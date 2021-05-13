Hekim göçü hızlanıyor emekli hekimler göreve çağrılıyor

Ortalık yıkılıyor.
‘20yearschallenge’, 20’li yaşlar challenge akımı salgına dönüştü.
Zaman tüneli gibi, 1960‘lar, 70’ler, 80’ler…
O yılların kazakları, ceketleri, mantoları, paltoları, etekleri, bluzları, saç sakalı, makyajı, modası, daha neler neleri…
Eski Türkiye’ye dair siyah beyaz hikayeler…
*
‘20 yıllık meydan okuma’ ile kimileri “uçan 20’li yaşlar” diyor zamanın vefasızlığına, kimileri “20 yaşı hiç fark edemedim ki” diye hayıflanıyor, kimileri “20‘li yıllar hızlı geçmiş”, bir arkadaşım da şöyle yazmış, “herkes 20‘li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca yüreğim burkuldu. 20 yaş öncesi emniyette kayboldu, 30‘lu yaşların ise cazibesi yok oldu.”
Kırsal bölgelerden ve küçük Anadolu kentlerinden daha büyük şehirlere doğru olan kitlesel akın ve göçlerin etkilerini ilk önce İstanbul, Ankara ve İzmir de görmüştük.
Ülke ilk defa böylesine bir ‘gecekondu’ gerçeğiyle karşılaşmıştı.
Gecekondu da bir ‘varoş kültürü’ oluşturmuştu.
*
Sonrasını hep birlikte gördük.
Varoş kültürü zaman içerisinde tüm alanlarda etkilerini genişletip kentlere ve ülkeye egemen oldu.
Yüzyıllar içerisinde gelişen kent ve kır kültürünün bir anda nasıl değiştiğine şahit olduk.
Almanya gibi sakin, şaşırtıcı bir gelişmenin olmadığı, her şeyin rutininde yürüdüğü bir ülke olsaydık cevapta basit olurdu;
- ‘Ep aynı beyaa, ep ayni...’ der geçerdik.
Ama burası canım Türkiyem...
*
Bu memleketin ahvali nasıl anlatılabilir ki! Detay versen anlamaz, boşuna yoruluruz. Ben de kolayını seçtim;
Atları kaybettik,
Kargayı uçurduk,
Acılar elbette sayılarla ifade edilmez.
Durumumuzu başka türlü anlatamıyorken Kovid-19 da dalgasına bakıyor…
Bu kaçıncı dalga?
Sanırım 3.
Böyle devam ederse dalgalar tsunamiye dönüşecek.
56. maddesinde ‘sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ ile ilgilidir demişiz ve; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye de lafı çakmışız.
*
Ödev!.. Devlete ve vatandaşa birlikte yüklenmiş.
Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirlenmesini önlemek işinin yerine getirilmesi veya yapılması kişinin vicdanından doğar.
Yasa açısında da gerekli ve zorunlu görülen bu durum ‘iş ve davranış olarak’ devlete yüklenmiştir.
DOĞAYI KORUMADA ROLLER
Ödevin yerine getirilmesinde, işin gerçekleştirilmesinde roller sırasıyla şöyle paylaşılıyor;
Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi.
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız…
AKIL, BİLİM VE PANDEMİ
Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz.
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir.
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor.
Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler.
Pistler yapılmış.
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış.
İLK AÇILIŞ TÖRENİ
Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım.
Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler.
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli.
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle;
Strese girmez.
Sakin olur.
Mide krampları olmaz.
Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı.
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı.
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır.
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır.
*
Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var;
Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi.
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor.
Keşke öyle olsa…
İYİ DEĞİLİZ
İyi değiliz.
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!..
Virüs ve hayat pahalılığı,
Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu.
Kırıklar, çıkıklar.
Yaralananlar ölenler.
Alçılar, ateller, askılar.
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler.
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar…
Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.
SU KAYNAKLARINA DOKUNMA
Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,
Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…
Tabii bir de uyutmuyor…
SESSİZ ÖLÜM
Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.
-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Susuz bir sonbahar yaşadık.
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor.
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor.
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür.
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi.
Teşekkür ederiz.
YOKSULLAR ÜŞÜR
Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm.
530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi.
Taş gibi bir eserdir Koza Han.
Hanlar o günün ticaret merkezleri.
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir…
Ticaret merkezi işte…
*
Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.
Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti.
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı.
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu.
KITADAN KITAYA PANDEMİ
2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu.
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı!
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu!
*
Hekim göçü hızlanıyor emekli hekimler göreve çağrılıyor
Kamuoyu fazla ilgilenmedi ama Sağlık Bakanlığı ilk defa hekimler için ‘65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası’ düzenledi. Sağlık Bakanlığı’ndan emekli olmuş veya yaş haddinden emekli edilmiş tabip ve uzman tabiplerin atamaları 24 Mayıs’ta yapılacak.
Devletin çok hekime ihtiyacı var.
Sadece hekim değil, hemşire ve diğer alanlarda sağlık çalışanı açığı oluşmuş.
Kamu hastanelerinde hizmetlerin daha etkin verilmesi için binlerce doktor, hemşire ve sağlık personeli gerekiyor. Sayısal eksiklik bir yana, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının tamamı bitap düştü. Moral ve motivasyonları kayboldu, stres, kaygı, yorgunluk, yılgınlık ve tükenmişlik ön plana çıktı.
HEKİM AÇIĞI MI VAR?
Yüzlerce sağlık çalışanını COVID-19’a kurban verdik, şehit oldular. COVID’e yakalananlar da hasta hasta çalışmaya devam ediyorlar.
*
Hekim açığı nasıl oluştu?
Bunu sadece pandemi süreciyle izah edebilir miyiz? Hayır.
Oluşan hekim açığının sebeplerini tek tek yazalım;
* Mevcut sayısal yetersizlik,
* Hastane ve sağlık kurumlarına yapılan aşırı başvuru,
* COVID-19’a bağlı hekim ölümleri,
* Askeri hastanelerin kapatılması,
* Yurt dışı hekim göçü,
* Kamudan kaçış, erken emeklilik,
* Uzman hekimlerin iş yeri hekimliğine geçişleri,
* Hekimlik mesleğini terk etmek...
*
Kişi başına düşen sağlık personeli sayımız yeterli değil. Avrupa Birliği standartlarına ulaşabilmek için gayret var ama henüz o çıtaya ulaşamadık. Geçmişten gelen sağlık çalışanı eksiklikleriyle birlikte yeni ortaya çıkan sorunlar da olumsuzluğun artmasına neden oluyor.
GATA AÇILMALI
GATA kapatıldı, askeri hastaneler sivil hizmete açıldı. Askeri doktorluk kaldırıldı.
Bu hastanelerde görev yapan hekimlerin bir kısmı kamu, bir kısmı özel hastanelere geçti. Bir bölümü de emekliye ayrıldı, muayenehane açıp çalışanlar da oldu, mesleği tamamen bırakanlar da...
*
Askeri hekimlik kaldırılınca kışlalarda işler karışmaya başladı, hekim talebi patladı.
Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarında, Suriye’de, Irak’ta hekim ihtiyacı oluyor. Buralara hastanelerden ‘geçici hekim görevlendirmesi’ yapılınca hastanelerde hekim açığı meydana geliyor.
Gülhane Askeri Tıp Akademileri - GATA kökenli hekimlerle, sivil hekimlerin yaklaşımlarında farklılıklar var, askeri hekimliğin huyu suyu farklı...
Aslında GATA yeniden açılmalı!
HEKİMLERİMİZ BATI’YA GİDİYOR
Hekimler akın akın batı ülkelerine transfer oluyorlar.
Gidenler var, gitme hazırlığı içinde olanlar, başvurusuna cevap bekleyenler var...
Hekimler, B2 seviyesinde yeterlilik almak için yabancı dil kurslarına katılıyorlar. Almanya, İngiltere, ABD, Belçika, Hollanda, Fransa, Kanada tercih ediliyor.
Genç yaşlı, karı koca doktorlar gözlerini karartıp gidiyorlar.
Ülkemize yazık oluyor!
*
Neden gidiyorlar?;
* Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelen, şiddet, taciz, öfke,
* Yönetici baskısı, yetersiz idarecilerin keyfi davranışları,
* Mesleki itibar kaybı,
* Ücret yetersizliği, performans zorlaması,
* Malpraktis, soruşturma, ceza, sahipsizlik,
* Hekim başına düşen hasta yoğunluğu,
* İyi hekimlik imkanlarının günbegün azalması,
* Manevi tatminin düşmesi,
* Kendini ifade etmede karşılaşılan zorluk, özgürlük ve yaşam alanlarının daralması, hayat tarzına müdahale, huzursuz ve mutsuz ortam gibi sebeplerle...
Son maddenin hekimler için öncelikli olduğunu belirtmeliyim.
*
Yurt dışına çıkan vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Ama ‘beyin göçü’ denilen acı gerçek içerisinde ‘hekim göçü’nden bahsedilmiyordu!..
Hekimler de göçüyor!
İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz.
GÜN SAYAN HEKİMLER
Sağlık yöneticileri 2,5 yıllık sözleşme yaparak göreve başlıyorlar. Deneyimsizler işbaşına gelince kurumların işleyişi bozuluyor.
Kırıp, döküyorlar. Baskı ve zorlamalarla hekimleri küstürüyorlar.
Yönetici baskısı yanında hasta ve hasta yakını öfkesi, hatta başka meslek mensuplarının tazyiki öne çıkıyor.
*
Uzman doktorların kamu sağlık hizmetinden yıldıkları görülüyor.
Yersiz şikayetlerden, sarı zarflardan, soruşturmalardan, CİMER’den, ifadeden, mahkemelerden, tazminatlardan, olur olmaz isteklerden bıktılar...
Bunalan hekimler ya emekli oluyor ya da istifa ediyorlar.
EMEKLİLİK, İSTİFA VE İŞ YERİ HEKİMLİĞİ
Kamudan emekli olanların hepsi özel hastanene ve muayenehanelerde çalışmıyorlar. Ne yapıyorlar?
Birçoğu iş yeri hekimi oluyor.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri-OSGB’nde çalışıyor, fabrika ve iş yerlerinde görev yapıyorlar.
Engel mi var? Yok tabi...
*
Kardiyoloji, jinekoloji, genel cerrahi, dahiliye, çocuk hastalıkları, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göğüs hastalıkları uzmanlarının fabrika fabrika dolaşıp iş yeri hekimliği yapmalarının sebeplerini ben biliyorum.
Peki devlet biliyor mu? Biliyor da umursamıyor mu?..
*
Kıt kaynaklarıyla memleketin en zeki çocuklarını uzman hekim yapan ülkemiz sağlık sisteminin dağınıklığı, yetersizliği ve liyakatsiz yöneticileri sebebiyle hekimlerin uzmanlıklarından vazgeçmeleri büyük kayıptır.
İstifa ederek iş yeri hekimliği yapıyorsa elbette vardır bir sebebi!
Bir kardiyologun, bir genel cerrahın iş yeri hekimliği yapmasına üzülüyorum.
Haksızlık bu!
*
Kurumların hekim ihtiyaçları böyle oluşuyor.
Meslektaşlarım gücenecekler bana ama bu zor ve özellikli branşların hekimleri hastanelerde olmalı, oralarda huzur içerisinde çalışmalı, emeklerinin karşılığını almalı, hak ettikleri değeri görmeliler.
*
Uzmanlık eğitimi o kadar kolay mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı anlaşmalı, uzman hekimlerin iş yeri hekimliği yapmaları konusunda bir takım engelleyici düzenlemeler yapmalı.
Bunları yazarken iş yeri hekimliğinin de önemli bir alan olduğunu belirtmeli, hele pandemi sürecinde iş, işçi ve toplum sağlığı için ciddi çalışmalar yaptıklarını söylemeliyim.
HEMŞİRELER DE GİDİYOR
Yurt dışı göçü sadece hekimlerle sınırlı değil, Avrupa ülkeleri binlerce sağlık personeli transferi için sistem oluşturmuş, gidişler başlamış durumda.
Hemşirelerimize rağbet çok.
*
Hükümet, hekim ve tüm sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını ekonomik, sosyal, hukuki, idari taleplerini, özlük ve emeklilik haklarını bütün olarak ele almalı, refahlarını sağlamalı.
‘Sizlerin hakkı ödenmez!’ denilerek ödenmezse işler güç, ardından da göç olur!..
*
Okurlarımın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum.