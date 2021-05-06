İhtiyaçların farkında mısınız?

Kentler zaman içerisinde dönüşüm yaşar. Sadece savaşlar değil, sanayileşme, turizm, nüfus artışı, göçler de kentlerde gelişme ve kalkınmayı etkiler. Sosyal ve ekonomik yaşam kentlerdeki değişimleri hızlandıracağı gibi yavaşlatabilir de...

Kırsal bölgelerden ve küçük Anadolu kentlerinden daha büyük şehirlere doğru olan kitlesel akın ve göçlerin etkilerini ilk önce İstanbul, Ankara ve İzmir de görmüştük.

Ülke ilk defa böylesine bir ‘gecekondu’ gerçeğiyle karşılaşmıştı.

Gecekondu da bir ‘varoş kültürü’ oluşturmuştu.

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Sonrasını hep birlikte gördük.

Varoş kültürü zaman içerisinde tüm alanlarda etkilerini genişletip kentlere ve ülkeye egemen oldu.

Yüzyıllar içerisinde gelişen kent ve kır kültürünün bir anda nasıl değiştiğine şahit olduk.

