İhtiyaçların farkında mısınız?

Kırsal bölgelerden ve küçük Anadolu kentlerinden daha büyük şehirlere doğru olan kitlesel akın ve göçlerin etkilerini ilk önce İstanbul, Ankara ve İzmir de görmüştük.
Ülke ilk defa böylesine bir ‘gecekondu’ gerçeğiyle karşılaşmıştı.
Gecekondu da bir ‘varoş kültürü’ oluşturmuştu.
*
Sonrasını hep birlikte gördük.
Varoş kültürü zaman içerisinde tüm alanlarda etkilerini genişletip kentlere ve ülkeye egemen oldu.
Yüzyıllar içerisinde gelişen kent ve kır kültürünün bir anda nasıl değiştiğine şahit olduk.
Almanya gibi sakin, şaşırtıcı bir gelişmenin olmadığı, her şeyin rutininde yürüdüğü bir ülke olsaydık cevapta basit olurdu;
- ‘Ep aynı beyaa, ep ayni...’ der geçerdik.
Ama burası canım Türkiyem...
*
Bu memleketin ahvali nasıl anlatılabilir ki! Detay versen anlamaz, boşuna yoruluruz. Ben de kolayını seçtim;
Atları kaybettik,
Kargayı uçurduk,
Acılar elbette sayılarla ifade edilmez.
Durumumuzu başka türlü anlatamıyorken Kovid-19 da dalgasına bakıyor…
Bu kaçıncı dalga?
Sanırım 3.
Böyle devam ederse dalgalar tsunamiye dönüşecek.
56. maddesinde ‘sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ ile ilgilidir demişiz ve; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye de lafı çakmışız.
*
Ödev!.. Devlete ve vatandaşa birlikte yüklenmiş.
Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirlenmesini önlemek işinin yerine getirilmesi veya yapılması kişinin vicdanından doğar.
Yasa açısında da gerekli ve zorunlu görülen bu durum ‘iş ve davranış olarak’ devlete yüklenmiştir.
DOĞAYI KORUMADA ROLLER
Ödevin yerine getirilmesinde, işin gerçekleştirilmesinde roller sırasıyla şöyle paylaşılıyor;
Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi.
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız…
AKIL, BİLİM VE PANDEMİ
Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz.
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir.
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor.
Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler.
Pistler yapılmış.
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış.
İLK AÇILIŞ TÖRENİ
Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım.
Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler.
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli.
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle;
Strese girmez.
Sakin olur.
Mide krampları olmaz.
Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı.
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı.
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır.
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır.
*
Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var;
Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi.
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor.
Keşke öyle olsa…
İYİ DEĞİLİZ
İyi değiliz.
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!..
Virüs ve hayat pahalılığı,
Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu.
Kırıklar, çıkıklar.
Yaralananlar ölenler.
Alçılar, ateller, askılar.
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler.
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar…
Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.
SU KAYNAKLARINA DOKUNMA
Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,
Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…
Tabii bir de uyutmuyor…
SESSİZ ÖLÜM
Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.
-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Susuz bir sonbahar yaşadık.
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor.
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor.
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür.
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi.
Teşekkür ederiz.
YOKSULLAR ÜŞÜR
Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm.
530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi.
Taş gibi bir eserdir Koza Han.
Hanlar o günün ticaret merkezleri.
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir…
Ticaret merkezi işte…
*
Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.
Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti.
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı.
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu.
KITADAN KITAYA PANDEMİ
2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu.
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı!
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu!
*
Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz.
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla.
Hüzün yılı…
*
Başımıza pandemi geldi.
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar.
*
İhtiyaçların farkında mısınız?
Ünlüler ünsüzler, artistler siyasetçiler, sanatçılar sporcular, köylüler kentliler, okumuşlar okumamışlar, baylar bayanlar, daha kimler kimler bir anda 20 yaş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladılar.
Ortalık yıkılıyor.
‘20yearschallenge’, 20’li yaşlar challenge akımı salgına dönüştü.
Zaman tüneli gibi, 1960‘lar, 70’ler, 80’ler…
O yılların kazakları, ceketleri, mantoları, paltoları, etekleri, bluzları, saç sakalı, makyajı, modası, daha neler neleri…
Eski Türkiye’ye dair siyah beyaz hikayeler…
*
‘20 yıllık meydan okuma’ ile kimileri “uçan 20’li yaşlar” diyor zamanın vefasızlığına, kimileri “20 yaşı hiç fark edemedim ki” diye hayıflanıyor, kimileri “20‘li yıllar hızlı geçmiş”, bir arkadaşım da şöyle yazmış, “herkes 20‘li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca yüreğim burkuldu. 20 yaş öncesi emniyette kayboldu, 30‘lu yaşların ise cazibesi yok oldu.”
*
Kim başlattı bu salgını, aradım, ip ucu bulamadım.
Sosyal medya böyle bir şey işte…
Twitter, İnstegram ve Facebook insanların geçmişiyle de ilgilenerek arşivini zenginleştiriyor diyebiliriz.
Böylece albümler açıldı, maziye gittik.
Bu sıkıntılı günlerde insanlarımızın bir an bile mutlu olmasına, kafasını dağıtmasına kim ne diyebilir ki…
MAZİ
Otuz, kırk, elli yıl sonra 20‘li yaşlarına, yeniden erişen okurlarımıza Nazım Hikmet’in şiiriyle seslenelim…
Mazi
Kalbimde maziden bugün izler var
Her siyah saatım bu izle erir
Ruhumu geçmişin hicranı sarar
Doğanlar ölür ölen dirilir
Anladım hayatmış mazinin adı
Yıllara karışan her şey ses verir
Hasretle doludur geçmişin yadı
Mazinin elemi bile tatlıdır.
KAPANMA GENELGELERİ
Pandeminin hızını yavaşlatmak için Cumhurbaşkanı, Sağlık ve İçişleri bakanları kararnameler, rehberler ve genelgeler yayınlıyor, il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararlar alıyor, valiler, kaymakamlar uyarılar yapıyorlar.
Polis, jandarma ve zabıtalar da denetleme ve kontrollerle virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyorlar.
Ve 17 günlük “tam kapanma” ilan edildi. Edilmesine edildi ama toplum bu nasıl kapanma diye tartışıyor!..
*
Bu şekilde, halkın sokağa çıkması engellenerek hastalık önlenebilir mi?
Genelgelerin karmaşa yarattığı ve beklenen sonuçları vermeyeceği konusunda tıp otoritelerinin yaptığı itirazlara kulak verilmeli.
Genelgelerden biri marketlerden temel ihtiyaç maddeleri dışında ürün satılmamasına dair.
*
Normal zamanlarda temel ihtiyaç denince akla gıda maddeleri gelir.
Ama normal zamanlarda değiliz ki!..
‘Hayat Eve Sığar’ dedik; ama ihtiyaçları da karşılanmalı. Halk bıkkın, maddi ve manevi sıkıntıları var, etkili çareler geliştirilmeli.
Öğrenciler evlerde, internet üzerinden eğitim görüyorlar.
Yine evlerinde internet kanalıyla işlerini yapan çalışanlar var.
Eğitim, öğrenim ve çalışmayı sürdürebilmek için kişilerin elektronik cihazlara ihtiyacı olabilir. Mausu bozulur, bataryası pili tükenir, kablosu özelliğini yitirir, kırtasiyeye ihtiyacı olur.
Gıda maddeleri kadar elektronik aparatlara gereksinim duyulur.
Ama markette bunların satışı yasak!
Markette satılamaz ancak internet üzerinden pazarlanabilir!
Ne yaman çelişkidir bu…
*
Mesela bakım ürünleri de ihtiyaçtır.
Böylesi stresli ve sıkıntılı günlerde vatandaşların kendilerini daha iyi hissetmek için kozmetik maddelere talebi olabilir. Bu oldukça medeni bir beklentidir.
SAVAŞ, MAKYAJ VE MORAL
Yıllar önce Bosna Hersek‘e gitmiş, üç gün süren, 100 kilometrelik Marş Mira - Barış Yürüyüşü‘ne katılıp ve dayanışma mesajı verdiğimiz o günler aklıma geldi…
2. Dünya savaşından sonra Avrupa’da 1995 yılında büyük bir soykırımın yapılmıştı. Sırp canilerinin Srebrenitsa’da silahsız ve sivil, binlerce Bosnalı Müslümanı canavarca katlettikleri yeri, savaş sonrasında müze haline getirilen Potoçari akü fabrikasını ziyaret etmiştim.
*
İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesi’nde gördüğümüz fotoğraflar vahşeti yansıtmaya yetiyordu.
Anadolu, Balkan, Suriye, Yemen, Arabistan ve Filistin Türklerine de benzeri vahşetlerin yapıldığını unutmuş değiliz…
Kaderimize yanalım!
*
Bu müzede sadece fotoğraflar yoktu. Yakılan, yıkılan evlerden geri kalan, kazılardan elde edilen objeler de sergileniyordu.
Cephede, savaşırken hayatlarını kaybeden erkek, kadın Boşnak kardeşlerimizin eşyaları içerisinde tarak, makas, cımbız, ruj, parfüm gibi makyaj ve bakım malzemelerinin olması dikkatimi çekmişti.
Öyle ya ölüm kalım mücadelesindeyken bakım ve makyaj mı yapılır? Bunları yapmaya fırsat mı olur?..
Rehberimize sordum, aldığım cevap şaşırtıcıydı;
- “Savaşta, kadın veya erkekler bakımlı olmaya özen gösterdiler. Böylece birbirlerinin morallerini yüksek tutarak savaş ve mücadele güçlerini yükselttiler!”
Oldukça etkileyici…
*
Dolaysıyla, Covid-19 virüsüne, hastalığa ve salgına karşı mücadele edenlerin kendilerini daha iyi hissedecekleri, moral kazanacakları bakım ürünü ve kozmetik malzeme ihtiyacına getirilen satış yasağının toplumsal yararını çözemedim!
İçkiye, elektronik eşyaya ve bakım ürünlerine getirilen satış yasaklarının Covid mücadelesine etkisi sorgulanabilir…
Salgının üstesinden ancak akılcı uygulamalar ve toplumun en az %50 ‘sinin aşılanmasıyla gelebileceğiz.
*
Yolunuz düşerse Srebrenitsa’da ki Soykırım Müzesi’ni ziyaret edin. Sergilenen kişisel eşyaların, toplama kamplarında işlenen suçların ve o kirli savaşın acı hatıralarını görsellerle iliklerinize kadar hissedeceksiniz…