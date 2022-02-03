 Kültür, sanat, edebiyat ve müzik

Yazmayı ya da konuşmayı pek sevmemekle birlikte bazen kalem oynatmak zorunda kalıyorum.

Bırakın yazmayı, cinayet, intihar, şiddet, gasp, darp, taciz ve tecavüz kelimeleri bile çok soğuk, rahatsız edici ve iğrenç geliyor bana.

*

Haber bültenlerinde, gazete sayfalarında, radyo haberlerinde eskisi gibi yer almıyorlar. Ama rahatsızlık veren, acı ve gözyaşı döktüren dramatik hadiseler ülkemizde hala yaşanıyor...

Asayiş vakalarında inkar edilemez artışlar gözlemleniyor.

OLUMSUZLUKLAR ÖNLENEBİLİR

Her şeyin bir sebebi, bir izahı var.

Bilimsel olarak bakıldığında savaş, salgın hastalık, ekonomik ve sosyal kriz dönemlerinde dünyanın her yerinde asayiş olayları yükselişe geçer.

