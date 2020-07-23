Futbol, sadece futbol değildir…

Süper lig sezonu tamamlandı.Futbol, erkeklerin oynadıkları, ilgilendikleri, takip ettikleri, üzerine tartıştıkları ve kavga ettikleri, günlerce konuştukları bir spor dalı.Milyonlarca insan için spordan öte bir aşk…
Futbol severler, doksan dakika oynanan maçın kritiklerini televizyonlardan üç gün boyunca bıkmadan, usanmadan takip eder. Doksan dakika maç, üç gün yorum... Bu böyle sürer gider.
ŞAMPİYON BELLİ
Süper lig sezonu tamamlandı.
Başından belliydi, ilan edildi.
*
Ancak ülke, şehirler ve meydanlar suskun…
Kutlama yok, konvoy yok, şenlik yok…
Medya da sessiz.
Böylesi ilk kez yaşanıyor!
*
Belli ki şampiyon Başakşehir’in ülkede karşılığı yok!
Bir otobüs taraftar ile bir futbol kulübü kendine bu alemde ne kadar yer bulabilir?
Büyük camialara sahip kulüpler ayakta duramazken, seyircisi olmayan bir futbol kulübü uzun ömürlü olabilir mi?
Geçmiş sezonların şampiyonlarını düşünün.
Şimdi şampiyon takımın yöneticileri dışında kimsede heyecan yaratmayan ilginç bir durumla karşı karşıyayız.
Siirt Köy Hizmetleri futbol takımı şampiyon olsaydı daha canlı kutlamalar yapılırdı…
*
Kurgulanmış bir sezon mu yaşandı?
Her şey Başakşehir’in şampiyonluğu için miydi?
Trabzonspor son maçlarıyla bu kurgunun parçası mı oldu!..
*
Keşke siyaset ve yetkili-etkili güçler futbolun içine bu kadar girmeseydi…
Seyir tadı, rekabet, maç yönetimlerinde adalet kalmadı.
‘Masabaşı işler’in sıkça konuşulduğu bir sezon için hangi babayiğit çıkıpta, ‘maçlar tertemiz yönetildi, sonuçlar lekesiz, lig şaibesiz’ diyebilir?..
TEMİZ FUTBOL
2010-2011 sezonunun tartışmaları bitmemişken, bir de bu çıktı. Futbol çok kirlendi. Olan biten için suskun kalınacak, biliyoruz!
Ancak spor camiası ‘temiz bir lig’ istiyor. Spora siyasetçi, parti purti, muktedirlerin eli değmesin… İstenen budur.
*
Gelecek sezonlarda bu hal devam ederse futbol seyircisini, süper lig değerini kaybeder. Yoksa tribünlere seyirci gelmesin mi isteniyor? Kim bilir!
Futbol böyle bir spor…
Başka ülkelerde benzeri şeyler geçmişte yaşandı, bu gün de, hatta gelecekte de yaşanacak!
FUTBOLA MÜDAHALELER
1980, 12 Eylül askeri darbesini yapıp, kendisini de Cumhurbaşkanı seçtiren Orgeneral Kenan Evren, 2. Ligde top koşturan Ankaragücü’ne kıyak geçerek onu o zamanki adıyla 1. Lige çıkartmıştı. Adam muktedirdi, bir dediği iki olmuyordu, ‘kanun benim’ halleri yani…
Ankaragücü’nün çilesi dolmamıştı. Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğulları da ellerini sokarak kulübü ayar tutmaz hale getirdiler. Düşüyor, çıkıyordu artık, ayarı iyice bozuldu. Bir daha iflah olmadı, yeniden küme düştü.
OSMANLISPOR
Spora siyasetçi ve muktedir eli değmesin konusuna Osmanlıspor da iyi bir örnektir.
Melih Gökçek’in Belediye kaynaklarıyla kurduğu, belediye personelleri ve belediyeye iş yapan taşeron işçilere ‘zoraki’ desteklettiği ‘kirli yöntem ve ilişkilerle’ yaşattığı kulüp nerede? Başkan gidince Osmanlıspor da gitti!..
LİDERLER VE KULÜPLER
Liderler kitleleri sürükleyen futbol kulüpleriyle hep ilgilendiler.
Hitler; Schalke 04, Bayern Münih
Mussolini; Lazio
Franko; Real Madrid
Stalin; Dinamo Moskova’yı destekledi.
Diktatörlerin takımları zaferden zafere, şampiyonluktan şampiyonluğa koştular.
*
Bugün de liderler futbolun tutkulu dünyasından uzak yaşayamıyorlar.
Merkel; Borissia Dortmunt
Blair; Newcastle United
Berlusconi; AC Milan
Trump; Newyork Yankes, Pfidelphia 76’ers
Macron; Marsilya
Putin; Zenit St. Petesburg
Erdoğan; Fenerbahçe, Başakşehir
*
Futbol halk sporudur.
Futbol emek ve alın teridir.
Futbol heyecandır, umuttur.
Futbol rekabettir.
Futbol centilmenliktir.
Futbol bir isyandır.
Futbol bir direniştir.
Futbol, sadece futbol değildir…
*
İşgal yıllarında İstanbul’da futbol oynanırdı.
İngiliz ve diğer milletlerce oluşturulan İşgal kuvvetleri karmasına karşı Fenerbahçe takımının oyuncuları Türk’ün isyanını yansıtır, dişe diş, kıran kırana adeta cephede savaşırcasına oynarlardı.
Fenerbahçe’nin işgal kuvvetlerine karşı kazandıkları destansı zaferler ile gururlanıyoruz.
ATATÜRK VE FUTBOL
Mustafa Kemal Atatürk takım tutar mıydı?
Tartışmalı bir konu ama Ankara Güneşspor’un isim babası olduğu söylenir.
Atatürk’ün vefatıyla, Cumhuriyet takımı Güneşspor kendini feshetmiş.
Gazi Paşamızın Fenerbahçe’yi tutuğu rivayet edilir.
Yaşasaydı bugün muhakkak her takıma eşit yakınlıkta olur, temiz bir futbol için tavsiyelerde bulunur, gerektiğinde radikal kararlar alırdı.
*
“Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder.” diyen “Spor, ahlaktır” diyen Atatürk tüm takımlarla gurur duyar, asla ayırımcılık yapmazdı.
BURSASPOR SÜPER LİG’E
Hatayspor, Erzurumspor süper lige çıktı.
Her iki şehri ve camiayı kutluyorum.
Bursaspor’un durumu belli değil. Bursa’nın olmadığı bir ligin tadı tuzu da olmuyor;
Haydi Bursa! Süper Lig seni bekliyor…
Futbol sadece futbol değildir
Süper lig sezonu tamamlandı.Futbol, erkeklerin oynadıkları, ilgilendikleri, takip ettikleri, üzerine tartıştıkları ve kavga ettikleri, günlerce konuştukları bir spor dalı.Milyonlarca insan için spordan öte bir aşk…
Futbol severler, doksan dakika oynanan maçın kritiklerini televizyonlardan üç gün boyunca bıkmadan, usanmadan takip eder. Doksan dakika maç, üç gün yorum... Bu böyle sürer gider.
ŞAMPİYON BELLİ
Süper lig sezonu tamamlandı.
Başından belliydi, ilan edildi.
*
Ancak ülke, şehirler ve meydanlar suskun…
Kutlama yok, konvoy yok, şenlik yok…
Medya da sessiz.
Böylesi ilk kez yaşanıyor!
*
Belli ki şampiyon Başakşehir’in ülkede karşılığı yok!
Bir otobüs taraftar ile bir futbol kulübü kendine bu alemde ne kadar yer bulabilir?
Büyük camialara sahip kulüpler ayakta duramazken, seyircisi olmayan bir futbol kulübü uzun ömürlü olabilir mi?
Geçmiş sezonların şampiyonlarını düşünün.
Şimdi şampiyon takımın yöneticileri dışında kimsede heyecan yaratmayan ilginç bir durumla karşı karşıyayız.
Siirt Köy Hizmetleri futbol takımı şampiyon olsaydı daha canlı kutlamalar yapılırdı…
*
Kurgulanmış bir sezon mu yaşandı?
Her şey Başakşehir’in şampiyonluğu için miydi?
Trabzonspor son maçlarıyla bu kurgunun parçası mı oldu!..
*
Keşke siyaset ve yetkili-etkili güçler futbolun içine bu kadar girmeseydi…
Seyir tadı, rekabet, maç yönetimlerinde adalet kalmadı.
‘Masabaşı işler’in sıkça konuşulduğu bir sezon için hangi babayiğit çıkıpta, ‘maçlar tertemiz yönetildi, sonuçlar lekesiz, lig şaibesiz’ diyebilir?..
TEMİZ FUTBOL
2010-2011 sezonunun tartışmaları bitmemişken, bir de bu çıktı. Futbol çok kirlendi. Olan biten için suskun kalınacak, biliyoruz!
Ancak spor camiası ‘temiz bir lig’ istiyor. Spora siyasetçi, parti purti, muktedirlerin eli değmesin… İstenen budur.
*
Gelecek sezonlarda bu hal devam ederse futbol seyircisini, süper lig değerini kaybeder. Yoksa tribünlere seyirci gelmesin mi isteniyor? Kim bilir!
Futbol böyle bir spor…
Başka ülkelerde benzeri şeyler geçmişte yaşandı, bu gün de, hatta gelecekte de yaşanacak!
FUTBOLA MÜDAHALELER
1980, 12 Eylül askeri darbesini yapıp, kendisini de Cumhurbaşkanı seçtiren Orgeneral Kenan Evren, 2. Ligde top koşturan Ankaragücü’ne kıyak geçerek onu o zamanki adıyla 1. Lige çıkartmıştı. Adam muktedirdi, bir dediği iki olmuyordu, ‘kanun benim’ halleri yani…
Ankaragücü’nün çilesi dolmamıştı. Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğulları da ellerini sokarak kulübü ayar tutmaz hale getirdiler. Düşüyor, çıkıyordu artık, ayarı iyice bozuldu. Bir daha iflah olmadı, yeniden küme düştü.
OSMANLISPOR
Spora siyasetçi ve muktedir eli değmesin konusuna Osmanlıspor da iyi bir örnektir.
Melih Gökçek’in Belediye kaynaklarıyla kurduğu, belediye personelleri ve belediyeye iş yapan taşeron işçilere ‘zoraki’ desteklettiği ‘kirli yöntem ve ilişkilerle’ yaşattığı kulüp nerede? Başkan gidince Osmanlıspor da gitti!..
LİDERLER VE KULÜPLER
Liderler kitleleri sürükleyen futbol kulüpleriyle hep ilgilendiler.
Hitler; Schalke 04, Bayern Münih
Mussolini; Lazio
Franko; Real Madrid
Stalin; Dinamo Moskova’yı destekledi.
Diktatörlerin takımları zaferden zafere, şampiyonluktan şampiyonluğa koştular.
*
Bugün de liderler futbolun tutkulu dünyasından uzak yaşayamıyorlar.
Merkel; Borissia Dortmunt
Blair; Newcastle United
Berlusconi; AC Milan
Trump; Newyork Yankes, Pfidelphia 76’ers
Macron; Marsilya
Putin; Zenit St. Petesburg
Erdoğan; Fenerbahçe, Başakşehir
*
Futbol halk sporudur.
Futbol emek ve alın teridir.
Futbol heyecandır, umuttur.
Futbol rekabettir.
Futbol centilmenliktir.
Futbol bir isyandır.
Futbol bir direniştir.
Futbol, sadece futbol değildir…
*
İşgal yıllarında İstanbul’da futbol oynanırdı.
İngiliz ve diğer milletlerce oluşturulan İşgal kuvvetleri karmasına karşı Fenerbahçe takımının oyuncuları Türk’ün isyanını yansıtır, dişe diş, kıran kırana adeta cephede savaşırcasına oynarlardı.
Fenerbahçe’nin işgal kuvvetlerine karşı kazandıkları destansı zaferler ile gururlanıyoruz.
ATATÜRK VE FUTBOL
Mustafa Kemal Atatürk takım tutar mıydı?
Tartışmalı bir konu ama Ankara Güneşspor’un isim babası olduğu söylenir.
Atatürk’ün vefatıyla, Cumhuriyet takımı Güneşspor kendini feshetmiş.
Gazi Paşamızın Fenerbahçe’yi tutuğu rivayet edilir.
Yaşasaydı bugün muhakkak her takıma eşit yakınlıkta olur, temiz bir futbol için tavsiyelerde bulunur, gerektiğinde radikal kararlar alırdı.
*
“Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder.” diyen “Spor, ahlaktır” diyen Atatürk tüm takımlarla gurur duyar, asla ayırımcılık yapmazdı.
BURSASPOR SÜPER LİG’E
Hatayspor, Erzurumspor süper lige çıktı.
Her iki şehri ve camiayı kutluyorum.
Bursaspor’un durumu belli değil. Bursa’nın olmadığı bir ligin tadı tuzu da olmuyor;
Haydi Bursa! Süper Lig seni bekliyor…