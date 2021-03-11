Kadına şiddet sürerken iyi olamayız!

İnsanlık son bir yıldır ruhen, bedenen ve sosyal yönden büyük bir çöküntü yaşıyor. İnsanlığın sağlığı bozuk.

Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi.

‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor.

Keşke öyle olsa…

İYİ DEĞİLİZ

İyi değiliz.

Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!..

Virüs ve hayat pahalılığı,

