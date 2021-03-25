Kadrolu sorunumuz Yenişehir Havalimanı  

Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler.
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli.
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle;
Strese girmez.
Sakin olur.
Mide krampları olmaz.
Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı.
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı.
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır.
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır.
*
Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var;
Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi.
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor.
Keşke öyle olsa…
İYİ DEĞİLİZ
İyi değiliz.
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!..
Virüs ve hayat pahalılığı,
Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu.
Kırıklar, çıkıklar.
Yaralananlar ölenler.
Alçılar, ateller, askılar.
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler.
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar…
Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.
SU KAYNAKLARINA DOKUNMA
Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,
Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…
Tabii bir de uyutmuyor…
SESSİZ ÖLÜM
Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.
-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Susuz bir sonbahar yaşadık.
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor.
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor.
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür.
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi.
Teşekkür ederiz.
YOKSULLAR ÜŞÜR
Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm.
530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi.
Taş gibi bir eserdir Koza Han.
Hanlar o günün ticaret merkezleri.
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir…
Ticaret merkezi işte…
*
Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.
Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti.
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı.
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu.
KITADAN KITAYA PANDEMİ
2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu.
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı!
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu!
*
Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz.
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla.
Hüzün yılı…
*
Başımıza pandemi geldi.
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar.
*
Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz?
Mesela bu yılı bile arar mıyız?
İnşallah öyle bir şey olmaz…
Yine de ihtiyatlı olmalı.
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye…
*
Koca bir hafta var demiştim.
Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı.
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi...
KAR VE BURSA
Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı...
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar...
Yaşama, umuda dair ne varda hepsi örselendi.
Kapanan iş yerleri, iflaslar, işsizlik, geçim sıkıntısı.
Ekonomik durgunluk ve kriz...
Eğitimden ulaştırmaya, tarımdan hayvancılığa, imalattan ticarete her sektör derin sıkıntılar içinde kıvranıyor.
Sağlık…
Kora kor bir mücadele içerisindeyiz.
Kızıyordular bize…
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı.
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..!
DOĞRUYU SÖYLEMELİ
Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı?
Açtırmıştı…
Hüzünlüyüz...
Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri.
Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı...
Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız.
Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız.
Ciğerlerimiz yanıyor.
Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?..
*
Toplumda büyük bir bıkkınlık olduğu kesin.
Ancak gündemi de es geçmemek gerek…
*
‘Yeni normal’ ile başlayan ‘gevşeklik’ geride kaldı.
İçinde bulunduğumuz endişe verici durumu ‘ikinci dalga’ olarak adlandırmanın da çözüme bir katkısı yok.
Tanımlamalarla hastalık önlenmiyor…
SALGIN RAKAMLARI KONUŞUYOR
Kadrolu sorunumuz Yenişehir Havalimanı
Dönüp dolaşıp yine havaalanından uçak kaldırma, sefer düzenleme mevzusuna geldik.
Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler.
Pistler yapılmış.
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış.
İLK AÇILIŞ TÖRENİ
Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım.
‘İlk açılış’ töreni…
İlk diyorum çünkü bundan sonra yapılan açılış törenleri son bulmadı!
*
Komşu ülkelerden gelen ilk yolcu havalimanına ayak batığında takvimler 28.12.2002 tarihini gösteriyordu. Bursa, yılbaşını Uludağ’da geçirmek üzere Rusya ve Ukrayna’dan turistleri ağırlamıştı.
*
Üç beş ilimize tarifeli uçuşlar başladı. Bazen de sayısı arttı şehirlerin.
Sonra talep gittikçe düştü.
Ve uçuşlar durdu.
Yenişehir’e havaalanı gerekli miydi tartışılıp durulur hala.
Sonunda devlet aklı ve inadı, rantçıların iştahı işbirliği yapınca halk kaybetmişti…
*
Adalet ve Kalınma Partisi döneminde, 2004 yılında Ankara’ya sefer yapılmış, yine ‘ilk uçak’ havalanmıştı.
Kısa bir süre sonra seferler ‘yolcu yokluğu sebebiyle’ durmuştu.
Suçlu olarak da İstanbul’u lanse etmiştik hemen!
Böylece ‘ikinci açılış’ da tarihte yerini almıştı.
*
2007 yılına gelirken kentte havaalanı yine gündeme gelmiş, “boş yatmasın” diye Ak Parti milletvekilleri ile hemşehri dernekleri kampanya başlatmış, THY ikna edilmiş (!) ve seferler başlamıştı.
Trabzon’a uçacaktık.
26.03.2007
Folklör, oyun, şenlik, balon, kürsüler, konuşmalar…
Yine törendeyiz.
3. kez, sefer açılışı yapılacak ve ‘ilk uçak’ havalanacaktı!
2001 yılında hiç uçulmamış da ilk kez uçulacakmışçasına herkes havalarda…
Görmeliydiniz o günü…
‘Üçüncü açılış’ı da hayırlısıyla gerçekleştirip, 3 gün sonra dönmek üzere koltuklarımıza yerleştik.
Bölge illerinde gezerken, “biliyor musunuz biz Bursa’dan uçakla Trabzon’a geldik” havalarındayız!..
*
Bursa Havalimanı kente bir saate yakın uzaklığı sebebiyle tutmadı.
Kargo taşımacılığı için de etkin kullanılamadı.
*
Derken yolcu taşımacılığı 2010 yılında bir kez daha son buldu.
Araya hemşehri dernekleri girdi, referandum ve seçim yılları da başlamıştı.
Yeniden seferler konuldu, tekrar durdu.
*
Bursa Havalimanından zaman zaman İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Sivas, Van, Muş, Erzurum, Kayseri ve Gaziantep’e seferler düzenlenmiş, bazı dış merkezlere de kısa süreli seferler yapılmıştı.
THY, Sun, MNG, Anadolu Jet, Öger, Bora Jet, Freebird HY birçok kez çabalamıştı.
Yolcu taşımacılığı tutmadı.
Olmadı, olmuyor.
Dikiş tutmadı, tutmuyor…
HAVAALANIMIZ KAPALI
Tam bir yıldır Bursa Havalimanından yolcu seferleri yapılmıyor.
28 Mart 2020 ‘den beri kapalıyız.
Bu defa kapanmayı pandemiye bağladık…
Geçtiğimiz hafta havalimanı yeniden kentin gündemine geldi!
Kuşların uçtuğu havalimanını aktif hale getirmek için Ak Partinin İl başkanı ve milletvekilleri, hemşeri dernekleri yine devreye girdiler, yine “THY müdürünü ikna ettiler(!)” ve 8 Mayıs’tan itibaren Trabzon, Erzurum ve Muş’a sefer düzenlenmesi sözü aldılar.
Hayırlısı artık…
İnşallah kesinti olmadan uçuşlar sürdürülür.
Gaziantep ve Diyarbakırlılar da “biz de isteriz diye” bastırmaya başladılar bu arada.
KADROLU SORUN
Havaalanının yanlış yatırım olduğu kesin.
Ama bu bizim siyasetçiler için “kadrolu sorun” olarak malzeme olmaya devam ediyor…
*
Bu faaliyetler hep seçim yıllarında yoğunluk kazanıyor.
Acaba bu yıl da seçim mi olacak?..
Kimbilir.
Kesin olan şu ki 8 Mayıs’ta yeni bir tören daha olacak!
YUNUSELİ HAVAALANI AÇILSIN
Önerim şu, Yenişehir’deki havalimanını tamamen askerlere bırakalım.
Yunuseli Havaalanı’nı elden geçirelim. Pisti bir miktar uzatalım.
*
Havacılık uzmanları derler ki, “dünyanın birçok yerinde Almanya, Hollanda, Fransa, Kanada, Amerika ve birçok ülkede kent içinde veya çok yakınında Yunuseli gibi havaalanları var. Bursalının ihtiyacına cevap verecek uçaklar ile buradan uçuşlar yapılabilir.”
Hem görevden alınan Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Yunuseli Havalimanı için büyük paralar harcayarak düzenlememiş miydi?
İstanbul’a uçuşlar başlatmamış mıydı?
*
Yunuseli faaliyete geçsin, yolcular uçsun, istikrar olsun…
Zaten rantçıların ağzının suyunu akıtan atıl durumdaki Yunuseli havaalanı arazisi için bu aralar hayırlı rüyalar görülmüyor! Böylelikle Bursalının malı korunur, havayolu yolcu taşımacılığıyla ilgili sorun da çözülmüş olur…
*
Havaalanı kapandı, açıldı, uçuşlar durdu, durmadı, azaltıldı, yeniden başlatıldı muhabbetinden gına geldi artık.
Vatandaşlar olarak biz sıkıldık, yöneticiler ve siyasetçiler olarak siz bu işten sıkılmadınız mı sahi?