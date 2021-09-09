Eğitimde istenen başarı yakalandı mı?

Geçmişini yüzyıllara yaslamış, yeterince de tanınmamış bir mekana, Cuma Pazarına düştü yolumuz.



Dile kolay, 500 yıldır varlığını sürdürüyor. Yapının en dikkat çekici yanı çatısı. Kocaman çatı yüzyıllık ağaçlardan, karışık ve ilginç ustalıkla yapılmış.

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Bu çatının altında eski yıllarda çarşı kurulurmuş. Bildiğiniz AVM gibi… Giyimden tarım araçlarına, incik boncuktan yeme içmeye kadar, onlarca esnaf tezgah açarmış.

Civar köylerin ve bölge insanlarının bir nevi buluşma noktasıymış.

TARİH KOKULU PAZAR

Zaman değişmiş. Değişince de burada her hafta kurulan hayvan pazarında sadece kavurma ve güveçler yapılmaya başlanmış.

