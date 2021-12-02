Lodos beni unutma dedi 

Yükseköğretim kurumu ya da üniversitelerden;
En üst düzeyde eğitim vermelerini, araştırma yapmalarını, bilgi üretmelerini bekleriz.
Yüksek okul, lisans ve lisansüstü faaliyetlerin bilimsel olmasını, ‘Akademik etik’in de tüm akademisyenlerin rehberi olmasını isteriz.
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Üniversiteler özgürlük içermeliler...
Bağımsızlık, demokrasi ve serbestlik olmazsa ‘özgür düşünce’ yeşeremez, hayat bulamaz ve öyle bir ortamda da bilim yapılamaz.
ÜNİVERSİTE SORUNU
Bu kargaşadan en çok batı kentleri etkileniyor.
Sanayi bölgeleri, turizm ve tatil yöreleri teker teker kalabalığa boyun eğdi.
Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’in sahil il ve ilçelerinin sosyal dokuları değişti.
Kentsel sıkıntıları büyüyor.
Suriye ve Irak sınırına yakın Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ile birkaç ilde durum daha da vahim.
ALTYAPI İHTİYACI
Nüfuslarından çok daha fazlasını barındıran şehirlerimizin hali ne olacak?
Suya sahip olmalı ve korumalı.
Sahip olmak için yerel, bölgesel ve coğrafi hatta küresel ölçekte ciddi ve sürdürülebilir stratejik politikalara ihtiyaç vardır.
Su kaynaklarına sahip olan kentler ve ülkeler kullanım ve paylaşım konusunda artık ciddi bir dönemece geldi.
Su, ulusal ve uluslararası çatışma veya barışma alanlarında başlıbaşına etkili oluyor.
Bazı semt ve mahaller hatalı imar uygulamaları ile nefes alamaz hale getirilmiş, yol, park, oyun alanı, spor sahası, okul, sağlık merkezi gibi ihtiyaçlar karşılanamaz olmuştu.
Çıkmaz, karanlık, ışık ve güneş girmeyen sokaklar,
Otoparkı olmayan yerleşimler,
Eskimiş, harabeye dönmüş binalar,
Plansız, ruhsatsız yapılar,
Kırsal göçler ve yoksulların konuşlandığı mahalleler,
Madde bağımlıları ve mekansızların işgal ettiği terkedilmiş yapılar,
Covid-19 genel olarak eskisi gibi kaygı vermiyor, varsa yoksa ekonomik durum, hayat pahalılığı ve geçim...
Ancak bu salgın hala durmadı, gerilemedi.
İdari yaklaşımlar tıbbi gerçekleri örtüyor...
ÖNLEMLERE DEVAM
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ‘nın açıklamalarına göre Bursa diğer kentlere göre daha iyi duruma gelmiş.
Soğuklar başladı, duygusal olacak zaman da kalmadı hani.
Yaprakların çoğu döküldü zaten...
Bu mevsim en güzel yaparak dökümü olarak tanımlanır.
*
Aslında... Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bu günü, 21 Ekim ‘i hiç sevmedim.
Yüreğimi yakar.
Burnumu sızlatır.
Başa gelen bütün aksiliklerin altında böyle bir yaklaşımlar var;
Yapıyormuş gibi yapmak.
Yapılıyormuş gibi göstermek...
*
İşleri usulünce, kural ve kaidesine göre yapıyor muyuz?
‘Evet, yapıyoruz’ diyebilen kaç sanayici, kaç İSG profesyoneli, kaç eğitimci, kaç yönetici çıkar ortaya acaba?
FABRİKADA PATLAMA
Bursa‘da ise durum tamamen kontrolden çıkmış durumda.
Her yer işgal altında.
ADIM ADIM İŞGAL
Denetim, kontrol, kural, yaptırım, ceza hak getire...
Tüm yaya yolları, kaldırımlar parsellenmiş.
Bunun adı işgal.
Sınıf mevcutlarının azaltılması, derslik, laboratuvar, spor salonu, kantin, tuvalet, bahçe ve etkinlikler için tıbbi gerçeklikler dikkate alınarak düzenlenmesi, maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi tedarikleri, temizlik görevlisi sayılarının artırılması, öğrenci servislerinin önlem kurallarına uymalarının sağlanmasıyla okullar açık kalmalı.
Akıl ve bilim ile okul sağlığı korunmalı.
*
Salgını, idari bakış değil ancak koruyucu sağlık yaklaşımları durdurabilir.
Sınıfların kalabalık oluşu büyük sorun.
Bir öğrenci Covid-19 hastası olsa karantina ve izolasyon kararı alınmıyor, öğrenime devam ediliyor. İki öğrenci hasta olursa sınıf kapatılıyor, öğrenciler evlerinde karantinaya alınıyor.
OKULDA COVID
Eğitim sancılı, eğitim sorunlu.
Derslik sayısı yetersiz, sınıflar çok kalabalık.
Okulların çoğunda spor salonu, laboratuvar ve bahçe yok.
Velilerden hala temizlik, dezenfektan, A4 kağıt gibi çeşitli ihtiyaçlar adı altında para alınıyor.
Güvenlik ve temizlik görevlileri için bile ‘pamuk eller cebe’ deniyor.
*
Eski takvim derken, Miladi’ye göre 13 gün geriden gelen, bu toprakların ‘Rumi’sinden bahsediyorum. Miladi takvimde ayın 14’ü olduğunda Rumi’de ayın 1 ‘i oluyor.
TAKVİMLERİN DİLİ
Rumi takvime Kocakarı takvimi diyen de çoktur.
Rüzgarları, soğukları, yağmurları, fırtınaları, gündönümleri, cemreleri, mart 9’ları, april 5’leri, kırkikindi yağmurları, hıdırellez’leri, zemheri soğukları, daha nicelerini biliriz.
“Korkma zemheri kışından, kork nisan’ın beşinden, öküzü ayırır eşinden.”
*
Meteorolojik gelişmeleri takvimlerden takip etmek, haberdar olmak merak işi olsa da denizciler, balıkçılar, havacılar, çiftçiler, turizmciler, gezginler ve kampçılar için rehber, hatta iyi bir erken uyarı sistemidir.
Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor. Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor.
YAŞAM KALİTESİ VE EĞİTİM
Bir toplumun yaşam kalitesi de tamamen eğitimle ilgilidir. Her işin başı sağlıktır ama onun için de iyi bir eğitim gerekiyor.
Değerli bir yaşam için kaliteli bir eğitim anlayışına ve sistemine ihtiyaç var. Eğitimi desteklemeyen, iyi bir yöntem geliştirmeyen, gerekli olan eğitici ve öğreticileri, ustaları yetiştirmeyen, yeterli sayıda bulunduramayan, derslik, laboratuvar, bahçe, spor ve müzik salonlarını hazır edemeyen, araç gereçleri ve okulları, fiziki yapıyı tamamlayamayan, akla, demokrasi ve hukuka dayalı bir akademik öğretimi inşa edemeyen bir ülke gelişme ve kalkınmasını asla sağlayamaz.
BİLİM YOLU
Öğretmenler ve eğitimciler çocuklar için ışık olacak. Akademisyenler o ışığı sonsuz bir aydınlığa dönüştürecek. Doktorlar, sağlık görevlileri nesilleri bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi hazırlayacak, mühendisler, mimarlar, teknik meslekler sağlıklı hayat için akıl ve bilimin aydınlığında inşa edecek, yaratıcı olacaklar. Bilimin yolundan yürüyecekler.
Dile kolay, 500 yıldır varlığını sürdürüyor. Yapının en dikkat çekici yanı çatısı. Kocaman çatı yüzyıllık ağaçlardan, karışık ve ilginç ustalıkla yapılmış.
*
Bu çatının altında eski yıllarda çarşı kurulurmuş. Bildiğiniz AVM gibi… Giyimden tarım araçlarına, incik boncuktan yeme içmeye kadar, onlarca esnaf tezgah açarmış.
Civar köylerin ve bölge insanlarının bir nevi buluşma noktasıymış.
TARİH KOKULU PAZAR
Zaman değişmiş. Değişince de burada her hafta kurulan hayvan pazarında sadece kavurma ve güveçler yapılmaya başlanmış.
Eleştiriyoruz, çarpık çurpuk diyoruz ama Bursa hala çekici bir kent.
Tarihi ve doğal yapısıyla, tarım ve endüstrisiyle, konumuyla sadece ülkemizin değil, Balkanların da önemli bir kentidir.
Yüzü batıya dönük kent son zamanlarda aldığı anormal Suriyeli Arap göçüyle de dikkat çekiyor. Adeta kentin tam merkezinde, Çarşamba’da ‘getto’larını kurdular. Çarşamba tam bir Arap şehri olmuş…
BÜYÜYEN KENT BURSA
Birkaç yıl sonra nüfusu 4 milyon olacak bir zamanların ‘yeşil Bursa’sı kendisini yenilemeye, geleceğini kurmaya, insanlarını mutlu etmeye, huzur yerleşimi olmaya odaklanmalı.
*
Yeşil Bursa’dan Beton Bursa’ya evrilmenin ayıbını yaşarken panoramik bir yaklaşım ile Bursa’nın en büyük üç merkezi ilçesinden ikisi Yıldırım ile Nilüfer Belediyeleri sanki bu kentin belediyeleri değil görüntüsü veriyorlar.
Sormuyoruz efendim, siz bakmayın o soru işaretlerine, bunlar soru değil...
Bunlar insanlığın tüm zamanlarda, dil, din, inanç, ırk, milliyet, cinsiyet farkı olmaksızın her ülkede imdat, yardım ve beni kurtarın feryatlarıdır.
Çaresizliğimizdir.
Yardım edin çağrımızdır.
Help, Help, Help’imizdir.
YARDIM ÇAĞRILARI
Depremden bahsedeceğiz ama önce orman yangınlarından iki satır edelim.
Bunun için AFAD var.
Yeni planlamalar, çalışmalar, hazırlıklar yapıldı, TAMP dönemi başladı.
TAMP; Türkiye Afet Müdahale Planı…
*
AFAD, TAMP Projesinde de İçişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Maliye Bakanlıkları ve Türk Kızılayı birlikte çalışıyor.
*
28 hizmet grubu oluşturan AFAD, kurumun web sitesinde diyor ki; “Afet ve acil durumlara çok daha hazırız. Daha kısa zamanda, daha geniş alanda, daha çok hayat kurtarılacak. Kaynakların etkin kullanımı ile müdahale çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Ekonomik ve sosyal kayıplar en aza indirilecek. Kesintiye uğrayan yaşam faaliyetleri en kısa sürede normale dönecek.”
BURSA AFETLERE HAZIR MI?
Bugün insanlar önce ki yüzyıllarda olduğu gibi ortalama 40’ında, 50’sinde yaşamlarını yitirmiyorlarsa bunu sağlayan en önemli etken o aydınlık yoldur.
Özellikle tıp ve sağlık alanı… Aşılar, ilaçlar, serumlar. Sağlık destek elemanları. Teşhis, tedavi ve laboratuvar, girişim teknikleri. Bulaşıcı hastalıkların azalması. Biyonik ve robotik cihazlar, donanımlar. Her alanda kendini gösteren ileri teknolojiler…
BİLİM DÜNYASININ BAŞARISI
Efendim, Covid-19 bulaşıcı hastalık değil mi?
Evet, bulaşıcı ve öldürücü…
Ancak dünya bilimin ve tekniğin o ışıklı yolunda ilerlemeseydi, geçen yüzyılda İspanyol gribinde olduğu gibi 50-100 milyon değil, 500 milyon ile 1 milyar insanın ölümüne sahne olurdu. Bu pandemide, bir buçuk yılda 4-5 milyon insan kaybı ile bugüne gelmek başarıdır. Ve bu başarı tek kelimeyle bilim dünyasına aittir.
*
Çoğunlukla ağaçların kesilmesi, ormanların yok edilmesi, doğal yapının değiştirilmesine karşı bölge halkının tepkisi ve direnişini içeriyordu. İnsanlar müteahhitlere karşı doğa ve çevreyi savunuyor, yaşam alanlarının tahribatına itiraz ediyorlardı.
Derelerin taşması, evlerin ve köprülerin yıkılması, iş yerlerini su basması.
Yani sel, taşkın, heyelan ve ölümler.
Haberlerinin en üzücü yanı elbette can kayıpları.
Yurttaşlarımız ‘tabi afetler’ ile ölüyorlar…
*
Bayramı, ardından gelen haftayla birleştirip doğu Karadeniz’de gezi yapmayı planlıyordum. Evdeki hesap çarşıya uymadı, yeğenimin düğünü bayram öncesine denk geldi.
Erkenden Trabzon’a geldim.
MERKEZ EL DEĞİŞTİRMİŞ
Çocukluğumuzun geçtiği Trabzon’un da birçok tarihi kent gibi hem olumlu, hem olumsuz yönde değiştiği belli oluyor.
Kentler de insanlar gibi değişim yaşarlar.
Lodos beni unutma dedi
Kimi soğuk, kimi sıcak eser. Bazısı huzur, bazısı sıkıntı verir. Bolluk ve bereket getireni de vardır, her şeyi harap edip kırıp döküp, yıkım ve ölüm getireni de… Ne yapacaksınız, ülkemin rüzgarları böyle işte…
Kasım ayının son günleri, lodos yine fena esti.
Bursa, İstanbul, Kocaeli’de ve Marmara denizine kıyısı olan diğer illerde yüzünü gösterdi.
Hatta yurdun birçok kenti lodos’un etkisini yaşadı.
Ulaşım aksadı, okullar tatil edildi.
Bir yandan ısıttı, diğer yandan yıktı geçti…
*
Çeşit çeşit rüzgarlarımız var;
Lodos, batı ve güney batı’dan sıcakcık eser.
Kıble, samyeli, meltem, imbat da ılgıt ılgıt, sıcaktır.
Poyraz, karayel ve yıldız ise kuzeyden gelir, soğuktur, üşütüp, dondurur insanı.
Gündoğusu, günbatısı, keşişleme (akyel), etezyen, bora…
*
Lodos ve Poyraz, Yunan tanrıları ‘Notos’ ve ‘Boreas’tan, İmbat’ın Yunanca ya da İtalyanca ‘İmbatto’dan, Etezyen’in de Yunanca ‘Etesia’dan geldiği düşünülür.
Hepsinin hikayesi vardır elbet…
AKILLI BELEDİYE
Denizciler, balıkçılar, izciler, dağcılar, kampçılar, gezginler rüzgarın halinden, huyundan suyundan anlamalı.
Sade onlar mı? Hayır…
Kentleri yönetenler de rüzgar’ı tanımalı.
Yağışını, ayazını, kışını, sıcağını, yazını.
Deresini, debisini, taşkınını.
Köprüsünü, yolunu, geçidini.
Dağını, tepesini, bayırını…
Heyelan, sel, su baskını ve depremini de bilmeli…
*
Kentleri idare edenler olumsuzluklara göz açtırmamalı, yasa ve yönetmelikleri uygulamalı.
‘Akıllı bina’, ‘akıllı hastane’, ‘akıllı stat’ reklamlarına gelince on numara reklam yapıyoruz.
En gerekli olan ‘Akıllı belediye’ konusunu ise pas geçiyoruz…
İşimize gelmiyor!
*
Belediyeler ‘Akıllı’ olmalı ve akılla yönetilmeli…
O zaman rüzgarlarda ağaçlar devrilmez, çatılar uçmaz, bina kaplamaları dökülmez, tabelalar ve reklam panoları öteye beriye savrulmaz.
İnsanlar savrulan cisimlerin altında kalıp yaralanmaz, ölmezler.
Televizyon görüntülerine bakınca anlaşılıyor…
UÇAN HALI GİBİ ÇATI
Efendim dünyanın her tarafında oluyor ama!..
Oluyorsa oluyor, biz de olmasın kardeşim…
Diğer ülkelerde olan iyi gelişmeleri görmezler, ne kadar kötü varsa onu hatırlatıp, beceriksizliklere dayanak yaparlar…
Böyle olmamalı.
*
Soru şu!
Çatılar usulüne, tekniğine uygun yapılsalar ve denetlenseler, rüzgarlarda uçan halı gibi havalanıp, insanların üzerine düşerler mi?..
Düşmezler tabii ki…
HASAR BÜYÜK
Karada durum fenaydı.
Hava trafiği aksadı, uçaklar inemedi.
Marmara denizi de kudurdu.
Bursa’da hızı 80 km’ye ulaşan lodos ulaşımı üç, dört gün felç etti.
Deniz taştı, sahilleri, kıyı şeridini, yürüyüş yollarını su altında bıraktı. Tekneler sürüklendi, batanlar, açıklarda kaybolanlar oldu.
*
Onlarca evin çatısı uçtu. Ağaçlar, direkler devrildi. Enerji hatları zarar gördü. Pazarcı tezgahları, tabela ve panoları yıkıldı, dağıldı.
Rüzgar, yerleri kaplayan bu yıkıntıları da önüne katıp sürükledi, trafik aksadı.
İnsanları savurdu.
Otomobiller yıkıntılar altında kaldı.
İDO, BUDO seferleri durdu.
İtfaiye, AFAD ve 112 ekipleri, polis ve jandarma da oradan oraya koştu.
Büyük hasar meydana geldi.
*
Daha önce de lodos’un Bursa’da hastane, okul, kamu binalarının çatılarını uçurduğunu, minareleri devirdiğini, asırlık çınarları yerinden söktüğünü, ağır yıkımlar yaptığını biliriz.
Hatta yangınlara da sebebiyet verdiğini de…
VE KIŞ GELDİ
Soğuk havayı biraz ısıttı ama yıktı geçti ortalığı.
Ardından yağmur ve kar gelir diye bekledik.
Geldi…
Kar, Keles ilçesine düştü.
*
Nice yıkımlar ve yangınlar yaşamıştır Bursalı…
Baca gazı zehirlenmeleri, karbonmonoksit ölümleri de…
Lodos’tan korkarız.
Bir de havayı öyle bir kurutur ki ‘deprem havası’ sanırsınız…
*
Bir özlü sözü hatırlatmalıyım;
‘Lodosla gelen kıştan, gülerek gelen puşttan kork’ diye…
İstersen korkma!
ORHAN VELİ VE LODOS
Ruh sağlığını etkileyen, baş ağrılarına ve sıkıntıya da sebebiyet veren bu deli rüzgar, nice şairlere de esin kaynağı olmuş.
Orhan Veli Kanık, ‘İstanbul’u dinliyorum’ şiirinde lodosu’u unutmaz;
İstanbul›u dinliyorum, gözlerim kapalı
Başında eski alemlerin sarhoşluğu,
Loş kayıkhaneleriyle bir yalı
Dinmiş lodosların uğultusu içinde.
İstanbul›u dinliyorum, gözlerim kapalı.
*
Bugün Aralık ayının ikinci günü, yılı da tükettik sayılır.
Lodoslu bir hava ile seneyi uğurluyoruz.
*
Uludağ’ın yamaçları beyaza bürünmeye başladı.
Soğuk havaya, kış’a merhaba diyoruz.
İnşallah, yağışlar yeterli olur da kuraklık yaşanmaz. Tarlasına gübre atamayan çiftçilerimizin de endişesi biraz olsun hafifler.
*
Lodos’u yaşarken İzmir’de peş peşe ciddi sarsıntılar oldu.
Kaygı ve korku altında ezilmeyelim, sel, taşkın, yangın, deprem gibi afetlere ve türlü türlü olumsuzluklara hazırlıklı olmalıyız.
Lodosla gelen kıştan korkmalı diyorlardı değil mi!..
Hüseyin H. SERDAR, Dr. Öğr. Üyesi