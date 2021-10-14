İş sağlığı ve güvenliği iş kazalarını önler 

Bursa‘da ise durum tamamen kontrolden çıkmış durumda.
Her yer işgal altında.
ADIM ADIM İŞGAL
Denetim, kontrol, kural, yaptırım, ceza hak getire...
Tüm yaya yolları, kaldırımlar parsellenmiş.
Bunun adı işgal.
Sınıf mevcutlarının azaltılması, derslik, laboratuvar, spor salonu, kantin, tuvalet, bahçe ve etkinlikler için tıbbi gerçeklikler dikkate alınarak düzenlenmesi, maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi tedarikleri, temizlik görevlisi sayılarının artırılması, öğrenci servislerinin önlem kurallarına uymalarının sağlanmasıyla okullar açık kalmalı.
Akıl ve bilim ile okul sağlığı korunmalı.
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Salgını, idari bakış değil ancak koruyucu sağlık yaklaşımları durdurabilir.
Sınıfların kalabalık oluşu büyük sorun.
Bir öğrenci Covid-19 hastası olsa karantina ve izolasyon kararı alınmıyor, öğrenime devam ediliyor. İki öğrenci hasta olursa sınıf kapatılıyor, öğrenciler evlerinde karantinaya alınıyor.
OKULDA COVID
Eğitim sancılı, eğitim sorunlu.
Derslik sayısı yetersiz, sınıflar çok kalabalık.
Okulların çoğunda spor salonu, laboratuvar ve bahçe yok.
Velilerden hala temizlik, dezenfektan, A4 kağıt gibi çeşitli ihtiyaçlar adı altında para alınıyor.
Güvenlik ve temizlik görevlileri için bile ‘pamuk eller cebe’ deniyor.
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Eski takvim derken, Miladi’ye göre 13 gün geriden gelen, bu toprakların ‘Rumi’sinden bahsediyorum. Miladi takvimde ayın 14’ü olduğunda Rumi’de ayın 1 ‘i oluyor.
TAKVİMLERİN DİLİ
Rumi takvime Kocakarı takvimi diyen de çoktur.
Rüzgarları, soğukları, yağmurları, fırtınaları, gündönümleri, cemreleri, mart 9’ları, april 5’leri, kırkikindi yağmurları, hıdırellez’leri, zemheri soğukları, daha nicelerini biliriz.
“Korkma zemheri kışından, kork nisan’ın beşinden, öküzü ayırır eşinden.”
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Meteorolojik gelişmeleri takvimlerden takip etmek, haberdar olmak merak işi olsa da denizciler, balıkçılar, havacılar, çiftçiler, turizmciler, gezginler ve kampçılar için rehber, hatta iyi bir erken uyarı sistemidir.
Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor. Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor.
YAŞAM KALİTESİ VE EĞİTİM
Bir toplumun yaşam kalitesi de tamamen eğitimle ilgilidir. Her işin başı sağlıktır ama onun için de iyi bir eğitim gerekiyor.
Değerli bir yaşam için kaliteli bir eğitim anlayışına ve sistemine ihtiyaç var. Eğitimi desteklemeyen, iyi bir yöntem geliştirmeyen, gerekli olan eğitici ve öğreticileri, ustaları yetiştirmeyen, yeterli sayıda bulunduramayan, derslik, laboratuvar, bahçe, spor ve müzik salonlarını hazır edemeyen, araç gereçleri ve okulları, fiziki yapıyı tamamlayamayan, akla, demokrasi ve hukuka dayalı bir akademik öğretimi inşa edemeyen bir ülke gelişme ve kalkınmasını asla sağlayamaz.
BİLİM YOLU
Öğretmenler ve eğitimciler çocuklar için ışık olacak. Akademisyenler o ışığı sonsuz bir aydınlığa dönüştürecek. Doktorlar, sağlık görevlileri nesilleri bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi hazırlayacak, mühendisler, mimarlar, teknik meslekler sağlıklı hayat için akıl ve bilimin aydınlığında inşa edecek, yaratıcı olacaklar. Bilimin yolundan yürüyecekler.
Dile kolay, 500 yıldır varlığını sürdürüyor. Yapının en dikkat çekici yanı çatısı. Kocaman çatı yüzyıllık ağaçlardan, karışık ve ilginç ustalıkla yapılmış.
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Bu çatının altında eski yıllarda çarşı kurulurmuş. Bildiğiniz AVM gibi… Giyimden tarım araçlarına, incik boncuktan yeme içmeye kadar, onlarca esnaf tezgah açarmış.
Civar köylerin ve bölge insanlarının bir nevi buluşma noktasıymış.
TARİH KOKULU PAZAR
Zaman değişmiş. Değişince de burada her hafta kurulan hayvan pazarında sadece kavurma ve güveçler yapılmaya başlanmış.
Eleştiriyoruz, çarpık çurpuk diyoruz ama Bursa hala çekici bir kent.
Tarihi ve doğal yapısıyla, tarım ve endüstrisiyle, konumuyla sadece ülkemizin değil, Balkanların da önemli bir kentidir.
Yüzü batıya dönük kent son zamanlarda aldığı anormal Suriyeli Arap göçüyle de dikkat çekiyor. Adeta kentin tam merkezinde, Çarşamba’da ‘getto’larını kurdular. Çarşamba tam bir Arap şehri olmuş…
BÜYÜYEN KENT BURSA
Birkaç yıl sonra nüfusu 4 milyon olacak bir zamanların ‘yeşil Bursa’sı kendisini yenilemeye, geleceğini kurmaya, insanlarını mutlu etmeye, huzur yerleşimi olmaya odaklanmalı.
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Yeşil Bursa’dan Beton Bursa’ya evrilmenin ayıbını yaşarken panoramik bir yaklaşım ile Bursa’nın en büyük üç merkezi ilçesinden ikisi Yıldırım ile Nilüfer Belediyeleri sanki bu kentin belediyeleri değil görüntüsü veriyorlar.
Sormuyoruz efendim, siz bakmayın o soru işaretlerine, bunlar soru değil...
Bunlar insanlığın tüm zamanlarda, dil, din, inanç, ırk, milliyet, cinsiyet farkı olmaksızın her ülkede imdat, yardım ve beni kurtarın feryatlarıdır.
Çaresizliğimizdir.
Yardım edin çağrımızdır.
Help, Help, Help’imizdir.
YARDIM ÇAĞRILARI
Depremden bahsedeceğiz ama önce orman yangınlarından iki satır edelim.
Bunun için AFAD var.
Yeni planlamalar, çalışmalar, hazırlıklar yapıldı, TAMP dönemi başladı.
TAMP; Türkiye Afet Müdahale Planı…
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AFAD, TAMP Projesinde de İçişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Maliye Bakanlıkları ve Türk Kızılayı birlikte çalışıyor.
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28 hizmet grubu oluşturan AFAD, kurumun web sitesinde diyor ki; “Afet ve acil durumlara çok daha hazırız. Daha kısa zamanda, daha geniş alanda, daha çok hayat kurtarılacak. Kaynakların etkin kullanımı ile müdahale çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Ekonomik ve sosyal kayıplar en aza indirilecek. Kesintiye uğrayan yaşam faaliyetleri en kısa sürede normale dönecek.”
BURSA AFETLERE HAZIR MI?
Bugün insanlar önce ki yüzyıllarda olduğu gibi ortalama 40’ında, 50’sinde yaşamlarını yitirmiyorlarsa bunu sağlayan en önemli etken o aydınlık yoldur.
Özellikle tıp ve sağlık alanı… Aşılar, ilaçlar, serumlar. Sağlık destek elemanları. Teşhis, tedavi ve laboratuvar, girişim teknikleri. Bulaşıcı hastalıkların azalması. Biyonik ve robotik cihazlar, donanımlar. Her alanda kendini gösteren ileri teknolojiler…
BİLİM DÜNYASININ BAŞARISI
Efendim, Covid-19 bulaşıcı hastalık değil mi?
Evet, bulaşıcı ve öldürücü…
Ancak dünya bilimin ve tekniğin o ışıklı yolunda ilerlemeseydi, geçen yüzyılda İspanyol gribinde olduğu gibi 50-100 milyon değil, 500 milyon ile 1 milyar insanın ölümüne sahne olurdu. Bu pandemide, bir buçuk yılda 4-5 milyon insan kaybı ile bugüne gelmek başarıdır. Ve bu başarı tek kelimeyle bilim dünyasına aittir.
*
Çoğunlukla ağaçların kesilmesi, ormanların yok edilmesi, doğal yapının değiştirilmesine karşı bölge halkının tepkisi ve direnişini içeriyordu. İnsanlar müteahhitlere karşı doğa ve çevreyi savunuyor, yaşam alanlarının tahribatına itiraz ediyorlardı.
Derelerin taşması, evlerin ve köprülerin yıkılması, iş yerlerini su basması.
Yani sel, taşkın, heyelan ve ölümler.
Haberlerinin en üzücü yanı elbette can kayıpları.
Yurttaşlarımız ‘tabi afetler’ ile ölüyorlar…
*
Bayramı, ardından gelen haftayla birleştirip doğu Karadeniz’de gezi yapmayı planlıyordum. Evdeki hesap çarşıya uymadı, yeğenimin düğünü bayram öncesine denk geldi.
Erkenden Trabzon’a geldim.
MERKEZ EL DEĞİŞTİRMİŞ
Çocukluğumuzun geçtiği Trabzon’un da birçok tarihi kent gibi hem olumlu, hem olumsuz yönde değiştiği belli oluyor.
Kentler de insanlar gibi değişim yaşarlar.
Zaten anne ve babalar kendilerini ihmal edip, iyi yetişmeleri için hayatlarını çocuklarına adamazlar mı, kurban etmezler mi…
- Altısı kız, biri erkek yedi çocuk yetiştirdiğinizi, hepsinin lisans düzeyinde öğrenim gördüklerini, akademik meslekler edindiklerini biliyorum. Bunu nasıl başardınız?
- Şebinkarahisar’da dünyaya geldim. Osmanlı Türk devleti, yararlılıkları sebebiyle atalarımızı Alemdar olarak buraya, Sipahi köyüne yerleştirdi. Yörük’üz. Dokuz yaşına geldiğimde babam vefat etti. Üç kız kardeşim, ben ve annem, beş kişi olarak çileli bir yaşamımız oldu. Annem hizmetçilikle ailemizi geçindirmeye başladı. Çalışkan öğrenciydim. Tek kurtuluşum okumaktı. 1968’de İstanbul’da Yapı Sanat Enstitüsü ‘Yapıcılık Bölümü’ne kayıt oldum. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi (İDMMA) İnşaat Fakültesi’ne geçtim. Yetim ve yoksuldum, hizmetçi annenin çocuğu olarak okuduğumun şuurundaydım. Gece okuyup, gündüz inşaatlarda çalışarak okuluma ve aileme katkı veriyordum. İstanbul Sanayi Odası’nda ‘yevmiyeli memur’ olarak da çalıştım. İş kurdum ama tutmadı, sonra minibüs aldım, servis çektim.
- Okumak için ciddi mücadeleler vermişsiniz. O yıllarda, özellikle İstanbul’da öğrenci olayları da başlamıştı. Etkilenmediniz mi?
- Türkçü faaliyetlerin içerisinde oldum. Bir yandan çalışma, diğer yandan fikir hareketleri derken zaman zaman öğrenime ara verdim, okulu on yılda bitirebildim.
Sırplar ‘Büyük Sırbistan’ hayaliyle Boşnakları bölgede yok etmeye başladı. Onlarca köyün tüm halkını öldürdüler. Boşnaklar Hırvatlarla da savaş yaptı. Ama Sırpların hedefi sadece yok etmekti... 1995’e gelindiğinde Srebrenitsa’da silahsız sivilleri koyun gibi boğazladılar.
*
Bosna Savaşı’nda Srebranitsa ile birlikte Birleşmiş Milletler, altı yerleşimi ‘güvenli bölge’ olarak ilan etmişti. Uluslararası güvenceyle koruma altına alınan Srebranitsa kenti, korumadan sorumlu Hollanda askerlerinin 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırp milis, asker ve keskin nişancıların baskısıyla geri çekilmiş, masum halkı savunmasız bırakmıştı.
Eli silah tutabilecek tüm erkekleri gruplar halinde işkence ile öldürüp değişik bölgelerde oluşturulan toplu mezarlara gömdüler.
Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar güvenli bölgelere doğru kaçmaya başladılar.
Ağır silahlarla saldıran Sırp milisler bir yandan, keskin nişancılar diğer yandan ölüm kusuyordu. Bu kaçışa ‘ölüm yolculuğu’ adı verildi.
BM koruma gücünün silahları topladığı Srebrenitsa kenti de güvenli bölgelerden birisiydi. 1995 yılının temmuz ayında burada büyük bir katliam yaşandı.
Sırplar şehrin kendilerine teslim edilmesini istediler. Baskıya karşı direnmeyen Hollandalı BM koruma güçleri çekildiler. Sivil halk ortada kaldı.
‘Çetnikler’, gözü dönmüş Sırp çeteleri 14 - 70 yaş arasındaki Müslüman Boşnak erkekleri toplayıp götürdüler. Çukurlara bazen diri diri, bazen de parçalayıp attılar. Sayısız ‘gizli toplu mezar’ oluşturdular.
SREBRENİTSA KATLİAMI
Tarihe ‘Srebrenitsa katliamı’ olarak geçen bu insanlık dramında 20 bin civarında insan katledildi. Geride kalan siviller çoluk çocuk, kadın ihtiyar canlarını kurtarmak için yollara düştüler, güvenli bölge olan Tuzla’ya ulaşmak için gece yürüdüler, gündüz saklandılar…
Hala her yıl ceset parçaları bulunuyor ve DNA analizleriyle isimlendirmeler yapılıyor.
*
Dün Bursa’nın meşhur Cumhuriyet caddesinde yürürken sokak başında el arabasında görünce çocuklar gibi sevindim.
Aklıma kolumun altına bir bağ nohut sıkıştırıp, koparıp koparıp yediğim Konya günlerim geldi.
*
Satıcıyla selamlaştık.
Bir iki laf edebilir miyiz ağam?
Tabii dedi, çay söyledi.
GURURLU ‘SEYYAR’ BABALAR
Zübeyde Hanım Doğumevi’nin bu kentte özel bir yeri vardır, yüz binlerce Bursalı burada dünyaya gözlerini açtı.
İLKLERİN HASTANESİ
Bursalıların Zübeyde Hanım Doğumevi’yle duygusal bağları vardır.
1981 yılında açılan Bursa’nın ilk branş hastanesiydi.
Birçok ilk bu hastanede gerçekleşmişti.
20 yıl önce ülkemizin ilk ‘bebek dostu’ hastanelerinden olmuş, genetik laboratuvarını da yine o yıllarda kurulmuştu.
Türkiye güzel bir yer!..
*
Pandemiyle başlayan süreçte yaşanan olağandışı hadiselerle yıpranan insanlarımız işsizlik, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, Türk lirasının döviz karşısında erimesi, ücret azlığı, enflasyon, atama bekleyen öğretmenler, emeklilikte yaşa yakılanlar, 3600 ek gösterge beklentisi, iflaslar, icralar, intiharlar gibi sorunlarla karşılaşıyor. Listeyi uzatmayalım…
Ekonomik, sosyal ve siyasi yönden bir daralma yaşanıyor. Ruhsal açıdan da iyi olunmadığı aşikar, geniş halk kesimlerinin iyice daraldığı görülüyor.
*
*
Tabakalar şeklinde deniz yüzeyini kaplayan müsilaj ortamın biyolojik yaşamını ve çeşitliliğini etkilemekle kalmıyor deniz ürünlerinin sağlığı üzerine de tartışmaları beraberinde getiriyor.
MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nihayet Marmara bölgesi kentlerini, valilikler ve belediyelerini bir araya getirerek sorunu gidermeye karar verdi.
Etkin işbirliği sağlanmalı, uzun süreli politikalar sürdürmeli, denetlenmeli.
Küresel etkilerin dışında denizi kirleterek bu hale getiren kanalizasyon, evsel, endüstriyel ve zirai atıklar sorununu bütüncül bir yaklaşımla, arıtmalarla çözmeyi başarmalı, bölgenin imar düzenlemeleri, nüfus artışları, yerleşim oluşumları da hep birlikte ele alınmalı.
Marmara Denizi Eylem Planıyla denizi, balığı, eko ekosistemi öldüren ve sağlığı etkileyen bu kötü gidişe dur denilecek.
EKOSİSTEM ÖLÜRSE BALIKÇILIK DA ÖLÜR
İş sağlığı ve güvenliği iş kazalarını önler
Bir iş inanarak yapılmalı. Yapıyormuş gibi yapmamalı...
Başa gelen bütün aksiliklerin altında böyle bir yaklaşımlar var;
Yapıyormuş gibi yapmak.
Yapılıyormuş gibi göstermek...
*
İşleri usulünce, kural ve kaidesine göre yapıyor muyuz?
‘Evet, yapıyoruz’ diyebilen kaç sanayici, kaç İSG profesyoneli, kaç eğitimci, kaç yönetici çıkar ortaya acaba?
FABRİKADA PATLAMA
Önceki gün Bursa, Kestel – Barakfakih‘de kimyasal üretim yapan bir fabrikada kaza meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın başladı. Bir işçi hayatını kaybetti. Altı işçi de yaralandı. İtfaiye müdahale etti, ambulanslar da ölü ve yaralıları taşıdı.
Haber bu kadar!
*
Ölümlü, yaralanmalı kazaları duyunca donup kalıyorum, elim ayağım titriyor.
Çalıştığı yerde insanlar ölmemeli.
Hasta da olmamalı...
Kaza nedir?
Tüm önlemlerin alınmasına rağmen beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan, hasar veren, can ve mal kaybı oluşturan durum kaza olarak tanımlanır.
Bu kazalar, ölümler olmamalı!
*
Sanayide, fabrikada, madende, inşaatta, enerjide, tersanede, hastanede tehlike kaynakları o kadar çok ki...
Bir kaza ne zaman gerçekleşir?
Tehlikeli durumlara karşı risk analizleri, iyileştirici faaliyetler, çalışanların eğitimleri, tahliye planları, bakım ve onarımların yapılmadığı bir işyerinde kazalar kaçınılmazdır.
Özetle, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanmadığı, İSG kültürünün oluşturulmadığı fabrikalarda sıklıkla kazalar meydana gelir.
Göz göre göre olur ölümler.
Aslında bu bir faciadır.
O zaman buna iş kazası değil, iş cinayeti denir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Avrupa Birliği ile geliştirilen tam üyelik süreçlerine bağlı olarak birçok sahada iyileştirmeler yapıldı.
Yasalar çıkartıldı. Yeni yeni kurumlar oluşturuldu.
2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası da çıkartıldı. Ardında da bir sürü genelge yayınlandı.
Yasanın gereklerini yerine getiren işletmelerde sağlık var, güvenlik var, huzur var, verim var, çevrenin korunması var...
Kayıp yok.
Ölümlü kaza yok, ciddi yaralanmalar yok, maddi hasar yok...
İşçi rahat, işveren rahat, devlet rahat...
*
İş yerinde sağlık ve güvenlik kavramlarına değer vermeyen, bu sahayı geliştirmeyen, konunun profesyonelleri olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmayan ya da her şeyi kağıt üstünde ‘yapılıyormuş gibi yapan’, işçisini korumayan, müfettişleri de bir şekilde ‘atlatan(!)’, kendini ve devleti zarara sokan, başına sıkıntı alan ve ülke varlığını azaltan işverenlerimiz dikkatli olmalı.
Allah korusun, patlayabilir, yanabilirler!
SOMA DEMEK YETERLİ
Sadece bir iş kazasında 300‘den fazla işçinin ölümüne şahit olmuş, büyük acılar çekmiş bir ülkede yaşıyoruz.
Soma demek yeterli...
*
Acının büyüğü küçüğü olur mu?
Can gidiyor.
O canı dünyaya getiren bir canın ciğeri yanıyor.
Giden canın geride bıraktığı eşi, çocukları, kardeşleri, sevgilisi, sevdikleri de...
Her yer yangın yerine dönüyor.
Kuru bir ekmek kavgası değil bu, adı yaşam, yedeği olmayan yaşam...
YAPILACAKLAR BELLİ
Yapılacaklar belli; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulacak.
Bakım ve onarımın, koruyucu, önleyici faaliyetlerin maliyetinden kaçarak ya da ‘daha sonra’ diyerek savsaklanmayacak.
*
Kayıtlar eksik tutuluyor.
Buna rağmen ülkemizde her yıl 400 bin civarında iş kazası oluyor.
Bu iş kazalarında her gün 5-6 kişi yaşamını yitiriyor.
İşveren ve devletin sırtına yıkılan trilyonlarca maddi kayıp...
YAŞANMIŞ BİR OLAY
Değerli okuyucularım... Sizlere yaşanmış bir olayın analizini yapacağım.
İplik boyası yapan bir tekstil fabrikasının bahçesinde, uzaya gidecek füze gibi konuşlanmış büyük bir buhar tankı kuruludur.
Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri yaptıkları kontrol ve gözetimlerde ‘tankın bakımı ve etrafının güvenli hale getirilmesi’ için birçok defa tutanak tutmuşlar, düzenleyici faaliyetler yapılmayınca da ‘faaliyet durdurma’ yani ‘kapatma’ cezası vermişler. Her defasında araya giren ‘hatırlı dostlar’ sayesinde yaptırımlar uygulanamamış, fabrika yoluna devam etmiş...
*
Tank için güvenlik önlemleri alınmadan çalışmaya devam edilmiş.
Ta ki Bursa gündemine acı bir haber bomba gibi düşene kadar;
‘Buhar tankı patladı, 5 işçi yaşamını yitirdi.’
İşverenin acısı çok daha büyüktü, patlamada oğlunu da kaybetmişti.
Hepsine Allah rahmet eylesin.
*
Sanayi şehri Bursa’da dört yıl önce bugünlerde meydana gelen bir kazayı kısaca özetledim size.
ACI ÇEKMEMEK İÇİN
Bu işleri konuşmak üzüntü veriyor insana.
Öncelikle üretici ve sanayicilerimizi bu ülkenin gerçek kahramanları olarak gördüğümü söylemeliyim.
Hiçbir işveren ya da patron işçisinin yaralanmasını, ölmesini istemez.
Fabrikasının yanmasını, hasar görmesini de istemez.
Üretimin durmasını, kesinti olmasını, pazarı kaybetmesini, bankaların, alacaklıların bir anda üzerine çökmesini de istemez.
Tutuklanmak, ağır cezada yargılanmak, ceza almak, adliyelerde koşuşturmak, itibarının sarsılmasını istemez.
Acı ve üzüntü çekmek, sağlığını da kaybetmek istemez.
*
Şehrini, ülkesini, devletini seven bu girişimci kahramanlar elbette kazanmayı da, parayı da gücü de, iktidarı da sevecekler...
Bu anlaşılır bir durumdur.
*
Bu sahanın uzmanı olarak şu tespiti yapmalıyım.
Kurumsal olmayı başaramamış orta ölçekli aile şirketlerinde kazalar sık oluyor.
Bu aile şirketlerinin patronları, işverenleri iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince kavramamış durumdalar. Bu sahada yapılacak harcamaları, eğitimler için gidecek zamanı ‘kayıp’ olarak görüyorlar!
En büyük yanılgı ve eksikleri bu...
*
İş sağlığı güvenliğine yatırım yapan firmalar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağladıkları için önce işçilerini kazanırlar, kaza ve yaralanma, meslek hastalığı sorunlarıyla karşılaşmazlar, çevreyi korurlar, verim artışı sağlarlar. Hem kendileri, hem işçileri, hem de ülkemiz kazanır.
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Üzücü olayları önlemeliyiz.
İş kazalarının, patlama, yangın, ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek için ‘önce iş sağlığı ve güvenliği’ diyoruz.