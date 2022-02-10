Kriz yönetme sanatı

Herkes kendi derdine düştü.
Bir yanda iş ve aş kaygısı, moral bozukluğu diğer yanda biraz neşe ve mutluluk arayışı…
Hayat bunların arasına sıkıştı kaldı.
TÜRK DÜNYASI
Tüm kentlerde olduğu gibi Bursa’da da artık tiyatro, müzik, folklor gösterileri ve sanat faaliyetleri normal zamanlardaki kadar olmasa da kalabalık seyirci gruplarıyla buluşuyor.
Kış kışlığını yapmalı.
Toprak suya doyacak, yeraltı su kaynaklarının kapasitesi yükselecek.
Barajlar, göller ve göletler dolacak.
Yağışlara ‘ohh ohh bereket’ derken, bu bereketin yaz aylarında içme suyu için bolluk getireceğini biliriz.
Tarım, hayvancılık ve sanayi suyu en çok kullanan sektörlerdir. Tüm kaynakların neredeyse beşte üçünü kullanırlar.
*
Kar bolluk, bereket getirir.
Bırakın yazmayı, cinayet, intihar, şiddet, gasp, darp, taciz ve tecavüz kelimeleri bile çok soğuk, rahatsız edici ve iğrenç geliyor bana.
*
Haber bültenlerinde, gazete sayfalarında, radyo haberlerinde eskisi gibi yer almıyorlar. Ama rahatsızlık veren, acı ve gözyaşı döktüren dramatik hadiseler ülkemizde hala yaşanıyor...
Asayiş vakalarında inkar edilemez artışlar gözlemleniyor.
OLUMSUZLUKLAR ÖNLENEBİLİR
Her şeyin bir sebebi, bir izahı var.
Bilimsel olarak bakıldığında savaş, salgın hastalık, ekonomik ve sosyal kriz dönemlerinde dünyanın her yerinde asayiş olayları yükselişe geçer.
112 Acil sağlık hizmetleri, Afet ve Acil Durum - AFAD, elektrik ve doğalgaz gibi kritik müdahaleler gerektiren işlerde çalışmak için yürekli olmak gerekir. Yürekli olmak yetmez eğitimli, ekipman açısından da donanımlı ve hazır olmalı...
*
İtfaiyecilere dünyanın her yerinde kahraman gözüyle bakılır. Görevi yaparken ateşin alevin içerisinde, yıkıntı ve enkazın altında kalabilir, toksik gazlardan zehirlenebilirler. Söndürürken yaralanabilir, can verebilirler. Gerçek hayatta bu tür acı ve dramatik olaylarla karşılaşılıyor. Sinema filmleri, TV dizilerinde de itfaiyeciler hayat kurtaran kutsal adamlar, kahramanlardır.
BÜYÜYÜNCE İTFAİYECİ OLACAĞIM
İtfaiyeci güçlü, ateşe meydan okuyan cesur adamlardır. Çatıda mahsur kalmış bir kedi, parmaklıklara sıkışmış bir köpek, imdat bekleyen her canlının yardımına koşan merhametli insanlar…
*
İtfaiyeciler dünyanın her yerinde görevlerini kahramanlık ölçüsünde yapar.
*
Bazı iş ve meslekler böyledir.
112 Acil sağlık hizmetleri, Afet ve Acil Durum - AFAD, elektrik ve doğalgaz gibi kritik müdahaleler gerektiren işlerde çalışmak için yürekli olmak gerekir.
Yürekli olmak yetmez eğitimli, ekipman açısından da donanımlı ve hazır olmalı...
*
İtfaiyecilere dünyanın her yerinde kahraman gözüyle bakılır.
İlk hafta enflasyon, doğalgaz ve elektrik zamı, TUİK verileri, işçi, memur ve emekli maaşlarındaki düzenlemeler, ateşli açıklamalar ve biraz da tartışmalı geçti. Sıkıntılı başladık yani…
Yaşanacaklar yaşanacaktır! Kaçış yok…
Biz ‘Aspava’ diyelim o halde.
*
Yetmişli, seksenli yıllarda magazin dünyasında popüler hale gelen bu tanımın tabii ki bir hikayesi var.
Aspava’yı ilk kez gazeteci, polisiye yazarı ve romancı Ümit Deniz 1959 ‘da yazdığı bir eserinde kullanmış ve roman kahramanına içki sofrasında ‘şerefe’ yerine ‘aspava’ diye kadeh kaldırtmış.
*
Yıl sonu yazıları, gelenek olduğu üzere yaşananların bir değerlendirmesi olarak hazırlanır.
Mutluluk dolu bir yıl yaşanmadı.
İtiraz var mı?
Artık iktidar da kabul ediyor. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, moral bozukluğu, gelecek kaygısı ve toplumsal huzursuzluk yok denilebilir mi?
EN UZUN GÜN
Bu yıl sıkıntılarla geçti.
Orman yangınları, seller, taşkınlar, heyelanlar, ölümler…
Hem ülkemizde hem dünyada yaşamı etkileyen sorunların başında küresel kuraklık, iklim değişikliği ve hava kirliliği geliyor. Bununla baş edebilmenin en tesirli yöntemlerinden birisi ağaçlandırma faaliyetleridir.
CUMHURİYET VE ORMAN
Orman teşkilatının geçmişi bin 800‘lü yıllara dayanır, deneyimi, birikimi ve kültürü oluşmuştur. Savaşlar, göçler, kıtlık, yokluk, ilgisizlik, bakımsızlık ve bilinçsiz kullanım ile iyice azalan ağaç varlığı sorununa karşı cumhuriyetimiz ağaçlandırma çalışmalarına ve ormanlara özel bir önem vermiştir. Örneğin, 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı köy kanunu ile muhtarlara, köyün, köy yollarının ve boş alanların ağaçlandırılması görevini yüklemiştir.
ORMAN KANUNU
1937 yılında da 3116 sayılı meşhur ‘Orman Kanunu’ yürürlüğe girmiş, 1956‘da da 6831 sayılı kanun kabul edilmiştir. Sert bir kanundur. Tapulu arazinde bile izinsiz ağaç kesemezdin, alırlardı ifadeni! Bir yanda ‘Ormancı’, diğer yanda ‘Jandarma’ titretirdi insanı…
*
Katı bir anlayışla korunan ve geliştirilen ormanlarımız zaman içerisinde daha çok kazanma hırsı, hatalı ve yanlış uygulamalarla, bazen de ihtiyaçlar baskısı altında tükenmeye başladı. Doymak bilmeyen insanların baskısıyla kanun ve yönetmelikler yumuşatıldı. Buna tahribatlar da eklenince kayıplar büyük olmaya başladı.
Taraflı tarafsız, partili partisiz tüm yurttaşlarda yarın kaygısı var.
Toplumda dalga dalga yayılan mutsuzluk, huzursuzluk ve endişe, sorunun sadece ekonomik olmadığını gösteriyor.
Ev geçindirme sorumluluğu olan aile büyükleri yüksek enflasyona, hayat pahalılığına, alım gücünün aşırı azalmasına, işsizliğe ve düşük ücretlere isyan ediyor.
ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ
Paramızın alım gücü fena düştü.
Marketlerde görüyoruz; 1 litre süt 11-12, ayçiçek yağı 27-29, zeytinyağı 50-70, peynir 50-70, Et 80-120, mutfak tüpü 225 lira seviyelerinde. Ekmek, simit, yumurta, çay. Tek tek sayacak halim yok, biliyorsunuz işte!
Liramızın yabancı paralar karşısında yıldan yıla zayıflaması, son aylarda da değer kaybının hızlanması herkesi strese soktu.
İğneden ipliğe, elektrikten doğal gaza, odundan kömüre, mutfak tüpünden gazyağına, nebati yağdan akaryakıta, ilaçtan tedavi masraflarına, tohumdan gübreye, giyimden kuşama, undan ekmeğe, sanayi mallarına, ne varsa...
Hepsine, her şeye zam geldi.
Gelmeye de devam ediyor.
SUSAMLI TAVUK
O şiddetli lodosun ardından mevsim normallerindeki yağışlar başladı.
Kasım ayının son günleri, lodos yine fena esti.
Bursa, İstanbul, Kocaeli’de ve Marmara denizine kıyısı olan diğer illerde yüzünü gösterdi.
Hatta yurdun birçok kenti lodos’un etkisini yaşadı.
Ulaşım aksadı, okullar tatil edildi.
Bir yandan ısıttı, diğer yandan yıktı geçti…
Yükseköğretim kurumu ya da üniversitelerden;
En üst düzeyde eğitim vermelerini, araştırma yapmalarını, bilgi üretmelerini bekleriz.
Yüksek okul, lisans ve lisansüstü faaliyetlerin bilimsel olmasını, ‘Akademik etik’in de tüm akademisyenlerin rehberi olmasını isteriz.
*
Üniversiteler özgürlük içermeliler...
Bağımsızlık, demokrasi ve serbestlik olmazsa ‘özgür düşünce’ yeşeremez, hayat bulamaz ve öyle bir ortamda da bilim yapılamaz.
ÜNİVERSİTE SORUNU
Bu kargaşadan en çok batı kentleri etkileniyor.
Sanayi bölgeleri, turizm ve tatil yöreleri teker teker kalabalığa boyun eğdi.
Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’in sahil il ve ilçelerinin sosyal dokuları değişti.
Kentsel sıkıntıları büyüyor.
Suriye ve Irak sınırına yakın Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ile birkaç ilde durum daha da vahim.
ALTYAPI İHTİYACI
Nüfuslarından çok daha fazlasını barındıran şehirlerimizin hali ne olacak?
Suya sahip olmalı ve korumalı.
Sahip olmak için yerel, bölgesel ve coğrafi hatta küresel ölçekte ciddi ve sürdürülebilir stratejik politikalara ihtiyaç vardır.
Su kaynaklarına sahip olan kentler ve ülkeler kullanım ve paylaşım konusunda artık ciddi bir dönemece geldi.
Su, ulusal ve uluslararası çatışma veya barışma alanlarında başlıbaşına etkili oluyor.
Bazı semt ve mahaller hatalı imar uygulamaları ile nefes alamaz hale getirilmiş, yol, park, oyun alanı, spor sahası, okul, sağlık merkezi gibi ihtiyaçlar karşılanamaz olmuştu.
Çıkmaz, karanlık, ışık ve güneş girmeyen sokaklar,
Otoparkı olmayan yerleşimler,
Eskimiş, harabeye dönmüş binalar,
Plansız, ruhsatsız yapılar,
Kırsal göçler ve yoksulların konuşlandığı mahalleler,
Madde bağımlıları ve mekansızların işgal ettiği terkedilmiş yapılar,
Covid-19 genel olarak eskisi gibi kaygı vermiyor, varsa yoksa ekonomik durum, hayat pahalılığı ve geçim...
Ancak bu salgın hala durmadı, gerilemedi.
İdari yaklaşımlar tıbbi gerçekleri örtüyor...
ÖNLEMLERE DEVAM
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ‘nın açıklamalarına göre Bursa diğer kentlere göre daha iyi duruma gelmiş.
Soğuklar başladı, duygusal olacak zaman da kalmadı hani.
Yaprakların çoğu döküldü zaten...
Bu mevsim en güzel yaparak dökümü olarak tanımlanır.
*
Aslında... Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bu günü, 21 Ekim ‘i hiç sevmedim.
Yüreğimi yakar.
Burnumu sızlatır.
Başa gelen bütün aksiliklerin altında böyle bir yaklaşımlar var;
Yapıyormuş gibi yapmak.
Yapılıyormuş gibi göstermek...
*
İşleri usulünce, kural ve kaidesine göre yapıyor muyuz?
‘Evet, yapıyoruz’ diyebilen kaç sanayici, kaç İSG profesyoneli, kaç eğitimci, kaç yönetici çıkar ortaya acaba?
FABRİKADA PATLAMA
Bursa‘da ise durum tamamen kontrolden çıkmış durumda.
Her yer işgal altında.
ADIM ADIM İŞGAL
Denetim, kontrol, kural, yaptırım, ceza hak getire...
Tüm yaya yolları, kaldırımlar parsellenmiş.
Bunun adı işgal.
Kriz yönetme sanatı
Başlığı okuyunca ‘böyle bir sanat mı varmış’ diyebilirsiniz.Vardır efendim vardır!
Krizin, kaosun, kargaşanın, iklimsel olağanüstü bir durumun, siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin olumsuz etkileri ve zararlarını en aza indirebilmeli.
Bu hem hızlı ve en az sürede, hem de en az hasar ve kayıpla yapılmalı.
*
Böylesi durumları sanatkar hassasiyetiyle yöneten, deneyimli ve becerikli kriz yöneticileri idarelerde olmalı.
Liyakat, liyakat, liyakat, illa da liyakat!
*
ÜLKEMİZ KADERİMİZDİR
Ülkemiz kaderimizdir.
Kaderimizde; depremler, heyelanlar, taşkınlar, seller, deniz dalgaları, orman yangınları, inşaat, kömür ve maden faciaları, iş kazaları, kara ve demiryolu kısacası trafik kazaları rol oynuyor.
Kaderimiz böyleymiş!
*
Mevsimlere göre dertlerimiz de değişiyor;
Yaz gelince deniz kazaları, boğulmalar…
Kış gelip, kar bastırınca, ağır kış şartları oluşunca, yağmur biraz fazlaca yağınca yolların tıkanması, kent içi ve şehirlerarası yolların kapanması, insanların evlerinden çıkamaması, işlerine gidememesiyle yüzleşiyoruz.
*
Sanki daha önce bunları yaşamamış, ilk kez karşılaşıyormuş gibi bocalıyor, şaşırıyor ve çeşit çeşit sorunla boğuşmaya başlıyoruz.
Bunları konuşuyor, tartışıyor; sebeplerden ziyade suçluları bulmaya çalışıyoruz!
*
Birçok şeyi unutup o anki mevzuya odaklanıyor.
Bu yüzden gündemimiz hızlı değişir;
Biz anı yaşarız,
Seni seviyorum canım ülkem,
Böyle de güzelsin Türkiyem…
*
BECERİKLİ SANAYİCİLER
Son zaman gündemlerinden en önemlisi elbette enerji kriziydi.
Yıllarca görmediğimiz, alışık olmadığımız elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşandı.
*
Konutlar hissetmesin diye kesintiler sanayi kuruluşlarına uygulandı.
%20 ila %40 oranındaki elektrik kesintilerini sanayicilerimiz ve organize sanayi bölge yönetimleri, üretimleri durdurmadan en az kayıpla atlattılar.
Onları kutluyorum.
Tabii ki bu beklenmedik bir durumdu ve sorun büyütülmeden aşılabildi.
*
Yeraltı doğalgaz depolarının kapasitelerini ve doluluklarını tartıştık.
Suçu da İran ve Rusya’ya yükledik…
*
HAZIRLIKSIZ YAŞAMAK
Ülke kaderdir.
Biz de kaderimizi yaşarız.
*
Renkli ülkeyiz, insanlarımız sıcakkanlıdır.
Uzun vadeli planlarımız olmaz, olsa da tutmaz…
Hareket olmadan yaşayamayız.
Rutini, monotonluğu, tekdüze yaşamı sevmiyoruz;
Bize uymaz abi!..
Hazırlıksız yakalanmayı spor haline getirmişiz!…
‘Kervan yolda düzelir’ ile ‘Atını sağlam kazığa bağla’ felsefesi arasında gidip geliyoruz.
*
OLUMSUZLUKLARDAN DERS ALINIYOR MU?
İstanbul 10 gün öncenin gündemiydi.
Bir anda hepimiz yol, trafik, iklim, karayolcu, bakımcı falan olduk.
Ahkam kestik!..
Yollar açıldı, konu kapandı, sustuk.
Peki, sonuç çıkardık mı?
Gelecek yıllarda böyle bir durum yaşandığında aynı şeylerin tekrarlanmaması için gereken dersi çıkartabildik mi?..
*
İstanbul’a yağan kar Türkiye’yi öyle bir tartışmanın içine çekti ki, toplum ortadan ikiye bölündü…
Acaip bir durum bu, biraz da hastalıklı bir hal…
*
HA İSTANBUL, HA ISPARTA
İstanbul yatıştı, Isparta gündem oldu.
Kış şartları kentin köyleriyle birlikte elektrik şebekesini tamamen çökertti.
Isparta bütünüyle elektriksiz kaldı.
*
Koca bir şehir iki, üç gün elektriksiz kalır mı arkadaş!
Kalabiliyormuş demek ki…
Bölgede çalışan ekiplerden dün aldığım bilgiye göre köylerdeki son arızalar gideriliyor.
*
Sorunları, sıkıntıları yazıyoruz diye kimse moralini bozmasın;
Türkiye güçlü bir ülkedir, gücünü de halkından alır. İmkan ve kapasitesi de çok yüksektir.
*
Eksiklerimiz yok mu? Var tabii;
Liyakate değer vermiyoruz!
Kriz yönetme becerisi olan, yetenekli yöneticileri barındırmıyoruz!
*
SORUMLU VE ÖNGÖRÜLÜ YÖNETİMLER
Bir yurttaşın donarak hayatını kaybetmesi acı bir durum.
İl Valisi görevinden alındı.
Aslında ‘kabak onun başına patladı!’
Bu arada AFAD‘ı sahada gördük mü?
Herkes hazırlıklı olmalı…
*
‘Kriz yönetmek sanattır’ dedik.
‘Isparta hadisesi’ ders çıkartmak için iyi bir örnektir.
Isparta’nın elektriğini Antalya ve Burdur ile birlikte Akdeniz Enerji Dağıtım AŞ – AEDAŞ sağlıyor.
Sistemde arızalar, kesintiler ve beklenmedik durumlar yaşanabilir.
Ancak şirket yönetimi, kış şartlarının İstanbul’u ne hale getirdiğini, ülkede nasıl bir gerilim oluştuğunu görmüş olmalıydı…
*
Başarılı kurumlarımızdan Meteoroloji, 15 gün önceden Isparta için kar yağışı bildirdi.
Belli ki ıskalanmış…
Kar yağışıyla birlikte tellerin kopması ve nakil hatlarının büyük çapta etkilenmesiyle birlikte AEDAŞ’ın genel müdürü Isparta’ya geçip, kriz yönetimi oluşturup, Antalya ve Burdur ekiplerini buraya çekip sorunu en başında engelleyebilirdi.
Halk mağdur olamaz, ülke de gerilmezdi.
*
ENERJİ BAKANI KRİZ YÖNETTİ
Elektrik olmayınca şebekeye su da pompalanamadı. İnsanlar ısınamadıkları gibi susuz da kaldılar.
Yollar kapandı, ulaşım ve işler aksadı.
*
Hastalar var bir de…
Evlerinde, yaşamı destekleyen, elektrik enerjisiyle çalışan cihazlara bağlı yurttaşlar var, engelliler var…
Büyük sıkıntı yaşandı…
*
AEDAŞ yönetiminin yapamadığını Enerji Bakanı Fatih Dönmez yaptı ve bir kaç gün sonra krize el koydu.
Diğer bölgelerin elektrik dağıtım şirketlerini yardıma çağırdı.
10-12 Dağıtım firması 500’den fazla arıza, onarım, bakım personeli ve mühendisiyle, 100 den fazla iş aracıyla Isparta’nın yardımına koştular.
Arızaları giderdiler, hayatı normale döndürdüler.
Isınma, barınma, gıda, su tedariki ve sağlık hizmetlerine katkı sağladılar.
Enerjinin kahramanlarına teşekkür borçluyuz.
*
UEDAŞ DA BÖLGEDE
Bursa’dan Isparta’ya yardım eli uzandı.
Bursa, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale’nin elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ bölgeye ilk giden ekiplerden oldu.
*
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, Enerji Bakanının çağrısına anında cevap vererek 38 çalışanı ve 13 sepetli ve iş aracını hemen yola çıkardı. Hala bölgede çalışmalarını sürdüren dağıtım şirketlerinin çabasıyla kent normale döndü.
*
Okuyucularım bilir, makalelerimde, kurumların ve kentlerin yöneticileri olağanüstü durumlara ‘daima hazır olmalı’ şeklinde yorumlar yaparım.
Bu konuda yıllardır çalışıyoruz ama bir türlü organize olamıyoruz!
Çalışmalar göstermelik ve kağıt üzerinde mi kalıyor acaba?..
*
Türkiye’nin her köşesi kriz yönetmeyi bilmeli…
Konu önemsenmeli ve içselleştirilmeli.
*
PEKİ, DEPREME HAZIR MIYIZ?
Arka arkaya küçük ama ciddi sarsıntılar oluyor.
Konunun uzmanları uyarıyorlar; Marmara depreminin eli kulağında diyorlar!
Farkında mıyız!..
Yeni acılar yaşamayalım, iyi günde de, kötü günde de kriz yönetim sistemimiz tıkır tıkır işlesin efendim…