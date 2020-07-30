Kurban bayramı ve sertifikalı kesiciler

Ortalık kan revan içerisinde kalırdı. Cadde ve yeşil alanlarda kesilen hayvanların işkembesi, dışkısı, kellesi, ayakları, postları ilkel görüntüler oluşurdu. Kurban edilen hayvanlar acemi kasapların elinde acı çekerler, vahşet görüntüleri oluşurdu.
İnsanın aklını başından alan o çirkin manzaralar gittikçe azalıyor.
Belediyeler hayvan satış pazarları ve kesim yerleri oluşturuyor.
Denetimler yapılıyor.
Kurban kesimi artık daha bilinçli olarak gerçekleştiriliyor.
*
Acemi kesici ve kasapların hayvanlara acı çektirmesine karşı bilincin yayılmasıyla ‘hayvan refahı’ kavramı toplum tarafından daha iyi anlaşılmaya başlandı.
Hayvanın seçilmesi, nakledilmesi, kesime hazırlanması ve kesim esnasında hayvana şiddet uygulanmaması ve sakinleştirilmesinin ardından kesimin gerçekleştirilir.
*
Kurban bayramı geldiğinde “acemi kasaplar” da sahne alıyorlar.
Hayvan kesimi işinin tehlikeli bir iş olduğu aşikar. Ama eli bıçak tutanın da kendini kasap sanması ve yaralanmasıyla biten üzüntü verici hadiseler yine yaşanacak.
Hayvanı doğru yatırmak, bloke etmek, keskin bıçak kullanmak, eti temiz, postu sağlam çıkartmak gerek.
Bunları yaparken de yaralanmamalı.
10 KASAP KENDİNİ KESTİ
Geçen seneki kurban bayramında tüm ülkede 10 binden fazla acemi kasap kendisini yaraladı. Bursa’da ise bayramın birinci günü 600’den çok acemi kendini yaraladı, kolunu bacağını kesti.
Bıçak, satır, testere kullanılan kesici işini ciddiye almalı.
*
Kurban‘ın ibadet, kültür ve gelenek olarak yaşantımızda köklü bir yeri var. Elde edilen etlerin yoksullara hediye edilmesiyle sosyal dayanışmamız da güçlendiriyor.
Garipler, gurebalar, yoksullar bu bayramı beklerler. Çünkü fakir sofralarına 5-6 kg et girecektir!..
*
Dünyada kişi başına bir yılda düşen kırmızı-beyaz et miktarı 45 kg civarında.
ABD ve AB ülkelerinde 70 ila 110 kg arasında kişi başı et tüketimi gerçekleşiyor. Et tüketimi konusunda Türkiye dünya ortalamasının ardında. Yaklaşık 35-36 kg…
Bunun da 20 kg‘dan fazlası beyaz et. İnsanlarımıza daha çok et yedirmeliyiz.
*
Derin dondurucu reklamları sıklıkla yapılsa da yoksullara, yalnız yaşayanlara et ikram etmeli, paylarını vermeli. Derin dondurucuları tıka basa doldurmamalı!..
KESİCİ EĞİTİMLERİ
Kurbanlık hayvanın kesilmesini gerçekleştirecek “kesiciler” birçok ilimiz ve ilçemizde olduğu gibi Bursa’mızda da eğitime alındılar.
Halk Eğitim Merkezleri ile Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü arasında yapılan işbirliğiyle Kurban Kesim Elemanı Kursu ile kesicilere sertifikalı eğitim programları düzenledi.
Bu yıl dördüncüsü yapıldı; daha bilinçli kesicilere ihtiyacımız var.
*
Eğitimde, kurbanın dini açıdan değerlendirilmesi, sağlıklı ve doğru hayvan seçimi, hayvan hastalıkları, güvenli kesim, temiz bir besin maddesinin elde edilmesi, etin muhafazası ile iş sağlığı ve güvenliği açısından kesicilerin sağlığını etkileyen risk ve tehlikeler, COVID-19 süreci, kullanılan ekipmanlar, kazalar, yaralanma ve ilk yardım gibi konular ders olarak anlatılıyor. Tüm kesici ve kasaplar artık sertifikalı olacaklar...
Bursa Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü konferans salonunda verilen eğitimlerde yüzlerce kişi katıldı.
Müftülükten bir din görevlisi, İl Müdürlüğünden bir veteriner hekim ve bir tabip tarafından anlatılan konular ilgiyle takip edildi.
İYİ BİR KESİCİ
Bir kesicinin kendine veya çevresindekilere zarar vermemesi, sağlığın koruması için şunlara dikkat edilmeli:
Kullanacağı ekipmanın özelliklerini iyi bilmeli.
Keskin bıçak kullanmalı, kör bıçak kullanmamalı.
Bıçakları kınında muhafaza etmeli, ortada bırakmamalı.
Uzun süreli çalışma ve sürekli kavramanın yorgunluk ve güçsüzlük getireceğini, dikkat ve kuvvet kaybı yaratarak kaza ve yaralanmalara neden olacağını bilmeli.
Etleri eldivensiz kavramamalı, hastalık geçişi ve yaralanmalara fırsat vermemeli.
Yetersiz aydınlatmada çalışmamalı, iş kazasına meydan vermemeli.
Yardımcılarını iyi seçmeli, kişilerin güvensiz davranışlarını gidermeli.
Zemin yapısının sıvı, kan, yağ birikintileri ve atıklarla elverişsiz hale gelmesine fırsat vermemeli, kurutmalı, temizletmeli. Ortam temiz ve hijyenik olmalı.
İş ayakkabısı, eldiven, önlük, gözlük, maske, bone kullanmalı.
Çalışma alanı düzenli olmalı, kesim yapılan yerde ip, zincir, kayış, askı, çengel, kablo, hortum, naylonlar gelişi güzel durmamalı.
Elini kesmemesi için tel örgü eldiven, kaymaz çizme veya bot giyinmeli.
Her hayvan kesiminden sonra bıçaklar ve diğer malzemeler sabunlu suyla yıkanmalı.
Sık sık eller yıkamalı.
TRAFİK VE İŞ KAZALARI
Ülkemizde her yıl trafik kazalarında 6-7 bin, İş kazalarında da 2 bin civarında insanı kaybediyoruz. On binlercesi de sakatlanıyor ve engelli oluyor.
Bu kadar ağır bir yük ülkemiz tarafından daha uzun süre taşınamaz. Hastane acilleri artık acemi kasap görmemeli, acemi kasaplar hikayesi de son bulmalı.
COVID-19 önlemleri devam ederken bayramda sarılma, tokalaşma, öpüşme, el öpmesi yapılmamalı, maske, mesafe ve sık sık el yıkamaya özen gösterilmeli. Trafik kazaları olmamalı, acemi kasaplar kendilerini kesmemeli.
Hepinizin bayramını kutlar sağlıklar dilerim.
Kurban bayramı ve sertifikalı kesiciler
Ortalık kan revan içerisinde kalırdı. Cadde ve yeşil alanlarda kesilen hayvanların işkembesi, dışkısı, kellesi, ayakları, postları ilkel görüntüler oluşurdu. Kurban edilen hayvanlar acemi kasapların elinde acı çekerler, vahşet görüntüleri oluşurdu.
İnsanın aklını başından alan o çirkin manzaralar gittikçe azalıyor.
Belediyeler hayvan satış pazarları ve kesim yerleri oluşturuyor.
Denetimler yapılıyor.
Kurban kesimi artık daha bilinçli olarak gerçekleştiriliyor.
*
Acemi kesici ve kasapların hayvanlara acı çektirmesine karşı bilincin yayılmasıyla ‘hayvan refahı’ kavramı toplum tarafından daha iyi anlaşılmaya başlandı.
Hayvanın seçilmesi, nakledilmesi, kesime hazırlanması ve kesim esnasında hayvana şiddet uygulanmaması ve sakinleştirilmesinin ardından kesimin gerçekleştirilir.
*
Kurban bayramı geldiğinde “acemi kasaplar” da sahne alıyorlar.
Hayvan kesimi işinin tehlikeli bir iş olduğu aşikar. Ama eli bıçak tutanın da kendini kasap sanması ve yaralanmasıyla biten üzüntü verici hadiseler yine yaşanacak.
Hayvanı doğru yatırmak, bloke etmek, keskin bıçak kullanmak, eti temiz, postu sağlam çıkartmak gerek.
Bunları yaparken de yaralanmamalı.
10 KASAP KENDİNİ KESTİ
Geçen seneki kurban bayramında tüm ülkede 10 binden fazla acemi kasap kendisini yaraladı. Bursa’da ise bayramın birinci günü 600’den çok acemi kendini yaraladı, kolunu bacağını kesti.
Bıçak, satır, testere kullanılan kesici işini ciddiye almalı.
*
Kurban‘ın ibadet, kültür ve gelenek olarak yaşantımızda köklü bir yeri var. Elde edilen etlerin yoksullara hediye edilmesiyle sosyal dayanışmamız da güçlendiriyor.
Garipler, gurebalar, yoksullar bu bayramı beklerler. Çünkü fakir sofralarına 5-6 kg et girecektir!..
*
Dünyada kişi başına bir yılda düşen kırmızı-beyaz et miktarı 45 kg civarında.
ABD ve AB ülkelerinde 70 ila 110 kg arasında kişi başı et tüketimi gerçekleşiyor. Et tüketimi konusunda Türkiye dünya ortalamasının ardında. Yaklaşık 35-36 kg…
Bunun da 20 kg‘dan fazlası beyaz et. İnsanlarımıza daha çok et yedirmeliyiz.
*
Derin dondurucu reklamları sıklıkla yapılsa da yoksullara, yalnız yaşayanlara et ikram etmeli, paylarını vermeli. Derin dondurucuları tıka basa doldurmamalı!..
KESİCİ EĞİTİMLERİ
Kurbanlık hayvanın kesilmesini gerçekleştirecek “kesiciler” birçok ilimiz ve ilçemizde olduğu gibi Bursa’mızda da eğitime alındılar.
Halk Eğitim Merkezleri ile Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü arasında yapılan işbirliğiyle Kurban Kesim Elemanı Kursu ile kesicilere sertifikalı eğitim programları düzenledi.
Bu yıl dördüncüsü yapıldı; daha bilinçli kesicilere ihtiyacımız var.
*
Eğitimde, kurbanın dini açıdan değerlendirilmesi, sağlıklı ve doğru hayvan seçimi, hayvan hastalıkları, güvenli kesim, temiz bir besin maddesinin elde edilmesi, etin muhafazası ile iş sağlığı ve güvenliği açısından kesicilerin sağlığını etkileyen risk ve tehlikeler, COVID-19 süreci, kullanılan ekipmanlar, kazalar, yaralanma ve ilk yardım gibi konular ders olarak anlatılıyor. Tüm kesici ve kasaplar artık sertifikalı olacaklar...
Bursa Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü konferans salonunda verilen eğitimlerde yüzlerce kişi katıldı.
Müftülükten bir din görevlisi, İl Müdürlüğünden bir veteriner hekim ve bir tabip tarafından anlatılan konular ilgiyle takip edildi.
İYİ BİR KESİCİ
Bir kesicinin kendine veya çevresindekilere zarar vermemesi, sağlığın koruması için şunlara dikkat edilmeli:
Kullanacağı ekipmanın özelliklerini iyi bilmeli.
Keskin bıçak kullanmalı, kör bıçak kullanmamalı.
Bıçakları kınında muhafaza etmeli, ortada bırakmamalı.
Uzun süreli çalışma ve sürekli kavramanın yorgunluk ve güçsüzlük getireceğini, dikkat ve kuvvet kaybı yaratarak kaza ve yaralanmalara neden olacağını bilmeli.
Etleri eldivensiz kavramamalı, hastalık geçişi ve yaralanmalara fırsat vermemeli.
Yetersiz aydınlatmada çalışmamalı, iş kazasına meydan vermemeli.
Yardımcılarını iyi seçmeli, kişilerin güvensiz davranışlarını gidermeli.
Zemin yapısının sıvı, kan, yağ birikintileri ve atıklarla elverişsiz hale gelmesine fırsat vermemeli, kurutmalı, temizletmeli. Ortam temiz ve hijyenik olmalı.
İş ayakkabısı, eldiven, önlük, gözlük, maske, bone kullanmalı.
Çalışma alanı düzenli olmalı, kesim yapılan yerde ip, zincir, kayış, askı, çengel, kablo, hortum, naylonlar gelişi güzel durmamalı.
Elini kesmemesi için tel örgü eldiven, kaymaz çizme veya bot giyinmeli.
Her hayvan kesiminden sonra bıçaklar ve diğer malzemeler sabunlu suyla yıkanmalı.
Sık sık eller yıkamalı.
TRAFİK VE İŞ KAZALARI
Ülkemizde her yıl trafik kazalarında 6-7 bin, İş kazalarında da 2 bin civarında insanı kaybediyoruz. On binlercesi de sakatlanıyor ve engelli oluyor.
Bu kadar ağır bir yük ülkemiz tarafından daha uzun süre taşınamaz. Hastane acilleri artık acemi kasap görmemeli, acemi kasaplar hikayesi de son bulmalı.
COVID-19 önlemleri devam ederken bayramda sarılma, tokalaşma, öpüşme, el öpmesi yapılmamalı, maske, mesafe ve sık sık el yıkamaya özen gösterilmeli. Trafik kazaları olmamalı, acemi kasaplar kendilerini kesmemeli.
Hepinizin bayramını kutlar sağlıklar dilerim.