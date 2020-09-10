Terminal güvenlik uygulamaları  

Sevgili okurlarım, dört beş yıl önce kentlerimizde bombaların patladığını, yüzlerce yurttaşımızın hayatlarını kaybettiğini, ciddi güvenlik sorunları yaşandığını hatırlarsınız…
Canlı bombalar, bomba yüklü araçlar, silahla taramalar ve uzaktan kumanda patlayıcılar kullanılarak güzel ülkemiz kan gölüne döndürülmüştü.
Katliamlardan IŞİD - DEAŞ, PKK, TAK, PYD gibi terör örgütleri sorumlu tutulmuştu.
Sıkıntılı günler, üzüntü verici olaylardı…
Hatay, Reyhanlı, 11 Mayıs 2013, Diyarbakır, 5 Haziran 2015, Şanlıurfa, Suruç, 20 Temmuz 2015: Iğdır, 8 Eylül 2015; Ankara, tren garı önü: 10 Ekim 2015; İstanbul, Sultanahmet Meydanı, 12 Ocak 2016; Ankara, TBMM yanı, 17 Şubat 2016; İstanbul, İstiklal Caddesi, 19 Mart 2016; Ankara, Kızılay, 13 Mart 2016; İstanbul, Vezneciler, 7 Haziran 2016; İstanbul, Atatürk Havalimanı, 29.06.2016
Küçük çaplı saldırıları ve cinayetleri listelemedim.
BURSALI UNUTMAZ
Bursalılar da 27 Nisan 2016 günü Bursa Ulu Cami kapı girişinde kendini patlatıp ölen canlı bombayı ve 13 kişinin yaralanmasını unutmamıştır.
BURSA OTOBÜS TERMİNALİ
Kan, gözyaşı ve acı üstüne yaşanan acıları neden paylaştım?
Şunun için;
Bursa Şehirlerarası Terminale gidenler görür, yolcu ve yükler artık aranmıyor.
Güvenlik görevlileri de yok.
Otobüse binen de, inen de herhangi bir güvenlik kontrolünden geçmiyor.
Bursa için saldırı, sabotaj ve canlı bomba tehlikesi yok demek ki!..
*
Ülkemiz için tehlike kalktı mı?
Yukarıda sıraladığım katliamların ardından tüm yurtta güvenlik önlemleri alındı, bina giriş çıkışlarında güvenlik noktaları oluşturuldu.
Her kapının önüne X-Ray cihazları konuldu.
Özel güvenlik personelleri el detektörleriyle üst baş araması, bagaj kontrolü yapmaya, el aynalarıyla araç altlarını muayene etmeye başladılar.
Ankara Otobüs terminali AŞTİ
ANKARA AŞTİ
Son günlerde yolu Ankara Otobüs terminali AŞTİ ‘ye düşen oldu mu?
Gidenler, giriş çıkışların tamamında güvenlik kontrol noktalarının sıkı bir şekilde çalıştığını da görmüştür sanırım.
İnsan, çanta, paket araması yapılıyor.
Covid-19 önlemleri doğrultusunda herkesin ateşi ölçülüyor, dezenfektan ikram ediliyor.
Özel Güvenlik ve Polis birlikte çalışıyor.
Ankara için tehlike devam ediyor!..
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali
BURSA'DA SIFIR TEHLİKE
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinin giriş ve çıkışlarında ise güvenlik kontrol noktaları kalmadı. X-Ray cihazları kapatıldı, bantlandı, bir kenara çekildi.
BURULAŞ terminalde tası tarağı topladı!..
Kuş uçurtmayan Özel Güvenlik elamanı görmek neredeyse mümkün değil…
Peki, neden?
Emniyet ve Jandarmamız Belediye’ye Bursa için bir tehlike yok, istihbarat teröre geçit vermez, toplayın cihazları mı dedi acaba?..
Böyle bir şey olamaz tabii…
HIZLI TREN BİLMECESİ
2000 yılında projelendirilen, o zamandan beri sık sık konuşulan ve ‘gelecek yıl gelecek’ diye beklenen hızlı tren bugüne kadar Bursa ‘ya gelemedi…
Bursa projeden çıkartıldı denildi, ardından müjde projeye ilave edildi söylenceleriyle bu güne gelindi.
Hızlı tren gelecek… Yollar, tüneller yapıldı, ama istasyonlarında sorun var.
Sızan bilgilere göre Nilüfer ilçesi Balat semtinde bir istasyon ile kent geçişi tamamlanacak.
*
Kozmik odanın şeffaf hale getirildiği bir dönemde hızlı tren projesinin yıllarca Bursalıdan sır gibi saklanması anlaşılır gibi değil…
Ağır ağır gelen hızlı trenimiz Gürsu, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerini vızıt gibi geçecek!
Nasıl, beğendiniz mi?
Kim yaptı bu projeyi?
Neden değiştirilemiyor?
Parti İl ve İlçe başkanları,
Milletvekilleri, Bursalı Bakanlar,
Kaymakamlar ve Vali ‘den çıt çıkmıyor.
Suskunluk var…
YUNUS AYDIN İSTASYONU İSTİYOR
Hakkını yemeyelim susmayan, talep edenler de var;
Dünya görmüş, ilçesi ve ülkesi hakkında görüşleri olan az sayıda İşadamı konuşuyor, gerekliliği anlatıyor ve talep ediyor.
*
Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, konuyu gündeme taşıyarak Gürsu ‘ya mutlaka hızlı tren istasyonu yapılmasını talep ediyor.
Geçtiğimiz günlerde görüştüm. Yunus Aydın, “Büyük bir sanayisi, iş ve işçi gücü olan, ihracata dönük imalat yapan, teknoloji yenileyen, rekabetçi sanayimiz ve ilçenin güçlü tarım sektörü için hızlı tren gereklidir” diyerek “Gürsu ilçesi normalin üzerinde göç alıp aşırı kalabalıklaşıyor. Yanı başımızdaki Barakfaki, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerimiz için de hızlı tren bir ihtiyaçtır. Merkezi konumu açısından en uygun yer olan Gürsu’ya istasyon yapılmalıdır. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız, mülki amirlerimiz, yerel yöneticilerimiz ve medyamız örnek bir güç birliği oluşturmalıdır” dedi.
*
Gürsu hızlı treni istiyor.
Şimdi bu talep karşılanmazsa, gelecekte mutlaka daha büyük paralar harcanarak ihtiyaç giderilecektir.
Aklın yolu birdir; AK Parti siyasetçileri anlayış birliğine varmalı ve istasyonu Gürsu ‘ya yaptırmalı.
Terminal güvenlik uygulamaları
Sevgili okurlarım, dört beş yıl önce kentlerimizde bombaların patladığını, yüzlerce yurttaşımızın hayatlarını kaybettiğini, ciddi güvenlik sorunları yaşandığını hatırlarsınız…
Canlı bombalar, bomba yüklü araçlar, silahla taramalar ve uzaktan kumanda patlayıcılar kullanılarak güzel ülkemiz kan gölüne döndürülmüştü.
Katliamlardan IŞİD - DEAŞ, PKK, TAK, PYD gibi terör örgütleri sorumlu tutulmuştu.
Sıkıntılı günler, üzüntü verici olaylardı…
Hatay, Reyhanlı, 11 Mayıs 2013, Diyarbakır, 5 Haziran 2015, Şanlıurfa, Suruç, 20 Temmuz 2015: Iğdır, 8 Eylül 2015; Ankara, tren garı önü: 10 Ekim 2015; İstanbul, Sultanahmet Meydanı, 12 Ocak 2016; Ankara, TBMM yanı, 17 Şubat 2016; İstanbul, İstiklal Caddesi, 19 Mart 2016; Ankara, Kızılay, 13 Mart 2016; İstanbul, Vezneciler, 7 Haziran 2016; İstanbul, Atatürk Havalimanı, 29.06.2016
Küçük çaplı saldırıları ve cinayetleri listelemedim.
BURSALI UNUTMAZ
Bursalılar da 27 Nisan 2016 günü Bursa Ulu Cami kapı girişinde kendini patlatıp ölen canlı bombayı ve 13 kişinin yaralanmasını unutmamıştır.
BURSA OTOBÜS TERMİNALİ
Kan, gözyaşı ve acı üstüne yaşanan acıları neden paylaştım?
Şunun için;
Bursa Şehirlerarası Terminale gidenler görür, yolcu ve yükler artık aranmıyor.
Güvenlik görevlileri de yok.
Otobüse binen de, inen de herhangi bir güvenlik kontrolünden geçmiyor.
Bursa için saldırı, sabotaj ve canlı bomba tehlikesi yok demek ki!..
*
Ülkemiz için tehlike kalktı mı?
Yukarıda sıraladığım katliamların ardından tüm yurtta güvenlik önlemleri alındı, bina giriş çıkışlarında güvenlik noktaları oluşturuldu.
Her kapının önüne X-Ray cihazları konuldu.
Özel güvenlik personelleri el detektörleriyle üst baş araması, bagaj kontrolü yapmaya, el aynalarıyla araç altlarını muayene etmeye başladılar.
Ankara Otobüs terminali AŞTİ
ANKARA AŞTİ
Son günlerde yolu Ankara Otobüs terminali AŞTİ ‘ye düşen oldu mu?
Gidenler, giriş çıkışların tamamında güvenlik kontrol noktalarının sıkı bir şekilde çalıştığını da görmüştür sanırım.
İnsan, çanta, paket araması yapılıyor.
Covid-19 önlemleri doğrultusunda herkesin ateşi ölçülüyor, dezenfektan ikram ediliyor.
Özel Güvenlik ve Polis birlikte çalışıyor.
Ankara için tehlike devam ediyor!..
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali
BURSA'DA SIFIR TEHLİKE
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinin giriş ve çıkışlarında ise güvenlik kontrol noktaları kalmadı. X-Ray cihazları kapatıldı, bantlandı, bir kenara çekildi.
BURULAŞ terminalde tası tarağı topladı!..
Kuş uçurtmayan Özel Güvenlik elamanı görmek neredeyse mümkün değil…
Peki, neden?
Emniyet ve Jandarmamız Belediye’ye Bursa için bir tehlike yok, istihbarat teröre geçit vermez, toplayın cihazları mı dedi acaba?..
Böyle bir şey olamaz tabii…
HIZLI TREN BİLMECESİ
2000 yılında projelendirilen, o zamandan beri sık sık konuşulan ve ‘gelecek yıl gelecek’ diye beklenen hızlı tren bugüne kadar Bursa ‘ya gelemedi…
Bursa projeden çıkartıldı denildi, ardından müjde projeye ilave edildi söylenceleriyle bu güne gelindi.
Hızlı tren gelecek… Yollar, tüneller yapıldı, ama istasyonlarında sorun var.
Sızan bilgilere göre Nilüfer ilçesi Balat semtinde bir istasyon ile kent geçişi tamamlanacak.
*
Kozmik odanın şeffaf hale getirildiği bir dönemde hızlı tren projesinin yıllarca Bursalıdan sır gibi saklanması anlaşılır gibi değil…
Ağır ağır gelen hızlı trenimiz Gürsu, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerini vızıt gibi geçecek!
Nasıl, beğendiniz mi?
Kim yaptı bu projeyi?
Neden değiştirilemiyor?
Parti İl ve İlçe başkanları,
Milletvekilleri, Bursalı Bakanlar,
Kaymakamlar ve Vali ‘den çıt çıkmıyor.
Suskunluk var…
YUNUS AYDIN İSTASYONU İSTİYOR
Hakkını yemeyelim susmayan, talep edenler de var;
Dünya görmüş, ilçesi ve ülkesi hakkında görüşleri olan az sayıda İşadamı konuşuyor, gerekliliği anlatıyor ve talep ediyor.
*
Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, konuyu gündeme taşıyarak Gürsu ‘ya mutlaka hızlı tren istasyonu yapılmasını talep ediyor.
Geçtiğimiz günlerde görüştüm. Yunus Aydın, “Büyük bir sanayisi, iş ve işçi gücü olan, ihracata dönük imalat yapan, teknoloji yenileyen, rekabetçi sanayimiz ve ilçenin güçlü tarım sektörü için hızlı tren gereklidir” diyerek “Gürsu ilçesi normalin üzerinde göç alıp aşırı kalabalıklaşıyor. Yanı başımızdaki Barakfaki, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerimiz için de hızlı tren bir ihtiyaçtır. Merkezi konumu açısından en uygun yer olan Gürsu’ya istasyon yapılmalıdır. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız, mülki amirlerimiz, yerel yöneticilerimiz ve medyamız örnek bir güç birliği oluşturmalıdır” dedi.
*
Gürsu hızlı treni istiyor.
Şimdi bu talep karşılanmazsa, gelecekte mutlaka daha büyük paralar harcanarak ihtiyaç giderilecektir.
Aklın yolu birdir; AK Parti siyasetçileri anlayış birliğine varmalı ve istasyonu Gürsu ‘ya yaptırmalı.