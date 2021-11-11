 Su, iklim değişikliği ve kalıcı yönetim

Bazı semt ve mahaller hatalı imar uygulamaları ile nefes alamaz hale getirilmiş, yol, park, oyun alanı, spor sahası, okul, sağlık merkezi gibi ihtiyaçlar karşılanamaz olmuştu.
Çıkmaz, karanlık, ışık ve güneş girmeyen sokaklar,
Otoparkı olmayan yerleşimler,
Eskimiş, harabeye dönmüş binalar,
Plansız, ruhsatsız yapılar,
Kırsal göçler ve yoksulların konuşlandığı mahalleler,
Madde bağımlıları ve mekansızların işgal ettiği terkedilmiş yapılar,
Covid-19 genel olarak eskisi gibi kaygı vermiyor, varsa yoksa ekonomik durum, hayat pahalılığı ve geçim...
Ancak bu salgın hala durmadı, gerilemedi.
İdari yaklaşımlar tıbbi gerçekleri örtüyor...
ÖNLEMLERE DEVAM
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ‘nın açıklamalarına göre Bursa diğer kentlere göre daha iyi duruma gelmiş.
Soğuklar başladı, duygusal olacak zaman da kalmadı hani.
Yaprakların çoğu döküldü zaten...
Bu mevsim en güzel yaparak dökümü olarak tanımlanır.
*
Aslında... Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bu günü, 21 Ekim ‘i hiç sevmedim.
Yüreğimi yakar.
Burnumu sızlatır.
Başa gelen bütün aksiliklerin altında böyle bir yaklaşımlar var;
Yapıyormuş gibi yapmak.
Yapılıyormuş gibi göstermek...
*
İşleri usulünce, kural ve kaidesine göre yapıyor muyuz?
‘Evet, yapıyoruz’ diyebilen kaç sanayici, kaç İSG profesyoneli, kaç eğitimci, kaç yönetici çıkar ortaya acaba?
FABRİKADA PATLAMA
Bursa‘da ise durum tamamen kontrolden çıkmış durumda.
Her yer işgal altında.
ADIM ADIM İŞGAL
Denetim, kontrol, kural, yaptırım, ceza hak getire...
Tüm yaya yolları, kaldırımlar parsellenmiş.
Bunun adı işgal.
Sınıf mevcutlarının azaltılması, derslik, laboratuvar, spor salonu, kantin, tuvalet, bahçe ve etkinlikler için tıbbi gerçeklikler dikkate alınarak düzenlenmesi, maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi tedarikleri, temizlik görevlisi sayılarının artırılması, öğrenci servislerinin önlem kurallarına uymalarının sağlanmasıyla okullar açık kalmalı.
Akıl ve bilim ile okul sağlığı korunmalı.
*
Salgını, idari bakış değil ancak koruyucu sağlık yaklaşımları durdurabilir.
Sınıfların kalabalık oluşu büyük sorun.
Bir öğrenci Covid-19 hastası olsa karantina ve izolasyon kararı alınmıyor, öğrenime devam ediliyor. İki öğrenci hasta olursa sınıf kapatılıyor, öğrenciler evlerinde karantinaya alınıyor.
OKULDA COVID
Eğitim sancılı, eğitim sorunlu.
Derslik sayısı yetersiz, sınıflar çok kalabalık.
Okulların çoğunda spor salonu, laboratuvar ve bahçe yok.
Velilerden hala temizlik, dezenfektan, A4 kağıt gibi çeşitli ihtiyaçlar adı altında para alınıyor.
Güvenlik ve temizlik görevlileri için bile ‘pamuk eller cebe’ deniyor.
*
Eski takvim derken, Miladi’ye göre 13 gün geriden gelen, bu toprakların ‘Rumi’sinden bahsediyorum. Miladi takvimde ayın 14’ü olduğunda Rumi’de ayın 1 ‘i oluyor.
TAKVİMLERİN DİLİ
Rumi takvime Kocakarı takvimi diyen de çoktur.
Rüzgarları, soğukları, yağmurları, fırtınaları, gündönümleri, cemreleri, mart 9’ları, april 5’leri, kırkikindi yağmurları, hıdırellez’leri, zemheri soğukları, daha nicelerini biliriz.
“Korkma zemheri kışından, kork nisan’ın beşinden, öküzü ayırır eşinden.”
*
Meteorolojik gelişmeleri takvimlerden takip etmek, haberdar olmak merak işi olsa da denizciler, balıkçılar, havacılar, çiftçiler, turizmciler, gezginler ve kampçılar için rehber, hatta iyi bir erken uyarı sistemidir.
Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor. Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor.
YAŞAM KALİTESİ VE EĞİTİM
Bir toplumun yaşam kalitesi de tamamen eğitimle ilgilidir. Her işin başı sağlıktır ama onun için de iyi bir eğitim gerekiyor.
Değerli bir yaşam için kaliteli bir eğitim anlayışına ve sistemine ihtiyaç var. Eğitimi desteklemeyen, iyi bir yöntem geliştirmeyen, gerekli olan eğitici ve öğreticileri, ustaları yetiştirmeyen, yeterli sayıda bulunduramayan, derslik, laboratuvar, bahçe, spor ve müzik salonlarını hazır edemeyen, araç gereçleri ve okulları, fiziki yapıyı tamamlayamayan, akla, demokrasi ve hukuka dayalı bir akademik öğretimi inşa edemeyen bir ülke gelişme ve kalkınmasını asla sağlayamaz.
BİLİM YOLU
Öğretmenler ve eğitimciler çocuklar için ışık olacak. Akademisyenler o ışığı sonsuz bir aydınlığa dönüştürecek. Doktorlar, sağlık görevlileri nesilleri bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi hazırlayacak, mühendisler, mimarlar, teknik meslekler sağlıklı hayat için akıl ve bilimin aydınlığında inşa edecek, yaratıcı olacaklar. Bilimin yolundan yürüyecekler.
Dile kolay, 500 yıldır varlığını sürdürüyor. Yapının en dikkat çekici yanı çatısı. Kocaman çatı yüzyıllık ağaçlardan, karışık ve ilginç ustalıkla yapılmış.
*
Bu çatının altında eski yıllarda çarşı kurulurmuş. Bildiğiniz AVM gibi… Giyimden tarım araçlarına, incik boncuktan yeme içmeye kadar, onlarca esnaf tezgah açarmış.
Civar köylerin ve bölge insanlarının bir nevi buluşma noktasıymış.
TARİH KOKULU PAZAR
Zaman değişmiş. Değişince de burada her hafta kurulan hayvan pazarında sadece kavurma ve güveçler yapılmaya başlanmış.
Eleştiriyoruz, çarpık çurpuk diyoruz ama Bursa hala çekici bir kent.
Tarihi ve doğal yapısıyla, tarım ve endüstrisiyle, konumuyla sadece ülkemizin değil, Balkanların da önemli bir kentidir.
Yüzü batıya dönük kent son zamanlarda aldığı anormal Suriyeli Arap göçüyle de dikkat çekiyor. Adeta kentin tam merkezinde, Çarşamba’da ‘getto’larını kurdular. Çarşamba tam bir Arap şehri olmuş…
BÜYÜYEN KENT BURSA
Birkaç yıl sonra nüfusu 4 milyon olacak bir zamanların ‘yeşil Bursa’sı kendisini yenilemeye, geleceğini kurmaya, insanlarını mutlu etmeye, huzur yerleşimi olmaya odaklanmalı.
*
Yeşil Bursa’dan Beton Bursa’ya evrilmenin ayıbını yaşarken panoramik bir yaklaşım ile Bursa’nın en büyük üç merkezi ilçesinden ikisi Yıldırım ile Nilüfer Belediyeleri sanki bu kentin belediyeleri değil görüntüsü veriyorlar.
Sormuyoruz efendim, siz bakmayın o soru işaretlerine, bunlar soru değil...
Bunlar insanlığın tüm zamanlarda, dil, din, inanç, ırk, milliyet, cinsiyet farkı olmaksızın her ülkede imdat, yardım ve beni kurtarın feryatlarıdır.
Çaresizliğimizdir.
Yardım edin çağrımızdır.
Help, Help, Help’imizdir.
YARDIM ÇAĞRILARI
Depremden bahsedeceğiz ama önce orman yangınlarından iki satır edelim.
Bunun için AFAD var.
Yeni planlamalar, çalışmalar, hazırlıklar yapıldı, TAMP dönemi başladı.
TAMP; Türkiye Afet Müdahale Planı…
*
AFAD, TAMP Projesinde de İçişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Maliye Bakanlıkları ve Türk Kızılayı birlikte çalışıyor.
*
28 hizmet grubu oluşturan AFAD, kurumun web sitesinde diyor ki; “Afet ve acil durumlara çok daha hazırız. Daha kısa zamanda, daha geniş alanda, daha çok hayat kurtarılacak. Kaynakların etkin kullanımı ile müdahale çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Ekonomik ve sosyal kayıplar en aza indirilecek. Kesintiye uğrayan yaşam faaliyetleri en kısa sürede normale dönecek.”
BURSA AFETLERE HAZIR MI?
Bugün insanlar önce ki yüzyıllarda olduğu gibi ortalama 40’ında, 50’sinde yaşamlarını yitirmiyorlarsa bunu sağlayan en önemli etken o aydınlık yoldur.
Özellikle tıp ve sağlık alanı… Aşılar, ilaçlar, serumlar. Sağlık destek elemanları. Teşhis, tedavi ve laboratuvar, girişim teknikleri. Bulaşıcı hastalıkların azalması. Biyonik ve robotik cihazlar, donanımlar. Her alanda kendini gösteren ileri teknolojiler…
BİLİM DÜNYASININ BAŞARISI
Efendim, Covid-19 bulaşıcı hastalık değil mi?
Evet, bulaşıcı ve öldürücü…
Ancak dünya bilimin ve tekniğin o ışıklı yolunda ilerlemeseydi, geçen yüzyılda İspanyol gribinde olduğu gibi 50-100 milyon değil, 500 milyon ile 1 milyar insanın ölümüne sahne olurdu. Bu pandemide, bir buçuk yılda 4-5 milyon insan kaybı ile bugüne gelmek başarıdır. Ve bu başarı tek kelimeyle bilim dünyasına aittir.
*
Çoğunlukla ağaçların kesilmesi, ormanların yok edilmesi, doğal yapının değiştirilmesine karşı bölge halkının tepkisi ve direnişini içeriyordu. İnsanlar müteahhitlere karşı doğa ve çevreyi savunuyor, yaşam alanlarının tahribatına itiraz ediyorlardı.
Derelerin taşması, evlerin ve köprülerin yıkılması, iş yerlerini su basması.
Yani sel, taşkın, heyelan ve ölümler.
Haberlerinin en üzücü yanı elbette can kayıpları.
Yurttaşlarımız ‘tabi afetler’ ile ölüyorlar…
*
Bayramı, ardından gelen haftayla birleştirip doğu Karadeniz’de gezi yapmayı planlıyordum. Evdeki hesap çarşıya uymadı, yeğenimin düğünü bayram öncesine denk geldi.
Erkenden Trabzon’a geldim.
MERKEZ EL DEĞİŞTİRMİŞ
Çocukluğumuzun geçtiği Trabzon’un da birçok tarihi kent gibi hem olumlu, hem olumsuz yönde değiştiği belli oluyor.
Kentler de insanlar gibi değişim yaşarlar.
Zaten anne ve babalar kendilerini ihmal edip, iyi yetişmeleri için hayatlarını çocuklarına adamazlar mı, kurban etmezler mi…
- Altısı kız, biri erkek yedi çocuk yetiştirdiğinizi, hepsinin lisans düzeyinde öğrenim gördüklerini, akademik meslekler edindiklerini biliyorum. Bunu nasıl başardınız?
- Şebinkarahisar’da dünyaya geldim. Osmanlı Türk devleti, yararlılıkları sebebiyle atalarımızı Alemdar olarak buraya, Sipahi köyüne yerleştirdi. Yörük’üz. Dokuz yaşına geldiğimde babam vefat etti. Üç kız kardeşim, ben ve annem, beş kişi olarak çileli bir yaşamımız oldu. Annem hizmetçilikle ailemizi geçindirmeye başladı. Çalışkan öğrenciydim. Tek kurtuluşum okumaktı. 1968’de İstanbul’da Yapı Sanat Enstitüsü ‘Yapıcılık Bölümü’ne kayıt oldum. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi (İDMMA) İnşaat Fakültesi’ne geçtim. Yetim ve yoksuldum, hizmetçi annenin çocuğu olarak okuduğumun şuurundaydım. Gece okuyup, gündüz inşaatlarda çalışarak okuluma ve aileme katkı veriyordum. İstanbul Sanayi Odası’nda ‘yevmiyeli memur’ olarak da çalıştım. İş kurdum ama tutmadı, sonra minibüs aldım, servis çektim.
- Okumak için ciddi mücadeleler vermişsiniz. O yıllarda, özellikle İstanbul’da öğrenci olayları da başlamıştı. Etkilenmediniz mi?
- Türkçü faaliyetlerin içerisinde oldum. Bir yandan çalışma, diğer yandan fikir hareketleri derken zaman zaman öğrenime ara verdim, okulu on yılda bitirebildim.
- Altısı kız, biri erkek yedi çocuk yetiştirdiğinizi, hepsinin lisans düzeyinde öğrenim gördüklerini, akademik meslekler edindiklerini biliyorum. Bunu nasıl başardınız?
- Şebinkarahisar’da dünyaya geldim. Osmanlı Türk devleti, yararlılıkları sebebiyle atalarımızı Alemdar olarak buraya, Sipahi köyüne yerleştirdi. Yörük’üz. Dokuz yaşına geldiğimde babam vefat etti. Üç kız kardeşim, ben ve annem, beş kişi olarak çileli bir yaşamımız oldu. Annem hizmetçilikle ailemizi geçindirmeye başladı. Çalışkan öğrenciydim. Tek kurtuluşum okumaktı. 1968’de İstanbul’da Yapı Sanat Enstitüsü ‘Yapıcılık Bölümü’ne kayıt oldum. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi (İDMMA) İnşaat Fakültesi’ne geçtim. Yetim ve yoksuldum, hizmetçi annenin çocuğu olarak okuduğumun şuurundaydım. Gece okuyup, gündüz inşaatlarda çalışarak okuluma ve aileme katkı veriyordum. İstanbul Sanayi Odası’nda ‘yevmiyeli memur’ olarak da çalıştım. İş kurdum ama tutmadı, sonra minibüs aldım, servis çektim.
- Okumak için ciddi mücadeleler vermişsiniz. O yıllarda, özellikle İstanbul’da öğrenci olayları da başlamıştı. Etkilenmediniz mi?
- Türkçü faaliyetlerin içerisinde oldum. Bir yandan çalışma, diğer yandan fikir hareketleri derken zaman zaman öğrenime ara verdim, okulu on yılda bitirebildim.
- Okul bitti iş, askerlik hayatı nasıl geçti?
Sırplar ‘Büyük Sırbistan’ hayaliyle Boşnakları bölgede yok etmeye başladı. Onlarca köyün tüm halkını öldürdüler. Boşnaklar Hırvatlarla da savaş yaptı. Ama Sırpların hedefi sadece yok etmekti... 1995’e gelindiğinde Srebrenitsa’da silahsız sivilleri koyun gibi boğazladılar.
*
Bosna Savaşı’nda Srebranitsa ile birlikte Birleşmiş Milletler, altı yerleşimi ‘güvenli bölge’ olarak ilan etmişti. Uluslararası güvenceyle koruma altına alınan Srebranitsa kenti, korumadan sorumlu Hollanda askerlerinin 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırp milis, asker ve keskin nişancıların baskısıyla geri çekilmiş, masum halkı savunmasız bırakmıştı.
Eli silah tutabilecek tüm erkekleri gruplar halinde işkence ile öldürüp değişik bölgelerde oluşturulan toplu mezarlara gömdüler.
Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar güvenli bölgelere doğru kaçmaya başladılar.
Ağır silahlarla saldıran Sırp milisler bir yandan, keskin nişancılar diğer yandan ölüm kusuyordu. Bu kaçışa ‘ölüm yolculuğu’ adı verildi.
Su, iklim değişikliği ve kalıcı yönetim
Suyun yerine de başka bir kaynak konulamaz, ikame edilemez. Su olmazsa dünyada canlılık kalmaz. Hayat durur, her şey kurur...
Suya sahip olmalı ve korumalı.
Sahip olmak için yerel, bölgesel ve coğrafi hatta küresel ölçekte ciddi ve sürdürülebilir stratejik politikalara ihtiyaç vardır.
Su kaynaklarına sahip olan kentler ve ülkeler kullanım ve paylaşım konusunda artık ciddi bir dönemece geldi.
Su, ulusal ve uluslararası çatışma veya barışma alanlarında başlıbaşına etkili oluyor.
Su kaynakları iç ve dış politikayla ilgili güvenlik alanını ilgilendiriyor, bölgesel gerginlik ve çatışmaları tetikliyor.
SU KAYNAKLARI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Su kaynakları korunabiliyor, gerçekçi şekilde kullanılabiliyor mu?
Kaynaklar açısından sıkıntılar var mı?
Son yıllarda görülen orman yangınları, orman alanlarının azalması, ısı artışları, sıcak hava dalgaları, kuraklık, bulaşıcı hastalıklar, deniz seviyelerinde yükselme, buzulların erimesi, göllerin ve sulak alanların kuruması gibi durumlar tüm ülkelerde endişe verici olarak kabul ediliyor.
*
Bilim insanları kuraklığın tüm karaların %20 ‘inde etkili olduğunu, son beş yılda bu olumsuzluğun arttığını söylüyor.
Kuraklık su güvenliği ile gıda verimliliğini tehdit ederken ormanlar üzerine de baskı oluşturuyor.
Olumsuzluklara neden olan ‘İklim değişikliği’ artık tüm ülkeler tarafından kabul ediliyor.
Ülkemizde dahi bu sorunu ‘batının yeni bir oyunu’ olarak gören yönetici takımı işin ciddiyetini geç de olsa anladı...
*
Bu küresel sorunla ancak küresel yaklaşımlarla başedilebilir.
Mesela hava kirliliği sebebiyle her yıl 3 milyon 300 bin insan ölüyor. Milyonlarca insan hasta oluyor, yaşam kalitesi bozuluyor.
Birlikte hareket edilmezse durum çok daha kötüye gidecek…
SU KAYNAKLARI
Dünyadaki su kaynakları nelerdir?
Kaynakların %97 ’si tuzlu su, %3 ‘de tatlı su’dur.
Tatlı suyun %70 ’i buz ve buzla örtülü alanlarda, %30 ’u yeraltındadır. Tatlı suyun %0,3 ‘ü de nehir ve göllerdedir.
*
Peki ülkemizde suyun kullanımı nasıl oluyor?
Tatlı su şöyle kullanılıyor;
Tarım sektörü %74 ’ini,
Sanayi sektörü %15 ’sini,
Konutlar %11 ’ini tüketiyorlar.
Toplamda yılda 45 milyar m3 tatlı su kullanılıyor.
SU STRESİ BASAR BİZİ
Küresel iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, doğa ve çevrenin tahribatı, emisyonlar ve sera gazı etkisiyle su ihtiyacı her geçen gün artıyor.
Ve dünya genelinde su azalıyor.
Endişe ve kaygılar artıyor.
Suya olan ihtiyaç sebebiyle ülkelerde ‘su stresi’ oluşuyor.
Su kıtlığı, susuzluk ve kuraklık sorunları yaşayan ülkeler açısından durum çoktan ‘alarm düzeyine’ ulaştı.
*
Ülkemiz ‘aşırı sıcak - yarı kurak’ bir bölgede yer alıyor. Yani yağış bakımından zengin bir memleket değiliz.
Ortalama yağış miktarımız 643 mm.
Yılda kişi başı ‘yerüstü suyu’ yaklaşık 3.300 m3.
Dünya ortalamasının oldukça altındayız.
*
Bir yılda kişi başına düşen ‘kullanılabilir su miktarı’ açısından;
5.000 m3 ‘ten fazla olan ülkeler ‘su zengini’,
1.000 m3 ‘den az olan ülkeler ‘su fakiri’ sayılırlar.
ALARM DURUMU
Türkiye’nin kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar m3.
84 milyon nüfusa göre ülkemizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı ise 1.330 m3.
TÜİK ’e göre 2030 yılında nüfusumuzun 100 milyona ulaşması halinde kişi başına kullanılabilir su miktar 1.000 m3 ’ün altına düşüyor.
Ülke nüfusunun bugün göçmenlerle birlikte 90 milyonun çok üstünde olduğu düşünülürse, yakında su fakiri olan ülkeler arasına giriyoruz!..
*
Haliyle Türkiye stresli olacaktır.
Kaynaklarımız kıt ve sınırlı, üstelik baraj, göl ve gölet gibi depolama alanlarımızın da kapasitesi istenilen seviyede değildir.
Sıkıntılıyız...
Suyun damlasını dahi israf edemeyiz.
*
Su olmadan yaşam olur mu?
Böyle bir dünyada kalkınma, gelişme ve ilerlemenin anlamı olabilir mi?
NASA ’nın uzayda su arama çalışmalarına mı umut bağlayacağız?
AKILCI SU YÖNETİMİ
Ülke olarak su zengini değiliz.
Ancak su kaynaklarını akılcı yöntem ve politikalarla kullanabilirsek ‘kendi kendine yeten’ ülkelerden biri olma halini sürdürebiliriz.
Akılcı ve bilimsel yöntemlerden uzaklaşmamalı.
‘Kendi kendine yeten yedi tarım ülkesinden biri’yken çok sayıda tarım ürünü ithal eden ülke durumuna geldiğimizi unutulmamalı…
*
Suyun tasarruflu kullanılması konusunda devletin, belediyelerin ve STK ‘ların değerli çabalarını görüyoruz.
Tarımsal alanda tasarruf sağlanması için modern yöntemleri ve teknoloji kullanılmasını teşvik eden devletimiz ciddi destekler ve hibeler veriyor.
Desteklerin amaca uygun kullanımı sık sık denetlenmeli.
SU KULLANIMI
Gereksiz ve israfa dayalı alışkanlıkları değiştirme vakti geldi, hatta geçiyor bile!..
Suyun ‘ihtiyaçlar hiyerarşisi’nin ilk sırasında olduğu, temiz, içilebilir ve sağlıklı su kullanma talebinin de temel insani haklarından biri olarak kabul edildiği unutulmamalı.
Zaten bunun için tüm belediyeler ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ doğrultusunda yurttaşlara su temin eder.
*
Sağlıklı bir toplum için yasa ve yönetmeliklere uyulmalı, akılcı su yönetimleri sürdürülmeli.
Akılcı su kullanımı bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde geliştirmeli, ülkemiz ve dünya için bir iyilik yapmalı.