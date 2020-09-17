Hatıralar Teker Teker Yerle Yeksan 

Zaman vefasızdır derler, diyenler haklıymış.
Kente ve insana değer katan, hatıra oluşturan fiziksel yapılar teker teker ortadan kaldırılıyor. Bu durum bazen kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.
Bazen de planlama ve projelendirme yanlışlarıyla birlikte…
Keşke karşımıza hep doğru projeler çıksa…
HER YIKIM CAN YAKAR
Halkın yaşamına eğitim, sağlık, kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle dokunan ve iz bırakan yapıların yıkılması canımızı yakıyor…
Bunlar hayata dair şeyler işte.
Türkiye 21. Yüzyılda bir değişim ve dönüşüm yaşıyor.
Haliyle bu da insanı ve kenti etkiliyor.
Tüm kentler, kurum, kuruluş ve değerler bu değişim ve dönüşümden payına düşeni alıyor.
İyi olmuşsa iyiyi, kötü olmuşsa kötüyü alıyor; yorum okuyucuya kalıyor!..
*
Bursa kamuoyu yıllar içerisinde en çok Atatürk Stadının yıkılmasını tartıştı. Hala bunu kabullenmedi ve içine sindiremedi.
Nasıl sindirsin, bir mazi yok edildi.
Ülkenin futbol mabedi kişisel hırs ve çıkarlar doğrultusunda yok edildi.
5. Şampiyon Bursaspor da bu tarihten sonra iflah olmadı, kaybettikçe kaybetti. İki yakası bir araya gelmedi.
Yazık değil mi?
STAT YIKIMI UNUTULMADI
Stadın yıkım kararını alan irade Bursalıların, Bursasporluların, cefakar taraftarların, spor ve kültür adamlarının, kentbilimcilerin, aydınlarının, yazar çizerlerin hatta Kent Konseyi’nin fikrini sordu mu?
Hayır…
*
Neyse, bu konu da geride kaldı.
Çünkü Bursa çok dinamik bir şehir, sürekli yeni yeni konular üretebiliyor.
Belediyemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeleri ile çeşitli imar ve yenileme çalışmalarına başladı.
Bunlar içerisinde millet bahçesi, tramvay hattı ile hanlar bölgesi projeleri öne çıkıyor.
Hanlar bölgesi için Kızılay Tıp Merkezi ve Merkez Bankası binaları yıkılıyor.
Dileyenler daha fazlasını Belediyenin internet sitesinde, açık hava reklam panoları ve tanıtım kanallarında görebilir.
BURSA’DA YIKIM VE DÖNÜŞÜM
Bursamızın değişim ve dönüşümü devam ediyor.
Binaları yeniliyoruz!..
Bu dönüşüme kimi ‘yenileme’, kimi de ‘yıkım’ diyor.
*
Yine, yeni bir yıkım daha yapılıyor;
Atatürk Stadı’nın yıkılıp yerine Millet Bahçesi yapılmasının ardından 1972 yılında hizmete açılan Atatürk Kapalı Spor Salonu, Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na İl Müdürlüğü binaları da yıkılıyor.
Hepsi birden yıkıldı…
Uzun yıllardır Bursa’da spor müsabakalarına ev sahipliği yapan bu tesislerin mülkiyetlerinin Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini biliyoruz.
*
İş makinalarını enkazın üzerinde çalışırken görmek insanın içini acıtıyor elbette.
Nihayetinde spor tarihimizin ve yaşamımızın parçalarının enkaz olması kimseye keyif vermiyor.
YIKIM İÇİMİ YAKTI
Dün yıkımı izledim biraz, birkaç fotoğraf çektim.
İş makinalarının gürültüleri içerisinden tribünlerden yükselen “Türkiye… Türkiye…” tezahüratlarını işittim.
Avrupa ve Balkan şampiyonalarında diğer ülke bayraklarının üstünde nazlı nazlı göndere çekilen Türk bayrakları, gözyaşları içerisinde okunan milli marşları gözümün önünden film şeridi gibi geldi geçti.
*
Güreş müsabakalarını, Reşit Karabacak’ın maçlarını,
Basketbolda Tofaş’ı,
Voleybolda Sönmez Filament’i,
Koraç Kupası olarak bilinen Avrupa kulüpleri basketbol turnuvasında Tofaş–Ares finalini,
Daha daha nicelerini unutabilir miyiz?..
Salon sporlarında Türkiye, Bölge ve Bursa şampiyonalarını izlemek ise farklı bir heyecandı.
Bursa’nın ve ülkenin spor tarihine şahitlik eden yapılardı bunlar…
*
Sadece spor mu?
Değil elbette.
Sosyal hayatımızın da merkezindeydi bu salon.
Siyasi partiler düzenledikleri heyecanlı kongreler, toplantılar ve buluşmalar, STK ve hemşehri derneklerinin müzik, eğlence ve folklor gösterileri de yapılırdı burada.
YENİDEN ATATÜRK SPOR SALONU
Hüzün içerisinde yıkıldılar…
Ama aynı yere Atatürk Kapalı Spor Salonu yeniden yapılacak. Büyükşehir Belediyesi yıkılan salonun yerine, yine Atatürk ismiyle yeni bir salon inşa edecek.
Sevindirici olan yanı bu…
Kentler zamana karşı yenilenmeli, iyileştirilmeli.
Buna kimse itiraz edemez.
*
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Alinur Aktaş, yeni yapılacak Atatürk Kapalı Spor Salonu için en uygun projenin belirleneceğini, mimar, peyzaj mimarları ve şehir plancıları odalarının tecrübelerinden yararlanacaklarını açıkladı. Başkan Aktaş, “Ortaya çıkacak proje Türkiye’ye örnek olacak. Bursa’nın tarihî ve kültürel kimliğini, ekonomi potansiyelini en üst seviyede değerlendirmek istiyoruz. Şehirleşme anlamında yaşanabilir alanlar inşa etmek istiyoruz. Dönüşümde ise şehrin yapısını bozmayacak projeler üzerinde duruyoruz” dedi.
YAŞAYAN BURSA
Kentler de insanlar gibidir; doğar, büyür, gelişir ve yaşlanırlar...
Öldürmemek ise elimizde!
Binlerce yıllık tarihiyle Bursa, kendini yenileyerek ‘Yaşayan Bursa’ olarak varlığını sürdürmeli.
Son yıllarda epeyce zarar gören ‘Yeşil Bursa’ markasına sahip çıkılmalı, ‘Beton Bursa’ olmasının yolu kesilmeli…
Hatıralar Teker Teker Yerle Yeksan
Zaman vefasızdır derler, diyenler haklıymış.
Kente ve insana değer katan, hatıra oluşturan fiziksel yapılar teker teker ortadan kaldırılıyor. Bu durum bazen kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.
Bazen de planlama ve projelendirme yanlışlarıyla birlikte…
Keşke karşımıza hep doğru projeler çıksa…
HER YIKIM CAN YAKAR
Halkın yaşamına eğitim, sağlık, kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle dokunan ve iz bırakan yapıların yıkılması canımızı yakıyor…
Bunlar hayata dair şeyler işte.
Türkiye 21. Yüzyılda bir değişim ve dönüşüm yaşıyor.
Haliyle bu da insanı ve kenti etkiliyor.
Tüm kentler, kurum, kuruluş ve değerler bu değişim ve dönüşümden payına düşeni alıyor.
İyi olmuşsa iyiyi, kötü olmuşsa kötüyü alıyor; yorum okuyucuya kalıyor!..
*
Bursa kamuoyu yıllar içerisinde en çok Atatürk Stadının yıkılmasını tartıştı. Hala bunu kabullenmedi ve içine sindiremedi.
Nasıl sindirsin, bir mazi yok edildi.
Ülkenin futbol mabedi kişisel hırs ve çıkarlar doğrultusunda yok edildi.
5. Şampiyon Bursaspor da bu tarihten sonra iflah olmadı, kaybettikçe kaybetti. İki yakası bir araya gelmedi.
Yazık değil mi?
STAT YIKIMI UNUTULMADI
Stadın yıkım kararını alan irade Bursalıların, Bursasporluların, cefakar taraftarların, spor ve kültür adamlarının, kentbilimcilerin, aydınlarının, yazar çizerlerin hatta Kent Konseyi’nin fikrini sordu mu?
Hayır…
*
Neyse, bu konu da geride kaldı.
Çünkü Bursa çok dinamik bir şehir, sürekli yeni yeni konular üretebiliyor.
Belediyemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeleri ile çeşitli imar ve yenileme çalışmalarına başladı.
Bunlar içerisinde millet bahçesi, tramvay hattı ile hanlar bölgesi projeleri öne çıkıyor.
Hanlar bölgesi için Kızılay Tıp Merkezi ve Merkez Bankası binaları yıkılıyor.
Dileyenler daha fazlasını Belediyenin internet sitesinde, açık hava reklam panoları ve tanıtım kanallarında görebilir.
BURSA’DA YIKIM VE DÖNÜŞÜM
Bursamızın değişim ve dönüşümü devam ediyor.
Binaları yeniliyoruz!..
Bu dönüşüme kimi ‘yenileme’, kimi de ‘yıkım’ diyor.
*
Yine, yeni bir yıkım daha yapılıyor;
Atatürk Stadı’nın yıkılıp yerine Millet Bahçesi yapılmasının ardından 1972 yılında hizmete açılan Atatürk Kapalı Spor Salonu, Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na İl Müdürlüğü binaları da yıkılıyor.
Hepsi birden yıkıldı…
Uzun yıllardır Bursa’da spor müsabakalarına ev sahipliği yapan bu tesislerin mülkiyetlerinin Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini biliyoruz.
*
İş makinalarını enkazın üzerinde çalışırken görmek insanın içini acıtıyor elbette.
Nihayetinde spor tarihimizin ve yaşamımızın parçalarının enkaz olması kimseye keyif vermiyor.
YIKIM İÇİMİ YAKTI
Dün yıkımı izledim biraz, birkaç fotoğraf çektim.
İş makinalarının gürültüleri içerisinden tribünlerden yükselen “Türkiye… Türkiye…” tezahüratlarını işittim.
Avrupa ve Balkan şampiyonalarında diğer ülke bayraklarının üstünde nazlı nazlı göndere çekilen Türk bayrakları, gözyaşları içerisinde okunan milli marşları gözümün önünden film şeridi gibi geldi geçti.
*
Güreş müsabakalarını, Reşit Karabacak’ın maçlarını,
Basketbolda Tofaş’ı,
Voleybolda Sönmez Filament’i,
Koraç Kupası olarak bilinen Avrupa kulüpleri basketbol turnuvasında Tofaş–Ares finalini,
Daha daha nicelerini unutabilir miyiz?..
Salon sporlarında Türkiye, Bölge ve Bursa şampiyonalarını izlemek ise farklı bir heyecandı.
Bursa’nın ve ülkenin spor tarihine şahitlik eden yapılardı bunlar…
*
Sadece spor mu?
Değil elbette.
Sosyal hayatımızın da merkezindeydi bu salon.
Siyasi partiler düzenledikleri heyecanlı kongreler, toplantılar ve buluşmalar, STK ve hemşehri derneklerinin müzik, eğlence ve folklor gösterileri de yapılırdı burada.
YENİDEN ATATÜRK SPOR SALONU
Hüzün içerisinde yıkıldılar…
Ama aynı yere Atatürk Kapalı Spor Salonu yeniden yapılacak. Büyükşehir Belediyesi yıkılan salonun yerine, yine Atatürk ismiyle yeni bir salon inşa edecek.
Sevindirici olan yanı bu…
Kentler zamana karşı yenilenmeli, iyileştirilmeli.
Buna kimse itiraz edemez.
*
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Alinur Aktaş, yeni yapılacak Atatürk Kapalı Spor Salonu için en uygun projenin belirleneceğini, mimar, peyzaj mimarları ve şehir plancıları odalarının tecrübelerinden yararlanacaklarını açıkladı. Başkan Aktaş, “Ortaya çıkacak proje Türkiye’ye örnek olacak. Bursa’nın tarihî ve kültürel kimliğini, ekonomi potansiyelini en üst seviyede değerlendirmek istiyoruz. Şehirleşme anlamında yaşanabilir alanlar inşa etmek istiyoruz. Dönüşümde ise şehrin yapısını bozmayacak projeler üzerinde duruyoruz” dedi.
YAŞAYAN BURSA
Kentler de insanlar gibidir; doğar, büyür, gelişir ve yaşlanırlar...
Öldürmemek ise elimizde!
Binlerce yıllık tarihiyle Bursa, kendini yenileyerek ‘Yaşayan Bursa’ olarak varlığını sürdürmeli.
Son yıllarda epeyce zarar gören ‘Yeşil Bursa’ markasına sahip çıkılmalı, ‘Beton Bursa’ olmasının yolu kesilmeli…