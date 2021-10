İşgal edilen kaldırımlar ve kırık camlar!

Hafızalarımız ve hatıralarımız bırakmaz bizi;- Kimse yok mu?- Sesimi duyan var mı?- Nerede bu devlet?

Sormuyoruz efendim, siz bakmayın o soru işaretlerine, bunlar soru değil...

Bunlar insanlığın tüm zamanlarda, dil, din, inanç, ırk, milliyet, cinsiyet farkı olmaksızın her ülkede imdat, yardım ve beni kurtarın feryatlarıdır.

Çaresizliğimizdir.

Yardım edin çağrımızdır.

Help, Help, Help’imizdir.

YARDIM ÇAĞRILARI

Depremden bahsedeceğiz ama önce orman yangınlarından iki satır edelim.