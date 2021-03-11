Kadına şiddet sürerken iyi olamayız!

Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi.
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor.
Keşke öyle olsa…
İYİ DEĞİLİZ
İyi değiliz.
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!..
Virüs ve hayat pahalılığı,
Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu.
Kırıklar, çıkıklar.
Yaralananlar ölenler.
Alçılar, ateller, askılar.
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler.
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar…
Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.
SU KAYNAKLARINA DOKUNMA
Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,
Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…
Tabii bir de uyutmuyor…
SESSİZ ÖLÜM
Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.
-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Susuz bir sonbahar yaşadık.
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor.
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor.
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür.
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi.
Teşekkür ederiz.
YOKSULLAR ÜŞÜR
Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm.
530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi.
Taş gibi bir eserdir Koza Han.
Hanlar o günün ticaret merkezleri.
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir…
Ticaret merkezi işte…
*
Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.
Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti.
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı.
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu.
KITADAN KITAYA PANDEMİ
2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu.
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı!
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu!
*
Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz.
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla.
Hüzün yılı…
*
Başımıza pandemi geldi.
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar.
*
Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz?
Mesela bu yılı bile arar mıyız?
İnşallah öyle bir şey olmaz…
Yine de ihtiyatlı olmalı.
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye…
*
Koca bir hafta var demiştim.
Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı.
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi...
KAR VE BURSA
Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı...
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar...
Yaşama, umuda dair ne varda hepsi örselendi.
Kapanan iş yerleri, iflaslar, işsizlik, geçim sıkıntısı.
Ekonomik durgunluk ve kriz...
Eğitimden ulaştırmaya, tarımdan hayvancılığa, imalattan ticarete her sektör derin sıkıntılar içinde kıvranıyor.
Sağlık…
Kora kor bir mücadele içerisindeyiz.
Kızıyordular bize…
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı.
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..!
DOĞRUYU SÖYLEMELİ
Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı?
Açtırmıştı…
Hüzünlüyüz...
Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri.
Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı...
Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız.
Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız.
Ciğerlerimiz yanıyor.
Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?..
*
Toplumda büyük bir bıkkınlık olduğu kesin.
Ancak gündemi de es geçmemek gerek…
*
‘Yeni normal’ ile başlayan ‘gevşeklik’ geride kaldı.
İçinde bulunduğumuz endişe verici durumu ‘ikinci dalga’ olarak adlandırmanın da çözüme bir katkısı yok.
Tanımlamalarla hastalık önlenmiyor…
SALGIN RAKAMLARI KONUŞUYOR
Koronavirüs…
Bilinen ve üzerinde çalışmalar yapılan bir mikrobiyolojik etken. Sığır, köpek, kedi, tavuk ve hayvanlarda enfeksiyonlar oluşturan bu virüsün dünyayı derinden etkileyeceğini kim düşünebilirdi?..
Bu virüs ailesinin bazı tipleri 2002-2003 yıllarında yine Çin’de SARS, daha sonrada MERS adıyla Çin ve yakın coğrafyasında salgın yapmış, bin civarında insanın ölümüne yol açmıştı.
İLK COVID SORUŞTURMASI
Hayvanlarda görülen bu virüsün hayvandan insana, daha sonra da insandan insana bulaşması, bir kaç ay içerisinde de tüm kıtalar da görülmesi, 21. Yüzyılın en büyük Pandemisini oluşturması insanlık için talihsizlik sayılmalı. Ancak yüzyıl önceye, 1918-1920 yıllarına gidip, İspanyol gribinin 100 milyona yakın ölüme neden olduğu hatırlanınca buna da şükür demek geliyor içimizden…
*
Hastalık etkeni olan koronavirüsün hayvan pazarından yayıldığı söylendi.
Türkiye, afet ve kazalarda ağır bedeller ödüyor. Ölen, yaralanan ve sakat kalanlar bakımından ortada kara bir tablo var. İşin birde ekonomik kayıplar kısmı var ki onunla hiç mi hiç ilgilenmiyoruz.
*
Tabloya bakar mısınız;
Deprem ölümlerinde dünya 3.’sü
Trafik kazası ölümlerinde Avrupa 1.’si
Kaza sayısı açısından Avrupa 2.’si.
Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin, Türkiye’de 5-6 bin hayatını kaybediyor.
Kadına şiddet sürerken iyi olamayız!
Bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nü konuştuk. Ardından Pandemi yasakları ve vakaların artışı, işsizlik, geçim sıkıntısı, paramızın yabancı paralar karşısında yine değer yitirmesi geldi.
Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı.
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı.
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır.
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır.
*
Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var;
Kimi ana
Kimi sevgili, eş, kardeş
Kimi çocukların anası
Kimi hizmetçi, temizlikçi, aşçı, bakıcı
Kimi cinsel ihtiyaç giderici
Kimi ucuz işçi
Kimi köle
Kimi şeytan
Kimi cennet
Kimi toprak, bayrak, vatan, devlet
Kimi medeniyet
Kimi emeğin, sevginin, şefkatin, merhametin, insanlığın beşiği olarak görüyor.
Dinlerin, kültürlerin, coğrafyaların kendilerine has tanımları da var.
Doğrusu kadın her şeydir, eşsizdir ve hayatın ta kendisidir.
*
8 Mart Dünya kadınlar Günü’nü kutlandı.
Bakanlar, milletvekilleri, valiler, kaymakamlar, müdürler, yöneticiler süslü ve cafcaflı laflar yaptılar.
Onlara bakarsanız her şey tastamam, ortalık güllük gülistanlık!
Milyonlarca kadına iş verilmiş, aş verilmiş, huzurları yerinde, mutlular. Hatta kadına sadece dönemlerinde değer verilmiş, kendilerinden önce kadının adı yokmuş, mış mış mış…
SORUN CİDDİ, İŞİMİZ KOLAY DEĞİL
Ama ortada ciddi bir sorun var arkadaş!
Kadına yönelen şiddet var, kadın cinayetleri var.
Organize bir şekilde özellikle toplumun eğitimsiz alanlarında, sosyo-ekonomik düzeyin düşük olduğu kent varoşları ve kırsal bölgelerinde meydanı sahiplenen tarikat, cemaat ve dini yapılanmaların hatta aşiret gelenekleri doğrultusunda kadının okumaması, çalışmaması, evden dışarı çıkmaması ve aydınlanmaması için sistemli faaliyetlerin yapıldığını nasıl görmezden gelebiliriz?
Kadını cahil ve sinik bırakan tüm toplumlar yok olurlar.
Kadın aydın olmadan, mutlu olmadan, hür ve eşit olmadan bir toplum gelişemez, kalkınamaz ve ilerleyemez ki...
*
Şiddet konusuna da bir göz atalım.
Son yıllarda kadına, çocuğa, hayvana ve insan haklarına yönelen şiddet artıyor. Aklın almayacağı hadiseler yaşanıyor.
92 yaşındaki bir kadının tecavüz edildikten sonra katledilmesini nasıl izah edeceğiz?
Katil, uzaklardan değil, tanıdık; 23 yaşında komşu çocuğu…
Vardığımız nokta burasıdır.
İşimiz kolay değildir!
*
Kadının bedenen, ruhen ve cinsel açıdan zarar görmesi veya acı çekmesi ile kadına yönelen şiddet tanımlanır.
Fiziksel olan daha belirgindir, en çok görülendir. Sözel, ekonomik ve taciz, tecavüz, zorlama gibi cinsel şiddet eylemleri de birbirini takip eder.
*
Türkiye genelinde 2020’de 527 kadın cinayeti olmuş. Bu 248’i ateşli silahlarla, 124’ü kesici aletlerle, 155’i de boğulma, darp edilme, yüksekten atılma, yakılma şekliyle işlenmiş.
2021’in Ocak ve Şubat’ında da 70’ten fazla kadın öldürülmüş.
Saçma sapan sebeplerden dolayı kadınlar öldürülüyor.
ÇİLEYİ KADINLAR ÇEKİYOR
Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık ama ülkemizde ve dünyada kadınlar büyük sıkıntılar çekiyorlar.
Yoksulluğun, fakirliğin, işsizliğin, cahilliğin, eğitimsizliğin, eşitsizliğin, adaletsizliğin, göçün, savaşın, kuraklığın, salgın hastalığın çilesini ve zorluğunu kadınlar çekiyor.
Hele hele Covid-19 Pandemisi önlemleriyle, sokağa çıkma yasakları uygulamalarıyla aile içi şiddetin tüm dünyada arttığını da görmeliyiz.
*
Basına yansıyan haberlere göre ülkemizde son 6 yılda 2 bin 851 kadın cinayete kurban gitmiş.
Marmara bölgesi 2020 verilerine göre 150 olayla 1. sırada yer almış. 91 ölüm, 94 yaralama vakası olmuş.
53 kadın cinayeti ile İstanbul’da meydana gelirken Yalova‘da kadın cinayeti olmamış.
Bursa ‘da durum ne?
Kayıtlara 19 olay geçmiş, 9 kadın hayatını kaybetmiş.
*
Bu konuda UMUT Vakfı ciddi çalışmalar yapıyor, raporlar ve sonuçlar yayınlıyor. Vakfın yayınladığı ‘2020 yılı Kadın Cinayetleri Raporu’ toplumun sorunla yüzleşmesine fırsat tanıyor!..
SORUNU ÇÖZMEK
Aı̇lenı̇n Korunması ve Kadına Karşı Şı̇ddetı̇n Önlenmesı̇ne Daı̇r 6284 sayılı Kanunumuz var. Ancak yükümlülüklerin tam olarak yerine getirildiğini söylemek mümkün değil.
Bir de ‘İstanbul Sözleşmesi’ meselesi var.
Çok tartışılıyor ama Devlet kurumlarımız bununun gereklerini ihmal etmeden, hassasiyetle uygulamalı.
Bu sorunu çözmek için hükümet eylem planları yapıyor, genelgeler yayınlıyor, çalıştaylar düzenliyor ama sorun hala sıcaklığını ve can yakıcılığını korumaya devam ediyor.
Sorun, binlerce bekçi, polis ve jandarma ile çözülmüyor,
Sorun kadın sığınma evlerinin sayısını ve kapasitesini artırmakla da çözülmüyor…
*
Aile içi şiddet başlı başına büyük problem… Toplumsal cinsiyet eşitsizliği giderilmeden ilerlemek çok güç…
Pandemi sürecini de yabana atmayalım, aile içi şiddetin sebepleri arasında sayılmaya başlandı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir konuşmasında Koronavirüs önlemleriyle birlikte aile içi şiddet vakalarında bir artış olduğu ve kadına yönelik şiddete karşı yeni önlemler alınması gerektiğini belirtmiş.
Şiddet dünyanın da bir sorunu…
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ GÜÇLENDİRİLMELİ
Bazı kriterleri gözden geçirerek neler yapmalıyız konusunda yeniden politikalar oluşturmalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeliyiz;
Kadınların eğitilmesi
Kamu ve siyaset hayatına öncelikli katılması
Aile içi kararların birlikte alınması
Sorumlulukların birlikte paylaşılması
Hak ve sorumluluklarda eşitlik oluşturulması
Çocuk yetiştirmede ailedeki kız ve erkek çocuklara eşit davranılması
Kadınların toplumda görev almasının sağlaması, desteklemesi
Kadın istihdamının arttırılması
Kadının yaşamıyla iş ve çalışma hayatının örtüştürülmesi
Kadınların şiddete uğramasının engellenmesi
Ayrımcılığın yasaklanması
Ayrımcılıkla mücadele konusunun genişletilmesi ve geliştirilmesi
Eşit fırsatların sağlanması
Olumlu ayrımcılığın uygulanması
Kadınların rol ve sorumluluklarına ilişkin olumsuz kalıp ve yargılarla mücadele edilmesi konularında yol almalıyız.
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Bunları yapabilmek için de ‘erkek farkındalığını artırmak’ gerekiyor.
Bir hekim olarak görüşüm; Erkeklerin eğitilmesi toplumsal cinsiyet eşitliğini ortadan kaldırmak için zaruridir.
Eğitim önemlidir.
Yasaların etkin uygulanması ve caydırıcı yöntemlerin alınması kadına yönelen şiddeti önlemede daha etkilidir.
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Kadına yönelen şiddet devam ederken nasıl iyi olalım!