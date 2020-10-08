Ücretlere iyileşme isteyen sağlık çalışanına patates

Doğmak, emeklemek ve bebeklik dönemini tamamladıktan sonra çocukluk dönemi bir çırpıda geçiverir. Hayat basamaklarını insan nasıl çıktığını, yılları nasıl geride bıraktığını bile düşünemeden zaman akıp gidiyor.
Bir bakmışsınız ki emeklilik konuşuyorsunuz.
Ya da hemen her hafta cami avlusunda oluyorsunuz, bir dostunuzu, akrabanızı kabristanlığa uğurluyorsunuz…
Hayatın gerçekleri işte, yaşlanmak kaçınılmazdır.
*
Muhteşem yaşlanan bazı örnek isimler çıkar karşımıza…
COVID’in suyunu çıkardık...
*
Okumuşlar, mektep medrese görmüşler, eğitimliler, sosyoekonomik düzeyi iyi olanlar işin ciddiyetini biliyorlar. Biliyorlar ama sıra tedbirlerin uygulamasına gelince büyük çoğunluk yan çiziyor.
Havalı, pahalı ve sosyetik mekanları tıklım tıklım dolduruyorlar. Bademli ve Özlüce’nin restoranları, kafelerine bakınca anlaşılıyor.
Sahiller ve plajlarda farklı değil...
SEMTTEN SEMTE ANLAYIŞ FARKI
Eğitimsizler, göçle gelenler kentin varoşlarında tutunup hayat kavgası verenler, açlık sınırının bir tık yukarısında yaşayanlara bakıldığında onların da hiçbir şeyi umursamadıklarını, virüsü ve ölümü dikkate almadıklarını görürsünüz.
Kente ve insana değer katan, hatıra oluşturan fiziksel yapılar teker teker ortadan kaldırılıyor. Bu durum bazen kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.
Bazen de planlama ve projelendirme yanlışlarıyla birlikte…
Keşke karşımıza hep doğru projeler çıksa…
HER YIKIM CAN YAKAR
Halkın yaşamına eğitim, sağlık, kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle dokunan ve iz bırakan yapıların yıkılması canımızı yakıyor…
Canlı bombalar, bomba yüklü araçlar, silahla taramalar ve uzaktan kumanda patlayıcılar kullanılarak güzel ülkemiz kan gölüne döndürülmüştü.
Katliamlardan IŞİD - DEAŞ, PKK, TAK, PYD gibi terör örgütleri sorumlu tutulmuştu.
Sıkıntılı günler, üzüntü verici olaylardı…
Hatay, Reyhanlı, 11 Mayıs 2013, Diyarbakır, 5 Haziran 2015, Şanlıurfa, Suruç, 20 Temmuz 2015: Iğdır, 8 Eylül 2015; Ankara, tren garı önü: 10 Ekim 2015; İstanbul, Sultanahmet Meydanı, 12 Ocak 2016; Ankara, TBMM yanı, 17 Şubat 2016; İstanbul, İstiklal Caddesi, 19 Mart 2016; Ankara, Kızılay, 13 Mart 2016; İstanbul, Vezneciler, 7 Haziran 2016; İstanbul, Atatürk Havalimanı, 29.06.2016
Küçük çaplı saldırıları ve cinayetleri listelemedim.
BURSALI UNUTMAZ
Bursalılar da 27 Nisan 2016 günü Bursa Ulu Cami kapı girişinde kendini patlatıp ölen canlı bombayı ve 13 kişinin yaralanmasını unutmamıştır.
İnsanlık tarihine büyük acılarla yazılan felaketlerden ders çıkartan topluluklar salgınları en az kayıp ve hasarla atlatıyorlar.
Toplumsal koruma anlayışını, halk sağlığını önemsemeyen devletler ise büyük kayıplar veriyorlar.
BİYOLOJİK TEHLİKELER
Yaşamı etkileyen virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin neden olduğu biyolojik tehlikelere karşı devletler akılcı ve kararlı tedbirler alırlar, kurumsal yapılar oluşturur ve salgını hafife almazlar.
*
Herkes ilan edilen, polis ve jandarma tarafından takip edilen, gerektiğinde de parasal cezai işlem yapılan süreçte maske, mesafe ve temizlik konusuna titizlikle riayet etmeli.
Her sade birey gibi siyasetçiler ve devlet idarecileri de hassasiyet göstermeliler. Yoksa salgınla mücadele inandırıcılığını yitirir.
YAZIK OLUYOR EMEKLERE
Yazları sıcak ve kurak geçen ülkemiz ağustos ayında su taşkınları, sel ve heyelanları yaşıyor.
Karadeniz Bölgesi, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’da tehlike büyük...
Bir yanda Çin Seddi gibi sahil boyunca batıdan doğuya, Samsun’dan Sarp’a uzanan ve daha proje aşamasında ‘bu şekilde’ yapılmasına itiraz edilen ‘Karadeniz Oto Yolu’ diğer yanda ormanlarının yol, tünel, baraj, madencilik ve yerleşimler için doğal yapısının adeta tahrip edilmesi problemiyle başbaşa…
Daha ne olsun!..
*
Bir hafta önce Giresun’da yağmurla gelen felaket çok sayıda yurttaşımızın ölümüne neden oldu.
İlçeleri sel basmasına, yolların ve köprülerin çökmesine, evlerin, iş yerlerinin yıkılmasına, arabaların sele suya karışıp sürüklenmesine, hayvanların telef olmasına, maddi ve manevi kayıplar oluşmasına alıştık sanki!..
*
Bahsetmek istediğim üniversite hocaları, akademik personel, ilim adamları...
Üniversitelerimizin hali...
HOCA OLMAK
Nerede olursa olsun, ortamda bir üniversite hocası bulunduğu zaman en çok saygıyı gören insan olurdu.
Hürmet edilendi.
Düşüncelerine ve fikirlerine değer verilir, baş tacı edilirdi.
Ama o hocaların da ağzından çıkan bir söz nice terazilerde tartılır, dirhem dirhem çıkardı. Lafları değerli ve yerli yerinde olurdu.
Allah kabul etsin, kurbanlar kesildi ve dağıtıldı.
2 milyon 700 bin küçükbaş ve 800 bin büyükbaş, toplam 3,5 milyon hayvan kesildi. Belki biraz daha fazlası…
Umalım ki yoksul ve gariban kursakları biraz et görmüştür.
YİNE ÇİRKİNLİK
Kesim yerleri, her yıl iyileştiriliyor.
Kesiciler, sertifikalı eğitimlere katılıyor.
Çevre temizliği ve atıklar konusunda bilgiler paylaşılıyor.
İnsanın aklını başından alan o çirkin manzaralar gittikçe azalıyor.
Belediyeler hayvan satış pazarları ve kesim yerleri oluşturuyor.
Denetimler yapılıyor.
Kurban kesimi artık daha bilinçli olarak gerçekleştiriliyor.
*
Acemi kesici ve kasapların hayvanlara acı çektirmesine karşı bilincin yayılmasıyla ‘hayvan refahı’ kavramı toplum tarafından daha iyi anlaşılmaya başlandı.
Hayvanın seçilmesi, nakledilmesi, kesime hazırlanması ve kesim esnasında hayvana şiddet uygulanmaması ve sakinleştirilmesinin ardından kesimin gerçekleştirilir.
*
Futbol severler, doksan dakika oynanan maçın kritiklerini televizyonlardan üç gün boyunca bıkmadan, usanmadan takip eder. Doksan dakika maç, üç gün yorum... Bu böyle sürer gider.
ŞAMPİYON BELLİ
Süper lig sezonu tamamlandı.
Başından belliydi, ilan edildi.
*
Ancak ülke, şehirler ve meydanlar suskun…
6 bin yıl önce gerçekleşen bu hadise önce Sümer tabletlerinde belirtilmiş, sonra Tevrat’ta, daha sonra da Kuran’da yer almış.
Tufanın nasıl ve nerelerde olduğuna dair yapılan bilimsel araştırmalar halkın ilgisini çekmeye devam ediyor.
Nuh’un gemisi haberleri dikkatleri daha çok çekiyor. Ağrı dağında mı, Cudi dağında mı? Yoksa Irak’ın bir şehrinde mi?
Kalıntılar, anlatılar, efsaneler birbirine giriyor… Gemi Ağrı’da mı acaba?..
*
Sular yükselmiş. Dev dalgalar olmuş, yükselen sular her yeri yutmuş. Nuh peygamber gemisine aldığı hayvanlarla suların çekilmesini beklemiş. Beş altı ay süren bu yolculuk geminin bir dağın tepesinde karaya oturmasıyla sona ermiş. Hayat yeniden başlamış.
*
20. yüzyılda 50 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan İspanyol gribine göre çok hafif görülse de dünya yeni bir bulaşıcı hastalık ile karşı karşıya kaldı.
540 bin kişi yaşamını yitirdi.
Bizde 5 binden fazla can kaybettik.
Kayıpları sayılarla izah etmek acı verse de başka türlü olmuyor…
Henüz trafik kazalarında bir yılda kaybettiğimiz 6-7 bin sayısına ulaşamadık!..
Dünya Sağlık Örgütü, ‘Pandemi’ ilan ettikten sonra başetmeyle ilgili güncelleyerek protokoller yayınlıyor.
Haliyle ülkelerin mücadele yöntemleri de birbirine benziyor.
KORONA VİRÜSLE MÜCADELEMİZ
Yugoslavya’nın 1992’de dağılmasının ardından Balkanlar yine kan gölüne dönmüştü.
Hırvatlar, Sırplar, Boşnaklar ve Arnavutların ateş çemberine düştüğü doksanlı yıllardı…
1995 yılında Bosna Hersek’in Srebrenica (Srebrenitsa) kasabasında yaşayan Boşnakların Sırp askerleri tarafından canice katledilmesi ülkemizde de derin üzüntülere neden olmuştu.
Birleşmiş Milletler gözetiminde silahtan arındırılan ve Hollandalı askerlerce korunan ‘toplanma bölgesi’ Sırp asker ve milislerine teslim edildi. Sırplar da sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte silahsız ve savunmasız durumdaki 14-70 yaş arası 13 binden fazla erkeği öldürdü.
Cesetler ağaç kesme hızarlarıyla paramparça edilerek ’meçhul’ toplu mezarlara gömüldü.
Hala Boşnaklardan geriye kalan bir diş, bir kemik parçası aranıyor, bulunanlara DNA testleri yapılıyor ve kimlikleri tespit ediliyor.
Srebrenica katliamı dışında da Boşnak-Sırp savaşında binlerce Müslüman daha katledildi.
SREBRENİCA ÇİÇEĞİ
Sağanak yağış 21 Haziran günü Kestel, İznik, Orhangazi, Osmangazi ve Yenişehir ilçelerine bağlı Dudaklı, Aksu, Kayacık, Narlıdere, Seçköy, Yenisölöz, Bayırköy mahallelerinde etkili oldu.
*
Aşırı yağmur sel felaketine dönüşerek evleri yıktı, çatıları çökertti; eşyaları, traktörleri, otomobilleri, tarım aletlerini sürükledi, ağaçları, direkleri ve çitleri yerlerinden söktü. Her şeyi önüne kattı, yolları kapattı.
Yağmur, 15-20 dakika içerisinde hayatı felç etti.
YAZ GÜNÜ SEL
Yılın en uzun günü, yaz ‘gündönümü’ olarak bilinen 21 Haziran’da Bursa böylesi bir acı yaşadı.
Evinden çıkamayan engelli bir yurttaş ile dere yatağındaki evde yaşayan beş kişi yaşamını yitirdi.
Köpekleri Çorum Aslanı mı parçaladı?
Köylülere göre evet, aslan parçaladı!
*
Boş verdim pandemiyi COVID-19’u, işsizliği, ekonomiyi, dövizi faizi açılalım şöyle yurdumun dağlarına, düşelim aslanların peşine…
Aslan hepsinden daha zararsız!..
ÇORUM ASLANI PARÇALAR
Görenler, duyanlar konuşuyor ve anlatıyor, gazeteler yazıyor, televizyonlar yayınlıyor. Mevzuu ‘Çorum Aslanı.’
Yaşlı genç, kadın erkek fark etmiyor, yetiştirip kasanın üzerine koymuşsa ona uğruyorum. Bir iki laf ediyor, hal hatır da soruyorum.
Maydanozu, naneyi, domatesi, biberi, soğanı, dutu, kirazı, ne getirmişse, alnının teri, elinin nasırı neye değmişse ondan alıyorum...
Tavsiye ederim.
*
İlçe pazarları bu bakımdan çok daha güzel.
Üzülmezsiniz, ‘namuslu satıcılar’ çok sayıda...
Yenişehir ve Orhaneli pazarlarında ürünü yetiştiriciden, köylüden alıyorsun, o güne denk gelmeyi şans olarak görürüm.
*
Haziran ayındayız.
Eskilerin ‘kiraz ayı’nı seviyorum, seviyorum bu vakt-i zamanı.
Bursa’da henüz yaz başlamadı diyebiliriz, donuyoruz.
Bahar yağmurlarının yaza sarktığını görüyoruz.
Hem iyi, hem kötü…
İyi, çünkü barajlarımız boştu, doldu.
Kötü, çünkü sebzeleri kırdı, çiçeklerini döktü, çürüttü. Kaç gündür süren aşırı yağış cevizi, elmayı, armut ve şeftaliyi döktü dalından. Ciddi zararlar verdi.
Yaşlıların ve gençlerin içeride, diğer yaş grubunun dışarıda kalması, hafta sonları ve bayram günleri gelen sokağa çıkma yasağının devam etmesine, koronavirüs pandemisi için bir mücadele ve korunma metodu olmasına itirazımız yok.
Ama kabul edelim ki, hem kafalar karışık, hem yasak trafiği karışık.
Açık alanlarda yürüyüş yasak, çarşı pazar ve AVM’lerde dolaşmak serbest!..
İlginç...
*
Herkes canını koruma derdinde.
İfrat ve tefrit arasında bocalıyor, 70 yıl öncesinden başlayarak 100, hatta 200 yıl geriye giderek tarihe mal olmuş hadiseleri canhıraş bir şekilde tartışıyoruz.
AKLISELİMİ KAYBETMEK
Bunu da sükûneti, aklıselimi ve orta yolu kaybederek yapıyoruz.
Ya gereğinden aşırı ya da çok yetersiz tutum ve tavırlar alıyoruz.
Abartıyı ve görmezden gelmeyi seviyoruz efendim!..
*
Sevmek ne ki… En masum, en basit bir konuda bile birbirine giriyoruz.
Ücretlere iyileşme isteyen sağlık çalışanına patates
Sağlık çalışanlarımızın sıkıntılar içerisinde olduklarını biliyoruz. Hekim, hemşire, laborant, röntgen teknikerlerinden tutun güvenlik, sekreter, şoför, temizlik görevlilerine kadar mutsuzlar. Sağlık hizmetleri ekip işi. Birinin mutsuzluğu hepsinin mutsuzluğu...
Yüzden fazla sağlıkçı Covid-19 bulaşısı nedeniyle öldü, binlercesi de ‘Pozitif vaka’ oldu…
Hatta öfkeli, kızgın ve kırgınlar…
PERSONEL AÇIĞI
Hastanelerin, sağlık kurumlarının personel açığı var.
Açık varken, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin idari kadrolarında da fazlalık, personel yığılması var!
Bu ‘mesele’ şimdi halledilmeli, bir tarafta hatır, gönül ve kayırmayla ofislere çekilen ‘mutlu sağlıkçılar’, diğer tarafta ise ciddi açık sebebiyle oluşan yığılmalarla baş etmeye çabalayan ve hasta olan ‘mutsuz sağlıkçılar’…
Nasıl olacak?
Adil olunacak…
Sağlık Bakanlığı, idari görevlere çekilenleri hemen sahada, acillerde, yoğun bakımlarda, servislerde, laboratuvarlarda görevlendirmeli. Ve binlerce kadrolu sağlık personeli alımı yapmalı.
*
Bugünlerde talepleri karşılanmayan sağlık çalışanları alanlara inip seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
Pankartlar havaya kalkıyor.
Tepkiler sadece meydanlarda gösterilmiyor. İstanbul’un iki hastanesinde sağlık çalışanları gösteri ve protesto yaptılar. ‘Dertleri nedir?’ diye soracak olursanız;
Performans ücretlerinin bazı aylar ödenmemesi, zamanında verilmemesi,
Döner sermaye dağıtımın adaletsiz olması,
Personel yetersizliği,
Düşük ücretler,
Aşırı hasta yükü,
Hasta ve yakınlarından kaynaklanan şiddet,
Yönetici mobbingi,
Geçim sıkıntısı…
Hayat pahalılığı, enflasyon canlarına tak etmiş demek ki…
Emeğin ve alınterinin karşılığı tatlı sözlerle ödenmiyormuş!
SAĞLIK-SEN BİLE TEPKİLİ
Sağlık çalışanları huzursuz, sendikaların, derneklerin, meslek, örgütlerinin tamamı tepkili…
Hükümetin kayıtsız şartsız destekçisi ve üyelerinin sağlık sisteminde yönetici olduğu, özetle ‘sağlığı yöneten’ Sağlık-Sen dahi meydanlara inip tepki veriyorsa gerisini siz düşünün artık!..
İŞ BİLMEYEN BÜROKRAT TAKIMI
Eskişehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sağlıkçıların yükünün arttığını ancak sağlıkçılara sadece 3 ay destek verildiğini, döner sermaye sisteminin yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade ederek; ‘Dünyaya örnek gösterilen hizmet mücadelesinde sadece 3 ay destek verip bunun da adını %100 tavan ödeme deyip halk nazarında yapılan hizmetin karşılığının alındığını düşünüp bütün sağlık ordusunu iş bilmeyen bürokrat takımı ateşe atmışlardır.’ diye Sağlık Bakanlığını adres gösterdi.
*
‘İş bilmeyen bürokrat takımı sağlıkçıları ateşe attı‘ serzenişinde bulunan Başkan Köksal; ‘Birine ver birine verme. Sağlık çalışanları kırgın, Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri kan ağlıyor, Aile Sağlığı Merkezleri çökme durumuna geldi. Sağlıkta ayrım olmaz, risk aynıdır, riske girdiğiniz mesai kadar ücret politikası iş barışını bozuyor. Hekimlerimiz ameliyat yapamıyor bunun için döner sermaye sistemi acilen temelden değişmelidir.” dedi.
Bunları sağlık hizmetlerinde yetkili, ‘yandaş’ sendikanın söylemesi önemli.
Memur-Sen’de ‘sesli’ şikayet etmeye başladıysa…
Efendiler durum iç açıcı değil…
*
Gecesini gündüzüne katan, tatil bayram demeden derde derman olmaya, şifa dağıtmaya çalışan sağlık emekçilerinin ‘alkışlar karın doyurmuyor, bıçak kemiğe dayandı’ seslenişine dikkate alınmalı derim.
ÖNDER KAHVECİ’YE KULAK VERELİM
Sendikal mücadelede ciddi bir duruşu olan Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Sağlık-Sen‘de alanlara indi; Sağlık çalışanlarının maaşlarında iyileştirme istedi.
Genel Başkan sayın Önder Kahveci; ‘6 aylık bu süreçte 3 ay süren adı tavandan ama kendi yavandan olan bir ek ödeme ile sorunların geçiştirilmesi, bırakın yarınımızı güvence altına almayı, günü kurtarma değil ancak saati kurtarmak adına yapılan bu işle tüm sorunlar çözülmüş gibi bir hava oluşturuldu. Her yanı adaletsizliği nedeniyle dökülen ek ödeme sanki ikinci bir maaş gibi gösterildi. Dünyaya övgüyle bahsettiğimiz filyasyon çalışmasında aktif görev alan aile hekimliği çalışanlarına bir kuruş bile ödeme yapılmayarak adeta emekleri yok sayıldı. Diş Hekimlerimiz, ağız diş sağlığı çalışanlarımız mağdur edildi.’ dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI KIRGIN, KIZGIN VE YORGUN
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Kahveci; ‘Ek Ödeme değil Tek Ödeme istiyoruz. Onu da maaşa zam olarak talep ediyoruz. Ancak böylelikle gerçek anlamda bir iyileştirmeden söz etmek mümkündür. Salgının artığı bugünlerde Sağlık çalışanları yine fedakarca görevlerinin başındalar ama mutsuz ve umutsuzlar. Kırgın, kızgın ve yorgunlar. Fedakarlıklarının karşılığında kendilerine yapılanları görüyorlar. Hakları verilmediği gibi hak etmedikleri bir muameleye ile karşı karşıya kalıyorlar. Çalışanlar kronikleşen sorunlarının çözülmesi yerine yavandan ek ödemenin tekrar gündeme getirilmesi karşısında öfkeliler. Ek ödeme yerine maaşa zam şeklinde tek ödeme bekliyorlar. Dünyanın çeşitli ülkeleri sağlık çalışanlarının bu süreçte ücretlerini arttırırken salgınla mücadelede destan yazan Türk sağlık çalışanlarına yapılanlar reva mıdır?’ çıkışı sorunun derinliğini anlamamıza yardımcı oluyor.
BAKAN KOCA NE DEDİ?
Döner sermaye konusunda bir süre önce Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca’nın ‘3600 ek gösterge bunla ilgili genel bir çalışma var ama döner sermayenin kaldırılması gibi bir durum şu an söz konusu değil. Biz performansı daha etkin kılmak istiyoruz’ şeklinde yaptığı açıklamayı unutmamalı.
*
Bence, döner sermaye ve performans sistemi kaldırılmalı, temel maaşlar artırılmalı, yılların kargaşasına son verilmeli…
Sağlık emekçilerinin isteklerinin sürüncemede bırakılması ama din görevlilerinin taleplerinin anında karşılanması, incitici oluyor, bilin istedim!
SAĞLIKÇILARA PATATES
Bu arada, Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan‘ın Kayapa Mahallesi sakinleri tarladan topladıkları bir kamyonet patatesi Çekirge Devlet Hastanesi çalışanlarına dağıttı.
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Hastane bahçesinde düzenlenen patates dağıtma töreninde konuşan Büyükorhan Kayapa Köyü Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Kalkınma Dernek Başkanı Erdal Kadir, ‘Zorlu pandemi döneminde sağlık çalışanlarının üstün çalışmalarından dolayı onlara dernek olarak topladığımız patateslerimizi dağıtmak istedik. Bizlerin ellerinden gelen bu oldu. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz’ dedi.
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Patates dağıtma töreninde konuşan Bursa İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Arif Kadri Balcı, ‘Pandemi döneminde sağlık çalışanlarımıza verilen destekleri önemli buluyorum’ diye konuştu.
Hastane bahçesindeki törende davetlilerle birlikte 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu da sağlık çalışanlarına poşetlenmiş patates verdi.
Bursa köylülerinin ‘keşke daha fazlasını yapabilseydik’ sözünü siz de bir yere not edin isterseniz!
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Boş verin şehit sayılmayı, 3600 göstergeyi, kafanıza takmayın maaşı, döner sermayeyi!
Patates neyinize yetmiyor arkadaşlar!..
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