İtfaiyeciler, trafik ve iş kazaları  

İtfaiyeciler dünyanın her yerinde görevlerini kahramanlık ölçüsünde yapar.
*
Bazı iş ve meslekler böyledir.
112 Acil sağlık hizmetleri, Afet ve Acil Durum - AFAD, elektrik ve doğalgaz gibi kritik müdahaleler gerektiren işlerde çalışmak için yürekli olmak gerekir.
Yürekli olmak yetmez eğitimli, ekipman açısından da donanımlı ve hazır olmalı...
*
İtfaiyecilere dünyanın her yerinde kahraman gözüyle bakılır.
İlk hafta enflasyon, doğalgaz ve elektrik zamı, TUİK verileri, işçi, memur ve emekli maaşlarındaki düzenlemeler, ateşli açıklamalar ve biraz da tartışmalı geçti. Sıkıntılı başladık yani…
Yaşanacaklar yaşanacaktır! Kaçış yok…
Biz ‘Aspava’ diyelim o halde.
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Yetmişli, seksenli yıllarda magazin dünyasında popüler hale gelen bu tanımın tabii ki bir hikayesi var.
Aspava’yı ilk kez gazeteci, polisiye yazarı ve romancı Ümit Deniz 1959 ‘da yazdığı bir eserinde kullanmış ve roman kahramanına içki sofrasında ‘şerefe’ yerine ‘aspava’ diye kadeh kaldırtmış.
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Yıl sonu yazıları, gelenek olduğu üzere yaşananların bir değerlendirmesi olarak hazırlanır.
Mutluluk dolu bir yıl yaşanmadı.
İtiraz var mı?
Artık iktidar da kabul ediyor. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, moral bozukluğu, gelecek kaygısı ve toplumsal huzursuzluk yok denilebilir mi?
EN UZUN GÜN
Bu yıl sıkıntılarla geçti.
Orman yangınları, seller, taşkınlar, heyelanlar, ölümler…
Hem ülkemizde hem dünyada yaşamı etkileyen sorunların başında küresel kuraklık, iklim değişikliği ve hava kirliliği geliyor. Bununla baş edebilmenin en tesirli yöntemlerinden birisi ağaçlandırma faaliyetleridir.
CUMHURİYET VE ORMAN
Orman teşkilatının geçmişi bin 800‘lü yıllara dayanır, deneyimi, birikimi ve kültürü oluşmuştur. Savaşlar, göçler, kıtlık, yokluk, ilgisizlik, bakımsızlık ve bilinçsiz kullanım ile iyice azalan ağaç varlığı sorununa karşı cumhuriyetimiz ağaçlandırma çalışmalarına ve ormanlara özel bir önem vermiştir. Örneğin, 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı köy kanunu ile muhtarlara, köyün, köy yollarının ve boş alanların ağaçlandırılması görevini yüklemiştir.
ORMAN KANUNU
1937 yılında da 3116 sayılı meşhur ‘Orman Kanunu’ yürürlüğe girmiş, 1956‘da da 6831 sayılı kanun kabul edilmiştir. Sert bir kanundur. Tapulu arazinde bile izinsiz ağaç kesemezdin, alırlardı ifadeni! Bir yanda ‘Ormancı’, diğer yanda ‘Jandarma’ titretirdi insanı…
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Katı bir anlayışla korunan ve geliştirilen ormanlarımız zaman içerisinde daha çok kazanma hırsı, hatalı ve yanlış uygulamalarla, bazen de ihtiyaçlar baskısı altında tükenmeye başladı. Doymak bilmeyen insanların baskısıyla kanun ve yönetmelikler yumuşatıldı. Buna tahribatlar da eklenince kayıplar büyük olmaya başladı.
Taraflı tarafsız, partili partisiz tüm yurttaşlarda yarın kaygısı var.
Toplumda dalga dalga yayılan mutsuzluk, huzursuzluk ve endişe, sorunun sadece ekonomik olmadığını gösteriyor.
Ev geçindirme sorumluluğu olan aile büyükleri yüksek enflasyona, hayat pahalılığına, alım gücünün aşırı azalmasına, işsizliğe ve düşük ücretlere isyan ediyor.
ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ
Paramızın alım gücü fena düştü.
Marketlerde görüyoruz; 1 litre süt 11-12, ayçiçek yağı 27-29, zeytinyağı 50-70, peynir 50-70, Et 80-120, mutfak tüpü 225 lira seviyelerinde. Ekmek, simit, yumurta, çay. Tek tek sayacak halim yok, biliyorsunuz işte!
Liramızın yabancı paralar karşısında yıldan yıla zayıflaması, son aylarda da değer kaybının hızlanması herkesi strese soktu.
İğneden ipliğe, elektrikten doğal gaza, odundan kömüre, mutfak tüpünden gazyağına, nebati yağdan akaryakıta, ilaçtan tedavi masraflarına, tohumdan gübreye, giyimden kuşama, undan ekmeğe, sanayi mallarına, ne varsa...
Hepsine, her şeye zam geldi.
Gelmeye de devam ediyor.
SUSAMLI TAVUK
O şiddetli lodosun ardından mevsim normallerindeki yağışlar başladı.
Kasım ayının son günleri, lodos yine fena esti.
Bursa, İstanbul, Kocaeli’de ve Marmara denizine kıyısı olan diğer illerde yüzünü gösterdi.
Hatta yurdun birçok kenti lodos’un etkisini yaşadı.
Ulaşım aksadı, okullar tatil edildi.
Bir yandan ısıttı, diğer yandan yıktı geçti…
Yükseköğretim kurumu ya da üniversitelerden;
En üst düzeyde eğitim vermelerini, araştırma yapmalarını, bilgi üretmelerini bekleriz.
Yüksek okul, lisans ve lisansüstü faaliyetlerin bilimsel olmasını, ‘Akademik etik’in de tüm akademisyenlerin rehberi olmasını isteriz.
*
Üniversiteler özgürlük içermeliler...
Bağımsızlık, demokrasi ve serbestlik olmazsa ‘özgür düşünce’ yeşeremez, hayat bulamaz ve öyle bir ortamda da bilim yapılamaz.
ÜNİVERSİTE SORUNU
Bu kargaşadan en çok batı kentleri etkileniyor.
Sanayi bölgeleri, turizm ve tatil yöreleri teker teker kalabalığa boyun eğdi.
Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’in sahil il ve ilçelerinin sosyal dokuları değişti.
Kentsel sıkıntıları büyüyor.
Suriye ve Irak sınırına yakın Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ile birkaç ilde durum daha da vahim.
ALTYAPI İHTİYACI
Nüfuslarından çok daha fazlasını barındıran şehirlerimizin hali ne olacak?
Suya sahip olmalı ve korumalı.
Sahip olmak için yerel, bölgesel ve coğrafi hatta küresel ölçekte ciddi ve sürdürülebilir stratejik politikalara ihtiyaç vardır.
Su kaynaklarına sahip olan kentler ve ülkeler kullanım ve paylaşım konusunda artık ciddi bir dönemece geldi.
Su, ulusal ve uluslararası çatışma veya barışma alanlarında başlıbaşına etkili oluyor.
Bazı semt ve mahaller hatalı imar uygulamaları ile nefes alamaz hale getirilmiş, yol, park, oyun alanı, spor sahası, okul, sağlık merkezi gibi ihtiyaçlar karşılanamaz olmuştu.
Çıkmaz, karanlık, ışık ve güneş girmeyen sokaklar,
Otoparkı olmayan yerleşimler,
Eskimiş, harabeye dönmüş binalar,
Plansız, ruhsatsız yapılar,
Kırsal göçler ve yoksulların konuşlandığı mahalleler,
Madde bağımlıları ve mekansızların işgal ettiği terkedilmiş yapılar,
Covid-19 genel olarak eskisi gibi kaygı vermiyor, varsa yoksa ekonomik durum, hayat pahalılığı ve geçim...
Ancak bu salgın hala durmadı, gerilemedi.
İdari yaklaşımlar tıbbi gerçekleri örtüyor...
ÖNLEMLERE DEVAM
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ‘nın açıklamalarına göre Bursa diğer kentlere göre daha iyi duruma gelmiş.
Soğuklar başladı, duygusal olacak zaman da kalmadı hani.
Yaprakların çoğu döküldü zaten...
Bu mevsim en güzel yaparak dökümü olarak tanımlanır.
*
Aslında... Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bu günü, 21 Ekim ‘i hiç sevmedim.
Yüreğimi yakar.
Burnumu sızlatır.
Başa gelen bütün aksiliklerin altında böyle bir yaklaşımlar var;
Yapıyormuş gibi yapmak.
Yapılıyormuş gibi göstermek...
*
İşleri usulünce, kural ve kaidesine göre yapıyor muyuz?
‘Evet, yapıyoruz’ diyebilen kaç sanayici, kaç İSG profesyoneli, kaç eğitimci, kaç yönetici çıkar ortaya acaba?
FABRİKADA PATLAMA
Bursa‘da ise durum tamamen kontrolden çıkmış durumda.
Her yer işgal altında.
ADIM ADIM İŞGAL
Denetim, kontrol, kural, yaptırım, ceza hak getire...
Tüm yaya yolları, kaldırımlar parsellenmiş.
Bunun adı işgal.
Sınıf mevcutlarının azaltılması, derslik, laboratuvar, spor salonu, kantin, tuvalet, bahçe ve etkinlikler için tıbbi gerçeklikler dikkate alınarak düzenlenmesi, maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi tedarikleri, temizlik görevlisi sayılarının artırılması, öğrenci servislerinin önlem kurallarına uymalarının sağlanmasıyla okullar açık kalmalı.
Akıl ve bilim ile okul sağlığı korunmalı.
*
Salgını, idari bakış değil ancak koruyucu sağlık yaklaşımları durdurabilir.
Sınıfların kalabalık oluşu büyük sorun.
Bir öğrenci Covid-19 hastası olsa karantina ve izolasyon kararı alınmıyor, öğrenime devam ediliyor. İki öğrenci hasta olursa sınıf kapatılıyor, öğrenciler evlerinde karantinaya alınıyor.
OKULDA COVID
Eğitim sancılı, eğitim sorunlu.
Derslik sayısı yetersiz, sınıflar çok kalabalık.
Okulların çoğunda spor salonu, laboratuvar ve bahçe yok.
Velilerden hala temizlik, dezenfektan, A4 kağıt gibi çeşitli ihtiyaçlar adı altında para alınıyor.
Güvenlik ve temizlik görevlileri için bile ‘pamuk eller cebe’ deniyor.
*
Eski takvim derken, Miladi’ye göre 13 gün geriden gelen, bu toprakların ‘Rumi’sinden bahsediyorum. Miladi takvimde ayın 14’ü olduğunda Rumi’de ayın 1 ‘i oluyor.
TAKVİMLERİN DİLİ
Rumi takvime Kocakarı takvimi diyen de çoktur.
Rüzgarları, soğukları, yağmurları, fırtınaları, gündönümleri, cemreleri, mart 9’ları, april 5’leri, kırkikindi yağmurları, hıdırellez’leri, zemheri soğukları, daha nicelerini biliriz.
“Korkma zemheri kışından, kork nisan’ın beşinden, öküzü ayırır eşinden.”
*
Meteorolojik gelişmeleri takvimlerden takip etmek, haberdar olmak merak işi olsa da denizciler, balıkçılar, havacılar, çiftçiler, turizmciler, gezginler ve kampçılar için rehber, hatta iyi bir erken uyarı sistemidir.
Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor. Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor.
YAŞAM KALİTESİ VE EĞİTİM
Bir toplumun yaşam kalitesi de tamamen eğitimle ilgilidir. Her işin başı sağlıktır ama onun için de iyi bir eğitim gerekiyor.
Değerli bir yaşam için kaliteli bir eğitim anlayışına ve sistemine ihtiyaç var. Eğitimi desteklemeyen, iyi bir yöntem geliştirmeyen, gerekli olan eğitici ve öğreticileri, ustaları yetiştirmeyen, yeterli sayıda bulunduramayan, derslik, laboratuvar, bahçe, spor ve müzik salonlarını hazır edemeyen, araç gereçleri ve okulları, fiziki yapıyı tamamlayamayan, akla, demokrasi ve hukuka dayalı bir akademik öğretimi inşa edemeyen bir ülke gelişme ve kalkınmasını asla sağlayamaz.
BİLİM YOLU
Öğretmenler ve eğitimciler çocuklar için ışık olacak. Akademisyenler o ışığı sonsuz bir aydınlığa dönüştürecek. Doktorlar, sağlık görevlileri nesilleri bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi hazırlayacak, mühendisler, mimarlar, teknik meslekler sağlıklı hayat için akıl ve bilimin aydınlığında inşa edecek, yaratıcı olacaklar. Bilimin yolundan yürüyecekler.
İtfaiyeciler, trafik ve iş kazaları
İtfaiyeciler dünyanın her yerinde görevlerini kahramanlık ölçüsünde yapar. Bazı iş ve meslekler böyledir.
112 Acil sağlık hizmetleri, Afet ve Acil Durum - AFAD, elektrik ve doğalgaz gibi kritik müdahaleler gerektiren işlerde çalışmak için yürekli olmak gerekir. Yürekli olmak yetmez eğitimli, ekipman açısından da donanımlı ve hazır olmalı...
*
İtfaiyecilere dünyanın her yerinde kahraman gözüyle bakılır. Görevi yaparken ateşin alevin içerisinde, yıkıntı ve enkazın altında kalabilir, toksik gazlardan zehirlenebilirler. Söndürürken yaralanabilir, can verebilirler. Gerçek hayatta bu tür acı ve dramatik olaylarla karşılaşılıyor. Sinema filmleri, TV dizilerinde de itfaiyeciler hayat kurtaran kutsal adamlar, kahramanlardır.
BÜYÜYÜNCE İTFAİYECİ OLACAĞIM
İtfaiyeci güçlü, ateşe meydan okuyan cesur adamlardır. Çatıda mahsur kalmış bir kedi, parmaklıklara sıkışmış bir köpek, imdat bekleyen her canlının yardımına koşan merhametli insanlar…
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Çocukların genelde polis, doktor, öğretmen, hemşire olma hayalleri vardır, bilirsiniz. Belki de bu satırları okuyan dostlarımızın da böyle hayalleri vardı...
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Benim iki oğlum da itfaiyeci olmak isterdi. Büyüyünce ne olacaksın oğlum? - İtfaiyeci olacağım baba! Şimdi bambaşka mesleklere yolculuk açtılar o da başka…
KAHRAMAN İTFAİYECİLER
Bursa’nın dağ ilçelerinde, Orhaneli – Harmancık kara yolunda meydana gelen hasarlı ve yaralanmalı trafik kazasına yönlendirilen itfaiye aracı olay yerine yaklaştığı bir anda şarampole yuvarlandı. Kazada 4 itfaiye personeli yaşamını yitirdi. Ne kadar üzücü, ne kadar dramatik bir hadise…
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Bursa Büyük Şehir Belediyesine ait olan itfaiye aracının içerisinde hayatlarını yitiren kahraman itfaiyecilerimiz İsmail Kaya (itfaiye çavuşu), Sinan Amil (itfaiye eri), Aydın Doğru (itfaiye destek personeli) ve Yunus Akşit (sürücü, itfaiye destek personeli) ‘e Tanrı’dan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Merhum Yunus Akşit aynı zamanda Karaoğlanlar Köyü Yardımlaşma ve Kültür Dernek Başkanı olarak bölge için de çalışmalar yapmaktaydı.
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Kazanın olduğu bölgeyi biliyorum, fotoğrafları da gördüm. Burada bu kaza nasıl olmuş diye sormadan edemedim… Kaza yapılacak bir yol görünümü yok orada… Yağmur yolu kayganlaştırmış?.. Olacak iş mi bu! Bu devirde, bu çağda hem de…
CUMHURİYET SAVCILIĞI İNCELİYOR
Tabii ki trafik kazası raporları tutulmuş, Cumhuriyet Savcılığı İş Kazası yönüyle de gerekli incelemeyi yapıyordur. Ama kaza hakkında şunları sormalıyız; Yol tekniğe uygun mu yapılmış? Asfalt standartlara uygun mu? 45-50 km hızla gidebilen bir itfaiye aracı nasıl devrilir? İtfaiye aracının fren sistemlerinde arıza mı vardı? Araç yaşlı ve yorgun muydu? Periyodik bakımları yapılmış mıydı? Lastikleri kış şartlarına uygun, kullanılabilir durumda mıydı? Sürücü, aracı dikkatsiz ve kontrolsüz bir şekilde mi kullandı? Kazaya neden olan olumsuzluk ve olumsuzluklar nelerdi?
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Bu kazanın analizini objektif bir şekilde yapmazsak veya yapamazsak yeni kazalara ve başka canların yitmesine neden olamayız. Kazaların oluşumunu sadece hava şartlarına bağlarsak işin içinden çıkamayız. O zaman da yağmurlu havalarda araç kullanmamalıyız!
DAĞ-DER’DEN AÇIKLAMA
Bu can kayıplarına Bursalı çok üzüldü. Olayla ilgili büyük üzüntü duyduğunu ifade eden DAĞ-DER Genel Başkanı Yaşar Türk, ‘Dağ ilçelerinin yollarının özellikle kış aylarında sorunları oluyor. Yıllardır giderilemeyen bu sonunlar sebebiyle kazalar ve ölümler meydana geliyor. Üzülüyoruz. Tünelin bir an önce bitmesini bekliyoruz. Standartlara uygun asfalt yapılmasını, yolların genişletilmesini, heyelanların önlenmesini, trafik levhalarının ve yol çizgilerinin yenilenmesini, şantiyeler sebebiyle yollara dökülen kum, toprak gibi atıkların temizlenmesini, çukurların zamanında onarılmasını ve kazaların önlenmesini bekliyoruz. Büyükşehir belediyemiz ile Kara yollarının çalışmalarına teşekkür ediyoruz; ama yollarımızın da artık günün ihtiyaçlarına göre kusursuz olmasını istiyoruz. Fedakar itfaiyeci hemşerilerime Allahtan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Dağ ilçelerimizde bir daha böyle kazalar olmasın, acılar yaşanmasın diye dua ediyoruz’ dedi.
TRAFİK İSTATİSTİKLERİ
İstatistikler biraz karışık ama her yıl 6 binden fazla civarında insanı trafik kazalarında kaybediyoruz.
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TUİK resmi verilerine göre; “Türkiye’de 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 197 kişi kaza yerinde, 2 bin 669 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.” 30 günde 4 bin 866 sayı bu. Hastanede tedavideyken, yaşamını yitirenler hariç!...
İŞ KAZASI TRAFİK KAZASI
Trafik kazaları iş kazası mıdır? Evet… Çalışanın mesai saatleri veya iş ve göreviyle ilgili süreçlerde meydana gelen trafik kazaları iş kazası sayılır. Yasalarımızda oldukça açıktır.
İŞ KAZASI TABLOSU FENA
İş kazaları ve sonuçları açısından iyileşme olmasına rağmen dünyada iyi bir yerde değiliz. 2021 yılının verileri henüz bütün olarak yayınlanmadı. Ancak devletin kaza istatistiklerine bakıldığında insan ürküyor. 2019 yılında 422 bin 463, 2020 yılında da 384 bin 262 iş kazası meydana gelmiş. Savaş gibi…
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Sektörler açısından 2020 ‘de en çok ölüm; İnşaatta 347, Kara taşımacılığında 209, Madencilikte 66 işçimizi kaybetmişiz. 2020 yılında Bursa’da 20 bin 369 iş kazası olmuş, 49 işçi yaşamını yitirmiş. Bursa iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine gereken önlemi daha çok vermeli.
İSİG MECLİSİ
Resmi istatistikler dışında sivil, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi - İSİG de İSG alanında düzenli raporlar yayınlıyor. ‘Önlenebilir olduğu için’ tepki olarak iş kazası ölümlerini ‘İş Cinayetleri’ olarak nitelendiren İSİG, yayınladığı ‘2020 Yılı İş Cinayetleri Raporu’nda en az 2 bin 427 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Durup düşünmeliyiz! * Ülke olarak kayıtdışılık ve istatistiklere güvensizlikle ilgili bir sorunumuz olduğu görülüyor.