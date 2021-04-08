Sıfır atık, sıfır çözüm olmamalı..!

Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi.
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız…
AKIL, BİLİM VE PANDEMİ
Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz.
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir.
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor.
Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler.
Pistler yapılmış.
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış.
İLK AÇILIŞ TÖRENİ
Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım.
Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler.
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli.
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle;
Strese girmez.
Sakin olur.
Mide krampları olmaz.
Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı.
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı.
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır.
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır.
*
Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var;
Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi.
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor.
Keşke öyle olsa…
İYİ DEĞİLİZ
İyi değiliz.
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!..
Virüs ve hayat pahalılığı,
Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu.
Kırıklar, çıkıklar.
Yaralananlar ölenler.
Alçılar, ateller, askılar.
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler.
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar…
Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.
SU KAYNAKLARINA DOKUNMA
Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,
Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…
Tabii bir de uyutmuyor…
SESSİZ ÖLÜM
Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.
-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Susuz bir sonbahar yaşadık.
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor.
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor.
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür.
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi.
Teşekkür ederiz.
YOKSULLAR ÜŞÜR
Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm.
530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi.
Taş gibi bir eserdir Koza Han.
Hanlar o günün ticaret merkezleri.
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir…
Ticaret merkezi işte…
*
Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.
Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti.
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı.
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu.
KITADAN KITAYA PANDEMİ
2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu.
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı!
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu!
*
Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz.
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla.
Hüzün yılı…
*
Başımıza pandemi geldi.
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar.
*
Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz?
Mesela bu yılı bile arar mıyız?
İnşallah öyle bir şey olmaz…
Yine de ihtiyatlı olmalı.
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye…
*
Koca bir hafta var demiştim.
Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı.
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi...
KAR VE BURSA
Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı...
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar...
Kızıyordular bize…
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı.
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..!
DOĞRUYU SÖYLEMELİ
Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı?
Açtırmıştı…
Sıfır atık, sıfır çözüm olmamalı..!
Toprağın, suyun ve havanın kirlenmemesini sağlamak devletin asli görevleri arasında. Anayasamıza yazmışız bunu.
56. maddesinde ‘sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ ile ilgilidir demişiz ve; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye de lafı çakmışız.
*
Ödev!.. Devlete ve vatandaşa birlikte yüklenmiş.
Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirlenmesini önlemek işinin yerine getirilmesi veya yapılması kişinin vicdanından doğar.
Yasa açısında da gerekli ve zorunlu görülen bu durum ‘iş ve davranış olarak’ devlete yüklenmiştir.
DOĞAYI KORUMADA ROLLER
Ödevin yerine getirilmesinde, işin gerçekleştirilmesinde roller sırasıyla şöyle paylaşılıyor;
Baş aktör; Devlet, hükümet, bakanlık, valilik, kaymakamlık, müdürlükler
Esas oğlan; Belediye
Yardımcı oyuncu; Vatandaş…
*
Rolleri dağıtınca ortaya ne çıkıyor?
Bugünkü Türkiye’nin çevreye bakışı çıkıyor!
Sanayi emisyonları, gazlar, ağır metaller, zirai ilaçlar, petrol ve yağlar, pil ve akü, asbest gibi çok tehlikeli sonuçlar doğuran etkenlerin kontrolü ve bertarafında ki başarımız çıkıyor!
*
Doğayı, doğal çevre elemanlarını korumak için ne yapıyoruz?
Ormanları, meraları, sulak ve yeşil alanları, tarım arazilerini, suyu; dere, ırmak, nehir, göl, gölet ve barajları, yer altı sularını, kaynaklarını mesela…
Koruyabiliyor muyuz yoksa bozulma, kötü kullanım ve tahriplerine göz mü yumuyoruz?
Ya da hep birlikte yok mu ediyoruz?..
*
Ödevlerimizi hatırlamalı, görevlerimizi yerine getirmeliyiz!..
ATIKLAR MESELESİ
Bir de atıklar meselesi var tabii…
Çöpümüzü ne yapıyoruz?
Nasıl topluyoruz?
Değerlendirebiliyor muyuz?
Geri dönüşüm işleri nasıl gidiyor?
Daha bir sürü şey…
*
Çöp dediğime bakmayın, aslında o milli servet, önemli bir hammadde. Çeşit çeşit;
Plastik, ambalaj ürünü, kağıt ve karton
Cam
Metal
Organik, yemek ve ekmek, sebze ve meyve artıkları
Ahşap,
Tekstil
İnşaat
Elektronik
Atık pil ve akümülatörler
Yağlar, bitkisel ve madeni atık yağlar
Ömrünü tamamlamış petrol ürünleri, lastikler
Tıbbi
Tehlikeli, radyoaktif, nükleer
Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar diye bir liste yapabilir.
*
Bunların çevreye, insana, hayvana, bitkiye, suya, canlı ve cansız elemanlara zarar vermesini önlemek ödevini sadece devlete yüklememeli. Medeni ülke yurttaşları gibi rolümüzü yerine getirmeliyiz.
*
“Çöpün çöp olmadığını” Avrupa Birliği ile işbirliğine girdiğimiz 90’lı yıllarda anladık, atık yönetimini fark ettik.
Evlerde başlayan ayrıştırma birçok kentte benimsendi. Kağıdı, plastiği, naylonu, yemek atıklarını ve yağları farklı poşet ve kaplarda toplamaya, belirli günlerde kapı önlerine çıkartmaya başlayan vatandaşlarımız sorunun çözümüne katkı verdi.
Bazı belediyeler de o günlerde gelip o atık torbalarını topladılar.
Şişesi kapaklarını toplamak, biriktirmek ve tekerlekli sandalyeye dönüştürmek ile yurttaş bilinci oluştu!..
SIFIR ATIK
Şimdi “Sıfır atık” kampanyası var.
Çevre ve şehircilik bakanlığının üstlendiği, eylem planı oluşturduğu ‘Sıfır Atık Projesi’ 2018-2023 döneminde bütünüyle hayata geçirilecek. Başladı, devam ediyor.
Birçok kurum ve kuruluş bu hedefe ulaşmak için çaba sarf ediyor.
Personellerini eğitiyor, farkındalık oluşturuyor, atık toplama kutularını tedarik edip kullanmaya başlıyor.
*
Bireyden başlayan, kurum ve kuruluşla devam eden, belediye ile sürdürülen, atıkların teslim edildiği geri kazanım (bertaraf tesisleri) işletmelerine uzanan “atık yönetimi” çıkıyor ortaya.
*
Atık yönetimi zinciri iyi çalışmalı…
Atıkların kaynağında ayrıştırılabilmesi birinci adım.
Kağıt-karton, plastik, cam, metal ve organik atıklarını toplamak kolay.
Benim kahramanlarım sokaklardaki ‘kağıt toplayıcıları…’ En iyisi onlar…
*
Afişler, reklamlar, filmler, etkinliklerle atık türlerinin neler olduğu, nasıl biriktirileceği ve geri kazanımın ne şekilde olacağı gibi bilgilendirmeler yapılıyor.
Kampanyalar için büyük paralar harcanıyor...
*
Geri dönüşümde renkler ile tutum geliştiriliyor. Olumlu algı çalışması yapılıyor.
Standart yaklaşımlarla ‘çöp’lerin nasıl biriktirileceği ‘renk skalası’ ile belirtiliyor.
Hangi atık, hangi renk torba ve kutuya atılmalı;
Mavi; kağıt, karton
Sarı; plastik
Yeşil; cam
Gri; metal
Kahverengi; organik
Siyah; geri dönüşümü mümkün olmayan
Şeffaf; tehlikeli, elektronik
Beyaz; yemek
Mor; ekmek atıkları için belirlenmiş.
*
Sağlık kuruluşları ve hastanelerde Kırmızı; tıbbi atık poşetleri, Turuncu; kova ve konteynerleri için yıllardır zorunlu.
*
Yeryüzündeki tüm renkleri kullanıyoruz. Atık yönetimi istenilen seviyeye ulaştı mı?
Elbette dünden daha iyiyiz, yarın da bugünden iyi olacağız!
Olmalıyız.
Kağıt üzerinde çok iyiyiz...
Amma…
Bildiğim bir Kurum var, kararlılıkla en az 4 ilde, 60 biriminde ‘Sıfır atık yönetimi’ için kolları sıvamış. Çok da iyi çalışıyorlar. Doküman üretmişler, eğitim vermişler, ardından renk renk kutuları, mavi, yeşil, sarı, siyah, gri işletmelerinde yan yana dizmişler.
Çalışanlar da her atığı bilinçli bir şekilde uygun kutulara atmaya başlamışlar.
Kutular dolunca poşetleri bağlayıp atık toplama alanına uygun şekilde istiflemişler.
*
Kurumu ve arkadaşları tebrik ettim.
Her şey mükemmel…
İşte bir kurumda atık yönetimi böyle olur dedirtiyorlar.
*
Peki sonra, atıkların alınması, transferi, yani ikinci etap!
Belediyenin atık toplama aracı gelip ‘atık toplama bölgesi’ne yanaşıyor, renk renk ayrıştırılmış poşetler kamyonun kasasına hep birlikte atılıp, bir güzel sıkıştırılıyor!..
*
Hoppala…
Biz ayrıştıralım, belediyeler birleştirsinler!
Onca emek, onca gayret, onca zaman, onca harcama yok olup gitsin...
*
Sürdürülebilir iş felsefesini, bir işi insan gibi yapmayı ne zaman öğreneceğiz?