Hafife alıyoruz ama COVID-19 hala öldürüyor!

Krizin, kaosun, kargaşanın, iklimsel olağanüstü bir durumun, siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin olumsuz etkileri ve zararlarını en aza indirebilmeli.
Bu hem hızlı ve en az sürede, hem de en az hasar ve kayıpla yapılmalı.
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Böylesi durumları sanatkar hassasiyetiyle yöneten, deneyimli ve becerikli kriz yöneticileri idarelerde olmalı.
Liyakat, liyakat, liyakat, illa da liyakat!
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Herkes kendi derdine düştü.
Bir yanda iş ve aş kaygısı, moral bozukluğu diğer yanda biraz neşe ve mutluluk arayışı…
Hayat bunların arasına sıkıştı kaldı.
TÜRK DÜNYASI
Tüm kentlerde olduğu gibi Bursa’da da artık tiyatro, müzik, folklor gösterileri ve sanat faaliyetleri normal zamanlardaki kadar olmasa da kalabalık seyirci gruplarıyla buluşuyor.
Kış kışlığını yapmalı.
Toprak suya doyacak, yeraltı su kaynaklarının kapasitesi yükselecek.
Barajlar, göller ve göletler dolacak.
Yağışlara ‘ohh ohh bereket’ derken, bu bereketin yaz aylarında içme suyu için bolluk getireceğini biliriz.
Tarım, hayvancılık ve sanayi suyu en çok kullanan sektörlerdir. Tüm kaynakların neredeyse beşte üçünü kullanırlar.
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Kar bolluk, bereket getirir.
Bırakın yazmayı, cinayet, intihar, şiddet, gasp, darp, taciz ve tecavüz kelimeleri bile çok soğuk, rahatsız edici ve iğrenç geliyor bana.
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Haber bültenlerinde, gazete sayfalarında, radyo haberlerinde eskisi gibi yer almıyorlar. Ama rahatsızlık veren, acı ve gözyaşı döktüren dramatik hadiseler ülkemizde hala yaşanıyor...
Asayiş vakalarında inkar edilemez artışlar gözlemleniyor.
OLUMSUZLUKLAR ÖNLENEBİLİR
Her şeyin bir sebebi, bir izahı var.
Bilimsel olarak bakıldığında savaş, salgın hastalık, ekonomik ve sosyal kriz dönemlerinde dünyanın her yerinde asayiş olayları yükselişe geçer.
112 Acil sağlık hizmetleri, Afet ve Acil Durum - AFAD, elektrik ve doğalgaz gibi kritik müdahaleler gerektiren işlerde çalışmak için yürekli olmak gerekir. Yürekli olmak yetmez eğitimli, ekipman açısından da donanımlı ve hazır olmalı...
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İtfaiyecilere dünyanın her yerinde kahraman gözüyle bakılır. Görevi yaparken ateşin alevin içerisinde, yıkıntı ve enkazın altında kalabilir, toksik gazlardan zehirlenebilirler. Söndürürken yaralanabilir, can verebilirler. Gerçek hayatta bu tür acı ve dramatik olaylarla karşılaşılıyor. Sinema filmleri, TV dizilerinde de itfaiyeciler hayat kurtaran kutsal adamlar, kahramanlardır.
BÜYÜYÜNCE İTFAİYECİ OLACAĞIM
İtfaiyeci güçlü, ateşe meydan okuyan cesur adamlardır. Çatıda mahsur kalmış bir kedi, parmaklıklara sıkışmış bir köpek, imdat bekleyen her canlının yardımına koşan merhametli insanlar…
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İtfaiyeciler dünyanın her yerinde görevlerini kahramanlık ölçüsünde yapar.
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Bazı iş ve meslekler böyledir.
112 Acil sağlık hizmetleri, Afet ve Acil Durum - AFAD, elektrik ve doğalgaz gibi kritik müdahaleler gerektiren işlerde çalışmak için yürekli olmak gerekir.
Yürekli olmak yetmez eğitimli, ekipman açısından da donanımlı ve hazır olmalı...
*
İtfaiyecilere dünyanın her yerinde kahraman gözüyle bakılır.
İlk hafta enflasyon, doğalgaz ve elektrik zamı, TUİK verileri, işçi, memur ve emekli maaşlarındaki düzenlemeler, ateşli açıklamalar ve biraz da tartışmalı geçti. Sıkıntılı başladık yani…
Yaşanacaklar yaşanacaktır! Kaçış yok…
Biz ‘Aspava’ diyelim o halde.
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Yetmişli, seksenli yıllarda magazin dünyasında popüler hale gelen bu tanımın tabii ki bir hikayesi var.
Aspava’yı ilk kez gazeteci, polisiye yazarı ve romancı Ümit Deniz 1959 ‘da yazdığı bir eserinde kullanmış ve roman kahramanına içki sofrasında ‘şerefe’ yerine ‘aspava’ diye kadeh kaldırtmış.
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Yıl sonu yazıları, gelenek olduğu üzere yaşananların bir değerlendirmesi olarak hazırlanır.
Mutluluk dolu bir yıl yaşanmadı.
İtiraz var mı?
Artık iktidar da kabul ediyor. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, moral bozukluğu, gelecek kaygısı ve toplumsal huzursuzluk yok denilebilir mi?
EN UZUN GÜN
Bu yıl sıkıntılarla geçti.
Orman yangınları, seller, taşkınlar, heyelanlar, ölümler…
Hem ülkemizde hem dünyada yaşamı etkileyen sorunların başında küresel kuraklık, iklim değişikliği ve hava kirliliği geliyor. Bununla baş edebilmenin en tesirli yöntemlerinden birisi ağaçlandırma faaliyetleridir.
CUMHURİYET VE ORMAN
Orman teşkilatının geçmişi bin 800‘lü yıllara dayanır, deneyimi, birikimi ve kültürü oluşmuştur. Savaşlar, göçler, kıtlık, yokluk, ilgisizlik, bakımsızlık ve bilinçsiz kullanım ile iyice azalan ağaç varlığı sorununa karşı cumhuriyetimiz ağaçlandırma çalışmalarına ve ormanlara özel bir önem vermiştir. Örneğin, 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı köy kanunu ile muhtarlara, köyün, köy yollarının ve boş alanların ağaçlandırılması görevini yüklemiştir.
ORMAN KANUNU
1937 yılında da 3116 sayılı meşhur ‘Orman Kanunu’ yürürlüğe girmiş, 1956‘da da 6831 sayılı kanun kabul edilmiştir. Sert bir kanundur. Tapulu arazinde bile izinsiz ağaç kesemezdin, alırlardı ifadeni! Bir yanda ‘Ormancı’, diğer yanda ‘Jandarma’ titretirdi insanı…
*
Katı bir anlayışla korunan ve geliştirilen ormanlarımız zaman içerisinde daha çok kazanma hırsı, hatalı ve yanlış uygulamalarla, bazen de ihtiyaçlar baskısı altında tükenmeye başladı. Doymak bilmeyen insanların baskısıyla kanun ve yönetmelikler yumuşatıldı. Buna tahribatlar da eklenince kayıplar büyük olmaya başladı.
Taraflı tarafsız, partili partisiz tüm yurttaşlarda yarın kaygısı var.
Toplumda dalga dalga yayılan mutsuzluk, huzursuzluk ve endişe, sorunun sadece ekonomik olmadığını gösteriyor.
Ev geçindirme sorumluluğu olan aile büyükleri yüksek enflasyona, hayat pahalılığına, alım gücünün aşırı azalmasına, işsizliğe ve düşük ücretlere isyan ediyor.
ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ
Paramızın alım gücü fena düştü.
Marketlerde görüyoruz; 1 litre süt 11-12, ayçiçek yağı 27-29, zeytinyağı 50-70, peynir 50-70, Et 80-120, mutfak tüpü 225 lira seviyelerinde. Ekmek, simit, yumurta, çay. Tek tek sayacak halim yok, biliyorsunuz işte!
Liramızın yabancı paralar karşısında yıldan yıla zayıflaması, son aylarda da değer kaybının hızlanması herkesi strese soktu.
İğneden ipliğe, elektrikten doğal gaza, odundan kömüre, mutfak tüpünden gazyağına, nebati yağdan akaryakıta, ilaçtan tedavi masraflarına, tohumdan gübreye, giyimden kuşama, undan ekmeğe, sanayi mallarına, ne varsa...
Hepsine, her şeye zam geldi.
Gelmeye de devam ediyor.
SUSAMLI TAVUK
O şiddetli lodosun ardından mevsim normallerindeki yağışlar başladı.
Kasım ayının son günleri, lodos yine fena esti.
Bursa, İstanbul, Kocaeli’de ve Marmara denizine kıyısı olan diğer illerde yüzünü gösterdi.
Hatta yurdun birçok kenti lodos’un etkisini yaşadı.
Ulaşım aksadı, okullar tatil edildi.
Bir yandan ısıttı, diğer yandan yıktı geçti…
Yükseköğretim kurumu ya da üniversitelerden;
En üst düzeyde eğitim vermelerini, araştırma yapmalarını, bilgi üretmelerini bekleriz.
Yüksek okul, lisans ve lisansüstü faaliyetlerin bilimsel olmasını, ‘Akademik etik’in de tüm akademisyenlerin rehberi olmasını isteriz.
*
Üniversiteler özgürlük içermeliler...
Bağımsızlık, demokrasi ve serbestlik olmazsa ‘özgür düşünce’ yeşeremez, hayat bulamaz ve öyle bir ortamda da bilim yapılamaz.
ÜNİVERSİTE SORUNU
Bu kargaşadan en çok batı kentleri etkileniyor.
Sanayi bölgeleri, turizm ve tatil yöreleri teker teker kalabalığa boyun eğdi.
Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’in sahil il ve ilçelerinin sosyal dokuları değişti.
Kentsel sıkıntıları büyüyor.
Suriye ve Irak sınırına yakın Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ile birkaç ilde durum daha da vahim.
ALTYAPI İHTİYACI
Nüfuslarından çok daha fazlasını barındıran şehirlerimizin hali ne olacak?
Suya sahip olmalı ve korumalı.
Sahip olmak için yerel, bölgesel ve coğrafi hatta küresel ölçekte ciddi ve sürdürülebilir stratejik politikalara ihtiyaç vardır.
Su kaynaklarına sahip olan kentler ve ülkeler kullanım ve paylaşım konusunda artık ciddi bir dönemece geldi.
Su, ulusal ve uluslararası çatışma veya barışma alanlarında başlıbaşına etkili oluyor.
Bazı semt ve mahaller hatalı imar uygulamaları ile nefes alamaz hale getirilmiş, yol, park, oyun alanı, spor sahası, okul, sağlık merkezi gibi ihtiyaçlar karşılanamaz olmuştu.
Çıkmaz, karanlık, ışık ve güneş girmeyen sokaklar,
Otoparkı olmayan yerleşimler,
Eskimiş, harabeye dönmüş binalar,
Plansız, ruhsatsız yapılar,
Kırsal göçler ve yoksulların konuşlandığı mahalleler,
Madde bağımlıları ve mekansızların işgal ettiği terkedilmiş yapılar,
Covid-19 genel olarak eskisi gibi kaygı vermiyor, varsa yoksa ekonomik durum, hayat pahalılığı ve geçim...
Ancak bu salgın hala durmadı, gerilemedi.
İdari yaklaşımlar tıbbi gerçekleri örtüyor...
ÖNLEMLERE DEVAM
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ‘nın açıklamalarına göre Bursa diğer kentlere göre daha iyi duruma gelmiş.
Soğuklar başladı, duygusal olacak zaman da kalmadı hani.
Yaprakların çoğu döküldü zaten...
Bu mevsim en güzel yaparak dökümü olarak tanımlanır.
*
Aslında... Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bu günü, 21 Ekim ‘i hiç sevmedim.
Yüreğimi yakar.
Burnumu sızlatır.
Başa gelen bütün aksiliklerin altında böyle bir yaklaşımlar var;
Yapıyormuş gibi yapmak.
Yapılıyormuş gibi göstermek...
*
İşleri usulünce, kural ve kaidesine göre yapıyor muyuz?
‘Evet, yapıyoruz’ diyebilen kaç sanayici, kaç İSG profesyoneli, kaç eğitimci, kaç yönetici çıkar ortaya acaba?
FABRİKADA PATLAMA
Hafife alıyoruz ama COVID-19 hala öldürüyor!
Normal yaşam kodlarına dönüyoruz. Hem de hızlı dönüyoruz.
İki yıldan beri hayatımız alt üst oldu;
Maske - Mesafe - Temizlik ile Hayat Eve Sığar arasına sıkışıp kaldık.
- Bilim Kurulu
- HES kodu
- Antikor, PCR
- Karantina, izolasyon, filyasyon
- Sinovac, Biontech, Turkovac
- Aşıya davet ve aşı karşıtlığı
Daha birçok şey...
KAYGI ORTAMI
2019 yılının son aylarından günümüze geldiğimizde COVID-19 salgını yaşam tarzımızı değiştirdi.
İçimize kapanmışız, yalnızlaşmışız.
Bireysel ve toplumsal bir kaygı ortamına sürüklenmişiz.
Toplumun sabit gelirli ve geçim sıkıntısı çeken kesimlerinin daha da endişeli oldukları anlaşılıyor.
Pandemi, bizde de olduğu gibi birçok ülkede derin bir travmaya neden olmuş.
Geldiğimiz kritik eşikte koronavirüs varyantlarının yüksek bulaştırıcılık özelliğine ulaştığı belli oldu.
İş çığırından çıktı.
Öldürücü bir bulaşıcı hastalık salgını var ama hayat olabildiğince normal...
Tedbirsiz yaşanıyor.
Her yer açık.
Her yerde maskesizler.
Mesafelerin bir önemi yok!
Millet bıktı.
Kurumlar da sıkı takibi bıraktı.
Geride göstermelik bir iki uygulama kaldı.
Seyahat firmaları, bankalar, birkaç AVM ile kurumda HES kontrolü yapıyorlar...
Anlayacağımız önlemleri bir kenara bırakmışız!
SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI
Anladık, sürü bağışıklığı politikası güdüyoruz!
Herkes kendisini korusun...
Çünkü Bilim Kurulu kararları tartışmalara neden oluyor.
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberler ile yapılan uygulamalar ‘idari kararlar’ ve ‘tıbbi gerçekler’ arasında uyumsuzluk göze çarpıyor.
Bilimsellik penceresinden bakıldığında ortada ciddi bir sorun olduğu görülüyor.
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PCR pozitif bir hasta, 7 gün karantina sonunda şikayeti yoksa işe başlatılıyor. Sonra ofiste, fabrikada herkes hasta oluyor. Yani bulaşıcılık devam ediyor.
Karantina süresinin 14 günden 10 güne, 10 günden de 7 güne düşmesi tıbbi bir gerçeklikten değil idari bakış açısıyla gerçekleşti.
Şimdi hasta olmak daha kolay!..
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Eşi PCR pozitif bir kişi, şikayeti ve en az 3 doz aşısı varsa izolasyon alınmıyor, iş başı yapıyor. Sonra tüm çalışma arkadaşlarını hasta ediyor!..
Semptomu (şikayeti) olmayan ve 3 doz aşısı olan da çalışmasına devam ediyor. O da virüsü bulaştırarak çalışma arkadaşlarını hasta ediyor...
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Tıbbi ve bilimsel verilere göre çalışılmalı, toplum sağlığı korunmalı.
Sağlık Bakanlığı yayınladığı son rehber ile bireyin ve halkın korunmasına değil, sürü bağışıklığının sağlanmasına katkı veriyor diyebiliriz...
Bıktık ve sıkı tedbirleri bıraktık.
Çoğundan da vazgeçtik.
Herkes kendini korusun!
*
Hafife alıyoruz ama COVID-19 hala öldürmeye devam ediyor!
Salgın bu yılın sonunda etkisini en aza indirdiğinde dünyada bildirilmeyenlerle birlikte 20 milyon ölümü konuşacağız...
Bu bir doğal seleksiyondur.
Zayıflar ve hastalar gider, sağlıklılar kalır!
Doğanın kanunu, yaşamın acı gerçeği...
Dostlar!
Kendinize iyi bakın!..