
Bir süre önce bahçede kedilerin kovaladığı, uçamayan yaralı bir karga yavrusu yakalamış, alıp tedaviye başlamıştım.
Ayağı kırık, bir gözü yoktu.
Muayeneyi yapınca gözünün enfeksiyondan kapandığını fark ettim. Damla, merhem uyguladım. Fayda gördü, açıldı. Sonrada veteriner hekim arkadaşıma teslim ettim.
*
Dün ‘bizim kargadan haber var mı?’ diye sordum.
Uçmuş...
Çok sevindim tabii.
Kargalar güzel canlılarmış, umarım sürüsünü bulur.
Doğaya saygı, dilsiz canlılara sevgi yaşam sevincimizi artırıyor.
Sevgi ilaçtır, yaşatır.
Yarın 23 Nisan
23 Nisan
‘Yarın 23 Nisan, neşe doluyor insan’ nakaratıyla başlayan yeni devletimizin kuruluşunun coşkusu var içimde, 1920’deki gibi, çocuklar gibi...
Bu coşku hiç bitmesin; mutlu, neşeli çocuklarımız var olsunlar.
*
“Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.”
Andımızın ‘son sözü’nü önceden söylemeyi daha çok seviyorum.
*
Yasaklanan öğrenci andının geri kalanını ilkokuldaki gibi, mutlu ve heyecanlı okurcasına yeniden söyleyelim, yeri göğü inletelim;
“Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,
Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.”
*
Bu sözler nasıl yasak olabilir Türk milletinin vatanında? Çok ayıp!
*
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.