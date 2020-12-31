Hüzün yılı, Eyüp sabrı

Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz?
Mesela bu yılı bile arar mıyız?
İnşallah öyle bir şey olmaz…
Yine de ihtiyatlı olmalı.
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye…
*
Koca bir hafta var demiştim.
Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı.
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi...
KAR VE BURSA
Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı...
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar...
Yaşama, umuda dair ne varda hepsi örselendi.
Kapanan iş yerleri, iflaslar, işsizlik, geçim sıkıntısı.
Ekonomik durgunluk ve kriz...
Eğitimden ulaştırmaya, tarımdan hayvancılığa, imalattan ticarete her sektör derin sıkıntılar içinde kıvranıyor.
Sağlık…
Kora kor bir mücadele içerisindeyiz.
Kızıyordular bize…
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı.
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..!
DOĞRUYU SÖYLEMELİ
Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı?
Açtırmıştı…
Hüzünlüyüz...
Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri.
Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı...
Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız.
Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız.
Ciğerlerimiz yanıyor.
Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?..
*
Toplumda büyük bir bıkkınlık olduğu kesin.
Ancak gündemi de es geçmemek gerek…
*
‘Yeni normal’ ile başlayan ‘gevşeklik’ geride kaldı.
İçinde bulunduğumuz endişe verici durumu ‘ikinci dalga’ olarak adlandırmanın da çözüme bir katkısı yok.
Tanımlamalarla hastalık önlenmiyor…
SALGIN RAKAMLARI KONUŞUYOR
Koronavirüs…
Bilinen ve üzerinde çalışmalar yapılan bir mikrobiyolojik etken. Sığır, köpek, kedi, tavuk ve hayvanlarda enfeksiyonlar oluşturan bu virüsün dünyayı derinden etkileyeceğini kim düşünebilirdi?..
Bu virüs ailesinin bazı tipleri 2002-2003 yıllarında yine Çin’de SARS, daha sonrada MERS adıyla Çin ve yakın coğrafyasında salgın yapmış, bin civarında insanın ölümüne yol açmıştı.
İLK COVID SORUŞTURMASI
Hayvanlarda görülen bu virüsün hayvandan insana, daha sonra da insandan insana bulaşması, bir kaç ay içerisinde de tüm kıtalar da görülmesi, 21. Yüzyılın en büyük Pandemisini oluşturması insanlık için talihsizlik sayılmalı. Ancak yüzyıl önceye, 1918-1920 yıllarına gidip, İspanyol gribinin 100 milyona yakın ölüme neden olduğu hatırlanınca buna da şükür demek geliyor içimizden…
*
Hastalık etkeni olan koronavirüsün hayvan pazarından yayıldığı söylendi.
Türkiye, afet ve kazalarda ağır bedeller ödüyor. Ölen, yaralanan ve sakat kalanlar bakımından ortada kara bir tablo var. İşin birde ekonomik kayıplar kısmı var ki onunla hiç mi hiç ilgilenmiyoruz.
*
Tabloya bakar mısınız;
Deprem ölümlerinde dünya 3.’sü
Trafik kazası ölümlerinde Avrupa 1.’si
Kaza sayısı açısından Avrupa 2.’si.
Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin, Türkiye’de 5-6 bin hayatını kaybediyor.
28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü’nde milletvekillerini toplayarak “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” söylemiyle ülkenin rotasını belirledi.
Milletine ve özellikle gençliğe güveniyor;
“Ey yükselen yeni nesil! gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” diyordu.
*
Mustafa Kemal, geleceği önceden gören kabiliyete sahipti ve “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.” sözlerini söylerken demokrasi kavramının artık dünyada yaygın bir idare şekli olacağını da biliyordu.
*
Gazipaşa’nın vefatından sonra işbaşına gelen Cumhuriyet yönetimleri devletin ‘kuruluş felsefesi’ni örseleye örseleye bugünlere gelindi.
Sanayileşme ve kentleşme sonucudur da diyebiliriz bu duruma.
Bu duruma yılların yanlış yönetim anlayışları da sebep oldu denilebilir.
Son tahlilde ‘Büyükşehir yasası’ köyleri mahalle yaptı.
O mahallelerde köy yaşamı bir şekilde, zorlukla devam ediyor.
Kırsal köy ve mahallelerde genç nüfus kalmadı. ‘Çocuk sesine hasret köylerimiz’den bahsetmiştim bir yazımda. Yaşlılar, herhangi bir üretim, hayvancılık ve zirai faaliyet yapmadan yaşam mücadelesi veriyorlar buralarda.
Yapanlar da ancak kendilerine yetecek, oyalanacak kadar…
Üretim genç ister, çalışacak güç ister.
DEVLET BÖYLE İSTEDİ
Sakin sakin oturup izlemek mümkün mü?
Bir yandan ağaçlar, çalılıklar, otlaklar diğer yandan da tavşanlar, ceylanlar, kaplumbağalar, sincaplar ve böcekler yanıyor.
Yani ciğerimiz yanıyor.
*
Sebep arıyoruz, neden!?
Rant çetesi parmağı, terör kafası var mı diye sorguluyoruz.
CİĞERİMİZ YANARKEN
Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye aynı günlerde çıkan/çıkartılan orman yangınları hakkında çok şey yazıldı, çizildi...
Yüzden fazla sağlıkçı Covid-19 bulaşısı nedeniyle öldü, binlercesi de ‘Pozitif vaka’ oldu…
Hatta öfkeli, kızgın ve kırgınlar…
PERSONEL AÇIĞI
Hastanelerin, sağlık kurumlarının personel açığı var.
Açık varken, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin idari kadrolarında da fazlalık, personel yığılması var!
Bu ‘mesele’ şimdi halledilmeli, bir tarafta hatır, gönül ve kayırmayla ofislere çekilen ‘mutlu sağlıkçılar’, diğer tarafta ise ciddi açık sebebiyle oluşan yığılmalarla baş etmeye çabalayan ve hasta olan ‘mutsuz sağlıkçılar’…
Nasıl olacak?
Doğmak, emeklemek ve bebeklik dönemini tamamladıktan sonra çocukluk dönemi bir çırpıda geçiverir. Hayat basamaklarını insan nasıl çıktığını, yılları nasıl geride bıraktığını bile düşünemeden zaman akıp gidiyor.
Bir bakmışsınız ki emeklilik konuşuyorsunuz.
Ya da hemen her hafta cami avlusunda oluyorsunuz, bir dostunuzu, akrabanızı kabristanlığa uğurluyorsunuz…
Hayatın gerçekleri işte, yaşlanmak kaçınılmazdır.
*
Muhteşem yaşlanan bazı örnek isimler çıkar karşımıza…
COVID’in suyunu çıkardık...
*
Okumuşlar, mektep medrese görmüşler, eğitimliler, sosyoekonomik düzeyi iyi olanlar işin ciddiyetini biliyorlar. Biliyorlar ama sıra tedbirlerin uygulamasına gelince büyük çoğunluk yan çiziyor.
Havalı, pahalı ve sosyetik mekanları tıklım tıklım dolduruyorlar. Bademli ve Özlüce’nin restoranları, kafelerine bakınca anlaşılıyor.
Sahiller ve plajlarda farklı değil...
SEMTTEN SEMTE ANLAYIŞ FARKI
Eğitimsizler, göçle gelenler kentin varoşlarında tutunup hayat kavgası verenler, açlık sınırının bir tık yukarısında yaşayanlara bakıldığında onların da hiçbir şeyi umursamadıklarını, virüsü ve ölümü dikkate almadıklarını görürsünüz.
Kente ve insana değer katan, hatıra oluşturan fiziksel yapılar teker teker ortadan kaldırılıyor. Bu durum bazen kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.
Bazen de planlama ve projelendirme yanlışlarıyla birlikte…
Keşke karşımıza hep doğru projeler çıksa…
HER YIKIM CAN YAKAR
Halkın yaşamına eğitim, sağlık, kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle dokunan ve iz bırakan yapıların yıkılması canımızı yakıyor…
Canlı bombalar, bomba yüklü araçlar, silahla taramalar ve uzaktan kumanda patlayıcılar kullanılarak güzel ülkemiz kan gölüne döndürülmüştü.
Katliamlardan IŞİD - DEAŞ, PKK, TAK, PYD gibi terör örgütleri sorumlu tutulmuştu.
Sıkıntılı günler, üzüntü verici olaylardı…
Hatay, Reyhanlı, 11 Mayıs 2013, Diyarbakır, 5 Haziran 2015, Şanlıurfa, Suruç, 20 Temmuz 2015: Iğdır, 8 Eylül 2015; Ankara, tren garı önü: 10 Ekim 2015; İstanbul, Sultanahmet Meydanı, 12 Ocak 2016; Ankara, TBMM yanı, 17 Şubat 2016; İstanbul, İstiklal Caddesi, 19 Mart 2016; Ankara, Kızılay, 13 Mart 2016; İstanbul, Vezneciler, 7 Haziran 2016; İstanbul, Atatürk Havalimanı, 29.06.2016
Küçük çaplı saldırıları ve cinayetleri listelemedim.
BURSALI UNUTMAZ
Bursalılar da 27 Nisan 2016 günü Bursa Ulu Cami kapı girişinde kendini patlatıp ölen canlı bombayı ve 13 kişinin yaralanmasını unutmamıştır.
İnsanlık tarihine büyük acılarla yazılan felaketlerden ders çıkartan topluluklar salgınları en az kayıp ve hasarla atlatıyorlar.
Toplumsal koruma anlayışını, halk sağlığını önemsemeyen devletler ise büyük kayıplar veriyorlar.
BİYOLOJİK TEHLİKELER
Yaşamı etkileyen virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin neden olduğu biyolojik tehlikelere karşı devletler akılcı ve kararlı tedbirler alırlar, kurumsal yapılar oluşturur ve salgını hafife almazlar.
*
Herkes ilan edilen, polis ve jandarma tarafından takip edilen, gerektiğinde de parasal cezai işlem yapılan süreçte maske, mesafe ve temizlik konusuna titizlikle riayet etmeli.
Her sade birey gibi siyasetçiler ve devlet idarecileri de hassasiyet göstermeliler. Yoksa salgınla mücadele inandırıcılığını yitirir.
YAZIK OLUYOR EMEKLERE
Yazları sıcak ve kurak geçen ülkemiz ağustos ayında su taşkınları, sel ve heyelanları yaşıyor.
Karadeniz Bölgesi, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’da tehlike büyük...
Bir yanda Çin Seddi gibi sahil boyunca batıdan doğuya, Samsun’dan Sarp’a uzanan ve daha proje aşamasında ‘bu şekilde’ yapılmasına itiraz edilen ‘Karadeniz Oto Yolu’ diğer yanda ormanlarının yol, tünel, baraj, madencilik ve yerleşimler için doğal yapısının adeta tahrip edilmesi problemiyle başbaşa…
Daha ne olsun!..
*
Bir hafta önce Giresun’da yağmurla gelen felaket çok sayıda yurttaşımızın ölümüne neden oldu.
İlçeleri sel basmasına, yolların ve köprülerin çökmesine, evlerin, iş yerlerinin yıkılmasına, arabaların sele suya karışıp sürüklenmesine, hayvanların telef olmasına, maddi ve manevi kayıplar oluşmasına alıştık sanki!..
*
Bahsetmek istediğim üniversite hocaları, akademik personel, ilim adamları...
Üniversitelerimizin hali...
HOCA OLMAK
Nerede olursa olsun, ortamda bir üniversite hocası bulunduğu zaman en çok saygıyı gören insan olurdu.
Hürmet edilendi.
Düşüncelerine ve fikirlerine değer verilir, baş tacı edilirdi.
Ama o hocaların da ağzından çıkan bir söz nice terazilerde tartılır, dirhem dirhem çıkardı. Lafları değerli ve yerli yerinde olurdu.
Hüzün yılı, Eyüp sabrı
Zor zamanlardan geçe geçe geldik yılın son gününe. Hastalık, ölüm, karantina, izolasyon, sokağa çıkma yasağı, yaş kısıtlılığı, seyahat engelleri, ticari hayatın yavaşlaması, iflaslar, işsiz kalanlar, geçim sıkıntısı gibi durumlar içimizi acıtıyor.
Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz.
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla.
Hüzün yılı…
*
Başımıza pandemi geldi.
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar.
*
Devletimiz de, halkımız da çok büyük güçlükler içerisinde.
Bireysel olarak mal mülk değil, herkes ‘virüs aman bana bulaşmasın’ derdinde.
“Maske-Mesafe-Temizlik” ile korunmanın dışında kişileri bu virüsten uzak tutacak diğer önlem ise aşı.
Tarlada patates, biber yetiştirmeye benzemiyor bu iş.
Aşıdan bahsediyoruz!..
Tartışmalar aleni yapılıyor.
Güvenliği ve etkisi bakımından itiraz edilmeyen, şüphe duyulmayan aşılar yanında bağımsız tıp adamlarının kaygı duydukları aşı var…
Kafalar karışık!
UMUDUMUZ AŞIDA
Ülkemiz 2-3 ay önce aşı siparişi verdi.
Gönlümüzü Çin’e kaptırdık…
Faz çalışmalarında insanlarımız ‘denek’ olarak aşının gelişimine katkı verdiler…
*
Türkiye umudunu bu aşıya bağladı, 50 milyon doz aşı alacağız.
Geldi, geliyor, yola çıktı falan derken gelişi bir hayli uzadı.
İki kez gelemedi!..
*
Çin’den gelecek aşı,
Bugün yarın, bugün yarın,
Yolunu gözleye gözleye,
Gözlerimizi etti şaşı…
*
Aşı gelecek yüzler gülecek…
Dün sabaha karşı, Pekin’den havalanan 3 milyon doz Covid-19 aşısı THY ’nın Boeing 777 ‘inden yere indi, Sağlık Bakanlığı’nın Ankara’daki depolarına yerleşti.
Tanrı’ya şükürler olsun.
50 milyon dozluk inaktif Covid-19 aşısının ilk partisi geldi.
İnşallah beklenen bağışıklığı eksiksiz ve yan etkisiz sağlar.
BURSA VE LODOS
Bugünlerde şehir ayna gibi.
Hava o kadar güzel ki, rahat rahat temiz hava soluyoruz.
Görüş açımız bir uzadı bir uzadı teee uzakları görebiliyoruz.
Hatta Uludağ’dan bakılınca İstanbul’un adalarını bile görebiliyoruz.
“Bursa’dan bakılınca İstanbul görülür mü?” tartışması hep yapılır efendim.
Sakın kimseyle iddiaya girmeyin görülür efendim, görülür.
Üstelik fotoğrafları bile var…
*
O kadar temiz oldu ki hava.
Bu havada gezilir, yürünür, fotoğraf çekilir,
Dostlarla köpürtüle köpürtüle Yeşil’de kahve, semaverden de demini almış tavşan kanı çay içilirdi…
Ama neredee…
Yasaklar yasaklar…
Neyse geçer bugünler de, sabredeceğiz,
Başka yolu yok.
O zaman acısını çıkartmak farz olsun…
PEYGAMBER MESLEKLERİ
Bilirsiniz dostlar her peygamberin bir özelliği, yaptığı iş ve mesleği vardır.
Kutsal kitaplarda yazar.
Esnaflarımız onları mesleklerinin piri olarak kabul ederler.
Adem peygamber; Çiftçi,
İdris; Terzi,
Davut; Demirci,
Lokman; Tabip ve eczacı,
Zekeriya; Marangoz,
İsa; Marangoz,
Zülkif; Fırıncı,
Yunus; Balıkçı,
İlyas; Dokumacı,
Musa; Çoban,
Peygamberimiz Hz. Muhammed; Çoban ve tacir.
*
Her peygamberin bir işi ve sanatı varmış.
Ahi geleneğine sahip güzel esnaflarımız, asırlar boyunca bu peygamberleri meslek ve sanat büyükleri, pirleri olarak kabul etmişlerdir.
*
Değinmeden geçmek istemem!
Bugün kendisine tarikat önderi, şeyh, şıh, molla diyenlerin mesleklerini bilen var mı?
Tek meslek ve sanatlarının ‘para, iktidar ve güç avcısı’ oldukları konusunda toplumda bir kanaat var da!...
SABIR PEYGAMBERİ
Bir peygamberimiz var ki onun özelliğini yazmadan geçemem!
Eyüp peygamber…
*
Başına gelen tüm dertlere ve sıkıntılara tahammül etmesini bilir. ‘İmtihan dünyası’ der, sabrederdi.
Bizler gibi mızmızlanıp halinden şikayet ve isyan etmezdi…
Eyüp peygamberin diğerlerinden farkı, O’nun ‘sabır peygamberi’ olmasıdır.
Halkımız ‘Eyüp sabrı’nı bilir, Peygamberi de sıklıkla yad eder.
ERZİNCANLI EYÜP
Bilirsiniz doğuda kış ağır geçer, kar çöktü mü aylar sonra kalkar.
Haliyle ısınmak zordur oralarda.
O yüzden kış hazırlıklarına yaz aylarında başlanır.
Kömür falan kullanılmaz, yerli ve milli yakıt olan ‘tezek’ kullanılırdı.
Hammadde de boldu zaten…
Ama yeterli tezeğin hazırlanması için herkes elini çabuk tutmalıydı…
*
Köyün birinde, ekim ayında hazırlığa başlayan Eyüp, komşulardan yeterli miktarda inek gübresini alıp, samanla karıştırıp, yoğurmuş, briket gibi kesmiş 2 bin tezeği güneşe bırakmış.
İyi kuruması için de zaman zamanda çevirip alt üst etmiş.
Bakmış kupkuru… Tamam, artık toplamalıyım demiş.
Yığın yapacağı yeri hazırlayana kadar bir yağmur gelmiş ki, gök delinmiş adeta.
Koşup gelmiş, ne görsün günlerdir gözü gibi hazırladığı tezekler sele suya karışıp gitmiştir…
Yarabbi der… gerisini getirmez!
*
Üzülür ama yapacak bir şey yoktur.
Yeniden konu komşuya gitmiş. Ama hammadde azalmıştır, zira herkes aynı şekilde hazırlık yapmış.
Neyse bulur gübreyi, samanla karıştırıp bin tane tezek yapar, güneşe bırakır.
Çevirip, kurutur.
Havaya bakar çok güzeldir.
İlçe pazarına gidip gelebilirim der.
Gelene kadar bir yağmur, Eyübün tezekleri yine sele karışır.
Yarabbim der yukarı bakar, yutkunur…
KARIŞTIRMA!
Kış yaklaşmak üzeredir, ortada tezek yoktur…
Diğer köylere gider, biraz ordan biraz burdan toparlar bir miktar gübreyi. Samanla karıştırıp, beş yüz tane kesip, güneşe dizer.
Artık gece gündür tüm dikkati bunların üzerindedir.
Parmakla vurunca tak tak tak ederler, kupkuru olmuşlar.
Tamam deyip kaldırmaya başlar.
Hanımı ‘yemek yaptım, soğutma gel’ diye seslenir.
Havaya bakar, yağmur bulutu yoktur, cam gibidir gökyüzü.
Sofraya kurulur…
Ama bir anda hava patlar. Yağmur güğümden boşanırcasına dökülür Eyübün tezeklerinin üzerine.
Hepsi su olup akıp gider…
*
Dışarı fırlayıp manzarayı gören Eyüp ellerini semaya kaldırıp, üzüntülü ve kızgın, hatta isyankar bir halde;
- “Yarabbi… Ben Erzincanlı Eyüp, Erzincanlı Eyüp, karıştırma!” der…
*
Pandemide sabrı da öğreniyoruz.
Her şey yoluna girecek, yeter ki umutlarımızı yitirmeyelim…
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