Hazır olalım büyük acılar çekmeyelim

Bunun için AFAD var.
Yeni planlamalar, çalışmalar, hazırlıklar yapıldı, TAMP dönemi başladı.
TAMP; Türkiye Afet Müdahale Planı…
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AFAD, TAMP Projesinde de İçişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Maliye Bakanlıkları ve Türk Kızılayı birlikte çalışıyor.
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28 hizmet grubu oluşturan AFAD, kurumun web sitesinde diyor ki; “Afet ve acil durumlara çok daha hazırız. Daha kısa zamanda, daha geniş alanda, daha çok hayat kurtarılacak. Kaynakların etkin kullanımı ile müdahale çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Ekonomik ve sosyal kayıplar en aza indirilecek. Kesintiye uğrayan yaşam faaliyetleri en kısa sürede normale dönecek.”
BURSA AFETLERE HAZIR MI?
Bugün insanlar önce ki yüzyıllarda olduğu gibi ortalama 40’ında, 50’sinde yaşamlarını yitirmiyorlarsa bunu sağlayan en önemli etken o aydınlık yoldur.
Özellikle tıp ve sağlık alanı… Aşılar, ilaçlar, serumlar. Sağlık destek elemanları. Teşhis, tedavi ve laboratuvar, girişim teknikleri. Bulaşıcı hastalıkların azalması. Biyonik ve robotik cihazlar, donanımlar. Her alanda kendini gösteren ileri teknolojiler…
BİLİM DÜNYASININ BAŞARISI
Efendim, Covid-19 bulaşıcı hastalık değil mi?
Evet, bulaşıcı ve öldürücü…
Ancak dünya bilimin ve tekniğin o ışıklı yolunda ilerlemeseydi, geçen yüzyılda İspanyol gribinde olduğu gibi 50-100 milyon değil, 500 milyon ile 1 milyar insanın ölümüne sahne olurdu. Bu pandemide, bir buçuk yılda 4-5 milyon insan kaybı ile bugüne gelmek başarıdır. Ve bu başarı tek kelimeyle bilim dünyasına aittir.
*
Çoğunlukla ağaçların kesilmesi, ormanların yok edilmesi, doğal yapının değiştirilmesine karşı bölge halkının tepkisi ve direnişini içeriyordu. İnsanlar müteahhitlere karşı doğa ve çevreyi savunuyor, yaşam alanlarının tahribatına itiraz ediyorlardı.
Derelerin taşması, evlerin ve köprülerin yıkılması, iş yerlerini su basması.
Yani sel, taşkın, heyelan ve ölümler.
Haberlerinin en üzücü yanı elbette can kayıpları.
Yurttaşlarımız ‘tabi afetler’ ile ölüyorlar…
*
Bayramı, ardından gelen haftayla birleştirip doğu Karadeniz’de gezi yapmayı planlıyordum. Evdeki hesap çarşıya uymadı, yeğenimin düğünü bayram öncesine denk geldi.
Erkenden Trabzon’a geldim.
MERKEZ EL DEĞİŞTİRMİŞ
Çocukluğumuzun geçtiği Trabzon’un da birçok tarihi kent gibi hem olumlu, hem olumsuz yönde değiştiği belli oluyor.
Kentler de insanlar gibi değişim yaşarlar.
Zaten anne ve babalar kendilerini ihmal edip, iyi yetişmeleri için hayatlarını çocuklarına adamazlar mı, kurban etmezler mi…
- Altısı kız, biri erkek yedi çocuk yetiştirdiğinizi, hepsinin lisans düzeyinde öğrenim gördüklerini, akademik meslekler edindiklerini biliyorum. Bunu nasıl başardınız?
- Şebinkarahisar’da dünyaya geldim. Osmanlı Türk devleti, yararlılıkları sebebiyle atalarımızı Alemdar olarak buraya, Sipahi köyüne yerleştirdi. Yörük’üz. Dokuz yaşına geldiğimde babam vefat etti. Üç kız kardeşim, ben ve annem, beş kişi olarak çileli bir yaşamımız oldu. Annem hizmetçilikle ailemizi geçindirmeye başladı. Çalışkan öğrenciydim. Tek kurtuluşum okumaktı. 1968’de İstanbul’da Yapı Sanat Enstitüsü ‘Yapıcılık Bölümü’ne kayıt oldum. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi (İDMMA) İnşaat Fakültesi’ne geçtim. Yetim ve yoksuldum, hizmetçi annenin çocuğu olarak okuduğumun şuurundaydım. Gece okuyup, gündüz inşaatlarda çalışarak okuluma ve aileme katkı veriyordum. İstanbul Sanayi Odası’nda ‘yevmiyeli memur’ olarak da çalıştım. İş kurdum ama tutmadı, sonra minibüs aldım, servis çektim.
- Okumak için ciddi mücadeleler vermişsiniz. O yıllarda, özellikle İstanbul’da öğrenci olayları da başlamıştı. Etkilenmediniz mi?
- Türkçü faaliyetlerin içerisinde oldum. Bir yandan çalışma, diğer yandan fikir hareketleri derken zaman zaman öğrenime ara verdim, okulu on yılda bitirebildim.
Sırplar ‘Büyük Sırbistan’ hayaliyle Boşnakları bölgede yok etmeye başladı. Onlarca köyün tüm halkını öldürdüler. Boşnaklar Hırvatlarla da savaş yaptı. Ama Sırpların hedefi sadece yok etmekti... 1995’e gelindiğinde Srebrenitsa’da silahsız sivilleri koyun gibi boğazladılar.
*
Bosna Savaşı’nda Srebranitsa ile birlikte Birleşmiş Milletler, altı yerleşimi ‘güvenli bölge’ olarak ilan etmişti. Uluslararası güvenceyle koruma altına alınan Srebranitsa kenti, korumadan sorumlu Hollanda askerlerinin 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırp milis, asker ve keskin nişancıların baskısıyla geri çekilmiş, masum halkı savunmasız bırakmıştı.
Eli silah tutabilecek tüm erkekleri gruplar halinde işkence ile öldürüp değişik bölgelerde oluşturulan toplu mezarlara gömdüler.
Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar güvenli bölgelere doğru kaçmaya başladılar.
Ağır silahlarla saldıran Sırp milisler bir yandan, keskin nişancılar diğer yandan ölüm kusuyordu. Bu kaçışa ‘ölüm yolculuğu’ adı verildi.
BM koruma gücünün silahları topladığı Srebrenitsa kenti de güvenli bölgelerden birisiydi. 1995 yılının temmuz ayında burada büyük bir katliam yaşandı.
Sırplar şehrin kendilerine teslim edilmesini istediler. Baskıya karşı direnmeyen Hollandalı BM koruma güçleri çekildiler. Sivil halk ortada kaldı.
‘Çetnikler’, gözü dönmüş Sırp çeteleri 14 - 70 yaş arasındaki Müslüman Boşnak erkekleri toplayıp götürdüler. Çukurlara bazen diri diri, bazen de parçalayıp attılar. Sayısız ‘gizli toplu mezar’ oluşturdular.
SREBRENİTSA KATLİAMI
Tarihe ‘Srebrenitsa katliamı’ olarak geçen bu insanlık dramında 20 bin civarında insan katledildi. Geride kalan siviller çoluk çocuk, kadın ihtiyar canlarını kurtarmak için yollara düştüler, güvenli bölge olan Tuzla’ya ulaşmak için gece yürüdüler, gündüz saklandılar…
Hala her yıl ceset parçaları bulunuyor ve DNA analizleriyle isimlendirmeler yapılıyor.
*
Dün Bursa’nın meşhur Cumhuriyet caddesinde yürürken sokak başında el arabasında görünce çocuklar gibi sevindim.
Aklıma kolumun altına bir bağ nohut sıkıştırıp, koparıp koparıp yediğim Konya günlerim geldi.
*
Satıcıyla selamlaştık.
Bir iki laf edebilir miyiz ağam?
Tabii dedi, çay söyledi.
GURURLU ‘SEYYAR’ BABALAR
Zübeyde Hanım Doğumevi’nin bu kentte özel bir yeri vardır, yüz binlerce Bursalı burada dünyaya gözlerini açtı.
İLKLERİN HASTANESİ
Bursalıların Zübeyde Hanım Doğumevi’yle duygusal bağları vardır.
1981 yılında açılan Bursa’nın ilk branş hastanesiydi.
Birçok ilk bu hastanede gerçekleşmişti.
20 yıl önce ülkemizin ilk ‘bebek dostu’ hastanelerinden olmuş, genetik laboratuvarını da yine o yıllarda kurulmuştu.
Türkiye güzel bir yer!..
*
Pandemiyle başlayan süreçte yaşanan olağandışı hadiselerle yıpranan insanlarımız işsizlik, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, Türk lirasının döviz karşısında erimesi, ücret azlığı, enflasyon, atama bekleyen öğretmenler, emeklilikte yaşa yakılanlar, 3600 ek gösterge beklentisi, iflaslar, icralar, intiharlar gibi sorunlarla karşılaşıyor. Listeyi uzatmayalım…
Ekonomik, sosyal ve siyasi yönden bir daralma yaşanıyor. Ruhsal açıdan da iyi olunmadığı aşikar, geniş halk kesimlerinin iyice daraldığı görülüyor.
*
*
Tabakalar şeklinde deniz yüzeyini kaplayan müsilaj ortamın biyolojik yaşamını ve çeşitliliğini etkilemekle kalmıyor deniz ürünlerinin sağlığı üzerine de tartışmaları beraberinde getiriyor.
MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nihayet Marmara bölgesi kentlerini, valilikler ve belediyelerini bir araya getirerek sorunu gidermeye karar verdi.
Etkin işbirliği sağlanmalı, uzun süreli politikalar sürdürmeli, denetlenmeli.
Küresel etkilerin dışında denizi kirleterek bu hale getiren kanalizasyon, evsel, endüstriyel ve zirai atıklar sorununu bütüncül bir yaklaşımla, arıtmalarla çözmeyi başarmalı, bölgenin imar düzenlemeleri, nüfus artışları, yerleşim oluşumları da hep birlikte ele alınmalı.
Marmara Denizi Eylem Planıyla denizi, balığı, eko ekosistemi öldüren ve sağlığı etkileyen bu kötü gidişe dur denilecek.
EKOSİSTEM ÖLÜRSE BALIKÇILIK DA ÖLÜR
Deniz salyası nedir ki?
*
Efendim, Marmara Denizi’nin özellikle kıyı bölgelerine suyun üzerini halı gibi kaplayan sümüğe benzeyen, jel kıvamında peydahlanan organik bir katmanı konuşuyoruz.
*
Deniz ve göllerdeki ortam şartlarına tepki olarak, mikroskobik bitkimsi canlıların, fitoplankton denilen mikro alglerin aşırı çoğalmasıyla ürettikleri salgıya bilim insanları müsilaj diyorlar.
Deniz salyası ya da müsilaj...
Türkiye hızla kuraklaşıyor, bu büyük bir problem.
Yıllık yağış miktarı yıldan yıla azalıyor. Beklenen yağışlar, zamanında gelmiyor, ürünler ‘yanıyor’, üretim düşüyor.
‘Su kenti’, tarım ve gıda başkenti Bursa da bunu yaşıyor.
SUYA ULAŞMAK
Yeraltı su kaynaklarımız alarm veriyor.
20 yıl önce 20-30 metreden su çıkan yerlerde şimdi 130-140 metrelere inmek gerekiyor. Ova yer altı suyu tehlike seviyesinde.
102 yıl önce, egemenliğini yitiren Osmanlı devletine el koyan, işgal kuvvetlerinin yönetimindeki başkent İstanbul’dan bir vapur içerisinde; Mustafa Kemal Paşa, 22 subay, 25 er ve erbaş, 8 katip ve 21 gemi personeliyle yol alır ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a varır.
Hedef belliydi;
“İşgal edilen Osmanlı imparatorluğu içerisinden bir Türk devleti çıkartmak!”
Türk milletinin bağımsızlık hikayesinin tarihi bile estetik; 19 Mayıs 1919…
ONA BORÇLUYUZ
İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan başta olmak üzere istilacı devletlerin heveslerini kursaklarında bırakan, hayallerini yıkan Mustafa Kemal Atatürk, az sayıda ki arkadaşıyla; Libya, Mısır, Filistin, Suriye, Yemen, Arabistan, Balkan, Rumeli, Kırım, Kafkas ile öz yurdumuz Anadolu coğrafyalarında Çanakkale’den Kars’, İzmir’den Gaziantep’e kadar onlarca kentimizde yıllarca süren savaşlarla adeta nüfusu kırılıp, yok olmaya giden, hasta ve yorgun garip Türk insanını ‘ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla ayağa kaldırmayı başardı.
Devletin çok hekime ihtiyacı var.
Sadece hekim değil, hemşire ve diğer alanlarda sağlık çalışanı açığı oluşmuş.
Kamu hastanelerinde hizmetlerin daha etkin verilmesi için binlerce doktor, hemşire ve sağlık personeli gerekiyor. Sayısal eksiklik bir yana, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının tamamı bitap düştü. Moral ve motivasyonları kayboldu, stres, kaygı, yorgunluk, yılgınlık ve tükenmişlik ön plana çıktı.
HEKİM AÇIĞI MI VAR?
Yüzlerce sağlık çalışanını COVID-19’a kurban verdik, şehit oldular. COVID’e yakalananlar da hasta hasta çalışmaya devam ediyorlar.
*
Hekim açığı nasıl oluştu?
Ortalık yıkılıyor.
‘20yearschallenge’, 20’li yaşlar challenge akımı salgına dönüştü.
Zaman tüneli gibi, 1960‘lar, 70’ler, 80’ler…
O yılların kazakları, ceketleri, mantoları, paltoları, etekleri, bluzları, saç sakalı, makyajı, modası, daha neler neleri…
Eski Türkiye’ye dair siyah beyaz hikayeler…
*
‘20 yıllık meydan okuma’ ile kimileri “uçan 20’li yaşlar” diyor zamanın vefasızlığına, kimileri “20 yaşı hiç fark edemedim ki” diye hayıflanıyor, kimileri “20‘li yıllar hızlı geçmiş”, bir arkadaşım da şöyle yazmış, “herkes 20‘li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca yüreğim burkuldu. 20 yaş öncesi emniyette kayboldu, 30‘lu yaşların ise cazibesi yok oldu.”
Kırsal bölgelerden ve küçük Anadolu kentlerinden daha büyük şehirlere doğru olan kitlesel akın ve göçlerin etkilerini ilk önce İstanbul, Ankara ve İzmir de görmüştük.
Ülke ilk defa böylesine bir ‘gecekondu’ gerçeğiyle karşılaşmıştı.
Gecekondu da bir ‘varoş kültürü’ oluşturmuştu.
*
Sonrasını hep birlikte gördük.
Varoş kültürü zaman içerisinde tüm alanlarda etkilerini genişletip kentlere ve ülkeye egemen oldu.
Yüzyıllar içerisinde gelişen kent ve kır kültürünün bir anda nasıl değiştiğine şahit olduk.
Almanya gibi sakin, şaşırtıcı bir gelişmenin olmadığı, her şeyin rutininde yürüdüğü bir ülke olsaydık cevapta basit olurdu;
- ‘Ep aynı beyaa, ep ayni...’ der geçerdik.
Ama burası canım Türkiyem...
*
Bu memleketin ahvali nasıl anlatılabilir ki! Detay versen anlamaz, boşuna yoruluruz. Ben de kolayını seçtim;
Atları kaybettik,
Kargayı uçurduk,
Acılar elbette sayılarla ifade edilmez.
Durumumuzu başka türlü anlatamıyorken Kovid-19 da dalgasına bakıyor…
Bu kaçıncı dalga?
Sanırım 3.
Böyle devam ederse dalgalar tsunamiye dönüşecek.
Hazır olalım büyük acılar çekmeyelim
Hafızalarımız ve hatıralarımız bırakmaz bizi;- Kimse yok mu?- Sesimi duyan var mı?- Nerede bu devlet?
Sormuyoruz efendim, siz bakmayın o soru işaretlerine, bunlar soru değil...
Bunlar insanlığın tüm zamanlarda, dil, din, inanç, ırk, milliyet, cinsiyet farkı olmaksızın her ülkede imdat, yardım ve beni kurtarın feryatlarıdır.
Çaresizliğimizdir.
Yardım edin çağrımızdır.
Help, Help, Help’imizdir.
YARDIM ÇAĞRILARI
Depremden bahsedeceğiz ama önce orman yangınlarından iki satır edelim.
Yangınlarda, çaresizlikle paniğe kapılan, bir evi, ağacı, sincabı, cırcır böceğini, kaplumbağayı kurtarmak isteyenler, alevler yerleşimleri yutmasın diyenler zamanın ruhuna uygun olarak Help Turkey-Global Call (Türkiye’ye Yardım Et-Küresel Çağrı) mesajları attılar.
Hiç biri bunu devletine karşı yapmadı. Tamamen refleks, tamamen insani duygular ve kaygılar...
Şaşırmamak, garipsememek, ayıplamamak lazım...
Çağrıları siviller farklı, devletimiz ise daha farklı gördü.
Olacak o kadar...
*
Nerede Bu Devlet? diye seslenirken eski hafızası canlandı gözünde vatandaşın elbette. Aşağılayıp küçümsemiyordu ama sadece daha hızlı, daha aktif, daha etkili olmasını istiyordu.
Devletimizin nerede olduğunu sormuyordu, biliyordu ki devletimiz her yerdedir...
Ne yazık ki bu coğrafya yirmi, otuz yılda kendini tekrarlıyor!
Peki, niye tekrarlanıyor?..
Cevabı çok karmaşık ve uzun...
BİZİM DEVLETİMİZ
İyi günde kötü günde, hep yanımızda hazır ve nazırdır. Biraz yavaştır ama o bizim devletimizdir.
Selde, taşkında, heyelanda,kazada, yangında, depremde... Her zaman her yerde...
KARA BULUTLAR
Temmuz ve Ağustos oldukça sıkıntılı... Sanki ülkenin başında kara bulutlar dolaşıyor, sanki bir uğursuzluk var...
Kurşun döktürsek kar eder mi?..
*
Bunca afet, hepsini birden, bu kadar kısa zamanda... Hiç görmedik böylesini.
Rize ve Artvin’de sel olduğunu duyuyoruz, acısını atlatmadan, işleri yoluna koyamadan bakıyoruz Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Denizli,
Isparta, Manisa’nın ormanları cayır cayır yanıyor...
Uçaklar, helikopterler gelene kadar çoluk çocuk, genç yaşlı koşup dalları süpürge yaparak, elden ele taşınan pet şişe taşıyarak, kazma kürek ölümüne bir mücadele içerisindeyiz...
DEVLET MİLLET ELELE
Belediyeler, kurumlar yangın mahallinde.
Felaket bölgesine gidemeyen, perişan olan da halkın acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
Devlet, millet elele.
*
Toroslarda, Ege’nin dağlarında ciğerlerimiz yanarken, bir kara haber daha geliyor Van’dan, Ağrı’dan, Kars’tan, Erzurum’dan, taşkınlar, seller olmuş.
Balıkesir’de 15-20 ölümlü otobüs kazası.
Üzüntüden üzüntüye, acıdan acıya savruluyor Türkiye...
Yardımdan yardıma koşarken Sinop, Bartın, Kastamonu acılara gömülüyor.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi su altında kalıyor.
Tarifsiz elemler...
Can kayıplarını yazamıyoruz.
Acıların bilançosu olmaz diyerek, yayınlayamıyoruz.
Yüce Tanrım, afetlerden koru bizleri...
YÜREKLER MEZARLIK
Yüreklerimize gömdük acılarımızı. Herkesin yüreği koca bir mezarlık...
Yaralarımızı saracağız, acılarımızı da unutacağız.
Türk milleti nelerin üstesinden gelmedi ki...
*
Enerjimizi boşuna tüketmemeli, ülkenin gücünü ‘önlenebilir afetler’ için kullanmalıyız.
Şu soruya cevap vermeliyiz;
BOZKURT YA DA GÜNEYSU İLÇELERİNDE NE YAPILSAYDI BU SELLER MEYDANA GELMEZDİ?..
İmar planları mı hatalıydı?
Onay aşamaları mı yetersizdi?
Rant iştahı mı bastırılamadı?
Yasal olmayan işler için baskı mı yapıldı?
Vs vs vs...
Bu nasıl belediyeciliktir arkadaş? Yanlış, hatalı ve denetimsiz işleriniz yüzünden insanlar ölüyor, hayvanlar ve minicik canlılar yok oluyor. Çevre ve doğa zarar görüyor...
*
Bazı sorular sorulmazsa ve cevapları alınmazsa acılar da katlanarak artar.
Yakın gelecekte yine ah vah etmeyelim!..
NE YAPILSAYDI BU AFET OLMAZDI
Yazının amacı, ne olsaydı, ne yapılsaydı bu afet olmazdı?..
Konu siyasetin dolambaçlı yollarında kaybolmamalı. Bu hadiseler siyasetin malzemesi olmamalı.
*
Kazaların yüzde 98’i insan eliyle gerçekleşiyor. Afet diyoruz ama yaşananlar birer kazadır. Tehlike ve risk analizleri yapılmamış kazalardır bunlar, hepsi önlenebilirdi...
Akıl ve bilimi devreden çıkartan, hukuka uymayan yöneticilerin, başkanların ve daha birçok makamın ihmali ve kusuru oluyor bu işlerde. Maalesef hepsi zincirleme...
*
Bir daha olmaması için, hatası, yanlışı, ihmali ve kusuru olanlar, kim olursa olsunlar mahkeme karşısına çıkarılmalı, yargılanmalı ve etkili yaptırımlara uğratılmalı.
Başka türlü çıkamayız bu kaosun içerisinden.
*
Afetlerden, kazalardan, olaylardan ders alıyor muyuz?
Hayır...
Yaptığımız en iyi şey unutmak ve unutturmak!..
Daha büyük bir acı geliyor, öncekini unutuluyor. Veya başka öncelikler, gündemler arasında kaybolup gidiyor...
17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ
Bugün yaşananları, 22 önce başımıza gelen Marmara depremiyle karşılaştırınca bunca zamandır hamamda su dövdüğümüzü görüyoruz!..
Canımız yanıyor, üzülüyoruz.
Kaynaklarımızı daha gerçekçi kullanmalı, bu kadar basit olaylarda can kayıpları yaşanmamalı...
KAYIPLAR BİLANÇOYA SIĞMAZ
En büyük felaketlerden birini 1999 ‘da yaşadık.
-Marmara Depremi
-17 Ağustos
-Gece, saat 03.02
-İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve civar iller
-7,4 ile 45 saniye
-17.480 ölüm, 23.781 yaralanma
-350 bin binada hasar
-Sanayi tesisleri ve fabrikalarda yanma, yıkılma
-Tümüyle çöken altyapı
-20 milyar dolar civarında ekonomik kayıp
Tanıklar ve bölge halkı, can kaybının 40 bin ‘in üzerinde olduğunu ısrarla iddia etmeye devam ediyorlar.
DEPREM KRİZ ÇIKARTTI
1999 depreminin ağır tablosu ve derin etkileri ülkede ekonomik ve siyasi krizlere neden oldu. 2001 ekonomik krizi de bu sebeple geldi.
Aynı yıl, 900 ‘e yakın insanın yaşamını yitirdiği 12 Kasım Düzce depreminin etkileri de unutmamalı...
*
Üzerinden 22 yıl geçti. Yakınlarını, sevdiklerini kaybeden, yürekleri yaralı yurttaşlarımız o günü hala yaşıyorlar ve acıların en büyüğünü çekiyorlar.
Bu acıları bir daha yaşamamak için afetlere hazır olmalıyız.
*
O deprem bugün olsa, yine aynı kargaşa yaşanırdı; bir milim iyileşme olmamış!..
Ciddi ve etkili bir organizasyonumuz yok!.. Olanlar da kağıt üstünde çalışıyorlar...
Reklam, tanıtım, pazarlama ve propagandayla afetlere müdahale edilebilseydi, ülkemizde bu afet ve hasar olur muydu?
Asla olmazdı!..
Sözlerimi de öteye beriye çekmeyin, bilgiye ve gözleme dayalı yazıyorum.
*
Devletimiz HAZIR OLALIM, BÜYÜK ACILAR ÇEKMEYELİM diye büyük paralar harcıyor ama olmuyor...
Hazır değiliz.
Hazır değiliz.
Hazır değiliz.
Afetlere ve acil olaylara hazır değiliz...