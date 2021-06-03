Deniz salyası mavi vatan'a engel

Türkiye hızla kuraklaşıyor, bu büyük bir problem.
Yıllık yağış miktarı yıldan yıla azalıyor. Beklenen yağışlar, zamanında gelmiyor, ürünler ‘yanıyor’, üretim düşüyor.
‘Su kenti’, tarım ve gıda başkenti Bursa da bunu yaşıyor.
SUYA ULAŞMAK
Yeraltı su kaynaklarımız alarm veriyor.
20 yıl önce 20-30 metreden su çıkan yerlerde şimdi 130-140 metrelere inmek gerekiyor. Ova yer altı suyu tehlike seviyesinde.
102 yıl önce, egemenliğini yitiren Osmanlı devletine el koyan, işgal kuvvetlerinin yönetimindeki başkent İstanbul’dan bir vapur içerisinde; Mustafa Kemal Paşa, 22 subay, 25 er ve erbaş, 8 katip ve 21 gemi personeliyle yol alır ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a varır.
Hedef belliydi;
“İşgal edilen Osmanlı imparatorluğu içerisinden bir Türk devleti çıkartmak!”
Türk milletinin bağımsızlık hikayesinin tarihi bile estetik; 19 Mayıs 1919…
ONA BORÇLUYUZ
İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan başta olmak üzere istilacı devletlerin heveslerini kursaklarında bırakan, hayallerini yıkan Mustafa Kemal Atatürk, az sayıda ki arkadaşıyla; Libya, Mısır, Filistin, Suriye, Yemen, Arabistan, Balkan, Rumeli, Kırım, Kafkas ile öz yurdumuz Anadolu coğrafyalarında Çanakkale’den Kars’, İzmir’den Gaziantep’e kadar onlarca kentimizde yıllarca süren savaşlarla adeta nüfusu kırılıp, yok olmaya giden, hasta ve yorgun garip Türk insanını ‘ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla ayağa kaldırmayı başardı.
Devletin çok hekime ihtiyacı var.
Sadece hekim değil, hemşire ve diğer alanlarda sağlık çalışanı açığı oluşmuş.
Kamu hastanelerinde hizmetlerin daha etkin verilmesi için binlerce doktor, hemşire ve sağlık personeli gerekiyor. Sayısal eksiklik bir yana, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının tamamı bitap düştü. Moral ve motivasyonları kayboldu, stres, kaygı, yorgunluk, yılgınlık ve tükenmişlik ön plana çıktı.
HEKİM AÇIĞI MI VAR?
Yüzlerce sağlık çalışanını COVID-19’a kurban verdik, şehit oldular. COVID’e yakalananlar da hasta hasta çalışmaya devam ediyorlar.
*
Hekim açığı nasıl oluştu?
Ortalık yıkılıyor.
‘20yearschallenge’, 20’li yaşlar challenge akımı salgına dönüştü.
Zaman tüneli gibi, 1960‘lar, 70’ler, 80’ler…
O yılların kazakları, ceketleri, mantoları, paltoları, etekleri, bluzları, saç sakalı, makyajı, modası, daha neler neleri…
Eski Türkiye’ye dair siyah beyaz hikayeler…
*
‘20 yıllık meydan okuma’ ile kimileri “uçan 20’li yaşlar” diyor zamanın vefasızlığına, kimileri “20 yaşı hiç fark edemedim ki” diye hayıflanıyor, kimileri “20‘li yıllar hızlı geçmiş”, bir arkadaşım da şöyle yazmış, “herkes 20‘li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca yüreğim burkuldu. 20 yaş öncesi emniyette kayboldu, 30‘lu yaşların ise cazibesi yok oldu.”
Kırsal bölgelerden ve küçük Anadolu kentlerinden daha büyük şehirlere doğru olan kitlesel akın ve göçlerin etkilerini ilk önce İstanbul, Ankara ve İzmir de görmüştük.
Ülke ilk defa böylesine bir ‘gecekondu’ gerçeğiyle karşılaşmıştı.
Gecekondu da bir ‘varoş kültürü’ oluşturmuştu.
*
Sonrasını hep birlikte gördük.
Varoş kültürü zaman içerisinde tüm alanlarda etkilerini genişletip kentlere ve ülkeye egemen oldu.
Yüzyıllar içerisinde gelişen kent ve kır kültürünün bir anda nasıl değiştiğine şahit olduk.
Almanya gibi sakin, şaşırtıcı bir gelişmenin olmadığı, her şeyin rutininde yürüdüğü bir ülke olsaydık cevapta basit olurdu;
- ‘Ep aynı beyaa, ep ayni...’ der geçerdik.
Ama burası canım Türkiyem...
*
Bu memleketin ahvali nasıl anlatılabilir ki! Detay versen anlamaz, boşuna yoruluruz. Ben de kolayını seçtim;
Atları kaybettik,
Kargayı uçurduk,
Acılar elbette sayılarla ifade edilmez.
Durumumuzu başka türlü anlatamıyorken Kovid-19 da dalgasına bakıyor…
Bu kaçıncı dalga?
Sanırım 3.
Böyle devam ederse dalgalar tsunamiye dönüşecek.
56. maddesinde ‘sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ ile ilgilidir demişiz ve; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye de lafı çakmışız.
*
Ödev!.. Devlete ve vatandaşa birlikte yüklenmiş.
Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirlenmesini önlemek işinin yerine getirilmesi veya yapılması kişinin vicdanından doğar.
Yasa açısında da gerekli ve zorunlu görülen bu durum ‘iş ve davranış olarak’ devlete yüklenmiştir.
DOĞAYI KORUMADA ROLLER
Ödevin yerine getirilmesinde, işin gerçekleştirilmesinde roller sırasıyla şöyle paylaşılıyor;
Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi.
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız…
AKIL, BİLİM VE PANDEMİ
Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz.
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir.
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor.
Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler.
Pistler yapılmış.
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış.
İLK AÇILIŞ TÖRENİ
Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım.
Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler.
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli.
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle;
Strese girmez.
Sakin olur.
Mide krampları olmaz.
Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı.
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı.
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır.
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır.
*
Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var;
Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi.
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor.
Keşke öyle olsa…
İYİ DEĞİLİZ
İyi değiliz.
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!..
Virüs ve hayat pahalılığı,
Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu.
Kırıklar, çıkıklar.
Yaralananlar ölenler.
Alçılar, ateller, askılar.
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler.
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar…
Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.
SU KAYNAKLARINA DOKUNMA
Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,
Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…
Tabii bir de uyutmuyor…
SESSİZ ÖLÜM
Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.
-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Deniz salyası mavi vatan'a engel
İki, üç aydan beri deniz salyası haber ve yorumları yapılıyor.
Deniz salyası nedir ki?
*
Efendim, Marmara Denizi’nin özellikle kıyı bölgelerine suyun üzerini halı gibi kaplayan sümüğe benzeyen, jel kıvamında peydahlanan organik bir katmanı konuşuyoruz.
*
Deniz ve göllerdeki ortam şartlarına tepki olarak, mikroskobik bitkimsi canlıların, fitoplankton denilen mikro alglerin aşırı çoğalmasıyla ürettikleri salgıya bilim insanları müsilaj diyorlar.
Deniz salyası ya da müsilaj...
Mikroorganizmalar tarafından üretilen bu madde yapışkan ve jelimsi olup, yeşil renkli ve kurudukça kalınlaşan, tabaka haline gelen bir özelliktedir. Bu tabaka, gün ışığının suyun derinliklerine ulaşmasına engel olur, böylelikle de deniz canlılarının ölümüne yol açar.
MARMARA ÖLÜYOR MU?
Aslında 2008 yılında kuzey Ege ve Marmara’da görülüp, kaybolan ancak geçen yılın sonlarından itibaren sahillerimizde varlığını hissettiren, son iki ay içerisinde de hızlı bir şekilde yayılarak Marmara Denizi’nin sahillerinde etkili olan bu kötü durumu endişeyle izliyoruz.
*
Kıyılarının, körfezlerin, limanların, barınakların, koyların şilte gibi kaplanması, su yüzeyinin kirli bir hale gelmesi ‘Marmara Denizi ekosistemi ölüyor mu?’ sorusunu da beraberinde getiriyor.
*
Marmara Denizi’nin ekosistemi, biyolojik çeşitliliği ne kadar zarar gördü?
Bu kaygı veren görüntü daha ne kadar sürecek?
Gelecek yıllarda da tekrarlanacak mı?
Bu duruma neden olan sorunlar bertaraf edilebilecek mi?
Soruların ve sorunların cevapları aranıp bulunmalı...
Böylesi bir ölüme rıza gösterilmemeli...
SORUN NEREDEN KAYNAKLANIYOR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri halkta kaygı uyandıran bu sorun hakkında genel olarak “Sahillerde oluşan plankton artışının sebebinin mevsimsel olarak sıcaklıklarda yaşanan ani artışlar ve bu artışların da ekosistem üzerinde etkisi olduğu” şeklinde açıklamalar yapmaktadır.
*
Marmara Denizi’ne kıyısı olan ve neredeyse Türkiye nüfusunun %30’una yakın insanın yaşadığı İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa (Gemlik, Mudanya, Karacabey), Balıkesir (Bandırma, Erdek, Marmara Adalar), Çanakkale ve Tekirdağ’da deniz salyası görüldü.
Kentlerimiz kirlilik ve kötü görünümden payına düşeni aldılar...
Gemlik, Mudanya ve Karacabey, Çınarcık ve Yalova merkez, Erdek ve Bandırma sahillerinde ortaya çıkan görüntü kirliliği daha çok dikkat çekti.
*
Peki, salya niçin oluştu ve bu kadar hızlı yayıldı?
- Marmara’nın bir iç deniz olması, yani yapısı,
- Deniz derinliğin az ve akıntının hızlı olması,
- Deniz suyu sıcaklığının sürekli artması,
- Organik atıkların, özellikle azot, fosfor gibi çeşitli element ve minerallerin artması,
- Ağır metal içerikli evsel, tarımsal ve endüstriyel atıkların denize derin ve uzak deşarj edilmesi veya akarsularla denize taşınmasıyla suyun kimyasının değişmesi,
- Biyolojik olarak kirlilikle baş etme kapasitesinin azalması,
- Marmara havzasında yaşayan nüfusun katlanarak artması,
- Kanalizasyon ve artma sistemindeki yetersizlikler, maliyetler sebebiyle arıtmaların etkili ve sürekli çalıştırılmaması gibi sebepler sayılabilir.
ÇÖZÜM BULUNACAK MI?
Kirlilik deniz süpürgesi özellikli araçlarla ortadan kaldırılabilir, sorunun acil kısmı iyileştirilebilir. Oluşan kirlilik bakanlıkların, belediyelerin ve STK’ların çabalarıyla kontrol altına alınabilir.
Deniz salyası probleminin bütünüyle ortadan kaldırılması için uzun vadeli çalışmalara, iş ve güç birliğine ihtiyaç var. Sadece denize kıyısı olan kentler değil, Marmara havzasında bulunan tüm iller beraberce proje yapmalı, bu projeleri de sahada uygulamalıdır.
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Kamu kurumları, parti ayırımı yapılmaksızın tüm yerel yönetimler, üniversiteler, çevre ve doğa, dalgıç ve denizaltı profesyonelleri, deniz taşımacılığı, turizm ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları hep birlikte çalışmalı, önleme ve koruma etkinliklerinde bulunmalı.
İş birliği yapılmazsa sorun da kalıcı olarak çözülemez!
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Marmara’da oluşan salyanın ortadan kaldırılması ve biyolojik çeşitliliğin zarar görmemesi için gecikmeksizin işe koyulmalı, denizin doğal bütünlüğü ve yapısına, iklim değişikliği, küresel kuraklık ve sıcaklık artışına karşı doğrudan bir şey yapılamaz ama su kirliliği, atık yönetimler ve çevre mevzuatlarının etkili bir şekilde uygulanması hususunda birçok şey yapılabilir. Örneğin;
- Akılcı bir atık yönetiminin uygulanması,
- Arıtma sistemlerinin çalıştırılması,
- Kanalizasyonların derelere ve akarsulara verilmemesi,
- Atıkların derin deşarj yoluyla denize bırakılmasının önüne geçilmesi,
- Akarsularla gelen suların kirletici vasıflar taşımamasının engellenmesi sağlanabilir.
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Marmara Denizi’nin temiz ve canlı kalmasını sağlayamazsak, denizlerimizin kirli ve salya sümük olmasının önüne geçemezsek, biz nasıl ‘Mavi Vatan’ı bütün olarak koruyup, kollayabiliriz ki!..