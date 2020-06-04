Covid-19 bile meteoroloji aşkımızı yok edemez.

Haziran ayındayız.
Eskilerin ‘kiraz ayı’nı seviyorum, seviyorum bu vakt-i zamanı.
Bursa’da henüz yaz başlamadı diyebiliriz, donuyoruz.
Bahar yağmurlarının yaza sarktığını görüyoruz.
Hem iyi, hem kötü…
İyi, çünkü barajlarımız boştu, doldu.
Kötü, çünkü sebzeleri kırdı, çiçeklerini döktü, çürüttü. Kaç gündür süren aşırı yağış cevizi, elmayı, armut ve şeftaliyi döktü dalından. Ciddi zararlar verdi.
Tarla verimi ne kadar etkilenecek yakında anlaşılacak!
Bütün bunların yanında göktaşı yağmurlarına da alışmaya başladık.
Her şey Allahtan, kul kadere razı olacak, eyvallah…
GÖK GÜRÜLTÜLÜ, SAĞANAK YAĞIŞLI
Yıllardan beri kulaklarımızdadır ‘gök gürültülü, sağanak yağışlı’, ‘çok bulutlu’, ‘parçalı bulutlu’ hava tahminleri, meteoroloji haberleri…
Çiftçiler, denizciler, balıkçılar ve havacılar dikkatle takip ederler bu haberleri.
Sadece onlar mı? Geniş bir kitle de yağmur, dolu, kar, tipi, sis, don, buzlanma, rüzgar, fırtına, ısı, sıcaklık değişimleri, şimşek, yıldırım gibi hava bilgilerini merak eder.
İşimizi gücümüzü hava tahminlerine göre ayarlıyoruz.
*
Hava durumu spikerlerinin “Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yarından itibaren İstanbul ve Marmara’yı terk edip, doğuya gidiyor” sunuşlarını müjde olarak algılayıp sevinirken, incitici olduğunu yıllar sonra anladık!..
Neyse ki haberler böyle sunulmuyor artık.
TÜRK METEOROLOJİSİ
Türkiye meteorolojisinin iyi bir yerde olduğunu söylemeliyiz.
Tahminlerde ki isabeti övgüyü hak ediyor.
Türkler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de hava araştırmaları yapmak için meteorolojiyle ileri derecede ilgilenmiş, rasathaneler kurmuş, gözlemler yapmış.
Uluğbey ve Ali Kuşçu Astronominin duayenleri olmuştur.
*
105 yıl önce İstanbul’da ‘Kuvva-i Havaiye Müfettişliği Rasadat-ı Havaiye Müdürlüğü’ Alman alet edevatı ile Alman uzmanlarca kurulmuş, 1918 yılında da dağılmış.
*
Cumhuriyet döneminde Osmanlılardan miras kalan Kandilli Rasathanesi ile işe başlanmış ve 1924 yılında rasathane müdürlüğü kurulması gayretleri devam etmiş, 1925 yılında Başbakan İsmet İnönü, Budapeşte rasathane şube müdürünü davet ederek görevlendirmiş ve aynı yıl Tarım Bakanlığına bağlı olarak ‘Rasadatı Cevviye’ (Meteoroloji Enstitüsü) ismiyle Ankara, Etlikte ilk meteoroloji istasyonu açılmış.
Zaman içinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ismini alan kuruluş, 2. Dünya savaşının ardından 31 Mayıs 1949 tarihinde Dünya Meteoroloji Teşkilatı’na üye olmuştur.
BİRAZ TEBESSÜM
Yağmur, soğuk, donuyoruz dedik, konu nerelere vardı…
Madem buralara geldik yaşanmış bir olayı tebessüm ederek anlatalım.
Yıl 1977.
Genel seçimler yapılmış, merhum Ecevit’in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 213 milletvekili çıkartmış, 226 ile güvenoyu sağlayamayınca 189 milletvekili olan Adalet Partisi (AP) genel başkanı merhum Süleyman Demirel, 24 ve 16 milletvekilli MSP ve MHP ile kamuoyunda 2. MC (Milliyetçi Cephe) Hükümeti olarak adlandırılan koalisyonu kurarak iktidar olur.
GÜNEŞ MOTEL’DE BAKAN OLMAK
Yüzde 41 ile meclisin birinci partisi boş durmaz AP milletvekillerine kanca atar, istifa ettirilerek bağımsız hale getirilen 11 milletvekilini de yanına alarak 2. MC Hükümetine ‘Gensoru’ verir.
‘Güneş Motel’ hikayesi var ya, işte o hadise… Milletvekili transfer pazarlıklarının yapıldığı İstanbul Florya’da ki meşhur otel…
11 Milletvekilinin 10‘u Bakan olmak karşılığında CHP ‘yi desteklerler. Gensoru görüşmelerinin ardından yapılan oylamayla Başbakan Demirel’in hükümeti düşürülür…
*
Yıllar sonra Ecevit’in siyasi rüşvetle yapılan milletvekili transferleri konusunda ‘en büyük siyasi hatamdı’ dediğini biliyoruz.
Siyasi rüşvet ile ‘Devlet Bakanı’ olan TBMM’nin renkli şahsiyetlerinden merhum ‘Palu Milletvekili’ olarak bilinen, ilkokul diplomasını kendi deyimiyle ‘dışarıdan’ alan, ortaokul mezunu Elazığ Milletvekili Ali Rıza Septioğlu’ndan bahsedeceğim.
HAVA CİVA BAKANIYIM
1978-79 yıllarında bakanlık görevinde bulunan, ‘Şıh’ ünvanı da olan Septioğlu’nun makam odası ziyaretçilerle dolup dolup taşardı. Güzel insandı işte…
*
Sağlık, Eğitim, İçişleri, Dışişleri Bakanlarının ne yaptığı bilinirdi, ya Devlet Bakanının?..
Elazığ’da seçmenin biri;
- ‘Sayın Bakanım siz ne Bakanısınız, nelerden sorumlusunuz?’ diye sorar…
Dili bir türlü meteorolojiden sorumlu devlet bakanı diyemeyen Septioğlu;
- ‘Hava civa bakanıyım’ cevabını verir…
*
Hava civa bakanı Septioğlu’nun hikayeleri anlatmakla bitmez, bize de köşe yetmez ama sayfa editörümün müsaadesiyle bir tane daha anlatayım…
Elazığ ziyaretinin birinde hemşerisi;
- ‘Bakanım, siz meteorolojiden sorumlu olduğunuz günden beri burada havalar öyle güzelleşti, öyle güzelleşti ki…’ diye ‘şirinlik’ yapınca Septioğlu;
- ‘Olsun o kadar memleketimize faydamız!’ demiştir.
*
Covid-19 bile meteoroloji aşkımızı yok edemez.
Hava civa bakanı… Allah rahmet eylesin.
Leyla Zana ve Merve Kavakçı’nın yemin olaylarında ‘en yaşlı üye’ durumundan da TBMM’ne başkanlık yaptığını hatırlatırım.
ŞEHİT HABERLERİ KAHREDİYOR
Çarşı pazarda keyif yok, ticaret tatsız tuzsuz, sanayinin çarkları tekliyor, ekonomik göstergeler alarm zilleri çalıyor, halkın morali bozuk;
Alıştık!
Ama her gün Suriye’den, İdlib’ten, canım yurdumun bir köşesinden, bucağından asker ve polisimizin şehadet haberleri kahrediyor insanı, tüketiyor hepimizi.
Bir yandan salgın alıyor canları, diğer yandan terör.
Dursun artık, durdurun artık bu kanı!..
Covid-19 bile meteoroloji aşkımızı yok edemez.
Havalar bozuk mu bozuk. Yaz dedik ama kış çıktı, soğuk...
Haziran ayındayız.
Eskilerin ‘kiraz ayı’nı seviyorum, seviyorum bu vakt-i zamanı.
Bursa’da henüz yaz başlamadı diyebiliriz, donuyoruz.
Bahar yağmurlarının yaza sarktığını görüyoruz.
Hem iyi, hem kötü…
İyi, çünkü barajlarımız boştu, doldu.
Kötü, çünkü sebzeleri kırdı, çiçeklerini döktü, çürüttü. Kaç gündür süren aşırı yağış cevizi, elmayı, armut ve şeftaliyi döktü dalından. Ciddi zararlar verdi.
Tarla verimi ne kadar etkilenecek yakında anlaşılacak!
Bütün bunların yanında göktaşı yağmurlarına da alışmaya başladık.
Her şey Allahtan, kul kadere razı olacak, eyvallah…
GÖK GÜRÜLTÜLÜ, SAĞANAK YAĞIŞLI
Yıllardan beri kulaklarımızdadır ‘gök gürültülü, sağanak yağışlı’, ‘çok bulutlu’, ‘parçalı bulutlu’ hava tahminleri, meteoroloji haberleri…
Çiftçiler, denizciler, balıkçılar ve havacılar dikkatle takip ederler bu haberleri.
Sadece onlar mı? Geniş bir kitle de yağmur, dolu, kar, tipi, sis, don, buzlanma, rüzgar, fırtına, ısı, sıcaklık değişimleri, şimşek, yıldırım gibi hava bilgilerini merak eder.
İşimizi gücümüzü hava tahminlerine göre ayarlıyoruz.
*
Hava durumu spikerlerinin “Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yarından itibaren İstanbul ve Marmara’yı terk edip, doğuya gidiyor” sunuşlarını müjde olarak algılayıp sevinirken, incitici olduğunu yıllar sonra anladık!..
Neyse ki haberler böyle sunulmuyor artık.
TÜRK METEOROLOJİSİ
Türkiye meteorolojisinin iyi bir yerde olduğunu söylemeliyiz.
Tahminlerde ki isabeti övgüyü hak ediyor.
Türkler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de hava araştırmaları yapmak için meteorolojiyle ileri derecede ilgilenmiş, rasathaneler kurmuş, gözlemler yapmış.
Uluğbey ve Ali Kuşçu Astronominin duayenleri olmuştur.
*
105 yıl önce İstanbul’da ‘Kuvva-i Havaiye Müfettişliği Rasadat-ı Havaiye Müdürlüğü’ Alman alet edevatı ile Alman uzmanlarca kurulmuş, 1918 yılında da dağılmış.
*
Cumhuriyet döneminde Osmanlılardan miras kalan Kandilli Rasathanesi ile işe başlanmış ve 1924 yılında rasathane müdürlüğü kurulması gayretleri devam etmiş, 1925 yılında Başbakan İsmet İnönü, Budapeşte rasathane şube müdürünü davet ederek görevlendirmiş ve aynı yıl Tarım Bakanlığına bağlı olarak ‘Rasadatı Cevviye’ (Meteoroloji Enstitüsü) ismiyle Ankara, Etlikte ilk meteoroloji istasyonu açılmış.
Zaman içinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ismini alan kuruluş, 2. Dünya savaşının ardından 31 Mayıs 1949 tarihinde Dünya Meteoroloji Teşkilatı’na üye olmuştur.
BİRAZ TEBESSÜM
Yağmur, soğuk, donuyoruz dedik, konu nerelere vardı…
Madem buralara geldik yaşanmış bir olayı tebessüm ederek anlatalım.
Yıl 1977.
Genel seçimler yapılmış, merhum Ecevit’in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 213 milletvekili çıkartmış, 226 ile güvenoyu sağlayamayınca 189 milletvekili olan Adalet Partisi (AP) genel başkanı merhum Süleyman Demirel, 24 ve 16 milletvekilli MSP ve MHP ile kamuoyunda 2. MC (Milliyetçi Cephe) Hükümeti olarak adlandırılan koalisyonu kurarak iktidar olur.
GÜNEŞ MOTEL’DE BAKAN OLMAK
Yüzde 41 ile meclisin birinci partisi boş durmaz AP milletvekillerine kanca atar, istifa ettirilerek bağımsız hale getirilen 11 milletvekilini de yanına alarak 2. MC Hükümetine ‘Gensoru’ verir.
‘Güneş Motel’ hikayesi var ya, işte o hadise… Milletvekili transfer pazarlıklarının yapıldığı İstanbul Florya’da ki meşhur otel…
11 Milletvekilinin 10‘u Bakan olmak karşılığında CHP ‘yi desteklerler. Gensoru görüşmelerinin ardından yapılan oylamayla Başbakan Demirel’in hükümeti düşürülür…
*
Yıllar sonra Ecevit’in siyasi rüşvetle yapılan milletvekili transferleri konusunda ‘en büyük siyasi hatamdı’ dediğini biliyoruz.
Siyasi rüşvet ile ‘Devlet Bakanı’ olan TBMM’nin renkli şahsiyetlerinden merhum ‘Palu Milletvekili’ olarak bilinen, ilkokul diplomasını kendi deyimiyle ‘dışarıdan’ alan, ortaokul mezunu Elazığ Milletvekili Ali Rıza Septioğlu’ndan bahsedeceğim.
HAVA CİVA BAKANIYIM
1978-79 yıllarında bakanlık görevinde bulunan, ‘Şıh’ ünvanı da olan Septioğlu’nun makam odası ziyaretçilerle dolup dolup taşardı. Güzel insandı işte…
*
Sağlık, Eğitim, İçişleri, Dışişleri Bakanlarının ne yaptığı bilinirdi, ya Devlet Bakanının?..
Elazığ’da seçmenin biri;
- ‘Sayın Bakanım siz ne Bakanısınız, nelerden sorumlusunuz?’ diye sorar…
Dili bir türlü meteorolojiden sorumlu devlet bakanı diyemeyen Septioğlu;
- ‘Hava civa bakanıyım’ cevabını verir…
*
Hava civa bakanı Septioğlu’nun hikayeleri anlatmakla bitmez, bize de köşe yetmez ama sayfa editörümün müsaadesiyle bir tane daha anlatayım…
Elazığ ziyaretinin birinde hemşerisi;
- ‘Bakanım, siz meteorolojiden sorumlu olduğunuz günden beri burada havalar öyle güzelleşti, öyle güzelleşti ki…’ diye ‘şirinlik’ yapınca Septioğlu;
- ‘Olsun o kadar memleketimize faydamız!’ demiştir.
*
Covid-19 bile meteoroloji aşkımızı yok edemez.
Hava civa bakanı… Allah rahmet eylesin.
Leyla Zana ve Merve Kavakçı’nın yemin olaylarında ‘en yaşlı üye’ durumundan da TBMM’ne başkanlık yaptığını hatırlatırım.
ŞEHİT HABERLERİ KAHREDİYOR
Çarşı pazarda keyif yok, ticaret tatsız tuzsuz, sanayinin çarkları tekliyor, ekonomik göstergeler alarm zilleri çalıyor, halkın morali bozuk;
Alıştık!
Ama her gün Suriye’den, İdlib’ten, canım yurdumun bir köşesinden, bucağından asker ve polisimizin şehadet haberleri kahrediyor insanı, tüketiyor hepimizi.
Bir yandan salgın alıyor canları, diğer yandan terör.
Dursun artık, durdurun artık bu kanı!..