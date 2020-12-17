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Haberler>Yazarlar>Dr. Hüseyin H. SERDAR>Kar Bursa’ya Bursa kışa yakışırdı

Dr. Hüseyin H. Serdar

Dr. Hüseyin H. Serdar

Yazarın tüm yazıları

Kar Bursa’ya Bursa kışa yakışırdı

17 Aralık 2020

Bu günlerde şehir boydan boya beyaza boyanır, kiremit kırmızısı çatılar bir süre kaybolur, bacalarından yükselen dumanlar izlenirdi.  

Kar Bursa’ya Bursa kışa yakışırdı

Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı. 
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.  
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi... 

KAR VE BURSA 

Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı... 
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar... 
Setbaşı Köprüsü üzerinde seyretmeye doyulmayan o Gökdere’nin ister dağa, ister ovaya doğru verdiği cömert pozları ise albümler dolusu fotoğraflara dönüşürdü. 

Kar Bursa’ya Bursa kışa yakışırdı

İpekçilik ve Maksem yokuşlarını da görmeden şehrin turu tamamlanmamalı... 
Hey gidi günler, heyy... 

* Sadece şehrin merkezi değil, ilçeleri ve geçmişleri yüz yıllarla, bin yıllarla tanımlanan köylerinin kış hallerini de ilave etmeliyiz, unutmadan... 

İnegöl Oylat, Mustafakemalpaşa Suuçtu, Cumalıkızık, Gölyazı, Uluabat ve İznik gölleri daha niceleri... 

Kar ve kış; ya da karakış Bursa mimarisine yeni boyutlar katar, eşsiz evler ve yapılar başka biçimlere dönüşürdü.  
Tarihi Bursa kenti kar ile yeni bir kimlik bulurdu.  

KAR ULUDAĞ’A BAŞKA YAKIŞIR 

Uludağ ise başlı başına bir efsaneydi. 
Avrupa’nın Alpleri neyse Türkiye’nin Uludağ’ı da oydu...  * 

Yirmi, yirmi beş yıl öncesine kadar Türk filmlerine ev sahipliği yapar, Cüneyt Arkın, Ayhan Işık, Fikret Hakan, Ediz Hun, Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve daha onlarca sanatçısının rol gereği karlarda yuvarlandıkları, yollarını kaybedip kulübelere sığındıkları, yolda kaldıkları, aşık oldukları filmler çekilirdi.  
Şimdi yaşları 60’ların üzerindeki nesillerin belleklerinde hala taze birer anıdırlar. 
Uludağ ve kar...
‘Bursa hikayesi’nin bir başka yüzüdür. 
Bursa sadece sudan ibaret değildi, karpostal gibi bir şehirdi aynı zamanda. 
Bursa kışa yakışır, kar Uludağ’a yakışırdı. 

Kar Bursa’ya Bursa kışa yakışırdıVelhasıl Bursa kardı, kıştı efendim... 

Aralık ayını yarıladık. 
Şimdi bembeyaz olması gereken kent adeta sonbaharı yaşıyor. 
Kar yok! 
Biraz yağmur, hepsi bu... 
Nerede o eski karlar, nerede o kışlar diye aranıyoruz. Lakin bir daha geri gelmeyeceğini de biliyoruz. 

NASIL KENTLEŞTİK AMA 

Kent üç buçuk milyon oldu. 
Deresi, gözesi 
Dağı, tepesi 
Ağacı, yeşili 
Otlağı, merası 
Ovası, toprağı 
Suyu, havası... 
Hepsi çarpık kentleşmenin kurbanı oldu. 
Kimliğini kaybedip üç buçuk atıyorken kent, hala güzellemeler yapılıyor, nutuklar atılıyor ya ona yanarım! 

Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı düştükçe düşen, ormanları azalan, doğası ve çevresi talan edilen, suyu azalan, çeşmeleri kuruyan, uzun yılların plansız ve hormonlu büyümesine muhatap olan bir kente kar yağar mı? 
Uludağ’da olan bitenler ise başlı başına bir olay!.. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK 

İklim değişikliği ve kuraklık en çok Bursa’yı vuruyor. 
Bir plana, gerçekçi ÇED’e yani çevresel etkilerin araştırılması ve değerlendirilmesi süreçlerine başvurulmadan verilen mermer ve maden ocakları ruhsatları ile dağlar traşlanıp ağaçsız hale getirilirken, denetimsiz ve bilimden uzak bir şekilde yapılan patlatmalarla yer altı su kaynaklarının canına okunuyor. 

Dağlar ve ovalar...  
Rantın kendisini en iyi hissettirdiği alanlar.  
Ruhsatlı, ruhsatsız katledilmeye devam ediliyor. 
Derelerin akışı durduruldu. Yerli yersiz elektrik santralleri ile susuzluğa mahkum edildiler. 
Meralar köylünün elinden alındı, satıldı, imara açıldı.  
Bir zamanlar hayvan otlatılan bu yerler konut ve fabrikalarla dolduruldu. 
Bunları konunun uzmanı bilim insanları, akademik odalar ve çevreci STK’lar sık sık dile getiriyor. * 

Plansız kentlere mevsimler ne yapsın! 
Şimdi kar bekleyelim, yağmur bekleyelim.  
Yağmazsa duaya çıkalım!..  
Nasıl bir paradoks bu... Ne yaman çelişki... 
Ellerinle doğayı katlet, sonrada Tanrı’dan yağış iste... 
Çok daha bekleriz..! 

İklim değişikliği küresel bir sorun elbette ama, bizde ki plansızlık, çıkarcılık, rant hırsı, en kötüsü de yarını ve gelecek kuşakları düşünmemek etkileri büyütüyor!.. 

Sanmayın sadece Bursa’nın sorunu bu! 
Edirne’den Kars’a, Hakkari’den Muğla’ya kadar her şehrin sorunu... 
Söyleyin şimdi böylesi kentlere eskisi gibi kar yağar mı? 
Bu arada Eskişehir’e bir ayrıcalık yapsam, onu bu kara listeden çıkartsam bana gücenen olur mu? 

Sağlıkla, mutlulukla, huzur veren bir kışla kalın...

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Can pazarı prosedür, kural tanımaz

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

10 Aralık 2020
Böylesine büyük ve yaygın bir acı yaşamamıştık. Hastalık ve hastalanma korkusu sarmış her yeri. Ölümler, ölüm ilanları, ıssız ve cemaatsiz cenazeler. Sanal taziyeler. Matem havasındayız… 

Yaşama, umuda dair ne varda hepsi örselendi.  
Kapanan iş yerleri, iflaslar, işsizlik, geçim sıkıntısı. 
Ekonomik durgunluk ve kriz...  
Eğitimden ulaştırmaya, tarımdan hayvancılığa, imalattan ticarete her sektör derin sıkıntılar içinde kıvranıyor. 
Sağlık… 

Kora kor bir mücadele içerisindeyiz. 

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COVID fırsatçıları

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

3 Aralık 2020
Aylardır yazıyorduk, çiziyorduk.  Diyorduk ki; “devlet yalan konuşmaz, ama Sağlık Bakanlığı aylardır eksik bilgiler yayınlıyor.” Böyle diyorduk. 

Kızıyordular bize… 
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı. 
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..! 

DOĞRUYU SÖYLEMELİ 

Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı? 
Açtırmıştı… 

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COVID-19'un bizden götürdükleri

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

26 Kasım 2020
Memleket cenaze evine döndü. Yüzler asık. Kimsenin konuşası yok. Endişeli. Kaygılı. Yastayız.  

Hüzünlüyüz... 
Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri. 
Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı... 
Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız. 
Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız. 
Ciğerlerimiz yanıyor. 
Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?.. 

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Kapalı hastaneler açılsın, kapasite yaratılsın

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

19 Kasım 2020
Koronavirüs salgınını ya da artık ezberlenen şekliyle Covid-19 Pandemisi yazmak benim için de, okuyucu için de sıkıntılı bir hal.


Toplumda büyük bir bıkkınlık olduğu kesin.
Ancak gündemi de es geçmemek gerek…
*
‘Yeni normal’ ile başlayan ‘gevşeklik’ geride kaldı.
İçinde bulunduğumuz endişe verici durumu ‘ikinci dalga’ olarak adlandırmanın da çözüme bir katkısı yok.
Tanımlamalarla hastalık önlenmiyor…

SALGIN RAKAMLARI KONUŞUYOR

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Türkiye’ye geç gelen COVID-19

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

13 Kasım 2020
2019 ‘un Kasım ayının sonuna doğru Çin ‘in Hubei / Wuhan ‘ında ortaya çıkan ve tedavi edilemeyen zatürre benzeri belirtiler gösteren bir hastalık etkeni konuşmaya başlandı.

Koronavirüs…

Bilinen ve üzerinde çalışmalar yapılan bir mikrobiyolojik etken. Sığır, köpek, kedi, tavuk ve hayvanlarda enfeksiyonlar oluşturan bu virüsün dünyayı derinden etkileyeceğini kim düşünebilirdi?..
Bu virüs ailesinin bazı tipleri 2002-2003 yıllarında yine Çin’de SARS, daha sonrada MERS adıyla Çin ve yakın coğrafyasında salgın yapmış, bin civarında insanın ölümüne yol açmıştı.

İLK COVID SORUŞTURMASI

Hayvanlarda görülen bu virüsün hayvandan insana, daha sonra da insandan insana bulaşması, bir kaç ay içerisinde de tüm kıtalar da görülmesi, 21. Yüzyılın en büyük Pandemisini oluşturması insanlık için talihsizlik sayılmalı. Ancak yüzyıl önceye, 1918-1920 yıllarına gidip, İspanyol gribinin 100 milyona yakın ölüme neden olduğu hatırlanınca buna da şükür demek geliyor içimizden…

*

Hastalık etkeni olan koronavirüsün hayvan pazarından yayıldığı söylendi.

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Kaza, deprem ve yardım

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

6 Kasım 2020
AFAD‘ın resmi internet sitesinde deniliyor ki; “Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ila 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta.” Demek ki yapılan çalışmalar fos çıktı...

Türkiye, afet ve kazalarda ağır bedeller ödüyor. Ölen, yaralanan ve sakat kalanlar bakımından ortada kara bir tablo var. İşin birde ekonomik kayıplar kısmı var ki onunla hiç mi hiç ilgilenmiyoruz.
*
Tabloya bakar mısınız;
Deprem ölümlerinde dünya 3.’sü
Trafik kazası ölümlerinde Avrupa 1.’si
Kaza sayısı açısından Avrupa 2.’si.
Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin, Türkiye’de 5-6 bin hayatını kaybediyor.

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Cumhuriyet Bayramı ve milletine sevdalı Bakan 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

30 Ekim 2020
Bugün genç devletimizin yönetim şeklinin belirlendiği tarihin yıl dönümü. 1923 yılının 29 Ekim günü, henüz 3 yaşında olan Ankara Hükümeti, aile saltanatı değil, Türk milletinin egemenliğini benimsedi. 

28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü’nde milletvekillerini toplayarak “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” söylemiyle ülkenin rotasını belirledi. 
Milletine ve özellikle gençliğe güveniyor; 
“Ey yükselen yeni nesil! gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” diyordu.  

Mustafa Kemal, geleceği önceden gören kabiliyete sahipti ve “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.” sözlerini söylerken demokrasi kavramının artık dünyada yaygın bir idare şekli olacağını da biliyordu. 

Gazipaşa’nın vefatından sonra işbaşına gelen Cumhuriyet yönetimleri devletin ‘kuruluş felsefesi’ni örseleye örseleye bugünlere gelindi. 

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Bizi bu hale getiren kim?

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

23 Ekim 2020
Nüfusumuzun büyük bir bölümü kentlerde yaşıyor. Köylerde ve kırsalda yaşayan insan sayısı hızla azaldı. Yüzde 90 kent, yüzde 10 kırsal gibi nüfus oranı oluştu. 

Sanayileşme ve kentleşme sonucudur da diyebiliriz bu duruma. 
Bu duruma yılların yanlış yönetim anlayışları da sebep oldu denilebilir. 
Son tahlilde ‘Büyükşehir yasası’ köyleri mahalle yaptı.  
O mahallelerde köy yaşamı bir şekilde, zorlukla devam ediyor.  
Kırsal köy ve mahallelerde genç nüfus kalmadı. ‘Çocuk sesine hasret köylerimiz’den bahsetmiştim bir yazımda. Yaşlılar, herhangi bir üretim, hayvancılık ve zirai faaliyet yapmadan yaşam mücadelesi veriyorlar buralarda.  
Yapanlar da ancak kendilerine yetecek, oyalanacak kadar… 
Üretim genç ister, çalışacak güç ister. 

DEVLET BÖYLE İSTEDİ 

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Yanıyor dağı, taşı, ormanı yurdumun

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

16 Ekim 2020
Bir haftadır orman yangınlarını konuşuyoruz. Üzülüyor, öfkeleniyor, tepki veriyoruz. Endişeleniyor, kaygılanıyor, moralimiz bozuluyor. 

Sakin sakin oturup izlemek mümkün mü? 
Bir yandan ağaçlar, çalılıklar, otlaklar diğer yandan da tavşanlar, ceylanlar, kaplumbağalar, sincaplar ve böcekler yanıyor. 
Yani ciğerimiz yanıyor. 

Sebep arıyoruz, neden!? 
Rant çetesi parmağı, terör kafası var mı diye sorguluyoruz. 

CİĞERİMİZ YANARKEN 

Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye aynı günlerde çıkan/çıkartılan orman yangınları hakkında çok şey yazıldı, çizildi... 

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Ücretlere iyileşme isteyen sağlık çalışanına patates

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

9 Ekim 2020
Sağlık çalışanlarımızın sıkıntılar içerisinde olduklarını biliyoruz. Hekim, hemşire, laborant, röntgen teknikerlerinden tutun güvenlik, sekreter, şoför, temizlik görevlilerine kadar mutsuzlar. Sağlık hizmetleri ekip işi. Birinin mutsuzluğu hepsinin mutsuzluğu... 

Yüzden fazla sağlıkçı Covid-19 bulaşısı nedeniyle öldü, binlercesi de ‘Pozitif vaka’ oldu… 
Hatta öfkeli, kızgın ve kırgınlar… 

PERSONEL AÇIĞI 

Hastanelerin, sağlık kurumlarının personel açığı var. 
Açık varken, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin idari kadrolarında da fazlalık, personel yığılması var! 
Bu ‘mesele’ şimdi halledilmeli, bir tarafta hatır, gönül ve kayırmayla ofislere çekilen ‘mutlu sağlıkçılar’, diğer tarafta ise ciddi açık sebebiyle oluşan yığılmalarla baş etmeye çabalayan ve hasta olan ‘mutsuz sağlıkçılar’… 
Nasıl olacak? 

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Asırlık çınara müze yakışır

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

2 Ekim 2020
Yaşlanmak ve onlarca yılı geride bırakmak insan hayatı için kaçınılmaz bir durum. Ömür verirse Rabbim, herkes bu dönemi de yaşayacak…


Doğmak, emeklemek ve bebeklik dönemini tamamladıktan sonra çocukluk dönemi bir çırpıda geçiverir. Hayat basamaklarını insan nasıl çıktığını, yılları nasıl geride bıraktığını bile düşünemeden zaman akıp gidiyor. 
Bir bakmışsınız ki emeklilik konuşuyorsunuz. 
Ya da hemen her hafta cami avlusunda oluyorsunuz, bir dostunuzu, akrabanızı kabristanlığa uğurluyorsunuz… 
Hayatın gerçekleri işte, yaşlanmak kaçınılmazdır.

 * 

Muhteşem yaşlanan bazı örnek isimler çıkar karşımıza… 

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Pandemi uzun sürecek

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

25 Eylül 2020
COVID-19 pandemisi hakkında her gün yeni bir şey söyleniyor, çarpıcı iddialar ortaya atılıyor, hikayeler uyduruluyor. 

 

COVID’in suyunu çıkardık... 

Okumuşlar, mektep medrese görmüşler, eğitimliler, sosyoekonomik düzeyi iyi olanlar işin ciddiyetini biliyorlar. Biliyorlar ama sıra tedbirlerin uygulamasına gelince büyük çoğunluk yan çiziyor. 
Havalı, pahalı ve sosyetik mekanları tıklım tıklım dolduruyorlar. Bademli ve Özlüce’nin restoranları, kafelerine bakınca anlaşılıyor.  
Sahiller ve plajlarda farklı değil... 

SEMTTEN SEMTE ANLAYIŞ FARKI 

Eğitimsizler, göçle gelenler kentin varoşlarında tutunup hayat kavgası verenler, açlık sınırının bir tık yukarısında yaşayanlara bakıldığında onların da hiçbir şeyi umursamadıklarını, virüsü ve ölümü dikkate almadıklarını görürsünüz. 

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Hatıralar Teker Teker Yerle Yeksan 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

18 Eylül 2020
Zaman vefasızdır derler, diyenler haklıymış. 


Kente ve insana değer katan, hatıra oluşturan fiziksel yapılar teker teker ortadan kaldırılıyor. Bu durum bazen kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. 
Bazen de planlama ve projelendirme yanlışlarıyla birlikte… 
Keşke karşımıza hep doğru projeler çıksa… 

HER YIKIM CAN YAKAR 


Halkın yaşamına eğitim, sağlık, kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle dokunan ve iz bırakan yapıların yıkılması canımızı yakıyor… 

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Terminal güvenlik uygulamaları  

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

11 Eylül 2020
Sevgili okurlarım, dört beş yıl önce kentlerimizde bombaların patladığını, yüzlerce yurttaşımızın hayatlarını kaybettiğini, ciddi güvenlik sorunları yaşandığını hatırlarsınız… 

Canlı bombalar, bomba yüklü araçlar, silahla taramalar ve uzaktan kumanda patlayıcılar kullanılarak güzel ülkemiz kan gölüne döndürülmüştü. 
Katliamlardan IŞİD - DEAŞ, PKK, TAK, PYD gibi terör örgütleri sorumlu tutulmuştu. 
Sıkıntılı günler, üzüntü verici olaylardı… 
Hatay, Reyhanlı, 11 Mayıs 2013, Diyarbakır, 5 Haziran 2015, Şanlıurfa, Suruç, 20 Temmuz 2015: Iğdır, 8 Eylül 2015; Ankara, tren garı önü: 10 Ekim 2015; İstanbul, Sultanahmet Meydanı, 12 Ocak 2016; Ankara, TBMM yanı, 17 Şubat 2016; İstanbul, İstiklal Caddesi, 19 Mart 2016; Ankara, Kızılay, 13 Mart 2016; İstanbul, Vezneciler, 7 Haziran 2016; İstanbul, Atatürk Havalimanı, 29.06.2016
Küçük çaplı saldırıları ve cinayetleri listelemedim. 

BURSALI UNUTMAZ 

Bursalılar da 27 Nisan 2016 günü Bursa Ulu Cami kapı girişinde kendini patlatıp ölen canlı bombayı ve 13 kişinin yaralanmasını unutmamıştır. 

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Sürpriz yok COVID bildiğini okuyor

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

4 Eylül 2020
Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede yol bellidir. Bilimsel, sadece bilimsel yöntemlerle netice alınır. 

İnsanlık tarihine büyük acılarla yazılan felaketlerden ders çıkartan topluluklar salgınları en az kayıp ve hasarla atlatıyorlar. 
Toplumsal koruma anlayışını, halk sağlığını önemsemeyen devletler ise büyük kayıplar veriyorlar.

BİYOLOJİK TEHLİKELER 

Yaşamı etkileyen virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin neden olduğu biyolojik tehlikelere karşı devletler akılcı ve kararlı tedbirler alırlar, kurumsal yapılar oluşturur ve salgını hafife almazlar.

 * 

Herkes ilan edilen, polis ve jandarma tarafından takip edilen, gerektiğinde de parasal cezai işlem yapılan süreçte maske, mesafe ve temizlik konusuna titizlikle riayet etmeli. 
Her sade birey gibi siyasetçiler ve devlet idarecileri de hassasiyet göstermeliler. Yoksa salgınla mücadele inandırıcılığını yitirir. 

YAZIK OLUYOR EMEKLERE

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Hava, su, toprak, sel, heyelan, afet...

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

28 Ağustos 2020
Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık 21. Yüzyılın önemli sorunu. Duyduklarınızı, gördüklerinizi unutun, aslında sorun yeni başlıyor. Daha yolun başındayız. 

Yazları sıcak ve kurak geçen ülkemiz ağustos ayında su taşkınları, sel ve heyelanları yaşıyor. 
Karadeniz Bölgesi, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’da tehlike büyük...  
Bir yanda Çin Seddi gibi sahil boyunca batıdan doğuya, Samsun’dan Sarp’a uzanan ve daha proje aşamasında ‘bu şekilde’ yapılmasına itiraz edilen ‘Karadeniz Oto Yolu’ diğer yanda ormanlarının yol, tünel, baraj, madencilik ve yerleşimler için doğal yapısının adeta tahrip edilmesi problemiyle başbaşa… 
Daha ne olsun!.. 

*

Bir hafta önce Giresun’da yağmurla gelen felaket çok sayıda yurttaşımızın ölümüne neden oldu. 
İlçeleri sel basmasına, yolların ve köprülerin çökmesine, evlerin, iş yerlerinin yıkılmasına, arabaların sele suya karışıp sürüklenmesine, hayvanların telef olmasına, maddi ve manevi kayıplar oluşmasına alıştık sanki!.. 

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Ah o eski hocalar üniversiteler 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

14 Ağustos 2020
Cinci, üfürükçü hocalardan bahsetmiyorum. Onlar ziyadesiyle mevcutlar, çığ gibi ürüyorlar ve bir hayli de etkililer. 

Bahsetmek istediğim üniversite hocaları, akademik personel, ilim adamları... 
Üniversitelerimizin hali... 

HOCA OLMAK  

Nerede olursa olsun, ortamda bir üniversite hocası bulunduğu zaman en çok saygıyı gören insan olurdu. 
Hürmet edilendi. 
Düşüncelerine ve fikirlerine değer verilir, baş tacı edilirdi. 
Ama o hocaların da ağzından çıkan bir söz nice terazilerde tartılır, dirhem dirhem çıkardı. Lafları değerli ve yerli yerinde olurdu. 

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Trafik kazalarına ulusal öncelik

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

7 Ağustos 2020
Bir bayramı daha yolcu ettik. Pandemi gölgesinde bayramın tadı çıkmadı. AVM ’ler, tatil yerleri, sahiller, yaylalar, piknik alanları, kafeler, eğlence mekanlarında çoğunluğun maske, mesafe, temizlik kurallarını uymadığı görüldü. Bunun bir bedeli olacak elbette!.. 

Allah kabul etsin, kurbanlar kesildi ve dağıtıldı. 
2 milyon 700 bin küçükbaş ve 800 bin büyükbaş, toplam 3,5 milyon hayvan kesildi. Belki biraz daha fazlası… 
Umalım ki yoksul ve gariban kursakları biraz et görmüştür.

 YİNE ÇİRKİNLİK 

Kesim yerleri, her yıl iyileştiriliyor.  
Kesiciler, sertifikalı eğitimlere katılıyor. 
Çevre temizliği ve atıklar konusunda bilgiler paylaşılıyor. 

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Kurban bayramı ve sertifikalı kesiciler

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

31 Temmuz 2020
Ortalık kan revan içerisinde kalırdı. Cadde ve yeşil alanlarda kesilen hayvanların işkembesi, dışkısı, kellesi, ayakları, postları ilkel görüntüler oluşurdu. Kurban edilen hayvanlar acemi kasapların elinde acı çekerler, vahşet görüntüleri oluşurdu. 

İnsanın aklını başından alan o çirkin manzaralar gittikçe azalıyor. 
Belediyeler hayvan satış pazarları ve kesim yerleri oluşturuyor. 
Denetimler yapılıyor. 
Kurban kesimi artık daha bilinçli olarak gerçekleştiriliyor. 

Acemi kesici ve kasapların hayvanlara acı çektirmesine karşı bilincin yayılmasıyla ‘hayvan refahı’ kavramı toplum tarafından daha iyi anlaşılmaya başlandı. 
Hayvanın seçilmesi, nakledilmesi, kesime hazırlanması ve kesim esnasında hayvana şiddet uygulanmaması ve sakinleştirilmesinin ardından kesimin gerçekleştirilir. 

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