Sıçan yılının uğursuzluğu

2020 için iyi dileklerimiz vardı.
Özlemini duyduklarımızı isteyecektik.
Peki, Türkiye için bu yıl nasıl olacaktı acaba?
Hep Miladi, hep Miladi, bir de 12 Hayvanlı Türk Takvimi’ne bakalım dediğimizde ‘Sıçan Yılı’ başlamıştı.
*
Anavatanımız Türkistan’da seneler; Sıçan, Sığır, Pars (Kaplan), Tavşan, Balık (Luv), Yılan (Ejderha), At (Yılkı), Koyun, Maymun, Tavuk, Köpek ve Domuz Yılı olarak adlandırılmış.
Türk-Moğol devletleri, Göktürkler, Uygur Türkleri, İdil ve Tuna Bulgarları tarafından geçmişte kullanılan ama hala Türk boyları arasında kullanılmaya devam eden takvimimize Çinliler sahip çıkmaya çalışıyorlar.
*
Bu yıl Sıçan yılı...
12 yıl sonra, 2032 de Sıçan yılı olacak.
Devlet olarak sıçan yılı için umutluyduk, yeni atılımlar ve girişimlerimiz olacak, çok çalışacaktık.
Olmadı, olmadığı gibi çok felaket yaşadık.
Gülemedik, eğlenemedik, mutlu olamadık...
2020’NİN UNUTULMAZLARI
22 Ocak 2020, Manisa ve Akhisar merkezli sarsıntıların seriye bağlanmışçasına, beşik gibi sallanması yüreğimizi ağzımıza getirmeye yetti. Ege ve Marmara’da ki depremsellik görmezlikten gelinebilir mi?
24 Ocak 2020, 50‘ye yakın yurttaşımızı kaybettik. 1.607‘sinin de yaralandığı Elazığ ve Malatya Depremi yaşadık.
4 Şubat 2020, İdlib’de kalleş saldırıyla 8’den fazla askerimiz şehit oldu. Mübarek kanları yerlere aktı. Unutanların kanları kurusun...
5 Şubat 2020, kötü bir havada Sabiha Gökçen Havalimanı’na indirilen yolcu uçağı pistten çıktı. Üç parçaya bölündü ve 3 kişi hayatını kaybetti. Zihinlerde soru işaretleri kaldı.
6 Şubat 2020, 2 kişinin kurtarılması çalışmalarında 40’dan fazla vatandaşımız çığ altında kalarak yaşamlarını yitirdi. Van - Bahçesaray Çığ Felaketi unutulur mu? Kurtarmaya koşanlardan 11 asker, 9 korucu, 2 itfaiye eri ile çok sayıda yurttaşın donarak ölmesi hafızalardan çıkar mı?
28 Şubat 2020, İdlib’de 40 ‘dan fazla askerimiz şehit edildi. Rus – Suriye askerlerince yapılan o alçakça saldırı yüreklerimizi dağladı.
Kısa bir sürede şu olanlara bakın hele...
Bu travmaları yaşayan toplumda neşe mi kalır?
Bu yıl Sıçan yılı dedik, Türk Takvimi dedik ama Çin de bu seneyi Fare yılı olarak kutluyor.
Çin’de, hayvan pazaryerinde, Yılan ya da Yarasa’dan çıkıp dünyayı perişan eden koronavirüsün daha ne kadar can alacağı ve hasta edeceği, hangi ülkeleri çökerteceği, ortalık durulduğunda devletlerarası dengelerin nasıl olacağı belli değil.
İşler fena karıştı.
Bu virüs; yol açtığı hastalık, can kaybı ve maddi kayıplar ile Çin, İran, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Rusya’yı vurdu.
Önceki gün de Türkiye’den acı haber geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşındaki bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini, kişinin virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldığını ve Covid-19 tanısı konulan hasta sayısının da 98’e ulaştığını söyledi.
Allah rahmet eylesin.
İŞBİRLİĞİ YAPILMALI
Sayılar artacaktır!
İşin şakası yok.
Dünya bir sınavdan geçiyor.
*
Tablonun ağırlaşmaması için sıkı yaptırımlar uygulamalı.
Kargaşa ve paniğe yol açmamalı, tedbirleri eksiksiz alıp, uygulamalı.
Halk sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıklarla ve salgınlarla mücadele kolay değildir.
Halkımız dayanışmayla sıkıntılı günleri aşacaktır.
*
Her kurum Acil Eylem Planlarını hazırlamalı, Acil Durum Yönetim birimlerini kurmalı, seviye seviye güncelleme yaparak halkın sağlığını korumalı.
İş sağlığı ve güvenliği kurulları sıkı çalışmalı.
Resmi ve özel işbirliği yapmalı.
Televizyon, radyo, gazete ve sosyal medya ile toplumsal sorumluluk adına farkındalık oluşturmalı.
GEVŞEMEMELİ
Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın alarmı verdiği Covid-19 Pandemisi için yapması gerekenleri yaptı, alması gereken önlemleri de aldı.
Tedbirleri vaktinde yürürlüğe koydu.
Sağlık Bakanlığı’nın gerekenleri yaptığını birçok kez övgüyle yazdım.
*
‘Namazlarınızı evde kılın’ uyarısını geç yapan ve en riskli grup sayılan yaşlı cemaati düşünmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı akılcı davranmayarak vebal aldı.
‘21 bin Umre’ciyi görmezden gelen Ulaştırma Bakanlığı ile yine Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birlikte ‘özensiz davrandıkları’ görüldü.
VİRÜS YAŞLILARI SEÇİYOR
Tüm ülkelerde 6 bin insan hayatını kaybetti. Erkekler, kadınlardan 2 misli daha fazla kayıp veriyorlar...
Bu virüs, yaşa ve cinse farklı davranıyor...
Çocukları ve gençleri yakalasa bile fazla etkili olmuyor.
Yaş ilerledikçe, direnç düştükçe etkisini arttırıyor.
Akciğer, kalp, damar, böbrek, karaciğer, şeker hastalıkları ile onkolojik rahatsızlığı olanlarda virüs kolaylıkla ölümcül olabiliyor.
Sigara, nargile, alkol tüketenler, madde kullananlar ve düzensiz yaşayanlar da risk grubuna giriyorlar.
SON UYARILAR
Hatırlatalım;
Sarılmayın, öpüşmeyin, tokalaşmayın.
Ağzınızı burnunuzu mendille, kolunuzla kapatmadan uluorta öksürmeyin, hapşırmayın. Sonrasında ellerinizi yıkayın.
Kağıt mendil, peçete kullanın, kirlenmiş peçete ve mendilleri sağa sola değil, çöp kutusuna atın.
Toplu taşıma araçlarında tutaçlarla kirlenen ellerinizi hemen silin.
Ellerinizi yıkayın, suya sabuna, kolonyaya, dezenfektana dokunun.
Evinizi, masa, sandalye, koltuk, tuvalet, lavaboları, telefonları, TV kumandaları, kapı kollarını, zil, asansör butonları, elektrik anahtarlarını, araç kapılarını, direksiyon, vites, konsol ile ev, ofis, araç yüzeylerini, ortak kullanımlı eşyaları çamaşır suyu ile temizleyin.
Birbirinize 1 metreden fazla yaklaşmayın.
Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın.
Ateş, öksürük, nefes darlığı, eklem ağrısı, hapşırık, ishal gibi belirtiler varsa hemen hastaneye gidin.
Hastalık belirtileriniz varsa maske takın.
Sağlık Bakanlığı uyarılarını dikkate alın.
EVDE KALIN
Okullar kapalı, öğrenciler, evde kalın!
Engelliler, hamileler, hamileler, bebekli anneler, direnci düşük ve kronik hastalığı olanlar, evde kalın!
İzne çıkarılan işçiler ve memurlar, evde kalın!
Sokaklarda, parklarda, spor salonlarında, AVM’lerde dolaşmayın!..
Sıçan yılının uğursuzluğu
Üç ay geride kaldı. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. 2019 yılı sadece dolar milyarderleri ve tuzu kurular için iyi, çoğunluk için mutsuz bitmişti.
2020 için iyi dileklerimiz vardı.
Özlemini duyduklarımızı isteyecektik.
Peki, Türkiye için bu yıl nasıl olacaktı acaba?
Hep Miladi, hep Miladi, bir de 12 Hayvanlı Türk Takvimi’ne bakalım dediğimizde ‘Sıçan Yılı’ başlamıştı.
*
Anavatanımız Türkistan’da seneler; Sıçan, Sığır, Pars (Kaplan), Tavşan, Balık (Luv), Yılan (Ejderha), At (Yılkı), Koyun, Maymun, Tavuk, Köpek ve Domuz Yılı olarak adlandırılmış.
Türk-Moğol devletleri, Göktürkler, Uygur Türkleri, İdil ve Tuna Bulgarları tarafından geçmişte kullanılan ama hala Türk boyları arasında kullanılmaya devam eden takvimimize Çinliler sahip çıkmaya çalışıyorlar.
*
Bu yıl Sıçan yılı...
12 yıl sonra, 2032 de Sıçan yılı olacak.
Devlet olarak sıçan yılı için umutluyduk, yeni atılımlar ve girişimlerimiz olacak, çok çalışacaktık.
Olmadı, olmadığı gibi çok felaket yaşadık.
Gülemedik, eğlenemedik, mutlu olamadık...
2020’NİN UNUTULMAZLARI
22 Ocak 2020, Manisa ve Akhisar merkezli sarsıntıların seriye bağlanmışçasına, beşik gibi sallanması yüreğimizi ağzımıza getirmeye yetti. Ege ve Marmara’da ki depremsellik görmezlikten gelinebilir mi?
24 Ocak 2020, 50‘ye yakın yurttaşımızı kaybettik. 1.607‘sinin de yaralandığı Elazığ ve Malatya Depremi yaşadık.
4 Şubat 2020, İdlib’de kalleş saldırıyla 8’den fazla askerimiz şehit oldu. Mübarek kanları yerlere aktı. Unutanların kanları kurusun...
5 Şubat 2020, kötü bir havada Sabiha Gökçen Havalimanı’na indirilen yolcu uçağı pistten çıktı. Üç parçaya bölündü ve 3 kişi hayatını kaybetti. Zihinlerde soru işaretleri kaldı.
6 Şubat 2020, 2 kişinin kurtarılması çalışmalarında 40’dan fazla vatandaşımız çığ altında kalarak yaşamlarını yitirdi. Van - Bahçesaray Çığ Felaketi unutulur mu? Kurtarmaya koşanlardan 11 asker, 9 korucu, 2 itfaiye eri ile çok sayıda yurttaşın donarak ölmesi hafızalardan çıkar mı?
28 Şubat 2020, İdlib’de 40 ‘dan fazla askerimiz şehit edildi. Rus – Suriye askerlerince yapılan o alçakça saldırı yüreklerimizi dağladı.
Kısa bir sürede şu olanlara bakın hele...
Bu travmaları yaşayan toplumda neşe mi kalır?
Bu yıl Sıçan yılı dedik, Türk Takvimi dedik ama Çin de bu seneyi Fare yılı olarak kutluyor.
Çin’de, hayvan pazaryerinde, Yılan ya da Yarasa’dan çıkıp dünyayı perişan eden koronavirüsün daha ne kadar can alacağı ve hasta edeceği, hangi ülkeleri çökerteceği, ortalık durulduğunda devletlerarası dengelerin nasıl olacağı belli değil.
İşler fena karıştı.
Bu virüs; yol açtığı hastalık, can kaybı ve maddi kayıplar ile Çin, İran, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Rusya’yı vurdu.
Önceki gün de Türkiye’den acı haber geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşındaki bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini, kişinin virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldığını ve Covid-19 tanısı konulan hasta sayısının da 98’e ulaştığını söyledi.
Allah rahmet eylesin.
İŞBİRLİĞİ YAPILMALI
Sayılar artacaktır!
İşin şakası yok.
Dünya bir sınavdan geçiyor.
*
Tablonun ağırlaşmaması için sıkı yaptırımlar uygulamalı.
Kargaşa ve paniğe yol açmamalı, tedbirleri eksiksiz alıp, uygulamalı.
Halk sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıklarla ve salgınlarla mücadele kolay değildir.
Halkımız dayanışmayla sıkıntılı günleri aşacaktır.
*
Her kurum Acil Eylem Planlarını hazırlamalı, Acil Durum Yönetim birimlerini kurmalı, seviye seviye güncelleme yaparak halkın sağlığını korumalı.
İş sağlığı ve güvenliği kurulları sıkı çalışmalı.
Resmi ve özel işbirliği yapmalı.
Televizyon, radyo, gazete ve sosyal medya ile toplumsal sorumluluk adına farkındalık oluşturmalı.
GEVŞEMEMELİ
Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın alarmı verdiği Covid-19 Pandemisi için yapması gerekenleri yaptı, alması gereken önlemleri de aldı.
Tedbirleri vaktinde yürürlüğe koydu.
Sağlık Bakanlığı’nın gerekenleri yaptığını birçok kez övgüyle yazdım.
*
‘Namazlarınızı evde kılın’ uyarısını geç yapan ve en riskli grup sayılan yaşlı cemaati düşünmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı akılcı davranmayarak vebal aldı.
‘21 bin Umre’ciyi görmezden gelen Ulaştırma Bakanlığı ile yine Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birlikte ‘özensiz davrandıkları’ görüldü.
VİRÜS YAŞLILARI SEÇİYOR
Tüm ülkelerde 6 bin insan hayatını kaybetti. Erkekler, kadınlardan 2 misli daha fazla kayıp veriyorlar...
Bu virüs, yaşa ve cinse farklı davranıyor...
Çocukları ve gençleri yakalasa bile fazla etkili olmuyor.
Yaş ilerledikçe, direnç düştükçe etkisini arttırıyor.
Akciğer, kalp, damar, böbrek, karaciğer, şeker hastalıkları ile onkolojik rahatsızlığı olanlarda virüs kolaylıkla ölümcül olabiliyor.
Sigara, nargile, alkol tüketenler, madde kullananlar ve düzensiz yaşayanlar da risk grubuna giriyorlar.
SON UYARILAR
Hatırlatalım;
Sarılmayın, öpüşmeyin, tokalaşmayın.
Ağzınızı burnunuzu mendille, kolunuzla kapatmadan uluorta öksürmeyin, hapşırmayın. Sonrasında ellerinizi yıkayın.
Kağıt mendil, peçete kullanın, kirlenmiş peçete ve mendilleri sağa sola değil, çöp kutusuna atın.
Toplu taşıma araçlarında tutaçlarla kirlenen ellerinizi hemen silin.
Ellerinizi yıkayın, suya sabuna, kolonyaya, dezenfektana dokunun.
Evinizi, masa, sandalye, koltuk, tuvalet, lavaboları, telefonları, TV kumandaları, kapı kollarını, zil, asansör butonları, elektrik anahtarlarını, araç kapılarını, direksiyon, vites, konsol ile ev, ofis, araç yüzeylerini, ortak kullanımlı eşyaları çamaşır suyu ile temizleyin.
Birbirinize 1 metreden fazla yaklaşmayın.
Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın.
Ateş, öksürük, nefes darlığı, eklem ağrısı, hapşırık, ishal gibi belirtiler varsa hemen hastaneye gidin.
Hastalık belirtileriniz varsa maske takın.
Sağlık Bakanlığı uyarılarını dikkate alın.
EVDE KALIN
Okullar kapalı, öğrenciler, evde kalın!
Engelliler, hamileler, hamileler, bebekli anneler, direnci düşük ve kronik hastalığı olanlar, evde kalın!
İzne çıkarılan işçiler ve memurlar, evde kalın!
Sokaklarda, parklarda, spor salonlarında, AVM’lerde dolaşmayın!..