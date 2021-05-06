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Haberler>Yazarlar>Dr. Hüseyin H. SERDAR>İhtiyaçların farkında mısınız?
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Dr. Hüseyin H. Serdar

Dr. Hüseyin H. Serdar

Yazarın tüm yazıları

İhtiyaçların farkında mısınız?

6 Mayıs 2021

Ünlüler ünsüzler, artistler siyasetçiler, sanatçılar sporcular, köylüler kentliler, okumuşlar okumamışlar, baylar bayanlar, daha kimler kimler bir anda 20 yaş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladılar. 

Ortalık yıkılıyor. 

‘20yearschallenge’, 20’li yaşlar challenge akımı salgına dönüştü. 
Zaman tüneli gibi, 1960‘lar, 70’ler, 80’ler… 
O yılların kazakları, ceketleri, mantoları, paltoları, etekleri, bluzları, saç sakalı, makyajı, modası, daha neler neleri…  
Eski Türkiye’ye dair siyah beyaz hikayeler…  

‘20 yıllık meydan okuma’ ile kimileri “uçan 20’li yaşlar” diyor zamanın vefasızlığına, kimileri “20 yaşı hiç fark edemedim ki” diye hayıflanıyor, kimileri “20‘li yıllar hızlı geçmiş”, bir arkadaşım da şöyle yazmış, “herkes 20‘li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca yüreğim burkuldu. 20 yaş öncesi emniyette kayboldu, 30‘lu yaşların ise cazibesi yok oldu.” 

Kim başlattı bu salgını, aradım, ip ucu bulamadım. 
Sosyal medya böyle bir şey işte… 
Twitter, İnstegram ve Facebook insanların geçmişiyle de ilgilenerek arşivini zenginleştiriyor diyebiliriz.  
Böylece albümler açıldı, maziye gittik.  
Bu sıkıntılı günlerde insanlarımızın bir an bile mutlu olmasına, kafasını dağıtmasına kim ne diyebilir ki… 

MAZİ 

Otuz, kırk, elli yıl sonra 20‘li yaşlarına, yeniden erişen okurlarımıza Nazım Hikmet’in şiiriyle seslenelim… 
Mazi 
Kalbimde maziden bugün izler var 
Her siyah saatım bu izle erir 
Ruhumu geçmişin hicranı sarar 
Doğanlar ölür ölen dirilir 
 
Anladım hayatmış mazinin adı 
Yıllara karışan her şey ses verir 
Hasretle doludur geçmişin yadı 
Mazinin elemi bile tatlıdır. 

KAPANMA GENELGELERİ  

Pandeminin hızını yavaşlatmak için Cumhurbaşkanı, Sağlık ve İçişleri bakanları kararnameler, rehberler ve genelgeler yayınlıyor, il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararlar alıyor, valiler, kaymakamlar uyarılar yapıyorlar.  
Polis, jandarma ve zabıtalar da denetleme ve kontrollerle virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyorlar. 
Ve 17 günlük “tam kapanma” ilan edildi. Edilmesine edildi ama toplum bu nasıl kapanma diye tartışıyor!.. 

Bu şekilde, halkın sokağa çıkması engellenerek hastalık önlenebilir mi?  
Genelgelerin karmaşa yarattığı ve beklenen sonuçları vermeyeceği konusunda tıp otoritelerinin yaptığı itirazlara kulak verilmeli. 
Genelgelerden biri marketlerden temel ihtiyaç maddeleri dışında ürün satılmamasına dair. 

Normal zamanlarda temel ihtiyaç denince akla gıda maddeleri gelir. 
Ama normal zamanlarda değiliz ki!..  
‘Hayat Eve Sığar’ dedik; ama ihtiyaçları da karşılanmalı. Halk bıkkın, maddi ve manevi sıkıntıları var, etkili çareler geliştirilmeli. 

Öğrenciler evlerde, internet üzerinden eğitim görüyorlar. 
Yine evlerinde internet kanalıyla işlerini yapan çalışanlar var.  
Eğitim, öğrenim ve çalışmayı sürdürebilmek için kişilerin elektronik cihazlara ihtiyacı olabilir. Mausu bozulur, bataryası pili tükenir, kablosu özelliğini yitirir, kırtasiyeye ihtiyacı olur. 
Gıda maddeleri kadar elektronik aparatlara gereksinim duyulur. 
Ama markette bunların satışı yasak! 
Markette satılamaz ancak internet üzerinden pazarlanabilir!  
Ne yaman çelişkidir bu… 
*  
Mesela bakım ürünleri de ihtiyaçtır.  
Böylesi stresli ve sıkıntılı günlerde vatandaşların kendilerini daha iyi hissetmek için kozmetik maddelere talebi olabilir. Bu oldukça medeni bir beklentidir. 

SAVAŞ, MAKYAJ VE MORAL 

Yıllar önce Bosna Hersek‘e gitmiş, üç gün süren, 100 kilometrelik Marş Mira - Barış Yürüyüşü‘ne katılıp ve dayanışma mesajı verdiğimiz o günler aklıma geldi… 
2. Dünya savaşından sonra Avrupa’da 1995 yılında büyük bir soykırımın yapılmıştı. Sırp canilerinin Srebrenitsa’da silahsız ve sivil, binlerce Bosnalı Müslümanı canavarca katlettikleri yeri, savaş sonrasında müze haline getirilen Potoçari akü fabrikasını ziyaret etmiştim. 
*  
İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesi’nde gördüğümüz fotoğraflar vahşeti yansıtmaya yetiyordu. 
Anadolu, Balkan, Suriye, Yemen, Arabistan ve Filistin Türklerine de benzeri vahşetlerin yapıldığını unutmuş değiliz…  
Kaderimize yanalım!  

Bu müzede sadece fotoğraflar yoktu. Yakılan, yıkılan evlerden geri kalan, kazılardan elde edilen objeler de sergileniyordu.  
Cephede, savaşırken hayatlarını kaybeden erkek, kadın Boşnak kardeşlerimizin eşyaları içerisinde tarak, makas, cımbız, ruj, parfüm gibi makyaj ve bakım malzemelerinin olması dikkatimi çekmişti.  
Öyle ya ölüm kalım mücadelesindeyken bakım ve makyaj mı yapılır? Bunları yapmaya fırsat mı olur?..  
Rehberimize sordum, aldığım cevap şaşırtıcıydı;  
- “Savaşta, kadın veya erkekler bakımlı olmaya özen gösterdiler. Böylece birbirlerinin morallerini yüksek tutarak savaş ve mücadele güçlerini yükselttiler!”  
Oldukça etkileyici…  

Dolaysıyla, Covid-19 virüsüne, hastalığa ve salgına karşı mücadele edenlerin kendilerini daha iyi hissedecekleri, moral kazanacakları bakım ürünü ve kozmetik malzeme ihtiyacına getirilen satış yasağının toplumsal yararını çözemedim! 
İçkiye, elektronik eşyaya ve bakım ürünlerine getirilen satış yasaklarının Covid mücadelesine etkisi sorgulanabilir… 
Salgının üstesinden ancak akılcı uygulamalar ve toplumun en az %50 ‘sinin aşılanmasıyla gelebileceğiz.  

Yolunuz düşerse Srebrenitsa’da ki Soykırım Müzesi’ni ziyaret edin. Sergilenen kişisel eşyaların, toplama kamplarında işlenen suçların ve o kirli savaşın acı hatıralarını görsellerle iliklerinize kadar hissedeceksiniz…

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Bursa için imar zamanı

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

29 Nisan 2021
Kentler zaman içerisinde dönüşüm yaşar.  Sadece savaşlar değil, sanayileşme, turizm, nüfus artışı, göçler de kentlerde gelişme ve kalkınmayı etkiler. Sosyal ve ekonomik yaşam kentlerdeki değişimleri hızlandıracağı gibi yavaşlatabilir de... 

Kırsal bölgelerden ve küçük Anadolu kentlerinden daha büyük şehirlere doğru olan kitlesel akın ve göçlerin etkilerini ilk önce İstanbul, Ankara ve İzmir de görmüştük.  
Ülke ilk defa böylesine bir ‘gecekondu’ gerçeğiyle karşılaşmıştı.  
Gecekondu da bir ‘varoş kültürü’ oluşturmuştu. 

Sonrasını hep birlikte gördük.  
Varoş kültürü zaman içerisinde tüm alanlarda etkilerini genişletip kentlere ve ülkeye egemen oldu. 
Yüzyıllar içerisinde gelişen kent ve kır kültürünün bir anda nasıl değiştiğine şahit olduk. 

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Yarın 23 Nisan neşe doluyor insan! 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

22 Nisan 2021
Sabah sabah yurt dışında yaşayan bir dostum aradı, ne var ne yok dedi memlekette... 

Almanya gibi sakin, şaşırtıcı bir gelişmenin olmadığı, her şeyin rutininde yürüdüğü bir ülke olsaydık cevapta basit olurdu;  
- ‘Ep aynı beyaa, ep ayni...’ der geçerdik. 
Ama burası canım Türkiyem... 

Bu memleketin ahvali nasıl anlatılabilir ki! Detay versen anlamaz, boşuna yoruluruz. Ben de kolayını seçtim; 
Atları kaybettik, 
Kargayı uçurduk, 

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  Herkese COVID’li muamelesi yapmalı 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

15 Nisan 2021
Salgın almış başını gidiyor. Günlük 60 bin vaka ile Avrupa birincisi, dünya ikincisi ülkeyiz. 


Acılar elbette sayılarla ifade edilmez.  
Durumumuzu başka türlü anlatamıyorken Kovid-19 da dalgasına bakıyor…  
Bu kaçıncı dalga?  
Sanırım 3. 
Böyle devam ederse dalgalar tsunamiye dönüşecek. 


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Sıfır atık, sıfır çözüm olmamalı..!

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

8 Nisan 2021
Toprağın, suyun ve havanın kirlenmemesini sağlamak devletin asli görevleri arasında. Anayasamıza yazmışız bunu.

56. maddesinde ‘sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ ile ilgilidir demişiz ve; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye de lafı çakmışız. 

Ödev!.. Devlete ve vatandaşa birlikte yüklenmiş. 
Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirlenmesini önlemek işinin yerine getirilmesi veya yapılması kişinin vicdanından doğar.  
Yasa açısında da gerekli ve zorunlu görülen bu durum ‘iş ve davranış olarak’ devlete yüklenmiştir. 

DOĞAYI KORUMADA ROLLER 

Ödevin yerine getirilmesinde, işin gerçekleştirilmesinde roller sırasıyla şöyle paylaşılıyor; 

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  Türk tipi pandemi yönetimi

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

1 Nisan 2021
 Haritalardaki kıpkırmızı hallerimize bakmayın, aslında ‘salgın böyle yönetilir’ diye ders veriyoruz dünyaya...  Büyük bir gururla buna ‘Türk tipi salgın yönetimi’ diyebiliriz!  

Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi. 
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız… 

AKIL, BİLİM VE PANDEMİ 

Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz. 
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir. 
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor. 

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Kadrolu sorunumuz Yenişehir Havalimanı  

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

25 Mart 2021
Dönüp dolaşıp yine havaalanından uçak kaldırma, sefer düzenleme mevzusuna geldik. 

Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler. 
Pistler yapılmış. 
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış. 

İLK AÇILIŞ TÖRENİ 

Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım. 

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Aklıma gelen başıma geldi; Evrene mesaj verdim 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

18 Mart 2021
Biraz moda deyimle evrene mesaj verirken dikkatli olmalı. Ya mesaj vermeyeceksin ya da verdiğin mesajın sonucuna katlanacaksın. 

Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler. 
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli. 
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle; 
Strese girmez. 
Sakin olur. 
Mide krampları olmaz. 

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Kadına şiddet sürerken iyi olamayız!

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

11 Mart 2021
Bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nü konuştuk. Ardından Pandemi yasakları ve vakaların artışı, işsizlik, geçim sıkıntısı, paramızın yabancı paralar karşısında yine değer yitirmesi geldi. 

Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı. 
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı. 
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır. 
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.  
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır. 

Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var; 

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Yeni kontrollü normalleşme etik davranışlar

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

4 Mart 2021
İnsanlık son bir yıldır ruhen, bedenen ve sosyal yönden büyük bir çöküntü yaşıyor. İnsanlığın sağlığı bozuk. 

Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi. 
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor. 
Keşke öyle olsa… 

İYİ DEĞİLİZ 

İyi değiliz. 
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!.. 
Virüs ve hayat pahalılığı, 

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Kim engelli olmak ister

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

25 Şubat 2021
El kol, ayak bacak, kafa kalça. Kıran kırana… On günce yağan kar yolları kapatıp trafiği, ulaşımı kilitlemeye yetti. Hazırlıksız mıyız, yoksa gamsız mıyız bilemiyorum. 

Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu. 
Kırıklar, çıkıklar. 
Yaralananlar ölenler. 
Alçılar, ateller, askılar. 
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler. 
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar… 

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Kar yolları kapadı YSİ niye kapatıldı?

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

18 Şubat 2021
Bekliyorduk.Hem de dört gözle, hatta mecburduk.Barajlar alarm veriyordu.Su kaynaklarımız hızla tükeniyordu.Özellikle yeraltı suyu... Çekildikçe çekilmişti.

Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.

SU KAYNAKLARINA DOKUNMA

Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,

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Bir yanda lodos, diğer yanda virüs

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

11 Şubat 2021
Kaç gündür tüm kuvvetiyle esen rüzgar sinirlerimizi bozmaya devam ediyor. Lodosun Bursa ve bölge kentler için özel bir yeri var.  

Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir. 
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.  
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor. 
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor… 
Tabii bir de uyutmuyor… 

SESSİZ ÖLÜM 

Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir. 

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Lokanta yasak, kongre serbest! 65 yaşa özgürlük

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

4 Şubat 2021
Bir yıl önce Dünya Sağlık Örgütü-WHO yaş dilimlerini yeniden düzenledi. Buna göre;

-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.

ÖMÜR UZUYOR

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.

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Camiler, kubbeler, minareler ve bitmeyen onarımlar

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

28 Ocak 2021
Marmara bölgesi kentlerinde geziyorum. Tatil gezisi değil, işlerimi hallettikten sonra dünya gözüyle sağı solu dolaşıyor, görüyor, anlamaya çalışıyor ve fotoğraflıyorum.Gezme, görme, öğrenme, fotoğraflama ve yazma tarifsiz bir keyif.

Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,

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Kâtip arzuhalim yaz yare böyle… 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

21 Ocak 2021
Tarihte sert uygulamalara başvuran Hızır Paşa’ya isyanını dile getiren Pir Sultan Abdal’ın ‘Katip arzuhalim yaz Şaha böyle’ eserini yıllar sonra düzenleyip seslendiren Aşık Veysel‘in seslendirdiği türkünün TRT denetiminden geçmesi zordu. Dize değiştirilip ‘Katip arzuhalim yaz yare böyle’ yapılmış, engel aşılmış. Katip arzuhalim yaz yare böyle… 

Arzuhalci kimdir? 
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek… 
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir. 
Osmanlı’ya dayanır.  
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur. 

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Kömürün var mı ısınacak?

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

14 Ocak 2021
Kuraklığı konuşuyoruz. Barajların dibi göründü, göletler kurudu. Derelerin suyu çoktan çekilmişti…

Susuz bir sonbahar yaşadık. 
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor. 
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor. 
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür. 
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi. 
Teşekkür ederiz. 

YOKSULLAR ÜŞÜR 

Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm. 

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Koza Han ve tarihi eserler hepimizindir 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

7 Ocak 2021
Günün ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyordu. Sultan 2. Beyazıd ferman eyledi, mimar Abdülula Bin Pulat Şah işe koyuldu, 1489 da başlanan Koza Han 1491 yılında tamamlandı. 

530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi. 
Taş gibi bir eserdir Koza Han. 

Hanlar o günün ticaret merkezleri. 
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir… 
Ticaret merkezi işte… 

Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.  

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Hoşgeldin 2021, Bursa Hürriyet çizgisi

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

3 Ocak 2021
Yeni yıla girdik. İyi seneleriniz olsun sevgili okuyucularım. Ben de yılın ilk yazısını yazıyorum, ama kolay olmuyor!

Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti. 
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı. 
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu. 

KITADAN KITAYA PANDEMİ 

2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu. 
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı! 
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu! 

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Hüzün yılı, Eyüp sabrı

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

31 Aralık 2020
Zor zamanlardan geçe geçe geldik yılın son gününe. Hastalık, ölüm, karantina, izolasyon, sokağa çıkma yasağı, yaş kısıtlılığı, seyahat engelleri, ticari hayatın yavaşlaması, iflaslar, işsiz kalanlar, geçim sıkıntısı gibi durumlar içimizi acıtıyor. 

Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz. 
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla. 
Hüzün yılı… 


Başımıza pandemi geldi.  
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar. 


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