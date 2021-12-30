En uzun gün en uzun yıl 

Hem ülkemizde hem dünyada yaşamı etkileyen sorunların başında küresel kuraklık, iklim değişikliği ve hava kirliliği geliyor. Bununla baş edebilmenin en tesirli yöntemlerinden birisi ağaçlandırma faaliyetleridir.
CUMHURİYET VE ORMAN
Orman teşkilatının geçmişi bin 800‘lü yıllara dayanır, deneyimi, birikimi ve kültürü oluşmuştur. Savaşlar, göçler, kıtlık, yokluk, ilgisizlik, bakımsızlık ve bilinçsiz kullanım ile iyice azalan ağaç varlığı sorununa karşı cumhuriyetimiz ağaçlandırma çalışmalarına ve ormanlara özel bir önem vermiştir. Örneğin, 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı köy kanunu ile muhtarlara, köyün, köy yollarının ve boş alanların ağaçlandırılması görevini yüklemiştir.
ORMAN KANUNU
1937 yılında da 3116 sayılı meşhur ‘Orman Kanunu’ yürürlüğe girmiş, 1956‘da da 6831 sayılı kanun kabul edilmiştir. Sert bir kanundur. Tapulu arazinde bile izinsiz ağaç kesemezdin, alırlardı ifadeni! Bir yanda ‘Ormancı’, diğer yanda ‘Jandarma’ titretirdi insanı…
*
Katı bir anlayışla korunan ve geliştirilen ormanlarımız zaman içerisinde daha çok kazanma hırsı, hatalı ve yanlış uygulamalarla, bazen de ihtiyaçlar baskısı altında tükenmeye başladı. Doymak bilmeyen insanların baskısıyla kanun ve yönetmelikler yumuşatıldı. Buna tahribatlar da eklenince kayıplar büyük olmaya başladı.
Taraflı tarafsız, partili partisiz tüm yurttaşlarda yarın kaygısı var.
Toplumda dalga dalga yayılan mutsuzluk, huzursuzluk ve endişe, sorunun sadece ekonomik olmadığını gösteriyor.
Ev geçindirme sorumluluğu olan aile büyükleri yüksek enflasyona, hayat pahalılığına, alım gücünün aşırı azalmasına, işsizliğe ve düşük ücretlere isyan ediyor.
ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ
Paramızın alım gücü fena düştü.
Marketlerde görüyoruz; 1 litre süt 11-12, ayçiçek yağı 27-29, zeytinyağı 50-70, peynir 50-70, Et 80-120, mutfak tüpü 225 lira seviyelerinde. Ekmek, simit, yumurta, çay. Tek tek sayacak halim yok, biliyorsunuz işte!
Liramızın yabancı paralar karşısında yıldan yıla zayıflaması, son aylarda da değer kaybının hızlanması herkesi strese soktu.
İğneden ipliğe, elektrikten doğal gaza, odundan kömüre, mutfak tüpünden gazyağına, nebati yağdan akaryakıta, ilaçtan tedavi masraflarına, tohumdan gübreye, giyimden kuşama, undan ekmeğe, sanayi mallarına, ne varsa...
Hepsine, her şeye zam geldi.
Gelmeye de devam ediyor.
SUSAMLI TAVUK
O şiddetli lodosun ardından mevsim normallerindeki yağışlar başladı.
Kasım ayının son günleri, lodos yine fena esti.
Bursa, İstanbul, Kocaeli’de ve Marmara denizine kıyısı olan diğer illerde yüzünü gösterdi.
Hatta yurdun birçok kenti lodos’un etkisini yaşadı.
Ulaşım aksadı, okullar tatil edildi.
Bir yandan ısıttı, diğer yandan yıktı geçti…
Yükseköğretim kurumu ya da üniversitelerden;
En üst düzeyde eğitim vermelerini, araştırma yapmalarını, bilgi üretmelerini bekleriz.
Yüksek okul, lisans ve lisansüstü faaliyetlerin bilimsel olmasını, ‘Akademik etik’in de tüm akademisyenlerin rehberi olmasını isteriz.
*
Üniversiteler özgürlük içermeliler...
Bağımsızlık, demokrasi ve serbestlik olmazsa ‘özgür düşünce’ yeşeremez, hayat bulamaz ve öyle bir ortamda da bilim yapılamaz.
ÜNİVERSİTE SORUNU
Bu kargaşadan en çok batı kentleri etkileniyor.
Sanayi bölgeleri, turizm ve tatil yöreleri teker teker kalabalığa boyun eğdi.
Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’in sahil il ve ilçelerinin sosyal dokuları değişti.
Kentsel sıkıntıları büyüyor.
Suriye ve Irak sınırına yakın Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ile birkaç ilde durum daha da vahim.
ALTYAPI İHTİYACI
Nüfuslarından çok daha fazlasını barındıran şehirlerimizin hali ne olacak?
Suya sahip olmalı ve korumalı.
Sahip olmak için yerel, bölgesel ve coğrafi hatta küresel ölçekte ciddi ve sürdürülebilir stratejik politikalara ihtiyaç vardır.
Su kaynaklarına sahip olan kentler ve ülkeler kullanım ve paylaşım konusunda artık ciddi bir dönemece geldi.
Su, ulusal ve uluslararası çatışma veya barışma alanlarında başlıbaşına etkili oluyor.
Bazı semt ve mahaller hatalı imar uygulamaları ile nefes alamaz hale getirilmiş, yol, park, oyun alanı, spor sahası, okul, sağlık merkezi gibi ihtiyaçlar karşılanamaz olmuştu.
Çıkmaz, karanlık, ışık ve güneş girmeyen sokaklar,
Otoparkı olmayan yerleşimler,
Eskimiş, harabeye dönmüş binalar,
Plansız, ruhsatsız yapılar,
Kırsal göçler ve yoksulların konuşlandığı mahalleler,
Madde bağımlıları ve mekansızların işgal ettiği terkedilmiş yapılar,
Covid-19 genel olarak eskisi gibi kaygı vermiyor, varsa yoksa ekonomik durum, hayat pahalılığı ve geçim...
Ancak bu salgın hala durmadı, gerilemedi.
İdari yaklaşımlar tıbbi gerçekleri örtüyor...
ÖNLEMLERE DEVAM
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ‘nın açıklamalarına göre Bursa diğer kentlere göre daha iyi duruma gelmiş.
Soğuklar başladı, duygusal olacak zaman da kalmadı hani.
Yaprakların çoğu döküldü zaten...
Bu mevsim en güzel yaparak dökümü olarak tanımlanır.
*
Aslında... Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bu günü, 21 Ekim ‘i hiç sevmedim.
Yüreğimi yakar.
Burnumu sızlatır.
Başa gelen bütün aksiliklerin altında böyle bir yaklaşımlar var;
Yapıyormuş gibi yapmak.
Yapılıyormuş gibi göstermek...
*
İşleri usulünce, kural ve kaidesine göre yapıyor muyuz?
‘Evet, yapıyoruz’ diyebilen kaç sanayici, kaç İSG profesyoneli, kaç eğitimci, kaç yönetici çıkar ortaya acaba?
FABRİKADA PATLAMA
Bursa‘da ise durum tamamen kontrolden çıkmış durumda.
Her yer işgal altında.
ADIM ADIM İŞGAL
Denetim, kontrol, kural, yaptırım, ceza hak getire...
Tüm yaya yolları, kaldırımlar parsellenmiş.
Bunun adı işgal.
Sınıf mevcutlarının azaltılması, derslik, laboratuvar, spor salonu, kantin, tuvalet, bahçe ve etkinlikler için tıbbi gerçeklikler dikkate alınarak düzenlenmesi, maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi tedarikleri, temizlik görevlisi sayılarının artırılması, öğrenci servislerinin önlem kurallarına uymalarının sağlanmasıyla okullar açık kalmalı.
Akıl ve bilim ile okul sağlığı korunmalı.
*
Salgını, idari bakış değil ancak koruyucu sağlık yaklaşımları durdurabilir.
Sınıfların kalabalık oluşu büyük sorun.
Bir öğrenci Covid-19 hastası olsa karantina ve izolasyon kararı alınmıyor, öğrenime devam ediliyor. İki öğrenci hasta olursa sınıf kapatılıyor, öğrenciler evlerinde karantinaya alınıyor.
OKULDA COVID
Eğitim sancılı, eğitim sorunlu.
Derslik sayısı yetersiz, sınıflar çok kalabalık.
Okulların çoğunda spor salonu, laboratuvar ve bahçe yok.
Velilerden hala temizlik, dezenfektan, A4 kağıt gibi çeşitli ihtiyaçlar adı altında para alınıyor.
Güvenlik ve temizlik görevlileri için bile ‘pamuk eller cebe’ deniyor.
*
Eski takvim derken, Miladi’ye göre 13 gün geriden gelen, bu toprakların ‘Rumi’sinden bahsediyorum. Miladi takvimde ayın 14’ü olduğunda Rumi’de ayın 1 ‘i oluyor.
TAKVİMLERİN DİLİ
Rumi takvime Kocakarı takvimi diyen de çoktur.
Rüzgarları, soğukları, yağmurları, fırtınaları, gündönümleri, cemreleri, mart 9’ları, april 5’leri, kırkikindi yağmurları, hıdırellez’leri, zemheri soğukları, daha nicelerini biliriz.
“Korkma zemheri kışından, kork nisan’ın beşinden, öküzü ayırır eşinden.”
*
Meteorolojik gelişmeleri takvimlerden takip etmek, haberdar olmak merak işi olsa da denizciler, balıkçılar, havacılar, çiftçiler, turizmciler, gezginler ve kampçılar için rehber, hatta iyi bir erken uyarı sistemidir.
Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor. Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor.
YAŞAM KALİTESİ VE EĞİTİM
Bir toplumun yaşam kalitesi de tamamen eğitimle ilgilidir. Her işin başı sağlıktır ama onun için de iyi bir eğitim gerekiyor.
Değerli bir yaşam için kaliteli bir eğitim anlayışına ve sistemine ihtiyaç var. Eğitimi desteklemeyen, iyi bir yöntem geliştirmeyen, gerekli olan eğitici ve öğreticileri, ustaları yetiştirmeyen, yeterli sayıda bulunduramayan, derslik, laboratuvar, bahçe, spor ve müzik salonlarını hazır edemeyen, araç gereçleri ve okulları, fiziki yapıyı tamamlayamayan, akla, demokrasi ve hukuka dayalı bir akademik öğretimi inşa edemeyen bir ülke gelişme ve kalkınmasını asla sağlayamaz.
BİLİM YOLU
Öğretmenler ve eğitimciler çocuklar için ışık olacak. Akademisyenler o ışığı sonsuz bir aydınlığa dönüştürecek. Doktorlar, sağlık görevlileri nesilleri bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi hazırlayacak, mühendisler, mimarlar, teknik meslekler sağlıklı hayat için akıl ve bilimin aydınlığında inşa edecek, yaratıcı olacaklar. Bilimin yolundan yürüyecekler.
Dile kolay, 500 yıldır varlığını sürdürüyor. Yapının en dikkat çekici yanı çatısı. Kocaman çatı yüzyıllık ağaçlardan, karışık ve ilginç ustalıkla yapılmış.
*
Bu çatının altında eski yıllarda çarşı kurulurmuş. Bildiğiniz AVM gibi… Giyimden tarım araçlarına, incik boncuktan yeme içmeye kadar, onlarca esnaf tezgah açarmış.
Civar köylerin ve bölge insanlarının bir nevi buluşma noktasıymış.
TARİH KOKULU PAZAR
Zaman değişmiş. Değişince de burada her hafta kurulan hayvan pazarında sadece kavurma ve güveçler yapılmaya başlanmış.
Eleştiriyoruz, çarpık çurpuk diyoruz ama Bursa hala çekici bir kent.
Tarihi ve doğal yapısıyla, tarım ve endüstrisiyle, konumuyla sadece ülkemizin değil, Balkanların da önemli bir kentidir.
Yüzü batıya dönük kent son zamanlarda aldığı anormal Suriyeli Arap göçüyle de dikkat çekiyor. Adeta kentin tam merkezinde, Çarşamba’da ‘getto’larını kurdular. Çarşamba tam bir Arap şehri olmuş…
BÜYÜYEN KENT BURSA
Birkaç yıl sonra nüfusu 4 milyon olacak bir zamanların ‘yeşil Bursa’sı kendisini yenilemeye, geleceğini kurmaya, insanlarını mutlu etmeye, huzur yerleşimi olmaya odaklanmalı.
*
Yeşil Bursa’dan Beton Bursa’ya evrilmenin ayıbını yaşarken panoramik bir yaklaşım ile Bursa’nın en büyük üç merkezi ilçesinden ikisi Yıldırım ile Nilüfer Belediyeleri sanki bu kentin belediyeleri değil görüntüsü veriyorlar.
Sormuyoruz efendim, siz bakmayın o soru işaretlerine, bunlar soru değil...
Bunlar insanlığın tüm zamanlarda, dil, din, inanç, ırk, milliyet, cinsiyet farkı olmaksızın her ülkede imdat, yardım ve beni kurtarın feryatlarıdır.
Çaresizliğimizdir.
Yardım edin çağrımızdır.
Help, Help, Help’imizdir.
YARDIM ÇAĞRILARI
Depremden bahsedeceğiz ama önce orman yangınlarından iki satır edelim.
En uzun gün en uzun yıl
2021‘e, 2020 yılı gibi Covid-19 ile başlamıştık. Bitirişi de ekonomik kriz ile yaptık. Salgın hastalıktan daha ağır sonuçları olan bu ekonomik sorun ile yeni yıla giriyoruz.
Yıl sonu yazıları, gelenek olduğu üzere yaşananların bir değerlendirmesi olarak hazırlanır.
Mutluluk dolu bir yıl yaşanmadı.
İtiraz var mı?
Artık iktidar da kabul ediyor. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, moral bozukluğu, gelecek kaygısı ve toplumsal huzursuzluk yok denilebilir mi?
EN UZUN GÜN
Bu yıl sıkıntılarla geçti.
Orman yangınları, seller, taşkınlar, heyelanlar, ölümler…
Bunları şehitlerin, trafik ve iş kazalarının, Covid-19 ölümlerinin, ekonomik kaos’un yanına yazalım…
Birçok ülkenin sıkıntısı vardır ama biz yaşadıklarımızı biliriz!
*
Aralık ayının ortasında Türkiye göz göre göre büyük bir karmaşaya, paniğe sürüklendi.
Para piyasaları çıldırdı. Akaryakıt, mal ve hizmet ücretleri uçtu, etiketler şişti. Finansçı, sanayici, ithalatçı, ihracatçı, üretici, inşaatçı.., tüm sektörler şaşkınlık içerisinde kaldı. Tedarik zinciri sarsıldı. Üreticiler frene bastılar. Öyle ya satılan mal yerine konulabilecek miydi?..
*
Bir anda her şey durdu, nefesler tutuldu. Neler oluyor, ülke nereye gidiyordu? İktidarı muhalefeti, memuru esnafı, işsizi emeklisi, çiftçisi işçisi, öğretmeni öğrencisi, boşta gezeni herkes farklı tepkiler vermeye, sesler çıkarmaya başladılar. Zira Türk lirası tarihi bir çöküşe yelken açıyordu…
*
1 Ocak 2021 tarihinde 1 ABD Doları 7.40 TL ve 1 Euro da 9.11 TL idi. Yıl içerisinde inişler çıkışlar yaşandı. 20 Aralık günü, paramızın başına ‘henüz tam olarak tanımlayamadığımız bir şeyler geldi’ ve Dolar 18.36 TL, Euro da 20.07‘yi buldu. Liramız dünyanın en değersiz paraları arasında kaldı. Bu durum bizleri endişe, acı ve üzüntüye sürükledi. Dünya kaygıyla, hasım devletler de sevinçle izledi.
*
Paramız, yılın en uzun gecesi ve en kısa gününde mum gibi eridi.
‘En kısa gün’ bir anda hiç bitmeyecek, ‘en uzun gün’ oldu…
20 ARALIK; BATANLAR, ÇIKANLAR
O gün, İstanbul’da yaşayan bir arkadaşım üzüntü içerisinde aradı, ağlamaklıydı… Ömrü çalışmakla geçmiş, biriktire biriktire, biraz da borçlanarak 700 bin lira yapmıştı. Şişli civarında peşinatını da verdiği bir daire satın alacaktı; “Liranın eridiğini görünce paramın değerini koruyayım diye 17.5 liradan dolar aldım. Müdahale edilip döviz geri geldiğinde büyük bir çaresizlik içerisinde ne yapayım şimdi ben? Mahvoldum…” diye üzülüyordu.
İstikrar olmalı.
Vatandaş güvensizlik ve umutsuzluğa sürüklenmemeli…
Yazık değil mi insanlarımıza!
*
Batanlar olduğu gibi keselerini doldurup, 20 Aralık’ı ‘fırsat günü’ne çevirenler de vardı tabii. Kazananlar için ‘şanslıydılar’ diyebilir misiniz? Para parayı çeker diyelim en iyisi… Milyarlarca doları kar hanesine yazan rantiyecilere selam olsun!..
*
Hükümet, hazineye, dolaysıyla yurttaşlara büyük bir yük getiren müdahaleyle ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ uygulamasına geçti. Biraz geç kalınmıştı… Ama ya müdahale edilmeseydi?
DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR
Biliyoruz ki devletimiz her zaman güçlüdür.
Yaktığı ateşi söndürmesini de bilir! Türk lirası doğru kararlar ve sürdürülebilir gerçekçi mali politikalarla güçlenecektir.
*
Ateşi ‘sindirdik’ ama mevduatlara yüksek faiz garantisiyle acı bir ilaç içtiğimizi bilmeliyiz. Devlet, vergi dahil tüm gelirleriyle mevduat sahiplerinin nemalarını teminat altına almış, ekonomik kaosun daha da derinleşmesine fırsat vermemiş, dövizin ateşini söndürmüş, dolar ve Euro karşısında yeni bir pozisyon almıştır.
*
Çok çalışacağız, çok terleyeceğiz ve çok üreteceğiz.
Birey ve toplum olarak elde ettiğimizi zamansız, gereksiz ve geri dönüşü olmayan işlere gömmeyeceğiz, israf etmeyeceğiz. Yeni strateji bu olmalı.
*
Yeni yıldan da siyaset dilinin, üslubunun ve yöntemlerinin ülkenin birliği ve beraberliğine katkı yapmasını isteyelim.
*
Yaşadıklarımız düşününce, insanlarımıza mutluluk veren zamanların çok az, huzursuzluk oluşturan olayların ise fazla olduğunu, sıkıntılarla dolu geçen en uzun yılın 2021 olduğunu gördük.
O halde 2022 sağlık, mutluluk, neşe, huzur, bereket ve başarı getirsin.
Nice nice yıllara; 2022 kutlu olsun.