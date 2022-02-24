İyilik Eli Bursa’dan Digor’a Uzandı; Kardeşim Üşümesin 

İki yıldan beri hayatımız alt üst oldu;
Maske - Mesafe - Temizlik ile Hayat Eve Sığar arasına sıkışıp kaldık.
- Bilim Kurulu
- HES kodu
- Antikor, PCR
- Karantina, izolasyon, filyasyon
- Sinovac, Biontech, Turkovac
Krizin, kaosun, kargaşanın, iklimsel olağanüstü bir durumun, siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin olumsuz etkileri ve zararlarını en aza indirebilmeli.
Bu hem hızlı ve en az sürede, hem de en az hasar ve kayıpla yapılmalı.
*
Böylesi durumları sanatkar hassasiyetiyle yöneten, deneyimli ve becerikli kriz yöneticileri idarelerde olmalı.
Liyakat, liyakat, liyakat, illa da liyakat!
*
Herkes kendi derdine düştü.
Bir yanda iş ve aş kaygısı, moral bozukluğu diğer yanda biraz neşe ve mutluluk arayışı…
Hayat bunların arasına sıkıştı kaldı.
TÜRK DÜNYASI
Tüm kentlerde olduğu gibi Bursa’da da artık tiyatro, müzik, folklor gösterileri ve sanat faaliyetleri normal zamanlardaki kadar olmasa da kalabalık seyirci gruplarıyla buluşuyor.
Kış kışlığını yapmalı.
Toprak suya doyacak, yeraltı su kaynaklarının kapasitesi yükselecek.
Barajlar, göller ve göletler dolacak.
Yağışlara ‘ohh ohh bereket’ derken, bu bereketin yaz aylarında içme suyu için bolluk getireceğini biliriz.
Tarım, hayvancılık ve sanayi suyu en çok kullanan sektörlerdir. Tüm kaynakların neredeyse beşte üçünü kullanırlar.
*
Kar bolluk, bereket getirir.
Bırakın yazmayı, cinayet, intihar, şiddet, gasp, darp, taciz ve tecavüz kelimeleri bile çok soğuk, rahatsız edici ve iğrenç geliyor bana.
*
Haber bültenlerinde, gazete sayfalarında, radyo haberlerinde eskisi gibi yer almıyorlar. Ama rahatsızlık veren, acı ve gözyaşı döktüren dramatik hadiseler ülkemizde hala yaşanıyor...
Asayiş vakalarında inkar edilemez artışlar gözlemleniyor.
OLUMSUZLUKLAR ÖNLENEBİLİR
Her şeyin bir sebebi, bir izahı var.
Bilimsel olarak bakıldığında savaş, salgın hastalık, ekonomik ve sosyal kriz dönemlerinde dünyanın her yerinde asayiş olayları yükselişe geçer.
112 Acil sağlık hizmetleri, Afet ve Acil Durum - AFAD, elektrik ve doğalgaz gibi kritik müdahaleler gerektiren işlerde çalışmak için yürekli olmak gerekir. Yürekli olmak yetmez eğitimli, ekipman açısından da donanımlı ve hazır olmalı...
*
İtfaiyecilere dünyanın her yerinde kahraman gözüyle bakılır. Görevi yaparken ateşin alevin içerisinde, yıkıntı ve enkazın altında kalabilir, toksik gazlardan zehirlenebilirler. Söndürürken yaralanabilir, can verebilirler. Gerçek hayatta bu tür acı ve dramatik olaylarla karşılaşılıyor. Sinema filmleri, TV dizilerinde de itfaiyeciler hayat kurtaran kutsal adamlar, kahramanlardır.
BÜYÜYÜNCE İTFAİYECİ OLACAĞIM
İtfaiyeci güçlü, ateşe meydan okuyan cesur adamlardır. Çatıda mahsur kalmış bir kedi, parmaklıklara sıkışmış bir köpek, imdat bekleyen her canlının yardımına koşan merhametli insanlar…
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İtfaiyeciler dünyanın her yerinde görevlerini kahramanlık ölçüsünde yapar.
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Bazı iş ve meslekler böyledir.
112 Acil sağlık hizmetleri, Afet ve Acil Durum - AFAD, elektrik ve doğalgaz gibi kritik müdahaleler gerektiren işlerde çalışmak için yürekli olmak gerekir.
Yürekli olmak yetmez eğitimli, ekipman açısından da donanımlı ve hazır olmalı...
*
İtfaiyecilere dünyanın her yerinde kahraman gözüyle bakılır.
İlk hafta enflasyon, doğalgaz ve elektrik zamı, TUİK verileri, işçi, memur ve emekli maaşlarındaki düzenlemeler, ateşli açıklamalar ve biraz da tartışmalı geçti. Sıkıntılı başladık yani…
Yaşanacaklar yaşanacaktır! Kaçış yok…
Biz ‘Aspava’ diyelim o halde.
*
Yetmişli, seksenli yıllarda magazin dünyasında popüler hale gelen bu tanımın tabii ki bir hikayesi var.
Aspava’yı ilk kez gazeteci, polisiye yazarı ve romancı Ümit Deniz 1959 ‘da yazdığı bir eserinde kullanmış ve roman kahramanına içki sofrasında ‘şerefe’ yerine ‘aspava’ diye kadeh kaldırtmış.
*
Yıl sonu yazıları, gelenek olduğu üzere yaşananların bir değerlendirmesi olarak hazırlanır.
Mutluluk dolu bir yıl yaşanmadı.
İtiraz var mı?
Artık iktidar da kabul ediyor. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, moral bozukluğu, gelecek kaygısı ve toplumsal huzursuzluk yok denilebilir mi?
EN UZUN GÜN
Bu yıl sıkıntılarla geçti.
Orman yangınları, seller, taşkınlar, heyelanlar, ölümler…
Hem ülkemizde hem dünyada yaşamı etkileyen sorunların başında küresel kuraklık, iklim değişikliği ve hava kirliliği geliyor. Bununla baş edebilmenin en tesirli yöntemlerinden birisi ağaçlandırma faaliyetleridir.
CUMHURİYET VE ORMAN
Orman teşkilatının geçmişi bin 800‘lü yıllara dayanır, deneyimi, birikimi ve kültürü oluşmuştur. Savaşlar, göçler, kıtlık, yokluk, ilgisizlik, bakımsızlık ve bilinçsiz kullanım ile iyice azalan ağaç varlığı sorununa karşı cumhuriyetimiz ağaçlandırma çalışmalarına ve ormanlara özel bir önem vermiştir. Örneğin, 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı köy kanunu ile muhtarlara, köyün, köy yollarının ve boş alanların ağaçlandırılması görevini yüklemiştir.
ORMAN KANUNU
1937 yılında da 3116 sayılı meşhur ‘Orman Kanunu’ yürürlüğe girmiş, 1956‘da da 6831 sayılı kanun kabul edilmiştir. Sert bir kanundur. Tapulu arazinde bile izinsiz ağaç kesemezdin, alırlardı ifadeni! Bir yanda ‘Ormancı’, diğer yanda ‘Jandarma’ titretirdi insanı…
*
Katı bir anlayışla korunan ve geliştirilen ormanlarımız zaman içerisinde daha çok kazanma hırsı, hatalı ve yanlış uygulamalarla, bazen de ihtiyaçlar baskısı altında tükenmeye başladı. Doymak bilmeyen insanların baskısıyla kanun ve yönetmelikler yumuşatıldı. Buna tahribatlar da eklenince kayıplar büyük olmaya başladı.
Taraflı tarafsız, partili partisiz tüm yurttaşlarda yarın kaygısı var.
Toplumda dalga dalga yayılan mutsuzluk, huzursuzluk ve endişe, sorunun sadece ekonomik olmadığını gösteriyor.
Ev geçindirme sorumluluğu olan aile büyükleri yüksek enflasyona, hayat pahalılığına, alım gücünün aşırı azalmasına, işsizliğe ve düşük ücretlere isyan ediyor.
ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ
Paramızın alım gücü fena düştü.
Marketlerde görüyoruz; 1 litre süt 11-12, ayçiçek yağı 27-29, zeytinyağı 50-70, peynir 50-70, Et 80-120, mutfak tüpü 225 lira seviyelerinde. Ekmek, simit, yumurta, çay. Tek tek sayacak halim yok, biliyorsunuz işte!
Liramızın yabancı paralar karşısında yıldan yıla zayıflaması, son aylarda da değer kaybının hızlanması herkesi strese soktu.
İğneden ipliğe, elektrikten doğal gaza, odundan kömüre, mutfak tüpünden gazyağına, nebati yağdan akaryakıta, ilaçtan tedavi masraflarına, tohumdan gübreye, giyimden kuşama, undan ekmeğe, sanayi mallarına, ne varsa...
Hepsine, her şeye zam geldi.
Gelmeye de devam ediyor.
SUSAMLI TAVUK
O şiddetli lodosun ardından mevsim normallerindeki yağışlar başladı.
Kasım ayının son günleri, lodos yine fena esti.
Bursa, İstanbul, Kocaeli’de ve Marmara denizine kıyısı olan diğer illerde yüzünü gösterdi.
Hatta yurdun birçok kenti lodos’un etkisini yaşadı.
Ulaşım aksadı, okullar tatil edildi.
Bir yandan ısıttı, diğer yandan yıktı geçti…
Yükseköğretim kurumu ya da üniversitelerden;
En üst düzeyde eğitim vermelerini, araştırma yapmalarını, bilgi üretmelerini bekleriz.
Yüksek okul, lisans ve lisansüstü faaliyetlerin bilimsel olmasını, ‘Akademik etik’in de tüm akademisyenlerin rehberi olmasını isteriz.
*
Üniversiteler özgürlük içermeliler...
Bağımsızlık, demokrasi ve serbestlik olmazsa ‘özgür düşünce’ yeşeremez, hayat bulamaz ve öyle bir ortamda da bilim yapılamaz.
ÜNİVERSİTE SORUNU
Bu kargaşadan en çok batı kentleri etkileniyor.
Sanayi bölgeleri, turizm ve tatil yöreleri teker teker kalabalığa boyun eğdi.
Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’in sahil il ve ilçelerinin sosyal dokuları değişti.
Kentsel sıkıntıları büyüyor.
Suriye ve Irak sınırına yakın Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ile birkaç ilde durum daha da vahim.
ALTYAPI İHTİYACI
Nüfuslarından çok daha fazlasını barındıran şehirlerimizin hali ne olacak?
Suya sahip olmalı ve korumalı.
Sahip olmak için yerel, bölgesel ve coğrafi hatta küresel ölçekte ciddi ve sürdürülebilir stratejik politikalara ihtiyaç vardır.
Su kaynaklarına sahip olan kentler ve ülkeler kullanım ve paylaşım konusunda artık ciddi bir dönemece geldi.
Su, ulusal ve uluslararası çatışma veya barışma alanlarında başlıbaşına etkili oluyor.
Bazı semt ve mahaller hatalı imar uygulamaları ile nefes alamaz hale getirilmiş, yol, park, oyun alanı, spor sahası, okul, sağlık merkezi gibi ihtiyaçlar karşılanamaz olmuştu.
Çıkmaz, karanlık, ışık ve güneş girmeyen sokaklar,
Otoparkı olmayan yerleşimler,
Eskimiş, harabeye dönmüş binalar,
Plansız, ruhsatsız yapılar,
Kırsal göçler ve yoksulların konuşlandığı mahalleler,
Madde bağımlıları ve mekansızların işgal ettiği terkedilmiş yapılar,
Covid-19 genel olarak eskisi gibi kaygı vermiyor, varsa yoksa ekonomik durum, hayat pahalılığı ve geçim...
Ancak bu salgın hala durmadı, gerilemedi.
İdari yaklaşımlar tıbbi gerçekleri örtüyor...
ÖNLEMLERE DEVAM
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ‘nın açıklamalarına göre Bursa diğer kentlere göre daha iyi duruma gelmiş.
Soğuklar başladı, duygusal olacak zaman da kalmadı hani.
Yaprakların çoğu döküldü zaten...
Bu mevsim en güzel yaparak dökümü olarak tanımlanır.
*
Aslında... Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bu günü, 21 Ekim ‘i hiç sevmedim.
Yüreğimi yakar.
Burnumu sızlatır.
İyilik Eli Bursa’dan Digor’a Uzandı; Kardeşim Üşümesin
Moral bozucu, onca olumsuz gelişmelerin yaşandığı bu günlerde az da olsa mutluluk veren, güzel şeyler de oluyor…
Bilirsiniz, hatalı ve yanlış bir olayın duyulma hızı hatasız ve doğru olaylardan daha fazladır.
Yapılan iyilikler yeteri kadar görülüp takdir edilmezken, küçük bir yanlış anında kamuoyunda damda düdük olur…
Güzel olayları da yazmalı, konuşmalıyız.
Mutluluk veren her şey sağlık açısından da iyidir...
*
Daha önce olumsuz hava koşulları sebebiyle Kars Havaalanı’na inemeden geri dönmüştük.
Geçtiğimiz hafta bugün, iyilik hareketinin içinde yer alarak Bursa’dan taa Ermenistan sınırına uzandık.
Kars’ın Digor ilçesinin sınır boylarındaki 3 köyüne vardık.
Serhat kentinin yoksul köylerinin ilkokullarında eğitim gören minik yüreklere dokunmak, onları sevindirmek harika bir duygu.
Minik kalplere mutluluk, sevgi, umut tohumu bırakan bir iyilik hareketi…
Kurumlar bu çalışmaları ‘sosyal sorumluluk projesi’ olarak nitelendirse de gerçekte olduğundan çok daha fazla.
Hele çocuklar, aileler ve öğretmenler için çok daha değerli…
KARDEŞİM ÜŞÜMESİN
Dokuz yıldan beri UEDAŞ, sorumluluk bölgesindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova kentlerinde ki yoksul köy ve mahallelerin okullarında ‘Kardeşim Üşümesin’ projesi ile 9 bin çocuğa destek sağlandı.
Okulların tespiti İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılıyor.
*
Çağrı Merkezi Kars’ta faaliyet gösterdiği için UEDAŞ’ın iyilik eli serhatboylarına kadar uzandı ve Digor’un Çatak, Arpalı ve Sorguçkavak köy okullarında okuyan 187 yavruya kışlık mont, bere, boyun atkısı ve eldiven giydirildi.
Çocuklarımızın sevinçlerini görmek 1.550 km’nin yorgunluğunu, yediğimiz ayazı bile anında unutturmaya yetti.
‘BACICAN’ ÖĞRETMENLER NÖBETTE
Bu okulları gerçek birer eğitim yuvasına döndüren Türkiye’nin fedakar öğretmenleri buralarda harika işler yapıyorlar.
*
Üniter devlet yapısının güzelliği işte…
Örneğin Adanalı, Çanakkaleli ve Karslı üç kadın öğretmen Digor’un Çatak İlkokulu›nda omuz omuza görev yapıyor.
Eğitim ordusunun bu değerli öğretmenlerinin yetiştirdiği öğrenciler şanslı.
Birbirlerine ‘Bacıcan’ diye hitap eden öğretmenlerimiz, ‘Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya gayret ediyoruz. Farklı coğrafyalardan geldik buraya, şikayetimiz yok, hepsi bizim çocuklarımız. İyi insan olacaklar. Yarın bu öğrenciler içerisinde mühendis, doktor, öğretmenler çıkacak, bunu biliyoruz. Böyle düşününce daha çok çalışıyoruz’ diyor.
Üç okulun müdürleri ve öğretmenleriyle biraz konuşunca, sınıfları, okul görsellerini, eğitim araçlarını ve çocukların bilgi düzeylerini görünce ‘en iyi öğretmenlerimiz bu okullarda toplanmış’ diye düşünmeden edemedim.
Ayazın, karın, buzun, eksi 35 C‘lerin soğuğunda, Atatürk Türkiyesi’nin izinde sürdürülen eğitimi gördüm; bu ülkeyi kimse yolundan çıkartamayacak, daima sağlam ellerde olacak…
*
Gelelim Kardeşim Üşümesin Projesine…
En küçük ayrıntıyı bile atlamayan, titiz çalışmasıyla bildiğimiz Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ve ekibinden Aygül Kumova, Burcu Sekmen’in kusursuz çalışması için tebrik ediyorum.
Yüce, ‘Kurum olarak her yıl bin çocuğumuzun gülümsemesini sağlıyoruz. Çocuklarımıza şimdiden gülümsemeyi öğretmeliyiz. Kurumsal firmalar bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerini önemsemeli, hayata dezavantajlı başlayan çocuklarımıza benzeri projelerle el uzatılmalı’ diye görüşlerini açıkladı.
MEDENİYETİN TEMELİ: ÖĞRETMEN
Öğretmen çağdaşlığın temelini atar.
Toplum kurallarının, iyi insan ve iyi yurttaş olmanın yolu da okuldan, eğitimden geçer.
Karşılaştığımız renkli ve duygusal bir anı anlatmak istiyorum.
*
Kar, buz, çamur yollardan, tezek yığınları arasından geçerek kışlık giysilerin dağıtılacağı Sorguçkavak İlkokulu’na vardık.
Öğretmenin olduğu yerdeki aydınlığa şahit olduk.
Öğretmenin olduğu yerdeki sevgiye, saygıya tanık olduk…
PAPYONLU KARŞILAMA
Araçlardan indik okula yöneldik.
Okulun merdivenlerinde iki yavrumuz kolonya ve şeker ikramıyla hoş geldiniz diyerek karşıladı bizleri…
Şu nezaketi görür müsünüz!..
Gelin de duygulanmayın.
Gelin de o iki yavrunun gözlerinden öpmeyin. Yakışıklı bey Savaş’ın papyonu ile ve güzel arkadaşıyla dizi yıldızları gibiydiler.
*
Doğu halkının misafirperverliği, ev sahipliği farklıdır. Misafirleri baş tacıdır, yer bulup oturtamazlar, biliriz.
Ama bu bambaşka…
Bu incelik, böyle bir karşılama elbette öğretmenlerin ürünüdür.
*
Okullardan sonra ilçe milli eğitim müdürümüzle birlikte İlçeye yeni atanan Kaymakam Orhan Gazi Karakaş’ı ziyaret ettik. Okullarda karşılaştığımız güzel tespitleri paylaştık, mutlu oldular. İlçenin huzurlu, sakin bir yerleşim olduğunu, yoksul köylerinin bulunduğunu, Kardeşim Üşümesin projesiyle okullarımızın, öğrencilerimiz ve ailelerin desteklenmesini takdirle karşıladığını belirterek UEDAŞ’a teşekkür etti.
Bu arada ’yeni etkinlikler için de bekleriz’ diye bir mesaj bile verdi…
KAPATILAN KÖY OKULLARI YENİDEN AÇILMALI
Halkın, eğitimin hali ortada!..
İşte bu yüzden geleceği ıskalamamak için kapatılan köy okulları acilen açılmalıdır.
Köyde 5 öğrenci olsa da orada okul ve öğretmen olmalı.
Cumhuriyetin bayrağı dalgalanmalı…