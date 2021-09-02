Tarihi Cuma Pazarı, Yörük Türkmen gelenekleri  

Eleştiriyoruz, çarpık çurpuk diyoruz ama Bursa hala çekici bir kent.
Tarihi ve doğal yapısıyla, tarım ve endüstrisiyle, konumuyla sadece ülkemizin değil, Balkanların da önemli bir kentidir.
Yüzü batıya dönük kent son zamanlarda aldığı anormal Suriyeli Arap göçüyle de dikkat çekiyor. Adeta kentin tam merkezinde, Çarşamba’da ‘getto’larını kurdular. Çarşamba tam bir Arap şehri olmuş…
BÜYÜYEN KENT BURSA
Birkaç yıl sonra nüfusu 4 milyon olacak bir zamanların ‘yeşil Bursa’sı kendisini yenilemeye, geleceğini kurmaya, insanlarını mutlu etmeye, huzur yerleşimi olmaya odaklanmalı.
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Yeşil Bursa’dan Beton Bursa’ya evrilmenin ayıbını yaşarken panoramik bir yaklaşım ile Bursa’nın en büyük üç merkezi ilçesinden ikisi Yıldırım ile Nilüfer Belediyeleri sanki bu kentin belediyeleri değil görüntüsü veriyorlar.
Sormuyoruz efendim, siz bakmayın o soru işaretlerine, bunlar soru değil...
Bunlar insanlığın tüm zamanlarda, dil, din, inanç, ırk, milliyet, cinsiyet farkı olmaksızın her ülkede imdat, yardım ve beni kurtarın feryatlarıdır.
Çaresizliğimizdir.
Yardım edin çağrımızdır.
Help, Help, Help’imizdir.
YARDIM ÇAĞRILARI
Depremden bahsedeceğiz ama önce orman yangınlarından iki satır edelim.
Bunun için AFAD var.
Yeni planlamalar, çalışmalar, hazırlıklar yapıldı, TAMP dönemi başladı.
TAMP; Türkiye Afet Müdahale Planı…
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AFAD, TAMP Projesinde de İçişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Maliye Bakanlıkları ve Türk Kızılayı birlikte çalışıyor.
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28 hizmet grubu oluşturan AFAD, kurumun web sitesinde diyor ki; “Afet ve acil durumlara çok daha hazırız. Daha kısa zamanda, daha geniş alanda, daha çok hayat kurtarılacak. Kaynakların etkin kullanımı ile müdahale çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Ekonomik ve sosyal kayıplar en aza indirilecek. Kesintiye uğrayan yaşam faaliyetleri en kısa sürede normale dönecek.”
BURSA AFETLERE HAZIR MI?
Bugün insanlar önce ki yüzyıllarda olduğu gibi ortalama 40’ında, 50’sinde yaşamlarını yitirmiyorlarsa bunu sağlayan en önemli etken o aydınlık yoldur.
Özellikle tıp ve sağlık alanı… Aşılar, ilaçlar, serumlar. Sağlık destek elemanları. Teşhis, tedavi ve laboratuvar, girişim teknikleri. Bulaşıcı hastalıkların azalması. Biyonik ve robotik cihazlar, donanımlar. Her alanda kendini gösteren ileri teknolojiler…
BİLİM DÜNYASININ BAŞARISI
Efendim, Covid-19 bulaşıcı hastalık değil mi?
Evet, bulaşıcı ve öldürücü…
Ancak dünya bilimin ve tekniğin o ışıklı yolunda ilerlemeseydi, geçen yüzyılda İspanyol gribinde olduğu gibi 50-100 milyon değil, 500 milyon ile 1 milyar insanın ölümüne sahne olurdu. Bu pandemide, bir buçuk yılda 4-5 milyon insan kaybı ile bugüne gelmek başarıdır. Ve bu başarı tek kelimeyle bilim dünyasına aittir.
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Çoğunlukla ağaçların kesilmesi, ormanların yok edilmesi, doğal yapının değiştirilmesine karşı bölge halkının tepkisi ve direnişini içeriyordu. İnsanlar müteahhitlere karşı doğa ve çevreyi savunuyor, yaşam alanlarının tahribatına itiraz ediyorlardı.
Derelerin taşması, evlerin ve köprülerin yıkılması, iş yerlerini su basması.
Yani sel, taşkın, heyelan ve ölümler.
Haberlerinin en üzücü yanı elbette can kayıpları.
Yurttaşlarımız ‘tabi afetler’ ile ölüyorlar…
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Bayramı, ardından gelen haftayla birleştirip doğu Karadeniz’de gezi yapmayı planlıyordum. Evdeki hesap çarşıya uymadı, yeğenimin düğünü bayram öncesine denk geldi.
Erkenden Trabzon’a geldim.
MERKEZ EL DEĞİŞTİRMİŞ
Çocukluğumuzun geçtiği Trabzon’un da birçok tarihi kent gibi hem olumlu, hem olumsuz yönde değiştiği belli oluyor.
Kentler de insanlar gibi değişim yaşarlar.
Zaten anne ve babalar kendilerini ihmal edip, iyi yetişmeleri için hayatlarını çocuklarına adamazlar mı, kurban etmezler mi…
- Altısı kız, biri erkek yedi çocuk yetiştirdiğinizi, hepsinin lisans düzeyinde öğrenim gördüklerini, akademik meslekler edindiklerini biliyorum. Bunu nasıl başardınız?
- Şebinkarahisar’da dünyaya geldim. Osmanlı Türk devleti, yararlılıkları sebebiyle atalarımızı Alemdar olarak buraya, Sipahi köyüne yerleştirdi. Yörük’üz. Dokuz yaşına geldiğimde babam vefat etti. Üç kız kardeşim, ben ve annem, beş kişi olarak çileli bir yaşamımız oldu. Annem hizmetçilikle ailemizi geçindirmeye başladı. Çalışkan öğrenciydim. Tek kurtuluşum okumaktı. 1968’de İstanbul’da Yapı Sanat Enstitüsü ‘Yapıcılık Bölümü’ne kayıt oldum. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi (İDMMA) İnşaat Fakültesi’ne geçtim. Yetim ve yoksuldum, hizmetçi annenin çocuğu olarak okuduğumun şuurundaydım. Gece okuyup, gündüz inşaatlarda çalışarak okuluma ve aileme katkı veriyordum. İstanbul Sanayi Odası’nda ‘yevmiyeli memur’ olarak da çalıştım. İş kurdum ama tutmadı, sonra minibüs aldım, servis çektim.
- Okumak için ciddi mücadeleler vermişsiniz. O yıllarda, özellikle İstanbul’da öğrenci olayları da başlamıştı. Etkilenmediniz mi?
- Türkçü faaliyetlerin içerisinde oldum. Bir yandan çalışma, diğer yandan fikir hareketleri derken zaman zaman öğrenime ara verdim, okulu on yılda bitirebildim.
Sırplar ‘Büyük Sırbistan’ hayaliyle Boşnakları bölgede yok etmeye başladı. Onlarca köyün tüm halkını öldürdüler. Boşnaklar Hırvatlarla da savaş yaptı. Ama Sırpların hedefi sadece yok etmekti... 1995’e gelindiğinde Srebrenitsa’da silahsız sivilleri koyun gibi boğazladılar.
*
Bosna Savaşı’nda Srebranitsa ile birlikte Birleşmiş Milletler, altı yerleşimi ‘güvenli bölge’ olarak ilan etmişti. Uluslararası güvenceyle koruma altına alınan Srebranitsa kenti, korumadan sorumlu Hollanda askerlerinin 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırp milis, asker ve keskin nişancıların baskısıyla geri çekilmiş, masum halkı savunmasız bırakmıştı.
Eli silah tutabilecek tüm erkekleri gruplar halinde işkence ile öldürüp değişik bölgelerde oluşturulan toplu mezarlara gömdüler.
Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar güvenli bölgelere doğru kaçmaya başladılar.
Ağır silahlarla saldıran Sırp milisler bir yandan, keskin nişancılar diğer yandan ölüm kusuyordu. Bu kaçışa ‘ölüm yolculuğu’ adı verildi.
BM koruma gücünün silahları topladığı Srebrenitsa kenti de güvenli bölgelerden birisiydi. 1995 yılının temmuz ayında burada büyük bir katliam yaşandı.
Sırplar şehrin kendilerine teslim edilmesini istediler. Baskıya karşı direnmeyen Hollandalı BM koruma güçleri çekildiler. Sivil halk ortada kaldı.
‘Çetnikler’, gözü dönmüş Sırp çeteleri 14 - 70 yaş arasındaki Müslüman Boşnak erkekleri toplayıp götürdüler. Çukurlara bazen diri diri, bazen de parçalayıp attılar. Sayısız ‘gizli toplu mezar’ oluşturdular.
SREBRENİTSA KATLİAMI
Tarihe ‘Srebrenitsa katliamı’ olarak geçen bu insanlık dramında 20 bin civarında insan katledildi. Geride kalan siviller çoluk çocuk, kadın ihtiyar canlarını kurtarmak için yollara düştüler, güvenli bölge olan Tuzla’ya ulaşmak için gece yürüdüler, gündüz saklandılar…
Hala her yıl ceset parçaları bulunuyor ve DNA analizleriyle isimlendirmeler yapılıyor.
*
Dün Bursa’nın meşhur Cumhuriyet caddesinde yürürken sokak başında el arabasında görünce çocuklar gibi sevindim.
Aklıma kolumun altına bir bağ nohut sıkıştırıp, koparıp koparıp yediğim Konya günlerim geldi.
*
Satıcıyla selamlaştık.
Bir iki laf edebilir miyiz ağam?
Tabii dedi, çay söyledi.
GURURLU ‘SEYYAR’ BABALAR
Zübeyde Hanım Doğumevi’nin bu kentte özel bir yeri vardır, yüz binlerce Bursalı burada dünyaya gözlerini açtı.
İLKLERİN HASTANESİ
Bursalıların Zübeyde Hanım Doğumevi’yle duygusal bağları vardır.
1981 yılında açılan Bursa’nın ilk branş hastanesiydi.
Birçok ilk bu hastanede gerçekleşmişti.
20 yıl önce ülkemizin ilk ‘bebek dostu’ hastanelerinden olmuş, genetik laboratuvarını da yine o yıllarda kurulmuştu.
Türkiye güzel bir yer!..
*
Pandemiyle başlayan süreçte yaşanan olağandışı hadiselerle yıpranan insanlarımız işsizlik, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, Türk lirasının döviz karşısında erimesi, ücret azlığı, enflasyon, atama bekleyen öğretmenler, emeklilikte yaşa yakılanlar, 3600 ek gösterge beklentisi, iflaslar, icralar, intiharlar gibi sorunlarla karşılaşıyor. Listeyi uzatmayalım…
Ekonomik, sosyal ve siyasi yönden bir daralma yaşanıyor. Ruhsal açıdan da iyi olunmadığı aşikar, geniş halk kesimlerinin iyice daraldığı görülüyor.
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Tabakalar şeklinde deniz yüzeyini kaplayan müsilaj ortamın biyolojik yaşamını ve çeşitliliğini etkilemekle kalmıyor deniz ürünlerinin sağlığı üzerine de tartışmaları beraberinde getiriyor.
MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nihayet Marmara bölgesi kentlerini, valilikler ve belediyelerini bir araya getirerek sorunu gidermeye karar verdi.
Etkin işbirliği sağlanmalı, uzun süreli politikalar sürdürmeli, denetlenmeli.
Küresel etkilerin dışında denizi kirleterek bu hale getiren kanalizasyon, evsel, endüstriyel ve zirai atıklar sorununu bütüncül bir yaklaşımla, arıtmalarla çözmeyi başarmalı, bölgenin imar düzenlemeleri, nüfus artışları, yerleşim oluşumları da hep birlikte ele alınmalı.
Marmara Denizi Eylem Planıyla denizi, balığı, eko ekosistemi öldüren ve sağlığı etkileyen bu kötü gidişe dur denilecek.
EKOSİSTEM ÖLÜRSE BALIKÇILIK DA ÖLÜR
Deniz salyası nedir ki?
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Efendim, Marmara Denizi’nin özellikle kıyı bölgelerine suyun üzerini halı gibi kaplayan sümüğe benzeyen, jel kıvamında peydahlanan organik bir katmanı konuşuyoruz.
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Deniz ve göllerdeki ortam şartlarına tepki olarak, mikroskobik bitkimsi canlıların, fitoplankton denilen mikro alglerin aşırı çoğalmasıyla ürettikleri salgıya bilim insanları müsilaj diyorlar.
Deniz salyası ya da müsilaj...
Türkiye hızla kuraklaşıyor, bu büyük bir problem.
Yıllık yağış miktarı yıldan yıla azalıyor. Beklenen yağışlar, zamanında gelmiyor, ürünler ‘yanıyor’, üretim düşüyor.
‘Su kenti’, tarım ve gıda başkenti Bursa da bunu yaşıyor.
SUYA ULAŞMAK
Yeraltı su kaynaklarımız alarm veriyor.
20 yıl önce 20-30 metreden su çıkan yerlerde şimdi 130-140 metrelere inmek gerekiyor. Ova yer altı suyu tehlike seviyesinde.
102 yıl önce, egemenliğini yitiren Osmanlı devletine el koyan, işgal kuvvetlerinin yönetimindeki başkent İstanbul’dan bir vapur içerisinde; Mustafa Kemal Paşa, 22 subay, 25 er ve erbaş, 8 katip ve 21 gemi personeliyle yol alır ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a varır.
Hedef belliydi;
“İşgal edilen Osmanlı imparatorluğu içerisinden bir Türk devleti çıkartmak!”
Türk milletinin bağımsızlık hikayesinin tarihi bile estetik; 19 Mayıs 1919…
ONA BORÇLUYUZ
İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan başta olmak üzere istilacı devletlerin heveslerini kursaklarında bırakan, hayallerini yıkan Mustafa Kemal Atatürk, az sayıda ki arkadaşıyla; Libya, Mısır, Filistin, Suriye, Yemen, Arabistan, Balkan, Rumeli, Kırım, Kafkas ile öz yurdumuz Anadolu coğrafyalarında Çanakkale’den Kars’, İzmir’den Gaziantep’e kadar onlarca kentimizde yıllarca süren savaşlarla adeta nüfusu kırılıp, yok olmaya giden, hasta ve yorgun garip Türk insanını ‘ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla ayağa kaldırmayı başardı.
Devletin çok hekime ihtiyacı var.
Sadece hekim değil, hemşire ve diğer alanlarda sağlık çalışanı açığı oluşmuş.
Kamu hastanelerinde hizmetlerin daha etkin verilmesi için binlerce doktor, hemşire ve sağlık personeli gerekiyor. Sayısal eksiklik bir yana, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının tamamı bitap düştü. Moral ve motivasyonları kayboldu, stres, kaygı, yorgunluk, yılgınlık ve tükenmişlik ön plana çıktı.
HEKİM AÇIĞI MI VAR?
Yüzlerce sağlık çalışanını COVID-19’a kurban verdik, şehit oldular. COVID’e yakalananlar da hasta hasta çalışmaya devam ediyorlar.
*
Hekim açığı nasıl oluştu?
Ortalık yıkılıyor.
‘20yearschallenge’, 20’li yaşlar challenge akımı salgına dönüştü.
Zaman tüneli gibi, 1960‘lar, 70’ler, 80’ler…
O yılların kazakları, ceketleri, mantoları, paltoları, etekleri, bluzları, saç sakalı, makyajı, modası, daha neler neleri…
Eski Türkiye’ye dair siyah beyaz hikayeler…
*
‘20 yıllık meydan okuma’ ile kimileri “uçan 20’li yaşlar” diyor zamanın vefasızlığına, kimileri “20 yaşı hiç fark edemedim ki” diye hayıflanıyor, kimileri “20‘li yıllar hızlı geçmiş”, bir arkadaşım da şöyle yazmış, “herkes 20‘li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca yüreğim burkuldu. 20 yaş öncesi emniyette kayboldu, 30‘lu yaşların ise cazibesi yok oldu.”
Kırsal bölgelerden ve küçük Anadolu kentlerinden daha büyük şehirlere doğru olan kitlesel akın ve göçlerin etkilerini ilk önce İstanbul, Ankara ve İzmir de görmüştük.
Ülke ilk defa böylesine bir ‘gecekondu’ gerçeğiyle karşılaşmıştı.
Gecekondu da bir ‘varoş kültürü’ oluşturmuştu.
*
Sonrasını hep birlikte gördük.
Varoş kültürü zaman içerisinde tüm alanlarda etkilerini genişletip kentlere ve ülkeye egemen oldu.
Yüzyıllar içerisinde gelişen kent ve kır kültürünün bir anda nasıl değiştiğine şahit olduk.
Tarihi Cuma Pazarı, Yörük Türkmen gelenekleri
Geçmişini yüzyıllara yaslamış, yeterince de tanınmamış bir mekana, Cuma Pazarına düştü yolumuz.
Dile kolay, 500 yıldır varlığını sürdürüyor. Yapının en dikkat çekici yanı çatısı. Kocaman çatı yüzyıllık ağaçlardan, karışık ve ilginç ustalıkla yapılmış.
*
Bu çatının altında eski yıllarda çarşı kurulurmuş. Bildiğiniz AVM gibi… Giyimden tarım araçlarına, incik boncuktan yeme içmeye kadar, onlarca esnaf tezgah açarmış.
Civar köylerin ve bölge insanlarının bir nevi buluşma noktasıymış.
TARİH KOKULU PAZAR
Zaman değişmiş. Değişince de burada her hafta kurulan hayvan pazarında sadece kavurma ve güveçler yapılmaya başlanmış.
Yöre halkı Cuma namazından çıktıktan sonra çarşıyı dolduruyor. Bursa’dan ve kent dışından bu lezzeti tatmaya gelenler de gün geçtikçe artıyor. Buranın müptelaları oluşmuş.
Ancak saat üçten sonra da Cuma pazarı sessizliğe bürünüyor.
Bu saate kadar gelinmeli.
*
Göz göz işletmeler, hepsinin önündeki kancalara koyunlar, kuzular asılmış, ocaklar alev alev...
Beğendiğiniz yerden size hemencecik kesip hazırlanıyor. Saçta kavrulan etlerin kokusu etrafa saçılıyor.
Ortam doğal.
Makul ölçüde salaş.
Ustalar mahir.
Et ve lezzet müthiş.
*
Oğlum Romanya’da okuyor, tatile geldi. ‘Baba canım et çekti!’ deyince dağlara doğru yol aldık. Sürpriz yapacağız.
Yol uzadıkça uzadı, “Oğlum, Bursa’nın dağ ilçeleri yörük - Türkmen yurdudur. Osmanlı devletinin beşiği buralarda sallanmıştır.” falan diyerek oyalıyorum ama nafile, adam fena acıkmış…
Neyse 80 kilometre sonra vardık Cuma pazarına.
Önce bir şeye benzetemedi ama içeri girince vay dedi, buraya daha önce niçin gelmedik!
Nasip.
Verip siparişi beklemeye başladık.
ET, LEZZET, MAHARET
Kalabalık mı kalabalık…
Çarşıya girerken uzun bir masa etrafında tanıdıklar vardı, Büyükorhan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Korkmaz, bir dönem önceki Orhaneli Belediye Başkanı Sayın İrfan Tatlıoğlu, Tedaş ve Uedaş’ın sevilen çalışanı Recep Koçdemir ile 5 - 6 arkadaş daha…
Selam verdik, hoşbeş, masalarına davet ettiler; ama müsaade istedik. “Birazdan belediyeye geçeceğiz, bekleriz Doktor Bey” dediler.
*
On, on beş esnaf günde 20 civarında koyun, kuzu pişirip servis ediyor.
Sağa sola bakarken siparişlerimiz geldi.
Yol uzundu, kavurma çok lezzetliydi…
İkinci porsiyonların ardından çayları yudumlarken Ersin Usta’ya işin sırrını sorduk, ‘Hayvanlar bu yaylalarda doğal besleniyor. Suyun, çiçeğin, kekiğin ve ustanın mahareti’ dedi ve ekledi ‘Artık cuma günleri dışında da açığız, müşteri kabul ediyoruz.’
Eski çalışma arkadaşlarımızdan, Büyükorhan Sağlık Ocağı’nda görev yapan Kenan Tasus’u da gördük, ateşin başında ‘eski usta’ olarak kavurmalarımızı hazırladı. Cuma pazarının geçmişini, yapılan ve doktorlar bekleyen hastaneyi, eskileri, yenileri konuştuk.
*
Et, lezzet ve maharet var burada.
Otantik bir yerde, saçta leziz bir kavurma ya da güveç yemek için buraya gelmeye değer dostlar.
Gidecekseniz, Cuma günü gidin derim.
*
Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık Bursa’nın ilgi bekleyen ilçeleri. Sürekli nüfus kaybediyorlar. Niçin mi?
Çünkü; dağ öksüz, dağ yetim, dağlı işsiz ve sahipsiz.
BÜYÜKORHAN BELEDİYESİ’NDE KUTSAL TÖREN
Başkan Ahmet Korkmaz Bey’in makamındayız.
Oda bir hayli kalabalık, omuzlarda yörük keyfiyesi… “Bir şey var; ama hayırlısı” dedik.
*
Bu dağların insanları önyargısız, samimi. Sohbetleri de sıcacık.
Çaylar içilirken Başkan da çalışmalarından, yaptığı hizmetlerden, yapacaklarından bahsetti.
İki dönem Orhaneli Belediye Başkanlığı yapan, Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyon Başkanlığı görevini sürdüren İrfan Tatlıoğlu, Kovid-9 pandemisinden dolayı geciken hayırlı olsun ziyareti yaparak Başkan Korkmaz’a günün anısına Yörük keyfiyesi, Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı, konak tahtası ile Heybe hediye ederek, “Bunlar bizim mukaddes emanetlerimizdir. Atalarımız bunları asırlar boyu korudu, bizim çalışmalarımızın amacı da kutsallarımızı, kültürümüzü gelecek kuşaklara emanet etmektir” dedi.
*
Heyetiyle birlikte Büyükorhan Belediyesi’ni ziyaret eden Tatlıoğlu, Yörük Türkmenlerin özel günlerde omuzlarında taşıdıkları keyfiyenin renklerinin anlamlarını da izah etti. Keyfiyedeki renklerin Türk tarihi boyunca kurulan devletlerin bayraklarında yer aldığını, “Kırmızı; al bayrağımızı ve Türk ırkını, beyaz; ruh ve beden temizliğini, yeşil; imanımızı ve muradımızı, sarı; buğday başağı, bolluk ve bereketi, mor; hoşgörüyü, affediciliği ve sevgiyi temsil etmektedir. Renkler adeta bir gökkuşağı oluşturmaktadır. Keyfiyede mavi yoktur, çünkü o gökbayraktır“ açıklamasıyla ifade eden başkan Tatlıoğlu, “Türkistan’dan Anadolu’ya ulaşmış kültür mirasımızı koruyacağız” dedi.
*
Güzel ve anlamlı bir törenin üstüne geldik.
Türk kültürünün yaşatılması önemli.
Kutsal emanetleri, al yıldızlı bayrağımızı ve Kur’an-ı Kerim’i öperek başına koyan, öylece teslim alan Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz da “Ziyaretten mutlu olduğunu, bölge insanının gelenek ve göreneklerini, kültürünü yaşatması için Belediye olarak gereken gayreti göstereceğiz” dedi.
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Böyle mütevazı ama anlamlı bir törende keyfiyemizle bulunmak ve değerli dostlarla birlikte anı fotoğrafında yer almak baba-oğul olarak, bizim için de keyifli oldu.
KARIŞIKLIĞI ÖNLEYEN KEYFİYE
Keyfiye niçin ve nasıl sembol oldu dersiniz?
Aslında bir ihtiyaçtan doğmuş.
Asya’dan, Türkistan’dan Anadolu’ya akıp gelen kalabalık Türk göçlerinde Oğuz atanın çocukları Yörük Türkmen’lerin birbirlerini tanıması, düşman sanarak kendi aralarında savaşma ihtimalinin önüne geçilmesi için özel bir işaret arandı. *
Mesele ‘bizden’ olup olmadığının anlaşılması…
Ne olmalı, nasıl olmalı araştırması, tartışması sürerken bir hatunun omuzundaki, güneşte parlayan bu rengarenk dokuma bezi dikkatleri çekmiş.
Tezgahlar çalışmış, dokumalar kolbaşı ve kervanbaşların omuzlarına atılmış.
Çözüm bulunmuş…
*
İşte o günden bu yana keyfiye, Yörük Türkmenlere keyif veriyor.
Keyif veriyor ama Anadolu’da, Balkanlarda, Rumeli’nde, Irak’ta, Suriye’de, Lübnan’da hep sıkıntıyla yaşıyorlar. Ahh… bu topraklarda keyifle, keyfiyemizle bir sefa süremedik gitti!..