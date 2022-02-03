 Kültür, sanat, edebiyat ve müzik

Kış kışlığını yapmalı.
Toprak suya doyacak, yeraltı su kaynaklarının kapasitesi yükselecek.
Barajlar, göller ve göletler dolacak.
Yağışlara ‘ohh ohh bereket’ derken, bu bereketin yaz aylarında içme suyu için bolluk getireceğini biliriz.
Tarım, hayvancılık ve sanayi suyu en çok kullanan sektörlerdir. Tüm kaynakların neredeyse beşte üçünü kullanırlar.
*
Kar bolluk, bereket getirir.
Bırakın yazmayı, cinayet, intihar, şiddet, gasp, darp, taciz ve tecavüz kelimeleri bile çok soğuk, rahatsız edici ve iğrenç geliyor bana.
*
Haber bültenlerinde, gazete sayfalarında, radyo haberlerinde eskisi gibi yer almıyorlar. Ama rahatsızlık veren, acı ve gözyaşı döktüren dramatik hadiseler ülkemizde hala yaşanıyor...
Asayiş vakalarında inkar edilemez artışlar gözlemleniyor.
OLUMSUZLUKLAR ÖNLENEBİLİR
Her şeyin bir sebebi, bir izahı var.
Bilimsel olarak bakıldığında savaş, salgın hastalık, ekonomik ve sosyal kriz dönemlerinde dünyanın her yerinde asayiş olayları yükselişe geçer.
112 Acil sağlık hizmetleri, Afet ve Acil Durum - AFAD, elektrik ve doğalgaz gibi kritik müdahaleler gerektiren işlerde çalışmak için yürekli olmak gerekir. Yürekli olmak yetmez eğitimli, ekipman açısından da donanımlı ve hazır olmalı...
*
İtfaiyecilere dünyanın her yerinde kahraman gözüyle bakılır. Görevi yaparken ateşin alevin içerisinde, yıkıntı ve enkazın altında kalabilir, toksik gazlardan zehirlenebilirler. Söndürürken yaralanabilir, can verebilirler. Gerçek hayatta bu tür acı ve dramatik olaylarla karşılaşılıyor. Sinema filmleri, TV dizilerinde de itfaiyeciler hayat kurtaran kutsal adamlar, kahramanlardır.
BÜYÜYÜNCE İTFAİYECİ OLACAĞIM
İtfaiyeci güçlü, ateşe meydan okuyan cesur adamlardır. Çatıda mahsur kalmış bir kedi, parmaklıklara sıkışmış bir köpek, imdat bekleyen her canlının yardımına koşan merhametli insanlar…
*
İtfaiyeciler dünyanın her yerinde görevlerini kahramanlık ölçüsünde yapar.
*
Bazı iş ve meslekler böyledir.
112 Acil sağlık hizmetleri, Afet ve Acil Durum - AFAD, elektrik ve doğalgaz gibi kritik müdahaleler gerektiren işlerde çalışmak için yürekli olmak gerekir.
Yürekli olmak yetmez eğitimli, ekipman açısından da donanımlı ve hazır olmalı...
*
İtfaiyecilere dünyanın her yerinde kahraman gözüyle bakılır.
İlk hafta enflasyon, doğalgaz ve elektrik zamı, TUİK verileri, işçi, memur ve emekli maaşlarındaki düzenlemeler, ateşli açıklamalar ve biraz da tartışmalı geçti. Sıkıntılı başladık yani…
Yaşanacaklar yaşanacaktır! Kaçış yok…
Biz ‘Aspava’ diyelim o halde.
*
Yetmişli, seksenli yıllarda magazin dünyasında popüler hale gelen bu tanımın tabii ki bir hikayesi var.
Aspava’yı ilk kez gazeteci, polisiye yazarı ve romancı Ümit Deniz 1959 ‘da yazdığı bir eserinde kullanmış ve roman kahramanına içki sofrasında ‘şerefe’ yerine ‘aspava’ diye kadeh kaldırtmış.
*
Yıl sonu yazıları, gelenek olduğu üzere yaşananların bir değerlendirmesi olarak hazırlanır.
Mutluluk dolu bir yıl yaşanmadı.
İtiraz var mı?
Artık iktidar da kabul ediyor. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, moral bozukluğu, gelecek kaygısı ve toplumsal huzursuzluk yok denilebilir mi?
EN UZUN GÜN
Bu yıl sıkıntılarla geçti.
Orman yangınları, seller, taşkınlar, heyelanlar, ölümler…
Hem ülkemizde hem dünyada yaşamı etkileyen sorunların başında küresel kuraklık, iklim değişikliği ve hava kirliliği geliyor. Bununla baş edebilmenin en tesirli yöntemlerinden birisi ağaçlandırma faaliyetleridir.
CUMHURİYET VE ORMAN
Orman teşkilatının geçmişi bin 800‘lü yıllara dayanır, deneyimi, birikimi ve kültürü oluşmuştur. Savaşlar, göçler, kıtlık, yokluk, ilgisizlik, bakımsızlık ve bilinçsiz kullanım ile iyice azalan ağaç varlığı sorununa karşı cumhuriyetimiz ağaçlandırma çalışmalarına ve ormanlara özel bir önem vermiştir. Örneğin, 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı köy kanunu ile muhtarlara, köyün, köy yollarının ve boş alanların ağaçlandırılması görevini yüklemiştir.
ORMAN KANUNU
1937 yılında da 3116 sayılı meşhur ‘Orman Kanunu’ yürürlüğe girmiş, 1956‘da da 6831 sayılı kanun kabul edilmiştir. Sert bir kanundur. Tapulu arazinde bile izinsiz ağaç kesemezdin, alırlardı ifadeni! Bir yanda ‘Ormancı’, diğer yanda ‘Jandarma’ titretirdi insanı…
*
Katı bir anlayışla korunan ve geliştirilen ormanlarımız zaman içerisinde daha çok kazanma hırsı, hatalı ve yanlış uygulamalarla, bazen de ihtiyaçlar baskısı altında tükenmeye başladı. Doymak bilmeyen insanların baskısıyla kanun ve yönetmelikler yumuşatıldı. Buna tahribatlar da eklenince kayıplar büyük olmaya başladı.
Taraflı tarafsız, partili partisiz tüm yurttaşlarda yarın kaygısı var.
Toplumda dalga dalga yayılan mutsuzluk, huzursuzluk ve endişe, sorunun sadece ekonomik olmadığını gösteriyor.
Ev geçindirme sorumluluğu olan aile büyükleri yüksek enflasyona, hayat pahalılığına, alım gücünün aşırı azalmasına, işsizliğe ve düşük ücretlere isyan ediyor.
ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ
Paramızın alım gücü fena düştü.
Marketlerde görüyoruz; 1 litre süt 11-12, ayçiçek yağı 27-29, zeytinyağı 50-70, peynir 50-70, Et 80-120, mutfak tüpü 225 lira seviyelerinde. Ekmek, simit, yumurta, çay. Tek tek sayacak halim yok, biliyorsunuz işte!
Liramızın yabancı paralar karşısında yıldan yıla zayıflaması, son aylarda da değer kaybının hızlanması herkesi strese soktu.
İğneden ipliğe, elektrikten doğal gaza, odundan kömüre, mutfak tüpünden gazyağına, nebati yağdan akaryakıta, ilaçtan tedavi masraflarına, tohumdan gübreye, giyimden kuşama, undan ekmeğe, sanayi mallarına, ne varsa...
Hepsine, her şeye zam geldi.
Gelmeye de devam ediyor.
SUSAMLI TAVUK
O şiddetli lodosun ardından mevsim normallerindeki yağışlar başladı.
Kasım ayının son günleri, lodos yine fena esti.
Bursa, İstanbul, Kocaeli’de ve Marmara denizine kıyısı olan diğer illerde yüzünü gösterdi.
Hatta yurdun birçok kenti lodos’un etkisini yaşadı.
Ulaşım aksadı, okullar tatil edildi.
Bir yandan ısıttı, diğer yandan yıktı geçti…
Yükseköğretim kurumu ya da üniversitelerden;
En üst düzeyde eğitim vermelerini, araştırma yapmalarını, bilgi üretmelerini bekleriz.
Yüksek okul, lisans ve lisansüstü faaliyetlerin bilimsel olmasını, ‘Akademik etik’in de tüm akademisyenlerin rehberi olmasını isteriz.
*
Üniversiteler özgürlük içermeliler...
Bağımsızlık, demokrasi ve serbestlik olmazsa ‘özgür düşünce’ yeşeremez, hayat bulamaz ve öyle bir ortamda da bilim yapılamaz.
ÜNİVERSİTE SORUNU
Bu kargaşadan en çok batı kentleri etkileniyor.
Sanayi bölgeleri, turizm ve tatil yöreleri teker teker kalabalığa boyun eğdi.
Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’in sahil il ve ilçelerinin sosyal dokuları değişti.
Kentsel sıkıntıları büyüyor.
Suriye ve Irak sınırına yakın Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ile birkaç ilde durum daha da vahim.
ALTYAPI İHTİYACI
Nüfuslarından çok daha fazlasını barındıran şehirlerimizin hali ne olacak?
Suya sahip olmalı ve korumalı.
Sahip olmak için yerel, bölgesel ve coğrafi hatta küresel ölçekte ciddi ve sürdürülebilir stratejik politikalara ihtiyaç vardır.
Su kaynaklarına sahip olan kentler ve ülkeler kullanım ve paylaşım konusunda artık ciddi bir dönemece geldi.
Su, ulusal ve uluslararası çatışma veya barışma alanlarında başlıbaşına etkili oluyor.
Bazı semt ve mahaller hatalı imar uygulamaları ile nefes alamaz hale getirilmiş, yol, park, oyun alanı, spor sahası, okul, sağlık merkezi gibi ihtiyaçlar karşılanamaz olmuştu.
Çıkmaz, karanlık, ışık ve güneş girmeyen sokaklar,
Otoparkı olmayan yerleşimler,
Eskimiş, harabeye dönmüş binalar,
Plansız, ruhsatsız yapılar,
Kırsal göçler ve yoksulların konuşlandığı mahalleler,
Madde bağımlıları ve mekansızların işgal ettiği terkedilmiş yapılar,
Covid-19 genel olarak eskisi gibi kaygı vermiyor, varsa yoksa ekonomik durum, hayat pahalılığı ve geçim...
Ancak bu salgın hala durmadı, gerilemedi.
İdari yaklaşımlar tıbbi gerçekleri örtüyor...
ÖNLEMLERE DEVAM
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ‘nın açıklamalarına göre Bursa diğer kentlere göre daha iyi duruma gelmiş.
Soğuklar başladı, duygusal olacak zaman da kalmadı hani.
Yaprakların çoğu döküldü zaten...
Bu mevsim en güzel yaparak dökümü olarak tanımlanır.
*
Aslında... Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bu günü, 21 Ekim ‘i hiç sevmedim.
Yüreğimi yakar.
Burnumu sızlatır.
Başa gelen bütün aksiliklerin altında böyle bir yaklaşımlar var;
Yapıyormuş gibi yapmak.
Yapılıyormuş gibi göstermek...
*
İşleri usulünce, kural ve kaidesine göre yapıyor muyuz?
‘Evet, yapıyoruz’ diyebilen kaç sanayici, kaç İSG profesyoneli, kaç eğitimci, kaç yönetici çıkar ortaya acaba?
FABRİKADA PATLAMA
Bursa‘da ise durum tamamen kontrolden çıkmış durumda.
Her yer işgal altında.
ADIM ADIM İŞGAL
Denetim, kontrol, kural, yaptırım, ceza hak getire...
Tüm yaya yolları, kaldırımlar parsellenmiş.
Bunun adı işgal.
Sınıf mevcutlarının azaltılması, derslik, laboratuvar, spor salonu, kantin, tuvalet, bahçe ve etkinlikler için tıbbi gerçeklikler dikkate alınarak düzenlenmesi, maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi tedarikleri, temizlik görevlisi sayılarının artırılması, öğrenci servislerinin önlem kurallarına uymalarının sağlanmasıyla okullar açık kalmalı.
Akıl ve bilim ile okul sağlığı korunmalı.
*
Salgını, idari bakış değil ancak koruyucu sağlık yaklaşımları durdurabilir.
Sınıfların kalabalık oluşu büyük sorun.
Bir öğrenci Covid-19 hastası olsa karantina ve izolasyon kararı alınmıyor, öğrenime devam ediliyor. İki öğrenci hasta olursa sınıf kapatılıyor, öğrenciler evlerinde karantinaya alınıyor.
OKULDA COVID
Kültür, sanat, edebiyat ve müzik
Covid-19 salgını aman vermiyor. Dalga üstüne dalga, atak üstüne atak yapıyor. Umursuyor muyuz? Hayır…
Herkes kendi derdine düştü.
Bir yanda iş ve aş kaygısı, moral bozukluğu diğer yanda biraz neşe ve mutluluk arayışı…
Hayat bunların arasına sıkıştı kaldı.
TÜRK DÜNYASI
Tüm kentlerde olduğu gibi Bursa’da da artık tiyatro, müzik, folklor gösterileri ve sanat faaliyetleri normal zamanlardaki kadar olmasa da kalabalık seyirci gruplarıyla buluşuyor.
*
Bursa’nın ‘2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olarak ilan edilmesiyle kentimiz hareketlenmeye başladı.
Görüşmeler, gidişler, gelişler, konuşmalar, toplantılar sürüyor.
Geçen hafta içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğiyle düzenlenen Gala’da Türk dünyası ve Turan coğrafyasından gelen müzik ve folklor grupları Merinos AKKM’de buluştu.
Kentin bürokrat, siyaset ve kültür insanlarının da katıldığı toplantıyı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açtı.
Birbirinden güzel gösteri ve müzik şöleni izleyenleri adeta mest etti.
GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ
Bu yıl içerisinde daha birçok etkinlik yapılacak.
Tarih, kültür, sanat, edebiyat, bilim üzerine sempozyum, kongre, konferans, sergi ve toplantılar düzenlenecek.
Türk devletlerinin birçok alanda işbirliği yapmasına katkı sağlayacak olan kültür başkenti sorumluluğu Bursa’nın da tanıtımına ciddi katkılar verecek.
*
Salgın hastalık gölgesinde de olsa en iyisi olması için Valilik, Belediye, Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya, ‘Kültür Başkenti’ne yakışan seviyede başarıya imza atacak, Türk devlet ve toplulukları her alanda daha güçlü dayanışma sergileyecek.
SAİT FAİK YILIN YAZARI
Bursa’nın hep sanayisi konuşulur.
Ancak kültür, sanat, edebiyat ve müzik alanlarında İstanbul’un hemen ardından geldiği fark edilmez…
Her kurum çaba sarf ediyor ama Nilüfer Belediyesinin kültür ve sanat alanında tüm belediyelerden daha arzulu, daha istekli ve daha zengin içeriklerle faaliyetler sergilediğini ifade etmeliyiz.
*
Sait Faik bir kitabında, “Dünya değişiyor dostlarım, günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz.” diye tespitler yaparken doğaya, toprağa, denize, deniz canlılarına, insan ve hayvan sevgisine yönelik duyarlı kişiliğini tüm yaşamında görürüz.
İPEKLİ MENDİL
Sait Faik, Bursa Erkek Lisesi’ndeki öğrencilik yıllarında yazdığı ‘İpekli Mendil’ hikayesiyle yazarlık hayatına başladı.
Şimdilerde soyu neredeyse tükenen, üretimi duran Bursa ipek böceğinin dokuduğu ipek yazarımızın yolunu açmış…
*
1906 yılında dünyaya gelen yazarımız İstanbul Erkek Lisesinde okurken aldığı disiplin cezası sebebiyle Bursa Erkek Lisesi’ne gönderilmiş. Adeta sürgün edilmiş.
Buradan mezun olmuş. 1954 yılında da geride çok sayıda eser bırakarak vefat etmiş.
HİŞT HİŞT
Bu yıl Bursa’da Sait Faik rüzgarları esecek.
Okullarda, kütüphanelerde, müzelerde, TV’lerde, radyolarda, salonlarda, kentin her yerinde… Onun kelimeleriyle karşılaşacağız…
Hişt, hişt sesiyle dikkat kesileceğiz birçok şeye…
Belediye, 2022 yılını ağaçların, kuşların, bulutların, denizin ve toprağın sesini hikayelerine taşıyan; doğadaki güzelliklerin aksine insanların içine düştüğü çirkinliklere, sahteliklere, adaletsizliklere yazdıklarıyla itiraz eden Sait Faik’e armağan etti.
*
Kısa bir süre de öğretmenlik yapan, hikaye, roman ve şiirleriyle ama en çok da ‘modern hikayenin kurucusu’ olarak ünlenen Sait Faik anmaları tam da yazarımızın istediği gibi oldu…
Bakın, Nilüfer Belediyesi 2022 yılını ‘İkim Yılı’ olarak ilan etmişti. Ardından da dünyanın 1960 ‘larda farkına vardığı çevreci hareketi 1950 yıllarında başlatan Sait Faik’i ‘Yılın Yazarı’ olarak seçti.
*
İklim yılı Sait Faik’e, Sait Faik’te iklim yılına ne güzel uydu…
Seçimlerindeki isabetten dolayı Nilüfer Belediye başkanı Turgay Erdem‘i kutluyorum.
KONSER ZAMANI
Morale ihtiyacımız var…
Kapana sıkışmış fareler gibi, sosyal çevremiz daralmış, hareket kabiliyetlerimiz körelmiş bir durumdayız.
Böyle de yaşanır mı ki!
MMT önlemlerine dikkat ederek biraz soluklanmalıyız.
Moral değerler bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü bağışıklık enfeksiyonlara geçit vermez!
Zaten devletimiz de salgınla mücadelede sürü bağışıklığı modeline geçmiş durumda…
*
Önceki akşam Uğur Mumcu Sahnesi›nde güzel bir konser vardı.
Hadi biraz moral yapalım dedik.
Çift maske ile az bir sürede olsa katıldık konsere. Arkadaşlarımızı dinledik.
Aliye Şahin Türk Halk Müziği Korosu coşturdu milleti.
TÜRKİYE HARİTASI GİBİ KORO
Oyun havasından uzun havaya, karadenizin neşeli türkülerinden iç anadolunun yanık havalarına, Azerbaycana …
Güzel bir müzik ziyafeti oldu.
Koristler, solistler, kemençeler, bağlamalar, davullarla azıcık uzaklaştık karamsar iklimden.
Kıpır kıpır enerjik şef Aliye hoca da izleyicilere tempo tutturmasını bildi.
*
Koro da koro ama… Türkiye haritası gibi…
Muhtarından öğretmenine, ev hanımından mühendisine, her bölgeden insanına kadar renkli bir yapı…
Kemençe çalan Giresunlu emekli öğretmen, Bitlisli soliste Karadeniz türküleri söyletti…
Valla güzel de söyledi.
Bilmeyen, sanatçıyı Karadenizli sanırdı…
*
Müzik ruhun gıdası olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Gıdasız kalmayın.
Pandemi önlemlerini de sakın ihmal etmeyin…