Hüzün yılı, Eyüp sabrı

Koronavirüs salgınını ya da artık ezberlenen şekliyle Covid-19 Pandemisi yazmak benim için de, okuyucu için de sıkıntılı bir hal.



Toplumda büyük bir bıkkınlık olduğu kesin.

Ancak gündemi de es geçmemek gerek…

*

‘Yeni normal’ ile başlayan ‘gevşeklik’ geride kaldı.

İçinde bulunduğumuz endişe verici durumu ‘ikinci dalga’ olarak adlandırmanın da çözüme bir katkısı yok.

Tanımlamalarla hastalık önlenmiyor…

SALGIN RAKAMLARI KONUŞUYOR