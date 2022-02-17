Hafife alıyoruz ama COVID-19 hala öldürüyor!

Covid-19 salgını aman vermiyor. Dalga üstüne dalga, atak üstüne atak yapıyor. Umursuyor muyuz? Hayır…

Herkes kendi derdine düştü.

Bir yanda iş ve aş kaygısı, moral bozukluğu diğer yanda biraz neşe ve mutluluk arayışı…

Hayat bunların arasına sıkıştı kaldı.



TÜRK DÜNYASI

Tüm kentlerde olduğu gibi Bursa’da da artık tiyatro, müzik, folklor gösterileri ve sanat faaliyetleri normal zamanlardaki kadar olmasa da kalabalık seyirci gruplarıyla buluşuyor.

