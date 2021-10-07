İşgal edilen kaldırımlar ve kırık camlar!

Sınıf mevcutlarının azaltılması, derslik, laboratuvar, spor salonu, kantin, tuvalet, bahçe ve etkinlikler için tıbbi gerçeklikler dikkate alınarak düzenlenmesi, maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi tedarikleri, temizlik görevlisi sayılarının artırılması, öğrenci servislerinin önlem kurallarına uymalarının sağlanmasıyla okullar açık kalmalı.
Akıl ve bilim ile okul sağlığı korunmalı.
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Salgını, idari bakış değil ancak koruyucu sağlık yaklaşımları durdurabilir.
Sınıfların kalabalık oluşu büyük sorun.
Bir öğrenci Covid-19 hastası olsa karantina ve izolasyon kararı alınmıyor, öğrenime devam ediliyor. İki öğrenci hasta olursa sınıf kapatılıyor, öğrenciler evlerinde karantinaya alınıyor.
OKULDA COVID
Eğitim sancılı, eğitim sorunlu.
Derslik sayısı yetersiz, sınıflar çok kalabalık.
Okulların çoğunda spor salonu, laboratuvar ve bahçe yok.
Velilerden hala temizlik, dezenfektan, A4 kağıt gibi çeşitli ihtiyaçlar adı altında para alınıyor.
Güvenlik ve temizlik görevlileri için bile ‘pamuk eller cebe’ deniyor.
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Eski takvim derken, Miladi’ye göre 13 gün geriden gelen, bu toprakların ‘Rumi’sinden bahsediyorum. Miladi takvimde ayın 14’ü olduğunda Rumi’de ayın 1 ‘i oluyor.
TAKVİMLERİN DİLİ
Rumi takvime Kocakarı takvimi diyen de çoktur.
Rüzgarları, soğukları, yağmurları, fırtınaları, gündönümleri, cemreleri, mart 9’ları, april 5’leri, kırkikindi yağmurları, hıdırellez’leri, zemheri soğukları, daha nicelerini biliriz.
“Korkma zemheri kışından, kork nisan’ın beşinden, öküzü ayırır eşinden.”
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Meteorolojik gelişmeleri takvimlerden takip etmek, haberdar olmak merak işi olsa da denizciler, balıkçılar, havacılar, çiftçiler, turizmciler, gezginler ve kampçılar için rehber, hatta iyi bir erken uyarı sistemidir.
Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor. Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor.
YAŞAM KALİTESİ VE EĞİTİM
Bir toplumun yaşam kalitesi de tamamen eğitimle ilgilidir. Her işin başı sağlıktır ama onun için de iyi bir eğitim gerekiyor.
Değerli bir yaşam için kaliteli bir eğitim anlayışına ve sistemine ihtiyaç var. Eğitimi desteklemeyen, iyi bir yöntem geliştirmeyen, gerekli olan eğitici ve öğreticileri, ustaları yetiştirmeyen, yeterli sayıda bulunduramayan, derslik, laboratuvar, bahçe, spor ve müzik salonlarını hazır edemeyen, araç gereçleri ve okulları, fiziki yapıyı tamamlayamayan, akla, demokrasi ve hukuka dayalı bir akademik öğretimi inşa edemeyen bir ülke gelişme ve kalkınmasını asla sağlayamaz.
BİLİM YOLU
Öğretmenler ve eğitimciler çocuklar için ışık olacak. Akademisyenler o ışığı sonsuz bir aydınlığa dönüştürecek. Doktorlar, sağlık görevlileri nesilleri bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi hazırlayacak, mühendisler, mimarlar, teknik meslekler sağlıklı hayat için akıl ve bilimin aydınlığında inşa edecek, yaratıcı olacaklar. Bilimin yolundan yürüyecekler.
Dile kolay, 500 yıldır varlığını sürdürüyor. Yapının en dikkat çekici yanı çatısı. Kocaman çatı yüzyıllık ağaçlardan, karışık ve ilginç ustalıkla yapılmış.
*
Bu çatının altında eski yıllarda çarşı kurulurmuş. Bildiğiniz AVM gibi… Giyimden tarım araçlarına, incik boncuktan yeme içmeye kadar, onlarca esnaf tezgah açarmış.
Civar köylerin ve bölge insanlarının bir nevi buluşma noktasıymış.
TARİH KOKULU PAZAR
Zaman değişmiş. Değişince de burada her hafta kurulan hayvan pazarında sadece kavurma ve güveçler yapılmaya başlanmış.
Eleştiriyoruz, çarpık çurpuk diyoruz ama Bursa hala çekici bir kent.
Tarihi ve doğal yapısıyla, tarım ve endüstrisiyle, konumuyla sadece ülkemizin değil, Balkanların da önemli bir kentidir.
Yüzü batıya dönük kent son zamanlarda aldığı anormal Suriyeli Arap göçüyle de dikkat çekiyor. Adeta kentin tam merkezinde, Çarşamba’da ‘getto’larını kurdular. Çarşamba tam bir Arap şehri olmuş…
BÜYÜYEN KENT BURSA
Birkaç yıl sonra nüfusu 4 milyon olacak bir zamanların ‘yeşil Bursa’sı kendisini yenilemeye, geleceğini kurmaya, insanlarını mutlu etmeye, huzur yerleşimi olmaya odaklanmalı.
*
Yeşil Bursa’dan Beton Bursa’ya evrilmenin ayıbını yaşarken panoramik bir yaklaşım ile Bursa’nın en büyük üç merkezi ilçesinden ikisi Yıldırım ile Nilüfer Belediyeleri sanki bu kentin belediyeleri değil görüntüsü veriyorlar.
Sormuyoruz efendim, siz bakmayın o soru işaretlerine, bunlar soru değil...
Bunlar insanlığın tüm zamanlarda, dil, din, inanç, ırk, milliyet, cinsiyet farkı olmaksızın her ülkede imdat, yardım ve beni kurtarın feryatlarıdır.
Çaresizliğimizdir.
Yardım edin çağrımızdır.
Help, Help, Help’imizdir.
YARDIM ÇAĞRILARI
Depremden bahsedeceğiz ama önce orman yangınlarından iki satır edelim.
Bunun için AFAD var.
Yeni planlamalar, çalışmalar, hazırlıklar yapıldı, TAMP dönemi başladı.
TAMP; Türkiye Afet Müdahale Planı…
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AFAD, TAMP Projesinde de İçişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Maliye Bakanlıkları ve Türk Kızılayı birlikte çalışıyor.
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28 hizmet grubu oluşturan AFAD, kurumun web sitesinde diyor ki; “Afet ve acil durumlara çok daha hazırız. Daha kısa zamanda, daha geniş alanda, daha çok hayat kurtarılacak. Kaynakların etkin kullanımı ile müdahale çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Ekonomik ve sosyal kayıplar en aza indirilecek. Kesintiye uğrayan yaşam faaliyetleri en kısa sürede normale dönecek.”
BURSA AFETLERE HAZIR MI?
Bugün insanlar önce ki yüzyıllarda olduğu gibi ortalama 40’ında, 50’sinde yaşamlarını yitirmiyorlarsa bunu sağlayan en önemli etken o aydınlık yoldur.
Özellikle tıp ve sağlık alanı… Aşılar, ilaçlar, serumlar. Sağlık destek elemanları. Teşhis, tedavi ve laboratuvar, girişim teknikleri. Bulaşıcı hastalıkların azalması. Biyonik ve robotik cihazlar, donanımlar. Her alanda kendini gösteren ileri teknolojiler…
BİLİM DÜNYASININ BAŞARISI
Efendim, Covid-19 bulaşıcı hastalık değil mi?
Evet, bulaşıcı ve öldürücü…
Ancak dünya bilimin ve tekniğin o ışıklı yolunda ilerlemeseydi, geçen yüzyılda İspanyol gribinde olduğu gibi 50-100 milyon değil, 500 milyon ile 1 milyar insanın ölümüne sahne olurdu. Bu pandemide, bir buçuk yılda 4-5 milyon insan kaybı ile bugüne gelmek başarıdır. Ve bu başarı tek kelimeyle bilim dünyasına aittir.
*
Çoğunlukla ağaçların kesilmesi, ormanların yok edilmesi, doğal yapının değiştirilmesine karşı bölge halkının tepkisi ve direnişini içeriyordu. İnsanlar müteahhitlere karşı doğa ve çevreyi savunuyor, yaşam alanlarının tahribatına itiraz ediyorlardı.
Derelerin taşması, evlerin ve köprülerin yıkılması, iş yerlerini su basması.
Yani sel, taşkın, heyelan ve ölümler.
Haberlerinin en üzücü yanı elbette can kayıpları.
Yurttaşlarımız ‘tabi afetler’ ile ölüyorlar…
*
Bayramı, ardından gelen haftayla birleştirip doğu Karadeniz’de gezi yapmayı planlıyordum. Evdeki hesap çarşıya uymadı, yeğenimin düğünü bayram öncesine denk geldi.
Erkenden Trabzon’a geldim.
MERKEZ EL DEĞİŞTİRMİŞ
Çocukluğumuzun geçtiği Trabzon’un da birçok tarihi kent gibi hem olumlu, hem olumsuz yönde değiştiği belli oluyor.
Kentler de insanlar gibi değişim yaşarlar.
Zaten anne ve babalar kendilerini ihmal edip, iyi yetişmeleri için hayatlarını çocuklarına adamazlar mı, kurban etmezler mi…
- Altısı kız, biri erkek yedi çocuk yetiştirdiğinizi, hepsinin lisans düzeyinde öğrenim gördüklerini, akademik meslekler edindiklerini biliyorum. Bunu nasıl başardınız?
- Şebinkarahisar’da dünyaya geldim. Osmanlı Türk devleti, yararlılıkları sebebiyle atalarımızı Alemdar olarak buraya, Sipahi köyüne yerleştirdi. Yörük’üz. Dokuz yaşına geldiğimde babam vefat etti. Üç kız kardeşim, ben ve annem, beş kişi olarak çileli bir yaşamımız oldu. Annem hizmetçilikle ailemizi geçindirmeye başladı. Çalışkan öğrenciydim. Tek kurtuluşum okumaktı. 1968’de İstanbul’da Yapı Sanat Enstitüsü ‘Yapıcılık Bölümü’ne kayıt oldum. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi (İDMMA) İnşaat Fakültesi’ne geçtim. Yetim ve yoksuldum, hizmetçi annenin çocuğu olarak okuduğumun şuurundaydım. Gece okuyup, gündüz inşaatlarda çalışarak okuluma ve aileme katkı veriyordum. İstanbul Sanayi Odası’nda ‘yevmiyeli memur’ olarak da çalıştım. İş kurdum ama tutmadı, sonra minibüs aldım, servis çektim.
- Okumak için ciddi mücadeleler vermişsiniz. O yıllarda, özellikle İstanbul’da öğrenci olayları da başlamıştı. Etkilenmediniz mi?
- Türkçü faaliyetlerin içerisinde oldum. Bir yandan çalışma, diğer yandan fikir hareketleri derken zaman zaman öğrenime ara verdim, okulu on yılda bitirebildim.
Sırplar ‘Büyük Sırbistan’ hayaliyle Boşnakları bölgede yok etmeye başladı. Onlarca köyün tüm halkını öldürdüler. Boşnaklar Hırvatlarla da savaş yaptı. Ama Sırpların hedefi sadece yok etmekti... 1995’e gelindiğinde Srebrenitsa’da silahsız sivilleri koyun gibi boğazladılar.
*
Bosna Savaşı’nda Srebranitsa ile birlikte Birleşmiş Milletler, altı yerleşimi ‘güvenli bölge’ olarak ilan etmişti. Uluslararası güvenceyle koruma altına alınan Srebranitsa kenti, korumadan sorumlu Hollanda askerlerinin 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırp milis, asker ve keskin nişancıların baskısıyla geri çekilmiş, masum halkı savunmasız bırakmıştı.
Eli silah tutabilecek tüm erkekleri gruplar halinde işkence ile öldürüp değişik bölgelerde oluşturulan toplu mezarlara gömdüler.
Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar güvenli bölgelere doğru kaçmaya başladılar.
Ağır silahlarla saldıran Sırp milisler bir yandan, keskin nişancılar diğer yandan ölüm kusuyordu. Bu kaçışa ‘ölüm yolculuğu’ adı verildi.
BM koruma gücünün silahları topladığı Srebrenitsa kenti de güvenli bölgelerden birisiydi. 1995 yılının temmuz ayında burada büyük bir katliam yaşandı.
Sırplar şehrin kendilerine teslim edilmesini istediler. Baskıya karşı direnmeyen Hollandalı BM koruma güçleri çekildiler. Sivil halk ortada kaldı.
‘Çetnikler’, gözü dönmüş Sırp çeteleri 14 - 70 yaş arasındaki Müslüman Boşnak erkekleri toplayıp götürdüler. Çukurlara bazen diri diri, bazen de parçalayıp attılar. Sayısız ‘gizli toplu mezar’ oluşturdular.
SREBRENİTSA KATLİAMI
Tarihe ‘Srebrenitsa katliamı’ olarak geçen bu insanlık dramında 20 bin civarında insan katledildi. Geride kalan siviller çoluk çocuk, kadın ihtiyar canlarını kurtarmak için yollara düştüler, güvenli bölge olan Tuzla’ya ulaşmak için gece yürüdüler, gündüz saklandılar…
Hala her yıl ceset parçaları bulunuyor ve DNA analizleriyle isimlendirmeler yapılıyor.
*
Dün Bursa’nın meşhur Cumhuriyet caddesinde yürürken sokak başında el arabasında görünce çocuklar gibi sevindim.
Aklıma kolumun altına bir bağ nohut sıkıştırıp, koparıp koparıp yediğim Konya günlerim geldi.
*
Satıcıyla selamlaştık.
Bir iki laf edebilir miyiz ağam?
Tabii dedi, çay söyledi.
GURURLU ‘SEYYAR’ BABALAR
Zübeyde Hanım Doğumevi’nin bu kentte özel bir yeri vardır, yüz binlerce Bursalı burada dünyaya gözlerini açtı.
İLKLERİN HASTANESİ
Bursalıların Zübeyde Hanım Doğumevi’yle duygusal bağları vardır.
1981 yılında açılan Bursa’nın ilk branş hastanesiydi.
Birçok ilk bu hastanede gerçekleşmişti.
20 yıl önce ülkemizin ilk ‘bebek dostu’ hastanelerinden olmuş, genetik laboratuvarını da yine o yıllarda kurulmuştu.
Türkiye güzel bir yer!..
*
Pandemiyle başlayan süreçte yaşanan olağandışı hadiselerle yıpranan insanlarımız işsizlik, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, Türk lirasının döviz karşısında erimesi, ücret azlığı, enflasyon, atama bekleyen öğretmenler, emeklilikte yaşa yakılanlar, 3600 ek gösterge beklentisi, iflaslar, icralar, intiharlar gibi sorunlarla karşılaşıyor. Listeyi uzatmayalım…
Ekonomik, sosyal ve siyasi yönden bir daralma yaşanıyor. Ruhsal açıdan da iyi olunmadığı aşikar, geniş halk kesimlerinin iyice daraldığı görülüyor.
*
*
Tabakalar şeklinde deniz yüzeyini kaplayan müsilaj ortamın biyolojik yaşamını ve çeşitliliğini etkilemekle kalmıyor deniz ürünlerinin sağlığı üzerine de tartışmaları beraberinde getiriyor.
MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nihayet Marmara bölgesi kentlerini, valilikler ve belediyelerini bir araya getirerek sorunu gidermeye karar verdi.
Etkin işbirliği sağlanmalı, uzun süreli politikalar sürdürmeli, denetlenmeli.
Küresel etkilerin dışında denizi kirleterek bu hale getiren kanalizasyon, evsel, endüstriyel ve zirai atıklar sorununu bütüncül bir yaklaşımla, arıtmalarla çözmeyi başarmalı, bölgenin imar düzenlemeleri, nüfus artışları, yerleşim oluşumları da hep birlikte ele alınmalı.
Marmara Denizi Eylem Planıyla denizi, balığı, eko ekosistemi öldüren ve sağlığı etkileyen bu kötü gidişe dur denilecek.
EKOSİSTEM ÖLÜRSE BALIKÇILIK DA ÖLÜR
Deniz salyası nedir ki?
*
Efendim, Marmara Denizi’nin özellikle kıyı bölgelerine suyun üzerini halı gibi kaplayan sümüğe benzeyen, jel kıvamında peydahlanan organik bir katmanı konuşuyoruz.
*
Deniz ve göllerdeki ortam şartlarına tepki olarak, mikroskobik bitkimsi canlıların, fitoplankton denilen mikro alglerin aşırı çoğalmasıyla ürettikleri salgıya bilim insanları müsilaj diyorlar.
Deniz salyası ya da müsilaj...
İşgal edilen kaldırımlar ve kırık camlar!
Aman bana ne! Bana zararı yok ki! Romanya’nın ufak bir şehrinde, İnegöl kadar bir kentinde bile kaldırıma birkaç masa, sandalye atan esnaf bile belediyeye her ay 250-300 Euro ödeme yapıyor.
Bursa‘da ise durum tamamen kontrolden çıkmış durumda.
Her yer işgal altında.
ADIM ADIM İŞGAL
Denetim, kontrol, kural, yaptırım, ceza hak getire...
Tüm yaya yolları, kaldırımlar parsellenmiş.
Bunun adı işgal.
Öyle böyle değil...
Osmangazi metro istasyonu civarında adamlar dükkanların tezgahları tramvay raylarına kadar yaklaşmış.
Ufacık yeşil alanlar çay bahçesine döndürülmüş. Hem de valilik binasının tam karşısında...
Geçtiğimiz gün gördüm yuh dedim.
*
Bunca sorun arasında bunlar da bir şey mi diyebilirsiniz, haklısınız!
Bursalı görüyor, biliyor...
Her cadde, bulvar, sokakta işgal var.
Bina önlerindeki kamuya terk edilen çekme alanları tüm kentte zapt edilmiş, çevrilmiş, kapatılmış, ticarethaneye dönüştürülmüş.
Yasal olmadığı kesin.
Sahi belediyeler bunlardan ne kadar ‘işgaliye’ alıyor acaba?
KALDIRIM VE YOLDU ŞİMDİ DÜKKAN
Bundan daha ilgincini de gördüm.
Kentin kalabalık, capcanlı bir yerinde dükkanının önünde, iki metre genişliğindeki kaldırımı önce parkeyle kapladı. Bir süre durdu, bekledi, havayı kokladı.
Şikayetlerle de ilgilenen olmadı.
Birkaç ay içerisinde belediyelerden gelen giden olmayınca atağa geçti.
Bu defa asfalta taştı bir, bir buçuk metre de oradan aldı.
Durdu bekledi.
Yine, ‘hey hemşehrim ne yapıyorsun burada’ diyen çıkmadı!..
‘Girişimci’ önce kaldırımı yayalara kapattı, sonra da caddeden de payını aldı... Kamusal alanı yiyerek, dükkanını iki misli büyüttü...
Durmuyor, işgal edip, kapattığı yerin önüne de masaları attı.
Daha bi’ uzandı caddeye doğru anlayacağınız.
Bu çok ilginç geldi...
İŞİN BAŞI EĞİTİM
Diyeceksiniz ki belediye ne yapsın, bu iş eğitim işi...
‘Halkın eğitimi eksik olursa bunlar kaçınılmaz bir şekilde karşımıza çıkar’ diyebilirsiniz.
*
Yukarıda anlattığım yerin yakınında, aynı cadde üzerinde özel okul var.
Okulun önünde daha önce 2 metre genişliğinde, 20-25 metre uzunluğundaki kaldırım vardı.
Güzide eğitim kurumumuz o kaldırımı yedi yuttu!..
*
Kaldırımın üzerine hemen demir profillerden bir platform kurdu, üzerini döşedi, önüne duvarı çekti. Kaldırım yok oldu!..
Eğitim kurumumuz da uyanık!
Ama tam yiyemedi, kırıntılar etrafta kaldı... Ne kadar kapatsa da kaldırım taşları hala görünüyor.
Bordürler dile gelmiş haykırıyorlar, okul yaya yolunu yuttu diye...
Eğitim kurumu da bunu yaparsa!..
Neyse
OTO EKSPERİ DURUR MU
Bunları gören oto ekspertiz işletmesi durur mu, o da kaldırımdan kendi payına düşen kısma rampasını, koltuklarını, masasını kurup yayılıverir...
*
Kaldırımları ticari alanla çeviren ‘Uyanık girişimciler’ haklılar galiba...
Belediye denilen mekanizma çalışmazsa, olanı biteni görmezse olacağı budur.
Ha bu sadece Bursa’nın sorunu mu, sanmam birçok şehirde bu durum yaşanıyor.
Ama ayıp oluyor yahu.
Hem yayalara karşı, hem medeniyete karşı...
Kente karşı işlenen suçtur bunlar.
KIRIK CAMLAR
İşgalleri, düzensizlikleri, yağmaları nasıl anlatabiliriz?
Sorumlulukları, suistimalleri, işin psikolojisini, vs..
*
Amerika ‘da yapılmış bir deneyi paylaşayım en iyisi.
‘Broken Windows Theory’, dilimize ‘Kırık Camlar Teorisi’ veya ‘Kırık Pencereler Teorisi’ olarak çevrilmiş.
Philip Zimbardo isimli Amerikalı suç psikoloğu 1969 yılında şehirlerde kamuya, halkın kullanımına açık ortamlarda yaşanan bozukluklar, düzensizlikler, suçlular, vandal ve anti-sosyal davranışlar takip etmiş. Belirtiler izlemiş ve bir teori oluşturmuş.
*
Philip Zimbardo, plakaları olmayan iki otomobili Bronx ve Kaliforniya’da iki mahalleye bırakarak izlemeye çekilmiş. Bronx‘taki otomobil birkaç dakika içinde ‘barbarlar’ tarafından saldırıya uğramış. Baba, anne ve genç oğuldan oluşan aile, otomobilin radyatör ve aküsünü çalmış. Sonra pencereleri parçalanıp, döşemeleri yırtılmış. Otomobil çocuk oyun alanı haline gelmiş.
*
Diğer otomobil ne durumdaydı acaba?
Bir hafta geçmiş, sahipsiz ve terk edilmiş o otomobile kimse dokunmamıştı. DÜZEN BOZAN BARBARLAR
Film bundan sonra başlıyor...
Psikolog Zimbardo, balyoz ile sağlam otomobilin yanına gidip kaportasına vurup, çökertmiş. Çökertme işine başkaları da katılmış.
Detaylar oldukça dikkat çekiciydi;
İki otomobile de zarar veren ‘barbarların’ çoğunun düzgün ve saygın görünümlü beyazlar olduğu görülmüş.
*
Bu teoriden yola çıkan James Q. Wilson ve George L. Kelling isimli sosyal bilimciler de 1982‘de yayınladıkları makalede;
“Birkaç kırık penceresi olan bir bina düşünün. Camlar tamir edilmemişse vandallar birkaç cam daha kırmaya meyillidir. Sonunda bina boş ise tüm camları kırılabilir, gecekonduysa belki de yangın dahi çıkarabilirler. Ya da bir kaldırım düşünün. Burada bazı çöpler birikir. Yakın zamanda bu çöpler daha fazla birikir. Sonunda buradaki restoranlar, hatta paket servis yapan insanlar bile çöpleri araba ile poşetler halinde getirerek buraya atarlar” tespitine yer vermişler.
*
Bu örneklerden günümüze gelirsek denetim yapmayan ve yaptırım uygulamayan belediyeler kaldırımların ‘işgal’ ve ‘talan’ edilmesinin önünü asla alamazlar.
Bu talancı barbarlar(!) da eğitimli, şık giyimli, güzel konuşan, toplumda yeri olan, siyaset yapan, eğitimli ve saygın kimseler olabilirler...
*
Kentlerde yürüyen sistem ve düzen korunmalı.
Küçük ve önemsiz gibi gözükse de bozulan işler hemen düzeltilmeli, arızalar giderilmeli, sistem bozucu değişimlere izin verilmemeli.
Belediye ve kamu görevlileri keşke kırık camlar teorisini bilseler ve buna uygun çalışsalar.
Keşke...