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Haberler>Yazarlar>Dr. Hüseyin H. SERDAR>Sıfır atık, sıfır çözüm olmamalı..!
GeriDr. Hüseyin H. SERDAR Sıfır atık, sıfır çözüm olmamalı..!
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Dr. Hüseyin H. Serdar

Dr. Hüseyin H. Serdar

Yazarın tüm yazıları

Sıfır atık, sıfır çözüm olmamalı..!

8 Nisan 2021

Toprağın, suyun ve havanın kirlenmemesini sağlamak devletin asli görevleri arasında. Anayasamıza yazmışız bunu.

56. maddesinde ‘sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ ile ilgilidir demişiz ve; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye de lafı çakmışız. 

Ödev!.. Devlete ve vatandaşa birlikte yüklenmiş. 
Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirlenmesini önlemek işinin yerine getirilmesi veya yapılması kişinin vicdanından doğar.  
Yasa açısında da gerekli ve zorunlu görülen bu durum ‘iş ve davranış olarak’ devlete yüklenmiştir. 

DOĞAYI KORUMADA ROLLER 

Ödevin yerine getirilmesinde, işin gerçekleştirilmesinde roller sırasıyla şöyle paylaşılıyor; 
Baş aktör; Devlet, hükümet, bakanlık, valilik, kaymakamlık, müdürlükler 
Esas oğlan; Belediye 
Yardımcı oyuncu; Vatandaş… 

Rolleri dağıtınca ortaya ne çıkıyor? 
Bugünkü Türkiye’nin çevreye bakışı çıkıyor! 
Sanayi emisyonları, gazlar, ağır metaller, zirai ilaçlar, petrol ve yağlar, pil ve akü, asbest gibi çok tehlikeli sonuçlar doğuran etkenlerin kontrolü ve bertarafında ki başarımız çıkıyor! 

Doğayı, doğal çevre elemanlarını korumak için ne yapıyoruz? 
Ormanları, meraları, sulak ve yeşil alanları, tarım arazilerini, suyu; dere, ırmak, nehir, göl, gölet ve barajları, yer altı sularını, kaynaklarını mesela… 
Koruyabiliyor muyuz yoksa bozulma, kötü kullanım ve tahriplerine göz mü yumuyoruz? 
Ya da hep birlikte yok mu ediyoruz?.. 

Ödevlerimizi hatırlamalı, görevlerimizi yerine getirmeliyiz!.. 

Sıfır atık, sıfır çözüm olmamalı..

ATIKLAR MESELESİ 

Bir de atıklar meselesi var tabii… 
Çöpümüzü ne yapıyoruz?  
Nasıl topluyoruz?  
Değerlendirebiliyor muyuz?  
Geri dönüşüm işleri nasıl gidiyor? 
Daha bir sürü şey… 

Çöp dediğime bakmayın, aslında o milli servet, önemli bir hammadde. Çeşit çeşit; 
Plastik, ambalaj ürünü, kağıt ve karton 
Cam 
Metal 
Organik, yemek ve ekmek, sebze ve meyve artıkları 
Ahşap,  
Tekstil 
İnşaat 
Elektronik 
Atık pil ve akümülatörler 
Yağlar, bitkisel ve madeni atık yağlar 
Ömrünü tamamlamış petrol ürünleri, lastikler 
Tıbbi 
Tehlikeli, radyoaktif, nükleer 
Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar diye bir liste yapabilir. 

Bunların çevreye, insana, hayvana, bitkiye, suya, canlı ve cansız elemanlara zarar vermesini önlemek ödevini sadece devlete yüklememeli. Medeni ülke yurttaşları gibi rolümüzü yerine getirmeliyiz. 

“Çöpün çöp olmadığını” Avrupa Birliği ile işbirliğine girdiğimiz 90’lı yıllarda anladık, atık yönetimini fark ettik. 
Evlerde başlayan ayrıştırma birçok kentte benimsendi. Kağıdı, plastiği, naylonu, yemek atıklarını ve yağları farklı poşet ve kaplarda toplamaya, belirli günlerde kapı önlerine çıkartmaya başlayan vatandaşlarımız sorunun çözümüne katkı verdi. 
Bazı belediyeler de o günlerde gelip o atık torbalarını topladılar. 
Şişesi kapaklarını toplamak, biriktirmek ve tekerlekli sandalyeye dönüştürmek ile yurttaş bilinci oluştu!.. 

SIFIR ATIK 

Şimdi “Sıfır atık” kampanyası var. 
Çevre ve şehircilik bakanlığının üstlendiği, eylem planı oluşturduğu ‘Sıfır Atık Projesi’ 2018-2023 döneminde bütünüyle hayata geçirilecek. Başladı, devam ediyor.  
Birçok kurum ve kuruluş bu hedefe ulaşmak için çaba sarf ediyor. 
Personellerini eğitiyor, farkındalık oluşturuyor, atık toplama kutularını tedarik edip kullanmaya başlıyor. 
*  
Bireyden başlayan, kurum ve kuruluşla devam eden, belediye ile sürdürülen, atıkların teslim edildiği geri kazanım (bertaraf tesisleri) işletmelerine uzanan “atık yönetimi” çıkıyor ortaya. 

Atık yönetimi zinciri iyi çalışmalı… 
Atıkların kaynağında ayrıştırılabilmesi birinci adım. 
Kağıt-karton, plastik, cam, metal ve organik atıklarını toplamak kolay. 
Benim kahramanlarım sokaklardaki ‘kağıt toplayıcıları…’ En iyisi onlar… 

Afişler, reklamlar, filmler, etkinliklerle atık türlerinin neler olduğu, nasıl biriktirileceği ve geri kazanımın ne şekilde olacağı gibi bilgilendirmeler yapılıyor. 
Kampanyalar için büyük paralar harcanıyor... 

Geri dönüşümde renkler ile tutum geliştiriliyor. Olumlu algı çalışması yapılıyor. 
Standart yaklaşımlarla ‘çöp’lerin nasıl biriktirileceği ‘renk skalası’ ile belirtiliyor. 
Hangi atık, hangi renk torba ve kutuya atılmalı;  
Mavi; kağıt, karton  
Sarı; plastik  
Yeşil; cam  
Gri; metal 
Kahverengi; organik  
Siyah; geri dönüşümü mümkün olmayan  
Şeffaf; tehlikeli, elektronik  
Beyaz; yemek 
Mor; ekmek atıkları için belirlenmiş. 

Sağlık kuruluşları ve hastanelerde Kırmızı; tıbbi atık poşetleri, Turuncu; kova ve konteynerleri için yıllardır zorunlu. 

Yeryüzündeki tüm renkleri kullanıyoruz. Atık yönetimi istenilen seviyeye ulaştı mı? 
Elbette dünden daha iyiyiz, yarın da bugünden iyi olacağız! 
Olmalıyız. 
Kağıt üzerinde çok iyiyiz...  
Amma… 
Bildiğim bir Kurum var, kararlılıkla en az 4 ilde, 60 biriminde ‘Sıfır atık yönetimi’ için kolları sıvamış. Çok da iyi çalışıyorlar. Doküman üretmişler, eğitim vermişler, ardından renk renk kutuları, mavi, yeşil, sarı, siyah, gri işletmelerinde yan yana dizmişler.  
Çalışanlar da her atığı bilinçli bir şekilde uygun kutulara atmaya başlamışlar. 
Kutular dolunca poşetleri bağlayıp atık toplama alanına uygun şekilde istiflemişler. 

Kurumu ve arkadaşları tebrik ettim. 
Her şey mükemmel… 
İşte bir kurumda atık yönetimi böyle olur dedirtiyorlar. 

Peki sonra, atıkların alınması, transferi, yani ikinci etap! 
Belediyenin atık toplama aracı gelip ‘atık toplama bölgesi’ne yanaşıyor, renk renk ayrıştırılmış poşetler kamyonun kasasına hep birlikte atılıp, bir güzel sıkıştırılıyor!.. 

Hoppala… 
Biz ayrıştıralım, belediyeler birleştirsinler!  
Onca emek, onca gayret, onca zaman, onca harcama yok olup gitsin...  

Sürdürülebilir iş felsefesini, bir işi insan gibi yapmayı ne zaman öğreneceğiz?

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  Türk tipi pandemi yönetimi

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

1 Nisan 2021
 Haritalardaki kıpkırmızı hallerimize bakmayın, aslında ‘salgın böyle yönetilir’ diye ders veriyoruz dünyaya...  Büyük bir gururla buna ‘Türk tipi salgın yönetimi’ diyebiliriz!  

Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi. 
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız… 

AKIL, BİLİM VE PANDEMİ 

Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz. 
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir. 
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor. 

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Kadrolu sorunumuz Yenişehir Havalimanı  

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

25 Mart 2021
Dönüp dolaşıp yine havaalanından uçak kaldırma, sefer düzenleme mevzusuna geldik. 

Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler. 
Pistler yapılmış. 
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış. 

İLK AÇILIŞ TÖRENİ 

Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım. 

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Aklıma gelen başıma geldi; Evrene mesaj verdim 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

18 Mart 2021
Biraz moda deyimle evrene mesaj verirken dikkatli olmalı. Ya mesaj vermeyeceksin ya da verdiğin mesajın sonucuna katlanacaksın. 

Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler. 
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli. 
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle; 
Strese girmez. 
Sakin olur. 
Mide krampları olmaz. 

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Kadına şiddet sürerken iyi olamayız!

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

11 Mart 2021
Bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nü konuştuk. Ardından Pandemi yasakları ve vakaların artışı, işsizlik, geçim sıkıntısı, paramızın yabancı paralar karşısında yine değer yitirmesi geldi. 

Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı. 
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı. 
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır. 
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.  
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır. 

Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var; 

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Yeni kontrollü normalleşme etik davranışlar

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

4 Mart 2021
İnsanlık son bir yıldır ruhen, bedenen ve sosyal yönden büyük bir çöküntü yaşıyor. İnsanlığın sağlığı bozuk. 

Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi. 
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor. 
Keşke öyle olsa… 

İYİ DEĞİLİZ 

İyi değiliz. 
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!.. 
Virüs ve hayat pahalılığı, 

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Kim engelli olmak ister

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

25 Şubat 2021
El kol, ayak bacak, kafa kalça. Kıran kırana… On günce yağan kar yolları kapatıp trafiği, ulaşımı kilitlemeye yetti. Hazırlıksız mıyız, yoksa gamsız mıyız bilemiyorum. 

Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu. 
Kırıklar, çıkıklar. 
Yaralananlar ölenler. 
Alçılar, ateller, askılar. 
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler. 
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar… 

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Kar yolları kapadı YSİ niye kapatıldı?

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

18 Şubat 2021
Bekliyorduk.Hem de dört gözle, hatta mecburduk.Barajlar alarm veriyordu.Su kaynaklarımız hızla tükeniyordu.Özellikle yeraltı suyu... Çekildikçe çekilmişti.

Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.

SU KAYNAKLARINA DOKUNMA

Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,

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Bir yanda lodos, diğer yanda virüs

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

11 Şubat 2021
Kaç gündür tüm kuvvetiyle esen rüzgar sinirlerimizi bozmaya devam ediyor. Lodosun Bursa ve bölge kentler için özel bir yeri var.  

Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir. 
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.  
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor. 
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor… 
Tabii bir de uyutmuyor… 

SESSİZ ÖLÜM 

Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir. 

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Lokanta yasak, kongre serbest! 65 yaşa özgürlük

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

4 Şubat 2021
Bir yıl önce Dünya Sağlık Örgütü-WHO yaş dilimlerini yeniden düzenledi. Buna göre;

-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.

ÖMÜR UZUYOR

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.

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Camiler, kubbeler, minareler ve bitmeyen onarımlar

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

28 Ocak 2021
Marmara bölgesi kentlerinde geziyorum. Tatil gezisi değil, işlerimi hallettikten sonra dünya gözüyle sağı solu dolaşıyor, görüyor, anlamaya çalışıyor ve fotoğraflıyorum.Gezme, görme, öğrenme, fotoğraflama ve yazma tarifsiz bir keyif.

Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,

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Kâtip arzuhalim yaz yare böyle… 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

21 Ocak 2021
Tarihte sert uygulamalara başvuran Hızır Paşa’ya isyanını dile getiren Pir Sultan Abdal’ın ‘Katip arzuhalim yaz Şaha böyle’ eserini yıllar sonra düzenleyip seslendiren Aşık Veysel‘in seslendirdiği türkünün TRT denetiminden geçmesi zordu. Dize değiştirilip ‘Katip arzuhalim yaz yare böyle’ yapılmış, engel aşılmış. Katip arzuhalim yaz yare böyle… 

Arzuhalci kimdir? 
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek… 
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir. 
Osmanlı’ya dayanır.  
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur. 

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Kömürün var mı ısınacak?

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

14 Ocak 2021
Kuraklığı konuşuyoruz. Barajların dibi göründü, göletler kurudu. Derelerin suyu çoktan çekilmişti…

Susuz bir sonbahar yaşadık. 
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor. 
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor. 
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür. 
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi. 
Teşekkür ederiz. 

YOKSULLAR ÜŞÜR 

Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm. 

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Koza Han ve tarihi eserler hepimizindir 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

7 Ocak 2021
Günün ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyordu. Sultan 2. Beyazıd ferman eyledi, mimar Abdülula Bin Pulat Şah işe koyuldu, 1489 da başlanan Koza Han 1491 yılında tamamlandı. 

530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi. 
Taş gibi bir eserdir Koza Han. 

Hanlar o günün ticaret merkezleri. 
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir… 
Ticaret merkezi işte… 

Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.  

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Hoşgeldin 2021, Bursa Hürriyet çizgisi

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

3 Ocak 2021
Yeni yıla girdik. İyi seneleriniz olsun sevgili okuyucularım. Ben de yılın ilk yazısını yazıyorum, ama kolay olmuyor!

Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti. 
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı. 
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu. 

KITADAN KITAYA PANDEMİ 

2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu. 
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı! 
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu! 

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Hüzün yılı, Eyüp sabrı

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

31 Aralık 2020
Zor zamanlardan geçe geçe geldik yılın son gününe. Hastalık, ölüm, karantina, izolasyon, sokağa çıkma yasağı, yaş kısıtlılığı, seyahat engelleri, ticari hayatın yavaşlaması, iflaslar, işsiz kalanlar, geçim sıkıntısı gibi durumlar içimizi acıtıyor. 

Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz. 
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla. 
Hüzün yılı… 


Başımıza pandemi geldi.  
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar. 


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2021’e sayılı günler kaldı

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

24 Aralık 2020
2021 ‘e sayılı günler kaldı. Tam tamına yedi gün. Koca bir hafta. Girince ne olacak sanki! Belli değil… 

Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz? 
Mesela bu yılı bile arar mıyız? 
İnşallah öyle bir şey olmaz… 
Yine de ihtiyatlı olmalı. 
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye… 

Koca bir hafta var demiştim. 

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Kar Bursa’ya Bursa kışa yakışırdı

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

17 Aralık 2020
Bu günlerde şehir boydan boya beyaza boyanır, kiremit kırmızısı çatılar bir süre kaybolur, bacalarından yükselen dumanlar izlenirdi.  

Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı. 
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.  
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi... 

KAR VE BURSA 

Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı... 
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar... 

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COVID fırsatçıları

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

3 Aralık 2020
Aylardır yazıyorduk, çiziyorduk.  Diyorduk ki; “devlet yalan konuşmaz, ama Sağlık Bakanlığı aylardır eksik bilgiler yayınlıyor.” Böyle diyorduk. 

Kızıyordular bize… 
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı. 
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..! 

DOĞRUYU SÖYLEMELİ 

Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı? 
Açtırmıştı… 

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