Cumhuriyet Bayramı ve milletine sevdalı Bakan 

Sanayileşme ve kentleşme sonucudur da diyebiliriz bu duruma.
Bu duruma yılların yanlış yönetim anlayışları da sebep oldu denilebilir.
Son tahlilde ‘Büyükşehir yasası’ köyleri mahalle yaptı.
O mahallelerde köy yaşamı bir şekilde, zorlukla devam ediyor.
Kırsal köy ve mahallelerde genç nüfus kalmadı. ‘Çocuk sesine hasret köylerimiz’den bahsetmiştim bir yazımda. Yaşlılar, herhangi bir üretim, hayvancılık ve zirai faaliyet yapmadan yaşam mücadelesi veriyorlar buralarda.
Yapanlar da ancak kendilerine yetecek, oyalanacak kadar…
Üretim genç ister, çalışacak güç ister.
DEVLET BÖYLE İSTEDİ
Sakin sakin oturup izlemek mümkün mü?
Bir yandan ağaçlar, çalılıklar, otlaklar diğer yandan da tavşanlar, ceylanlar, kaplumbağalar, sincaplar ve böcekler yanıyor.
Yani ciğerimiz yanıyor.
*
Sebep arıyoruz, neden!?
Rant çetesi parmağı, terör kafası var mı diye sorguluyoruz.
CİĞERİMİZ YANARKEN
Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye aynı günlerde çıkan/çıkartılan orman yangınları hakkında çok şey yazıldı, çizildi...
Yüzden fazla sağlıkçı Covid-19 bulaşısı nedeniyle öldü, binlercesi de ‘Pozitif vaka’ oldu…
Hatta öfkeli, kızgın ve kırgınlar…
PERSONEL AÇIĞI
Hastanelerin, sağlık kurumlarının personel açığı var.
Açık varken, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin idari kadrolarında da fazlalık, personel yığılması var!
Bu ‘mesele’ şimdi halledilmeli, bir tarafta hatır, gönül ve kayırmayla ofislere çekilen ‘mutlu sağlıkçılar’, diğer tarafta ise ciddi açık sebebiyle oluşan yığılmalarla baş etmeye çabalayan ve hasta olan ‘mutsuz sağlıkçılar’…
Nasıl olacak?
COVID’in suyunu çıkardık...
*
Okumuşlar, mektep medrese görmüşler, eğitimliler, sosyoekonomik düzeyi iyi olanlar işin ciddiyetini biliyorlar. Biliyorlar ama sıra tedbirlerin uygulamasına gelince büyük çoğunluk yan çiziyor.
Havalı, pahalı ve sosyetik mekanları tıklım tıklım dolduruyorlar. Bademli ve Özlüce’nin restoranları, kafelerine bakınca anlaşılıyor.
Sahiller ve plajlarda farklı değil...
SEMTTEN SEMTE ANLAYIŞ FARKI
Eğitimsizler, göçle gelenler kentin varoşlarında tutunup hayat kavgası verenler, açlık sınırının bir tık yukarısında yaşayanlara bakıldığında onların da hiçbir şeyi umursamadıklarını, virüsü ve ölümü dikkate almadıklarını görürsünüz.
Kente ve insana değer katan, hatıra oluşturan fiziksel yapılar teker teker ortadan kaldırılıyor. Bu durum bazen kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.
Bazen de planlama ve projelendirme yanlışlarıyla birlikte…
Keşke karşımıza hep doğru projeler çıksa…
HER YIKIM CAN YAKAR
Halkın yaşamına eğitim, sağlık, kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle dokunan ve iz bırakan yapıların yıkılması canımızı yakıyor…
Canlı bombalar, bomba yüklü araçlar, silahla taramalar ve uzaktan kumanda patlayıcılar kullanılarak güzel ülkemiz kan gölüne döndürülmüştü.
Katliamlardan IŞİD - DEAŞ, PKK, TAK, PYD gibi terör örgütleri sorumlu tutulmuştu.
Sıkıntılı günler, üzüntü verici olaylardı…
Hatay, Reyhanlı, 11 Mayıs 2013, Diyarbakır, 5 Haziran 2015, Şanlıurfa, Suruç, 20 Temmuz 2015: Iğdır, 8 Eylül 2015; Ankara, tren garı önü: 10 Ekim 2015; İstanbul, Sultanahmet Meydanı, 12 Ocak 2016; Ankara, TBMM yanı, 17 Şubat 2016; İstanbul, İstiklal Caddesi, 19 Mart 2016; Ankara, Kızılay, 13 Mart 2016; İstanbul, Vezneciler, 7 Haziran 2016; İstanbul, Atatürk Havalimanı, 29.06.2016
Küçük çaplı saldırıları ve cinayetleri listelemedim.
BURSALI UNUTMAZ
Bursalılar da 27 Nisan 2016 günü Bursa Ulu Cami kapı girişinde kendini patlatıp ölen canlı bombayı ve 13 kişinin yaralanmasını unutmamıştır.
İnsanlık tarihine büyük acılarla yazılan felaketlerden ders çıkartan topluluklar salgınları en az kayıp ve hasarla atlatıyorlar.
Toplumsal koruma anlayışını, halk sağlığını önemsemeyen devletler ise büyük kayıplar veriyorlar.
BİYOLOJİK TEHLİKELER
Yaşamı etkileyen virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin neden olduğu biyolojik tehlikelere karşı devletler akılcı ve kararlı tedbirler alırlar, kurumsal yapılar oluşturur ve salgını hafife almazlar.
*
Herkes ilan edilen, polis ve jandarma tarafından takip edilen, gerektiğinde de parasal cezai işlem yapılan süreçte maske, mesafe ve temizlik konusuna titizlikle riayet etmeli.
Her sade birey gibi siyasetçiler ve devlet idarecileri de hassasiyet göstermeliler. Yoksa salgınla mücadele inandırıcılığını yitirir.
YAZIK OLUYOR EMEKLERE
Yazları sıcak ve kurak geçen ülkemiz ağustos ayında su taşkınları, sel ve heyelanları yaşıyor.
Karadeniz Bölgesi, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’da tehlike büyük...
Bir yanda Çin Seddi gibi sahil boyunca batıdan doğuya, Samsun’dan Sarp’a uzanan ve daha proje aşamasında ‘bu şekilde’ yapılmasına itiraz edilen ‘Karadeniz Oto Yolu’ diğer yanda ormanlarının yol, tünel, baraj, madencilik ve yerleşimler için doğal yapısının adeta tahrip edilmesi problemiyle başbaşa…
Daha ne olsun!..
*
Bir hafta önce Giresun’da yağmurla gelen felaket çok sayıda yurttaşımızın ölümüne neden oldu.
İlçeleri sel basmasına, yolların ve köprülerin çökmesine, evlerin, iş yerlerinin yıkılmasına, arabaların sele suya karışıp sürüklenmesine, hayvanların telef olmasına, maddi ve manevi kayıplar oluşmasına alıştık sanki!..
*
Bahsetmek istediğim üniversite hocaları, akademik personel, ilim adamları...
Üniversitelerimizin hali...
HOCA OLMAK
Nerede olursa olsun, ortamda bir üniversite hocası bulunduğu zaman en çok saygıyı gören insan olurdu.
Hürmet edilendi.
Düşüncelerine ve fikirlerine değer verilir, baş tacı edilirdi.
Ama o hocaların da ağzından çıkan bir söz nice terazilerde tartılır, dirhem dirhem çıkardı. Lafları değerli ve yerli yerinde olurdu.
Allah kabul etsin, kurbanlar kesildi ve dağıtıldı.
2 milyon 700 bin küçükbaş ve 800 bin büyükbaş, toplam 3,5 milyon hayvan kesildi. Belki biraz daha fazlası…
Umalım ki yoksul ve gariban kursakları biraz et görmüştür.
YİNE ÇİRKİNLİK
Kesim yerleri, her yıl iyileştiriliyor.
Kesiciler, sertifikalı eğitimlere katılıyor.
Çevre temizliği ve atıklar konusunda bilgiler paylaşılıyor.
İnsanın aklını başından alan o çirkin manzaralar gittikçe azalıyor.
Belediyeler hayvan satış pazarları ve kesim yerleri oluşturuyor.
Denetimler yapılıyor.
Kurban kesimi artık daha bilinçli olarak gerçekleştiriliyor.
*
Acemi kesici ve kasapların hayvanlara acı çektirmesine karşı bilincin yayılmasıyla ‘hayvan refahı’ kavramı toplum tarafından daha iyi anlaşılmaya başlandı.
Hayvanın seçilmesi, nakledilmesi, kesime hazırlanması ve kesim esnasında hayvana şiddet uygulanmaması ve sakinleştirilmesinin ardından kesimin gerçekleştirilir.
*
Futbol severler, doksan dakika oynanan maçın kritiklerini televizyonlardan üç gün boyunca bıkmadan, usanmadan takip eder. Doksan dakika maç, üç gün yorum... Bu böyle sürer gider.
ŞAMPİYON BELLİ
Süper lig sezonu tamamlandı.
Başından belliydi, ilan edildi.
*
Ancak ülke, şehirler ve meydanlar suskun…
6 bin yıl önce gerçekleşen bu hadise önce Sümer tabletlerinde belirtilmiş, sonra Tevrat’ta, daha sonra da Kuran’da yer almış.
Tufanın nasıl ve nerelerde olduğuna dair yapılan bilimsel araştırmalar halkın ilgisini çekmeye devam ediyor.
Nuh’un gemisi haberleri dikkatleri daha çok çekiyor. Ağrı dağında mı, Cudi dağında mı? Yoksa Irak’ın bir şehrinde mi?
Kalıntılar, anlatılar, efsaneler birbirine giriyor… Gemi Ağrı’da mı acaba?..
*
Sular yükselmiş. Dev dalgalar olmuş, yükselen sular her yeri yutmuş. Nuh peygamber gemisine aldığı hayvanlarla suların çekilmesini beklemiş. Beş altı ay süren bu yolculuk geminin bir dağın tepesinde karaya oturmasıyla sona ermiş. Hayat yeniden başlamış.
*
20. yüzyılda 50 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan İspanyol gribine göre çok hafif görülse de dünya yeni bir bulaşıcı hastalık ile karşı karşıya kaldı.
540 bin kişi yaşamını yitirdi.
Bizde 5 binden fazla can kaybettik.
Kayıpları sayılarla izah etmek acı verse de başka türlü olmuyor…
Henüz trafik kazalarında bir yılda kaybettiğimiz 6-7 bin sayısına ulaşamadık!..
Dünya Sağlık Örgütü, ‘Pandemi’ ilan ettikten sonra başetmeyle ilgili güncelleyerek protokoller yayınlıyor.
Haliyle ülkelerin mücadele yöntemleri de birbirine benziyor.
KORONA VİRÜSLE MÜCADELEMİZ
Yugoslavya’nın 1992’de dağılmasının ardından Balkanlar yine kan gölüne dönmüştü.
Hırvatlar, Sırplar, Boşnaklar ve Arnavutların ateş çemberine düştüğü doksanlı yıllardı…
1995 yılında Bosna Hersek’in Srebrenica (Srebrenitsa) kasabasında yaşayan Boşnakların Sırp askerleri tarafından canice katledilmesi ülkemizde de derin üzüntülere neden olmuştu.
Birleşmiş Milletler gözetiminde silahtan arındırılan ve Hollandalı askerlerce korunan ‘toplanma bölgesi’ Sırp asker ve milislerine teslim edildi. Sırplar da sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte silahsız ve savunmasız durumdaki 14-70 yaş arası 13 binden fazla erkeği öldürdü.
Cesetler ağaç kesme hızarlarıyla paramparça edilerek ’meçhul’ toplu mezarlara gömüldü.
Hala Boşnaklardan geriye kalan bir diş, bir kemik parçası aranıyor, bulunanlara DNA testleri yapılıyor ve kimlikleri tespit ediliyor.
Srebrenica katliamı dışında da Boşnak-Sırp savaşında binlerce Müslüman daha katledildi.
SREBRENİCA ÇİÇEĞİ
Sağanak yağış 21 Haziran günü Kestel, İznik, Orhangazi, Osmangazi ve Yenişehir ilçelerine bağlı Dudaklı, Aksu, Kayacık, Narlıdere, Seçköy, Yenisölöz, Bayırköy mahallelerinde etkili oldu.
*
Aşırı yağmur sel felaketine dönüşerek evleri yıktı, çatıları çökertti; eşyaları, traktörleri, otomobilleri, tarım aletlerini sürükledi, ağaçları, direkleri ve çitleri yerlerinden söktü. Her şeyi önüne kattı, yolları kapattı.
Yağmur, 15-20 dakika içerisinde hayatı felç etti.
YAZ GÜNÜ SEL
Yılın en uzun günü, yaz ‘gündönümü’ olarak bilinen 21 Haziran’da Bursa böylesi bir acı yaşadı.
Evinden çıkamayan engelli bir yurttaş ile dere yatağındaki evde yaşayan beş kişi yaşamını yitirdi.
Köpekleri Çorum Aslanı mı parçaladı?
Köylülere göre evet, aslan parçaladı!
*
Boş verdim pandemiyi COVID-19’u, işsizliği, ekonomiyi, dövizi faizi açılalım şöyle yurdumun dağlarına, düşelim aslanların peşine…
Aslan hepsinden daha zararsız!..
ÇORUM ASLANI PARÇALAR
Görenler, duyanlar konuşuyor ve anlatıyor, gazeteler yazıyor, televizyonlar yayınlıyor. Mevzuu ‘Çorum Aslanı.’
Yaşlı genç, kadın erkek fark etmiyor, yetiştirip kasanın üzerine koymuşsa ona uğruyorum. Bir iki laf ediyor, hal hatır da soruyorum.
Maydanozu, naneyi, domatesi, biberi, soğanı, dutu, kirazı, ne getirmişse, alnının teri, elinin nasırı neye değmişse ondan alıyorum...
Tavsiye ederim.
*
İlçe pazarları bu bakımdan çok daha güzel.
Üzülmezsiniz, ‘namuslu satıcılar’ çok sayıda...
Yenişehir ve Orhaneli pazarlarında ürünü yetiştiriciden, köylüden alıyorsun, o güne denk gelmeyi şans olarak görürüm.
*
Haziran ayındayız.
Eskilerin ‘kiraz ayı’nı seviyorum, seviyorum bu vakt-i zamanı.
Bursa’da henüz yaz başlamadı diyebiliriz, donuyoruz.
Bahar yağmurlarının yaza sarktığını görüyoruz.
Hem iyi, hem kötü…
İyi, çünkü barajlarımız boştu, doldu.
Kötü, çünkü sebzeleri kırdı, çiçeklerini döktü, çürüttü. Kaç gündür süren aşırı yağış cevizi, elmayı, armut ve şeftaliyi döktü dalından. Ciddi zararlar verdi.
Cumhuriyet Bayramı ve milletine sevdalı Bakan
Bugün genç devletimizin yönetim şeklinin belirlendiği tarihin yıl dönümü. 1923 yılının 29 Ekim günü, henüz 3 yaşında olan Ankara Hükümeti, aile saltanatı değil, Türk milletinin egemenliğini benimsedi.
28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü’nde milletvekillerini toplayarak “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” söylemiyle ülkenin rotasını belirledi.
Milletine ve özellikle gençliğe güveniyor;
“Ey yükselen yeni nesil! gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” diyordu.
*
Mustafa Kemal, geleceği önceden gören kabiliyete sahipti ve “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.” sözlerini söylerken demokrasi kavramının artık dünyada yaygın bir idare şekli olacağını da biliyordu.
*
Gazipaşa’nın vefatından sonra işbaşına gelen Cumhuriyet yönetimleri devletin ‘kuruluş felsefesi’ni örseleye örseleye bugünlere gelindi.
Çok değil bundan on beş yıl önce “2. Cumhuriyet” kavramı ile demokrasiyi içlerine sindirememiş kesimler devletin temellerine hücum etmelerini hatırlarsınız sanırım.
CUMHURİYET, BAYRAMDIR
1933 yılında, Atatürk ‘10. yıl nutku’nda, bugünün en büyük bayram olduğunu belirtmiş ve “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır” demiştir.
*
Osmanlı devletinin işgalinden sonra Türk milletinin medeniyet yürüyüşünün rehberi ve ışığı olan cumhuriyete herkes dört elle sarılmalı.
Yeniden “Yurtta sulh, cihanda sulh” anlayışına dönülmeli.
Eğitimde, sağlıkta, bilimde, sanatta, sanayi ve tarımda, tüm hizmetlerde gerçekleştirilen uyanış ve dünyanın egemen devletleri arasındaki saygın yeri geliştirerek sağlamlaştırılmalı.
*
Cumhuriyet sevdalıları olduğu gibi karşıtları da var elbette...
Ne hazindir ki var..!
Cumhuriyet bize ne kazandırdı? diye soranlara sadece ‘Vatandaşlık kazandırdı!’ deyip geçebilirsiniz…
*
Osmanlıdaki gibi aileye, hanedana dayalı ‘Saltanat yönetimi’ devam ettirilseydi Atatürk’ün ailesi ve yakın çevresi ülkenin tek hakimi, devlet onun mülkü, vatandaşlar da onun kulu olurdu.
O zaman da serbest seçimlerden, seçimle işbaşına gelen hükümetlerden, bakanlardan, hükümetleri idare eden başbakanlar ve cumhurbaşkanlarından bahsedemez olurduk!..
Ülkede Meclis bile olsa kaderi Sultan’ın iki dudağı arasında oluyor, istediğinde kapatabiliyordu.
Padişah ve sultan tarafından Meclis-i Mebusan’ın kapatılması gibi…
Monarşi böyle bir şey işte.
*
Osmanlı da bizim devletimiz, Sultanlar da bizim…
Tarihle kavga etmek ilkel insanlara mahsus bir şey, yaşandı ve bitti.
Önemli olan ders almak!
Geçmiş zamanı içinde değerlendirilir.
YAŞASIN CUMHURİYET
96 yıl geçmiş üzerinden.
Yarın cumhuriyet ilan edilecek!..
Törenlere katılsam da katılamasam da O’nu sevgi, saygı, muhabbet ve şükranla yad edeceğim.
O’na bağlılığımı bir kez daha iliklerime kadar hissedeceğim.
“Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.” sözüne inancım tamdır;
Yaşasın Cumhuriyet.
OSMAN DURMUŞ
Türk milletinin aşığı ve hizmetinde olduğu devletin, cumhuriyetin sevdalısı bir fikir ve düşünce insanı Osman Durmuş beyi kaybettik.
*
Durmuş, merhum Ecevit’in Başbakan olduğu DSP-MHP-ANAP Hükümetinin Sağlık Bakanıydı.
1999 yılında Marmara depreminde bölgeye ilk giden bakandı.
Yaralıların sevk ve idaresinde, tedavilerinde Bakanlık teşkilatını, hastaneleri etkin bir şekilde yönetti.
Şarbonlu mektupların ortalıkta gezdiği yıllarda mektubun nasıl açıldığını televizyonlarda gösterir ‘zarfları açarken burnunuza sokmayın mektupları’ derdi.
Rahatlık verirdi.
*
Oktay Babuna meselesi var tabi…
Kapalı spor salonlarında bile askerlerin kuyruğa girip kan bağışı yaptıkları, kampanyalar düzenlenen o günlerde ortaya çıktı ve hoppp durun bakalım dedi.
Tezgahı bozdu.
Kanımızla oynanıyor ve gen haritamız çıkarılacak dedi.
ABD’ye gönderilen kanların geri alınmasını istedi.
Osman Durmuş öngörülü adamdı.
*
Hıfzıssıhha da aşı üretimini sürdürmek için çetin bir mücadele verdi.
Farklı bakanlıkların yönetiminde olan hastanelerin sağlık bakanlığında toplanması ve buradan sevk idare edilmeleri için bugün uygulanan sistemi başlattı.
Soyuluyoruz, ilaç firmaları kanımızı emiyor dedi. Firmaları anlaşmaya zorladı.
Yerli ilaç üretimi için destekler oluşturdu.
Sağlıkta zamanın ruhuna uygun bir yapılanma ve hizmet dönemini vardiyalı hizmeti başlattı. Bunu da Bursa’dan, Bursa devlet Hastanesinden başlattı…
*
Devleti için kendini öne atan bir fikir ikliminden geliyordu.
Merhum Durmuş ile baş başa kaldığımızda abi kardeş oluyor, özel ve hassas konulardan bahsediyordu.
ABD HASTANE GEMİSİ
Kamuoyunun bilmediği bir anıyı paylaşayım,
Deprem olmuş İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ciddi zarar görmüş, binlerce insan hayatını kaybetmiş, enkaz altında kalmış, devlet ve halk insanüstü gayretlerle çalışmış, ölenler defnedilmiş, yaralılar da hastanelere sevk edilmişti.
*
Tam o sırada ABD, bir hastane gemisini Türkiye’ye, Donanmamızın ve yıkımın en feci olduğu Gölcük’e gönderme kararı alır, yola çıkarır.
Gemi istihbarat gemisiydi!..
Ortam hassastı, yıkıcı ve zararlı faaliyetler yapılabilirdi...
Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Ecevit bu durumdan rahatsızdı, ‘Müttefikimiz ABD insani amaçlar için hastane gemisi gönderiyor, nasıl gelmesin diyeceğiz?’ diye çare düşünürken Osman Durmuş bey ilaç gibi yetişmiş;
“Efendim, çıkıp açıklama yaparım, merak etmeyin meseleyi çözeriz” demiş.
Dediği gibi de yapmıştı.
Televizyonlara çıkıp nazik bir şekilde ABD’ye teşekkür ederek, “Bölgede hasta ve yaralı kalmadığı, hepsinin hastanelerde tedavi altına alındıkları için gemi hastaneye ihtiyaç olmadığı“ söylemişti.
Gemi gerisin geri tam yol tornistan yaptı.
Sorun halledildi…
*
Yunanistan’dan gelecek kan yardımı konusunda da devletimiz isteksizdi. Komşu’ya teşekkür edip, “şu anda ihtiyacımız yok, kan stoklarımız yeterli” dedi.
Medya birçok olayda olduğu gibi saldırıya geçmişti, “hani kan nerede?” diye!..
O da, ‘en temizi ve sağlıklısı Türk milletinin damarlarında’ cevabını vermişti.
*
Pratik, atak ve sabırsız bir insandı.
Hep acelesi var gibiydi.
*
Bu sebeple atama ve karşılamayla ilgili bir iki nahoş olay yaşadı.
Devlet malını üzerine geçirmedi.
Devleti ve vatandaşı korudu.
Akçeli işlere adı bulaşmadı.
Ehil olmayanları işine karıştırmadı.
Ayırımcılık yapmadı.
Farklı dünya görüşüne sahip bürokratlara sahip çıktı.
‘Partili Bakan’ görüntüsü çizmedi.
Halkın ‘deli Osman’ı oldu...
O ise deliliği sevdi. Çünkü milletine deli gibi aşıktı.
*
Bursa Sağlık Müdürü olarak onunla çalışmaktan hep gurur duydum.
Bursa onun döneminde merkezi hükümetten gerekli ilgi ve desteği gördü.
*
Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve Ülkücü bir siyaset adamını kaybettik.
Mevlam rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
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