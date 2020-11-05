Kaza, deprem ve yardım

Bir haftadır orman yangınlarını konuşuyoruz. Üzülüyor, öfkeleniyor, tepki veriyoruz. Endişeleniyor, kaygılanıyor, moralimiz bozuluyor.

Sakin sakin oturup izlemek mümkün mü?

Bir yandan ağaçlar, çalılıklar, otlaklar diğer yandan da tavşanlar, ceylanlar, kaplumbağalar, sincaplar ve böcekler yanıyor.

Yani ciğerimiz yanıyor.

*

Sebep arıyoruz, neden!?

Rant çetesi parmağı, terör kafası var mı diye sorguluyoruz.

CİĞERİMİZ YANARKEN

Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye aynı günlerde çıkan/çıkartılan orman yangınları hakkında çok şey yazıldı, çizildi...