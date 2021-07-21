 Nuri Bey’in üniversiteli çocukları

Sırplar ‘Büyük Sırbistan’ hayaliyle Boşnakları bölgede yok etmeye başladı. Onlarca köyün tüm halkını öldürdüler. Boşnaklar Hırvatlarla da savaş yaptı. Ama Sırpların hedefi sadece yok etmekti... 1995’e gelindiğinde Srebrenitsa’da silahsız sivilleri koyun gibi boğazladılar.
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Bosna Savaşı’nda Srebranitsa ile birlikte Birleşmiş Milletler, altı yerleşimi ‘güvenli bölge’ olarak ilan etmişti. Uluslararası güvenceyle koruma altına alınan Srebranitsa kenti, korumadan sorumlu Hollanda askerlerinin 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırp milis, asker ve keskin nişancıların baskısıyla geri çekilmiş, masum halkı savunmasız bırakmıştı.
Eli silah tutabilecek tüm erkekleri gruplar halinde işkence ile öldürüp değişik bölgelerde oluşturulan toplu mezarlara gömdüler.
Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar güvenli bölgelere doğru kaçmaya başladılar.
Ağır silahlarla saldıran Sırp milisler bir yandan, keskin nişancılar diğer yandan ölüm kusuyordu. Bu kaçışa ‘ölüm yolculuğu’ adı verildi.
BM koruma gücünün silahları topladığı Srebrenitsa kenti de güvenli bölgelerden birisiydi. 1995 yılının temmuz ayında burada büyük bir katliam yaşandı.
Sırplar şehrin kendilerine teslim edilmesini istediler. Baskıya karşı direnmeyen Hollandalı BM koruma güçleri çekildiler. Sivil halk ortada kaldı.
‘Çetnikler’, gözü dönmüş Sırp çeteleri 14 - 70 yaş arasındaki Müslüman Boşnak erkekleri toplayıp götürdüler. Çukurlara bazen diri diri, bazen de parçalayıp attılar. Sayısız ‘gizli toplu mezar’ oluşturdular.
SREBRENİTSA KATLİAMI
Tarihe ‘Srebrenitsa katliamı’ olarak geçen bu insanlık dramında 20 bin civarında insan katledildi. Geride kalan siviller çoluk çocuk, kadın ihtiyar canlarını kurtarmak için yollara düştüler, güvenli bölge olan Tuzla’ya ulaşmak için gece yürüdüler, gündüz saklandılar…
Hala her yıl ceset parçaları bulunuyor ve DNA analizleriyle isimlendirmeler yapılıyor.
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Dün Bursa’nın meşhur Cumhuriyet caddesinde yürürken sokak başında el arabasında görünce çocuklar gibi sevindim.
Aklıma kolumun altına bir bağ nohut sıkıştırıp, koparıp koparıp yediğim Konya günlerim geldi.
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Satıcıyla selamlaştık.
Bir iki laf edebilir miyiz ağam?
Tabii dedi, çay söyledi.
GURURLU ‘SEYYAR’ BABALAR
Zübeyde Hanım Doğumevi’nin bu kentte özel bir yeri vardır, yüz binlerce Bursalı burada dünyaya gözlerini açtı.
İLKLERİN HASTANESİ
Bursalıların Zübeyde Hanım Doğumevi’yle duygusal bağları vardır.
1981 yılında açılan Bursa’nın ilk branş hastanesiydi.
Birçok ilk bu hastanede gerçekleşmişti.
20 yıl önce ülkemizin ilk ‘bebek dostu’ hastanelerinden olmuş, genetik laboratuvarını da yine o yıllarda kurulmuştu.
Türkiye güzel bir yer!..
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Pandemiyle başlayan süreçte yaşanan olağandışı hadiselerle yıpranan insanlarımız işsizlik, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, Türk lirasının döviz karşısında erimesi, ücret azlığı, enflasyon, atama bekleyen öğretmenler, emeklilikte yaşa yakılanlar, 3600 ek gösterge beklentisi, iflaslar, icralar, intiharlar gibi sorunlarla karşılaşıyor. Listeyi uzatmayalım…
Ekonomik, sosyal ve siyasi yönden bir daralma yaşanıyor. Ruhsal açıdan da iyi olunmadığı aşikar, geniş halk kesimlerinin iyice daraldığı görülüyor.
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Tabakalar şeklinde deniz yüzeyini kaplayan müsilaj ortamın biyolojik yaşamını ve çeşitliliğini etkilemekle kalmıyor deniz ürünlerinin sağlığı üzerine de tartışmaları beraberinde getiriyor.
MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nihayet Marmara bölgesi kentlerini, valilikler ve belediyelerini bir araya getirerek sorunu gidermeye karar verdi.
Etkin işbirliği sağlanmalı, uzun süreli politikalar sürdürmeli, denetlenmeli.
Küresel etkilerin dışında denizi kirleterek bu hale getiren kanalizasyon, evsel, endüstriyel ve zirai atıklar sorununu bütüncül bir yaklaşımla, arıtmalarla çözmeyi başarmalı, bölgenin imar düzenlemeleri, nüfus artışları, yerleşim oluşumları da hep birlikte ele alınmalı.
Marmara Denizi Eylem Planıyla denizi, balığı, eko ekosistemi öldüren ve sağlığı etkileyen bu kötü gidişe dur denilecek.
EKOSİSTEM ÖLÜRSE BALIKÇILIK DA ÖLÜR
Deniz salyası nedir ki?
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Efendim, Marmara Denizi’nin özellikle kıyı bölgelerine suyun üzerini halı gibi kaplayan sümüğe benzeyen, jel kıvamında peydahlanan organik bir katmanı konuşuyoruz.
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Deniz ve göllerdeki ortam şartlarına tepki olarak, mikroskobik bitkimsi canlıların, fitoplankton denilen mikro alglerin aşırı çoğalmasıyla ürettikleri salgıya bilim insanları müsilaj diyorlar.
Deniz salyası ya da müsilaj...
Türkiye hızla kuraklaşıyor, bu büyük bir problem.
Yıllık yağış miktarı yıldan yıla azalıyor. Beklenen yağışlar, zamanında gelmiyor, ürünler ‘yanıyor’, üretim düşüyor.
‘Su kenti’, tarım ve gıda başkenti Bursa da bunu yaşıyor.
SUYA ULAŞMAK
Yeraltı su kaynaklarımız alarm veriyor.
20 yıl önce 20-30 metreden su çıkan yerlerde şimdi 130-140 metrelere inmek gerekiyor. Ova yer altı suyu tehlike seviyesinde.
102 yıl önce, egemenliğini yitiren Osmanlı devletine el koyan, işgal kuvvetlerinin yönetimindeki başkent İstanbul’dan bir vapur içerisinde; Mustafa Kemal Paşa, 22 subay, 25 er ve erbaş, 8 katip ve 21 gemi personeliyle yol alır ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a varır.
Hedef belliydi;
“İşgal edilen Osmanlı imparatorluğu içerisinden bir Türk devleti çıkartmak!”
Türk milletinin bağımsızlık hikayesinin tarihi bile estetik; 19 Mayıs 1919…
ONA BORÇLUYUZ
İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan başta olmak üzere istilacı devletlerin heveslerini kursaklarında bırakan, hayallerini yıkan Mustafa Kemal Atatürk, az sayıda ki arkadaşıyla; Libya, Mısır, Filistin, Suriye, Yemen, Arabistan, Balkan, Rumeli, Kırım, Kafkas ile öz yurdumuz Anadolu coğrafyalarında Çanakkale’den Kars’, İzmir’den Gaziantep’e kadar onlarca kentimizde yıllarca süren savaşlarla adeta nüfusu kırılıp, yok olmaya giden, hasta ve yorgun garip Türk insanını ‘ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla ayağa kaldırmayı başardı.
Devletin çok hekime ihtiyacı var.
Sadece hekim değil, hemşire ve diğer alanlarda sağlık çalışanı açığı oluşmuş.
Kamu hastanelerinde hizmetlerin daha etkin verilmesi için binlerce doktor, hemşire ve sağlık personeli gerekiyor. Sayısal eksiklik bir yana, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının tamamı bitap düştü. Moral ve motivasyonları kayboldu, stres, kaygı, yorgunluk, yılgınlık ve tükenmişlik ön plana çıktı.
HEKİM AÇIĞI MI VAR?
Yüzlerce sağlık çalışanını COVID-19’a kurban verdik, şehit oldular. COVID’e yakalananlar da hasta hasta çalışmaya devam ediyorlar.
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Hekim açığı nasıl oluştu?
Ortalık yıkılıyor.
‘20yearschallenge’, 20’li yaşlar challenge akımı salgına dönüştü.
Zaman tüneli gibi, 1960‘lar, 70’ler, 80’ler…
O yılların kazakları, ceketleri, mantoları, paltoları, etekleri, bluzları, saç sakalı, makyajı, modası, daha neler neleri…
Eski Türkiye’ye dair siyah beyaz hikayeler…
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‘20 yıllık meydan okuma’ ile kimileri “uçan 20’li yaşlar” diyor zamanın vefasızlığına, kimileri “20 yaşı hiç fark edemedim ki” diye hayıflanıyor, kimileri “20‘li yıllar hızlı geçmiş”, bir arkadaşım da şöyle yazmış, “herkes 20‘li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca yüreğim burkuldu. 20 yaş öncesi emniyette kayboldu, 30‘lu yaşların ise cazibesi yok oldu.”
Kırsal bölgelerden ve küçük Anadolu kentlerinden daha büyük şehirlere doğru olan kitlesel akın ve göçlerin etkilerini ilk önce İstanbul, Ankara ve İzmir de görmüştük.
Ülke ilk defa böylesine bir ‘gecekondu’ gerçeğiyle karşılaşmıştı.
Gecekondu da bir ‘varoş kültürü’ oluşturmuştu.
*
Sonrasını hep birlikte gördük.
Varoş kültürü zaman içerisinde tüm alanlarda etkilerini genişletip kentlere ve ülkeye egemen oldu.
Yüzyıllar içerisinde gelişen kent ve kır kültürünün bir anda nasıl değiştiğine şahit olduk.
Almanya gibi sakin, şaşırtıcı bir gelişmenin olmadığı, her şeyin rutininde yürüdüğü bir ülke olsaydık cevapta basit olurdu;
- ‘Ep aynı beyaa, ep ayni...’ der geçerdik.
Ama burası canım Türkiyem...
*
Bu memleketin ahvali nasıl anlatılabilir ki! Detay versen anlamaz, boşuna yoruluruz. Ben de kolayını seçtim;
Atları kaybettik,
Kargayı uçurduk,
Acılar elbette sayılarla ifade edilmez.
Durumumuzu başka türlü anlatamıyorken Kovid-19 da dalgasına bakıyor…
Bu kaçıncı dalga?
Sanırım 3.
Böyle devam ederse dalgalar tsunamiye dönüşecek.
56. maddesinde ‘sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ ile ilgilidir demişiz ve; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye de lafı çakmışız.
*
Ödev!.. Devlete ve vatandaşa birlikte yüklenmiş.
Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirlenmesini önlemek işinin yerine getirilmesi veya yapılması kişinin vicdanından doğar.
Yasa açısında da gerekli ve zorunlu görülen bu durum ‘iş ve davranış olarak’ devlete yüklenmiştir.
DOĞAYI KORUMADA ROLLER
Ödevin yerine getirilmesinde, işin gerçekleştirilmesinde roller sırasıyla şöyle paylaşılıyor;
Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi.
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız…
AKIL, BİLİM VE PANDEMİ
Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz.
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir.
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor.
Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler.
Pistler yapılmış.
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış.
İLK AÇILIŞ TÖRENİ
Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım.
Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler.
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli.
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle;
Strese girmez.
Sakin olur.
Mide krampları olmaz.
Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı.
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı.
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır.
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır.
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Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var;
Nuri Bey’in üniversiteli çocukları
Nuri Bayraktar’ısizlere ‘babalar günü’nde tanıtmak isterdim ama kurban bayramına denk geldi. Örnek bir babanın çocuklarını yetiştirmede gösterdiği azim ve kararlılığı, fedakarlığı sohbet kıvamında bir röportaj ile yansıtmaya çalışacağım.
Zaten anne ve babalar kendilerini ihmal edip, iyi yetişmeleri için hayatlarını çocuklarına adamazlar mı, kurban etmezler mi…
- Altısı kız, biri erkek yedi çocuk yetiştirdiğinizi, hepsinin lisans düzeyinde öğrenim gördüklerini, akademik meslekler edindiklerini biliyorum. Bunu nasıl başardınız?
- Şebinkarahisar’da dünyaya geldim. Osmanlı Türk devleti, yararlılıkları sebebiyle atalarımızı Alemdar olarak buraya, Sipahi köyüne yerleştirdi. Yörük’üz. Dokuz yaşına geldiğimde babam vefat etti. Üç kız kardeşim, ben ve annem, beş kişi olarak çileli bir yaşamımız oldu. Annem hizmetçilikle ailemizi geçindirmeye başladı. Çalışkan öğrenciydim. Tek kurtuluşum okumaktı. 1968’de İstanbul’da Yapı Sanat Enstitüsü ‘Yapıcılık Bölümü’ne kayıt oldum. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi (İDMMA) İnşaat Fakültesi’ne geçtim. Yetim ve yoksuldum, hizmetçi annenin çocuğu olarak okuduğumun şuurundaydım. Gece okuyup, gündüz inşaatlarda çalışarak okuluma ve aileme katkı veriyordum. İstanbul Sanayi Odası’nda ‘yevmiyeli memur’ olarak da çalıştım. İş kurdum ama tutmadı, sonra minibüs aldım, servis çektim.
- Okumak için ciddi mücadeleler vermişsiniz. O yıllarda, özellikle İstanbul’da öğrenci olayları da başlamıştı. Etkilenmediniz mi?
- Türkçü faaliyetlerin içerisinde oldum. Bir yandan çalışma, diğer yandan fikir hareketleri derken zaman zaman öğrenime ara verdim, okulu on yılda bitirebildim.
- Okul bitti iş, askerlik hayatı nasıl geçti?
- Memlekette darbe olmuş, 12 Eylül idaresi işbaşına gelmişti. mühendislik bürosu açtım; ama ofis işlerini pek sevmedim. Kapatıp, yedek subay olarak askere gittim. Askerliğim biter bitmez İller Bankası işleri aldım. Bursa ve İzmir bölgelerinde on şehrin içme suyu hatlarını yaptım. Dağ başlarında çalışırken yaban hayatın zarar görmemesi, hayvan nesilleri ve türlerinin korunması için 15 yıl özen gösterdim.- Nuri Bey, genellikle eğitimli insanlar fazla çocuk yapmazlar.
Siz 7 evlat ile ülke nüfusuna ciddi bir katkı verdiniz, bu nasıl oldu?
- Arkadaş çevremde bu kadar çocuğu olan yok. 9 yaşındayken annem 5. çocuğa hamileydi. Fakat babam genç yaşında, bir kazada hayatını kaybetti. Annem ölüm haberinin üzüntüsüyle düşük yaptı. Çocuk aklımla ‘babam yapamadı, ben 5 çocuk yapacağım’ diye kendime söz verdim… Nişan yaparken sevgili eşim ile konuşup ikna etmeyi başardım. Sağolsun anlayışla karşıladı… Onun hakkını ödeyemem.
- Ama beş derken 7 olmuş...
- Peş peşe beş kızımız oldu. Soyumuzu devam ettirecek bir oğlumuz olsun istedim… Babamın üç kızı, bir oğlu, babamın babasının 5 kızı, bir oğlu olmuştu… Hanımı ikna ettim. Hamile kaldı. Bir beklerken ikizler dünyaya geldi. 9 kişilik dev gibi bir ailemiz oldu.
- Hanımefendiyle nasıl tanıştığınızdan bahseder misiniz?
- Eşim Şerefnur bir tanedir. Çok anlayışlı, çocuklar için çok fedakardır. Görücü usulü ile evlendim. Üniversite sınavını kazanmasına rağmen çocukları yetiştirmek için kayıt yaptırmadı. 61 yaşına geldi o da. Bu kadar çocuk doğurmak ve büyütmek tabi bir anne için yorucu ve yıpratıcı oluyor.
- Çocuklarınızın isimlerini, yaşlarını, eğitimlerini ve mesleklerini öğrensek…
- İlk çocuğumuz İpek 1983 doğumlu, avukat olarak çalışıyor. Bir yıl sonra doğan Türkmen yüksek mimar... 1987’de doğan Gökçe işletme fakültesi mezunu. Ayça 1989’lu, çevre mühendisi. Aybike de işletme fakültesini bitirdi, 1990’da doğdu. İkizler, 1992 yılında dünyaya geldi. Kürşat makine mühendisi, Almıla ise sosyolog. Çocukların 4 ‘ü Bursa’da diğerleri İstanbul’da çalışıyor.
- Tüm çocukları okutmayı nasıl başardınız?
- Maddi manevi olarak hırpalandık. Çok zor oldu. Uykusuz, sıkıntılı, yorgun ve yetiştiremediğimiz zamanlar yaşadık. Özellikle kızlarımızın iyi bir eğitim almaları gerektiğine inandık. Kızların okutulması, meslek sahibi olmaları bir devlet politikası haline getirilmeli. Biz başardık, çok gururlu ve mutluyuz.
- 7 çocuğun da fakültelerde okutulması örnek bir olaydır. Tebrik ediyorum. Mesajınızla sohbetimizi tamamlayalım isterseniz…
- Sağlıklı, mutlu ve gelişmiş bir toplum için kız çocukları mutlaka okutulmalı. Ailelerin gücü yoksa devlet bunu üstlenmeli. Aile içinde iletişimin çok önemli olduğu, eşlerin, çocukların ve kendi aralarında ki uyumun sürdürebilmesinin gerekli olduğunu hatırlatırım. Sevgi ve saygı zorunluluktur. Aile fertleri birbirine seni seviyorum diyebilse. Bizim kuşakların yaşam anlayışı, yetişme tarzları farklı, bizlerin de büyüklerinden öğrendikleri, gördükleri terbiyeleri var. Bazen katı, sert ve sinirli görülebiliriz; ama merhametliyiz ve bazen ifade edemezsek de yüreklerimiz sevgi dolu. Anne ve babalar zamanın ruhuna göre davranmaya çaba göstermeli... Gençlerimiz çok okusunlar, hayalleri olsun ve çok çalışsınlar.