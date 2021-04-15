  Herkese COVID’li muamelesi yapmalı 

56. maddesinde ‘sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ ile ilgilidir demişiz ve; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye de lafı çakmışız.
*
Ödev!.. Devlete ve vatandaşa birlikte yüklenmiş.
Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirlenmesini önlemek işinin yerine getirilmesi veya yapılması kişinin vicdanından doğar.
Yasa açısında da gerekli ve zorunlu görülen bu durum ‘iş ve davranış olarak’ devlete yüklenmiştir.
DOĞAYI KORUMADA ROLLER
Ödevin yerine getirilmesinde, işin gerçekleştirilmesinde roller sırasıyla şöyle paylaşılıyor;
Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi.
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız…
AKIL, BİLİM VE PANDEMİ
Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz.
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir.
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor.
Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler.
Pistler yapılmış.
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış.
İLK AÇILIŞ TÖRENİ
Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım.
Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler.
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli.
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle;
Strese girmez.
Sakin olur.
Mide krampları olmaz.
Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı.
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı.
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır.
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır.
*
Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var;
Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi.
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor.
Keşke öyle olsa…
İYİ DEĞİLİZ
İyi değiliz.
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!..
Virüs ve hayat pahalılığı,
Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu.
Kırıklar, çıkıklar.
Yaralananlar ölenler.
Alçılar, ateller, askılar.
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler.
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar…
Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.
SU KAYNAKLARINA DOKUNMA
Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,
Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…
Tabii bir de uyutmuyor…
SESSİZ ÖLÜM
Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.
-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Susuz bir sonbahar yaşadık.
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor.
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor.
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür.
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi.
Teşekkür ederiz.
YOKSULLAR ÜŞÜR
Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm.
530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi.
Taş gibi bir eserdir Koza Han.
Hanlar o günün ticaret merkezleri.
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir…
Ticaret merkezi işte…
*
Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.
Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti.
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı.
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu.
KITADAN KITAYA PANDEMİ
2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu.
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı!
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu!
*
Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz.
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla.
Hüzün yılı…
*
Başımıza pandemi geldi.
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar.
*
Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz?
Mesela bu yılı bile arar mıyız?
İnşallah öyle bir şey olmaz…
Yine de ihtiyatlı olmalı.
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye…
*
Koca bir hafta var demiştim.
Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı.
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi...
KAR VE BURSA
Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı...
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar...
Yaşama, umuda dair ne varda hepsi örselendi.
Kapanan iş yerleri, iflaslar, işsizlik, geçim sıkıntısı.
Ekonomik durgunluk ve kriz...
Eğitimden ulaştırmaya, tarımdan hayvancılığa, imalattan ticarete her sektör derin sıkıntılar içinde kıvranıyor.
Sağlık…
Kora kor bir mücadele içerisindeyiz.
Herkese COVID’li muamelesi yapmalı
Salgın almış başını gidiyor. Günlük 60 bin vaka ile Avrupa birincisi, dünya ikincisi ülkeyiz.
Acılar elbette sayılarla ifade edilmez.
Durumumuzu başka türlü anlatamıyorken Kovid-19 da dalgasına bakıyor…
Bu kaçıncı dalga?
Sanırım 3.
Böyle devam ederse dalgalar tsunamiye dönüşecek.
Hastalığın kendinize bulaşmasını engellemek için bir şey yapmalısınız!
Neymiş o?
Karşınıza çıkan herkesi Kovid’li olarak göreceksiniz!..
Görüşmek zorunda kaldığınız kim varsa kesinlikle o da kovidlidir!
Böyle düşünürseniz çözüm kolaylaşır, maske, mesafe ve hijyen kurallarını önemsersiniz.
*
Başka yolu yok.
Aşı da vurulsanız, Kovid de geçirseniz yapılacaklar sınırlı;
İnsanlardan kendinizi koruyacaksınız.
Evde kalacaksınız.
Evden çalışacaksınız.
Zorunlu durumlarda da çıkacaksınız, aşırı korunmaya özen göstereceksiniz.
Formül şu;
Herkesten uzak duracaksınız.
“Herkese kovid’li muamelesi yapacaksınız!…”
SİHİRLİ GÜÇLER
Hiçbir devletin elinde sihirli değnek yok.
Salgınla baş edebilen ülkelerin sihirli değnekleri yok ama aşısı, sağlık altyapısı, sosyal yaşam seviyesi ve kuvvetli ekonomisi gibi ‘sihirli güçleri’ var…
Devlet, sosyo-ekonomik yönden bireyini korurken, birey de devletin ilan ettiği kurallara uyuyor.
*
Salgında bilinen etkin koruma yöntemi kişilerin iradesiyle ilgilidir.
Kurallara uymalı, korunmayı devletten değil, kendinden beklemeli…
Kendini koruyamayanlar diğer insanları riske edip, hastalık bulaştırıyorlar.
Hastaneler ağzına kadar doluyor, sağlık sistemi zorlanıyor.
MELEKLER KORUR
Hiçbir kurala uymayan, uyarılara aldırış etmeyen, hasta olunca da ‘devlet bizi korumuyor’ diyenleri hayretle izliyoruz.
Sağlık politikalarımızın eleştirilecek yönleri yok mu?
Olmaz mı?
Ama kendimizi, yaptıklarımızı da sorgulamalıyız.
Adam kongreden selfie çekip, sosyal medyada “Buradayız!” diye paylaşım yapıyor. Kendisine Kovid uyarısı yapanlara da “Melekler bizi korur” diye cevap yazıyor!
Sonra Kovid-19 olup hastaneye yatırılınca dua istiyor. Üç günde öteki dünyaya, meleklerin yanına gidiyor…
*
Ölürse vatandaş ölür, devlet ölmez, o çarkını ağır aksak da olsa döndürür.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘vakaların artmasının sebebi hepimiziz. 84 milyon.‘ diyerek durumu vatandaşa fatura etmişken…
Herkes kendisini kollasın, korusun.
O halde karşınıza çıkan herkes Kovidlidir!..
Paronaya yapmayın ama önlemi de ihmal etmeyin.
*
Aşı var mı? Var.
Yeterli mi? Hayır.
Tedarikinde sorun var mı? Var.
Yerli aşı sonbahara yetişir mi? Sanmam.
İki doz ile aşılanan yurttaşlarımızın sayısı ve oranı ne?
11 milyon 496 bin 136 kişiye tek, 7 milyon 694 bin 010 kişiye de iki doz olmak üzere toplam 19 milyon 190 bin 146 aşı yapılmış.
İki doz aşı oranı yüzde 10 ‘a yakın.
Aşılama hedefinin altındayız.
Ama yine de Türkiye, en çok aşı yapan ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’nın ardından 6. ülke durumunda.
AŞI YAVAŞ, VİRÜS HIZLI
Aşı yapma hızımız hastalığın bulaşma hızından yavaş...
Yine başa dönüyoruz;
Virüs çok hızlı bulaşıyor.
Mutant virüsler yüzde30 daha ağır hastalık tablosu yapıyor.
Hastalık fazla olunca ölümler de artıyor.
NE YAPIYORUZ
Bir süre daha sabırlı oluyor, kendimizi sınırlıyoruz.
Evde kalıyor, evden çalışıyoruz.
Sokağa çıkma yasaklarına riayet ediyoruz.
Şehirlerarası seyahatlerden kaçınıyoruz.
Toplu iftar ve sahur yapmıyoruz.
Pide kuyruklarına girmiyoruz.
Kalabalıklara karışmıyoruz.
Herkes Kovid’li, sen tedbirini al!..
*
Dün sayın Cumhurbaşkanı da daha önce uygulanan önlemlere bir kez daha geri dönüldüğünü açıkladı.
Topluma önderlik eden devlet yöneticilerinin örnek ve özendirici tavırlar sergilemeleri, beklenen sonuçların alınmasında etkili oluyor.
EVLERE KISILIP KALDIK
Böylesine sıkıntılı zamanları yaşarken toplum ve iş hayatının allak bullak olduğunu görüyoruz.
Hastalık, ölüm, işsizlik, geçim sıkıntısı, moral bozukluğu, cinnet, batan esnaf, iflas, icra… Durmak bilmeyen şiddet ve kadın cinayetleri…
Kıstırılmış, kısıtlanmış, susturulmuş bir hayat bu.
İçimiz sustu, ocağımız söndü, ferimiz gitti…
*
Bu yeni yaşam tarzı toplum çoğunluğunda stres, hareketsizlik ve düzensiz beslenmeye bağlı olarak yeni sağlık sorunlarını ortaya çıkarttı.
Başımız belada,
Evlere kapandık, 5-6 kilo aldık. Ah şu kilolar, semirmişiz!
*
Evde, ofiste, bahçede, parkta egzersiz ve spor yapmalı.
Yoksa obezite, diyabet, kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, hipertansiyon, endokrin ve kas-iskelet sistemi hastalıkları yakamızı bırakmayacak.
BAŞIMIZIN BELASI OBEZİTE
Her kilolu kişi obez değildir.
Yaşam kalitesini bozan obezite; sağlığı bozacak derecede vücutta anormal ve aşırı yağ birikmesi ya da yetişkin bir kadının vücut ağırlığının olması gerekenden % 30, erkeğin de % 25 fazla olması olarak tanımlanır.
Obezite hastalıkların anasıdır.
Ciddi bir sağlık sorunu olduğu anlaşılmıştır.
VÜCUT KİTLE İNDEKSİ HESABI
Bir kişinin obez olup olmadığını nasıl anlarız?
Vücut Kitle İndeksi ile hesaplayarak. Vücut Kitle İndeksi-VKİ hesaplamasını bir örnekle gösterelim:
Kilo, boy değerinin karesine bölünür (kg/m²).
1.80 boyunda ve 100 kilo ağırlığında olan bir kişi için,
Birinci işlem: 1.80 x 1.80 = 3.24
İkinci işlem: 100/3.24 = 30.8
Vücut Kitle İndeksiniz 30.8 olarak çıkmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü referans değerlerine göre VKİ;
18,5 - 24,99 = Normal
25 ‘in üzeri = Fazla kilolu
30 ‘un üzeri = Obezite
40 ‘ın üzeri = Morbid obez
50 ‘nin üzeri = Süper obez
*
Yaş, cins, kilo, yağ ve kas yüzdesi, bel kalınlığı ve bel çevresi dikkate alınarak daha detaylı vücut kitle indeksi hesaplanabilir.
Sağlık için şişmanlıkla mücadele etmeli.
Can boğazdan gelir, oradan da gider gerçeğini unutmamalı.
Ölçülen değerler normalin altında ya da üstündeyse hekimlerin ve diyetisyenlerin önerilerini yerine getirmeli.
*
Kısıtlılık günlerinde dengesiz beslenmenin yol açtığı şişmanlık ve obeziteyle mücadele etmeli, spor yapmalı, moral değerleri yüksek tutarak stresle de baş etmeli.