Çorum aslanı leblebi yer mi?

Haberler üst üste gelmeye başlayınca ben de meraklandım, Çorum’da köylünün kayıp hayvanlarını Çorum Aslanı mı götürdü?
Köpekleri Çorum Aslanı mı parçaladı?
Köylülere göre evet, aslan parçaladı!
*
Boş verdim pandemiyi COVID-19’u, işsizliği, ekonomiyi, dövizi faizi açılalım şöyle yurdumun dağlarına, düşelim aslanların peşine…
Aslan hepsinden daha zararsız!..
ÇORUM ASLANI PARÇALAR
Görenler, duyanlar konuşuyor ve anlatıyor, gazeteler yazıyor, televizyonlar yayınlıyor. Mevzuu ‘Çorum Aslanı.’
Çorum köylülerinin hayvanlarına, iddia edildiği gibi zarar veren aslan mı yoksa kurt, çakal, pars veya başka bir yırtıcı hayvan mı?
Gerçeği anlamak için doğa ve yaban hayatını korumakla görevli kurum arazi taramaları yapmaya, foto kapanlar kurmaya başlamış.
Henüz bir ize rastlanmamış.
Rastlanır mı?
Sanmam!..
ASLAN, KAPLAN, LEOPAR
Anadolu coğrafyasında kısa bir zaman öncesine kadar aslan, kaplan, leopar yaşardı. Filler, çitalar, yaban eşekleri, maymunlar daha neler neler…
*
İnsan nüfusu ve yerleşimlerinin artması, tarım topraklarının genişlemesi, zirai faaliyetler, savaşlar, endüstrileşme, çevre olayları, ormanların azalması, doğal dengenin zarar görmesi, avcılık, gözümüzün doymaması ve sanki bu dünya sadece insana aitmiş gibi davranılmasıyla soylarını kurutmuşuz hayvanların.
Bitkilerin de…
SOYLARINI KURUTTUK
Son Aslan’ı; 1890‘larda aşağı Fırat havzasında, Birecik’te görüp, çat diye vurmuşuz.
Son Çita’yı; 1900’lerin başında görmüşüz.
Son Leopar-Pars’da; 1974’te Ankara’da ortadan kaldırmışız.
Son Kaplan’ı; 2013’de Diyarbakır’da kurşunlayıp öldürmüşüz.
BURSA PARSI
Pardus olarak bildiğimiz Anadolu Parsı Bursa’da; İznik, Yenişehir, Karacabey, Gemlik, Orhangazi ve Uludağ taraflarında yaşamış, sanki Anadolu’nun sahibiymiş gibi hemen her şehrimize hikayeler yazmış.
*
Anadolu’nun tüm bölgelerinde 60, 70 yıl öncesine kadar varlıklarını sürdüren hızlı, çevik ve yırtıcı Pars, beslenmek için yalnızca hayvanlara değil, insanlara da saldırmış, parçalamış, öldürmüşler...
Haliyle avcılar da peşlerine düşmüş.
Benekli ve gösterişli güzel bir postunun olması da soyunun kurutulması için yeterli görülmüş!..
*
1974 ‘de Ankara, Beypazarı’nın bir köyünde kadına saldırıp, ağır yaralayan pars, köy bekçisi tarafından vurulmuş, dondurularak MTA Tabiat Tarihi Müzesinde sergilenmeye başlanmış.
MANTOLU HASAN
Avladığı parsların postlarından giysi yapıp, fotoğraflar çektiren ‘Mantolu Hasan’ pars avcılarının en meşhurudur.
Çeşitli kaynaklar ünlü pars avcısı Hasan Bele, namı değer Mantolu Hasan’ın en çok Ege bölgesinde olmak üzere 30 yılda 15 pars öldürdüğü rivayet edilir.
*
Mantolu Hasan’ın parsların soyunu kuruttuğunu düşünüyorduk ama onun da gözünden kaçan birkaç olmuş ki onu da 2013 yılında ancak vurabilmişler!..
*
Hala bu topraklarda pars var mı?
Çorum aslanı, pars mı?..
Öğreneceğiz…
Bildiğimiz artık, çoğunun kürklerinin müzelerde, saraylarda duvarları süslediği.
*
Zamanında nice yırtıcı hayvanı barındırmış bu topraklar.
Tarım ve Orman Bakanlığı bazen ‘soyunun tükenen’ bazı hayvanların hala yaşadığına dair yer bildirmeden fotoğraflar ve videolar paylaşıyor.
Yer bildirseler birkaç gün geçmeden bu hayvanların vurulacağını ve postları önünde poz verileceğini biliyorlar.
İyi ki bildirmiyorlar.
VAŞAK GÖRÜNCE BEN
Dört beş yıl önce Orhaneli’nin köylerinden, dağlardan tepelerden, ıssız yollardan Büyük Orhan’a, oradan da Harmancık’a gitmiştik…
Bir ‘Vaşak’ görmüştüm yolda… Arkadaşım abi Karakulak falandı dese de ilk ben gördüğüm için bana göre vaşaktı…
Kedi gillerden demeyin sakın, oldukça vahşi hayvanlar. Kürkü güzel bu yabanilerin kendinden oldukça büyük hayvanları, mesela geyikleri, karacaları avlayabildikleri biliniyor.
Hatta yarım yamalak bir fotoğraf bile çekmiş, gördüğüm yerleri sır gibi saklamıştım…
ÇORUM ASLANI LEBLEBİ YESİN
Çorum Aslanı gerçek mi?
Aslanın yaşaması için büyük ormanlara, yabani hayvan sürülerine ve ıssız ortamlara ihtiyaç var. Çorum’un habitatı ise buna elverişli değil…
Aslan ot yemez ki, aslanın canı et ister!
Ne yiyecek, nasıl beslenecek?
*
Efendim, ne dediniz?
Madem oralarda görülmüş o zaman Çorum leblebisi yesin!
Bak bu hiç aklıma gelmemişti…
Çorum aslanına çorum leblebisi iyi gelir…
*
Bu hikaye de bize iyi geldi.
En azından can yakıcı gerçek gündemden kısa bir süre de olsa uzaklaştık.
VAN GÖLÜ CANAVARI
Van gölü canavarını unuttuğumu sanmayın, o hikaye unutulur mu hiç?
1990‘lı yılların ortasında başlayan o hikaye, yıllarca sürdü. Van gölünden gelecek canavar görüntüleri için haber bültenlerini cin gibi izler, göl üzerinde yüzen, denizaltı gibi karartıların ne olduğunu anlamaya çalışır, tüm ahali tartışırdık.
*
O yıllarda canımızı yakan şehit haberlerini, enflasyon canavarını, hayat pahalılığını, işsizlik ve geçim sıkıntısını unutturan Van gölü canavarı unutulabilir mi?..
Tek meselemiz buydu.
Yatıyorduk, kalkıyorduk Van gölü canavarını konuşuyorduk!..
*
Ünlü TV programcılarımız gölden yayın yapıyorlar, anlı şanlı akademisyenlerimiz görüş bildiriyor, kitap yazıyorlar, ciddi ciddi açıklamalar yapıyorlardı.
Gölde yüzen mandalar, gölgeler, maketlerden bahsettiler.
Sonra yavaş yavaş söndü olay, konu kapandı.
Vardı bir hinoğlu hinlik ama anlayamadık işte..!
Bu arada Van gölü canavarının aziz hatırası için Gevaş İlçesi’nde 4 metrelik canavar heykeli dikildi, Van turizmi kazandı. Birde gerçek gündemin konuşulmasını istemeyenler…
*
Yanlış hatırlamıyorsam birkaç ay önce Van gölü canavarı yeniden haberleştirildi!
Bıyık altı, sakal üstü, ince ince gülmeden edemedim tabii…
*
Bu hikayenin bir geçmişi vardı; Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde, 1889 yılında yayımlanan Saadet Gazetesi’nde Van Gölü Canavarı ile ilgili haber yapılmıştı...
Zor ve sıkıntılı yıllar tabi.
Bizde ki etki o zamanda oluşmuş mu bilinmez ama Efkârı umumiye dikkatleri bir yere çekmeliydi…
*
Neymiş efendim Çorum’da aslan görülmüş…
Çorumlu uyanıktır, vardır bir bildiği yine;
‘Senin yaptığını Çorumlu yapmaz’ diye boşuna söylenmiş olamaz…
*
Van gölü canavarı, Çorum aslanı.
Eski ama güzel, ilginç ama zararsız numaralar;
Biz yemedik ama acaba Çorum aslanı leblebiyi yer mi?
Çorum aslanı leblebi yer mi?
Haberler üst üste gelmeye başlayınca ben de meraklandım, Çorum’da köylünün kayıp hayvanlarını Çorum Aslanı mı götürdü?
Köpekleri Çorum Aslanı mı parçaladı?
Köylülere göre evet, aslan parçaladı!
*
Boş verdim pandemiyi COVID-19’u, işsizliği, ekonomiyi, dövizi faizi açılalım şöyle yurdumun dağlarına, düşelim aslanların peşine…
Aslan hepsinden daha zararsız!..
ÇORUM ASLANI PARÇALAR
Görenler, duyanlar konuşuyor ve anlatıyor, gazeteler yazıyor, televizyonlar yayınlıyor. Mevzuu ‘Çorum Aslanı.’
Çorum köylülerinin hayvanlarına, iddia edildiği gibi zarar veren aslan mı yoksa kurt, çakal, pars veya başka bir yırtıcı hayvan mı?
Gerçeği anlamak için doğa ve yaban hayatını korumakla görevli kurum arazi taramaları yapmaya, foto kapanlar kurmaya başlamış.
Henüz bir ize rastlanmamış.
Rastlanır mı?
Sanmam!..
ASLAN, KAPLAN, LEOPAR
Anadolu coğrafyasında kısa bir zaman öncesine kadar aslan, kaplan, leopar yaşardı. Filler, çitalar, yaban eşekleri, maymunlar daha neler neler…
*
İnsan nüfusu ve yerleşimlerinin artması, tarım topraklarının genişlemesi, zirai faaliyetler, savaşlar, endüstrileşme, çevre olayları, ormanların azalması, doğal dengenin zarar görmesi, avcılık, gözümüzün doymaması ve sanki bu dünya sadece insana aitmiş gibi davranılmasıyla soylarını kurutmuşuz hayvanların.
Bitkilerin de…
SOYLARINI KURUTTUK
Son Aslan’ı; 1890‘larda aşağı Fırat havzasında, Birecik’te görüp, çat diye vurmuşuz.
Son Çita’yı; 1900’lerin başında görmüşüz.
Son Leopar-Pars’da; 1974’te Ankara’da ortadan kaldırmışız.
Son Kaplan’ı; 2013’de Diyarbakır’da kurşunlayıp öldürmüşüz.
BURSA PARSI
Pardus olarak bildiğimiz Anadolu Parsı Bursa’da; İznik, Yenişehir, Karacabey, Gemlik, Orhangazi ve Uludağ taraflarında yaşamış, sanki Anadolu’nun sahibiymiş gibi hemen her şehrimize hikayeler yazmış.
*
Anadolu’nun tüm bölgelerinde 60, 70 yıl öncesine kadar varlıklarını sürdüren hızlı, çevik ve yırtıcı Pars, beslenmek için yalnızca hayvanlara değil, insanlara da saldırmış, parçalamış, öldürmüşler...
Haliyle avcılar da peşlerine düşmüş.
Benekli ve gösterişli güzel bir postunun olması da soyunun kurutulması için yeterli görülmüş!..
*
1974 ‘de Ankara, Beypazarı’nın bir köyünde kadına saldırıp, ağır yaralayan pars, köy bekçisi tarafından vurulmuş, dondurularak MTA Tabiat Tarihi Müzesinde sergilenmeye başlanmış.
MANTOLU HASAN
Avladığı parsların postlarından giysi yapıp, fotoğraflar çektiren ‘Mantolu Hasan’ pars avcılarının en meşhurudur.
Çeşitli kaynaklar ünlü pars avcısı Hasan Bele, namı değer Mantolu Hasan’ın en çok Ege bölgesinde olmak üzere 30 yılda 15 pars öldürdüğü rivayet edilir.
*
Mantolu Hasan’ın parsların soyunu kuruttuğunu düşünüyorduk ama onun da gözünden kaçan birkaç olmuş ki onu da 2013 yılında ancak vurabilmişler!..
*
Hala bu topraklarda pars var mı?
Çorum aslanı, pars mı?..
Öğreneceğiz…
Bildiğimiz artık, çoğunun kürklerinin müzelerde, saraylarda duvarları süslediği.
*
Zamanında nice yırtıcı hayvanı barındırmış bu topraklar.
Tarım ve Orman Bakanlığı bazen ‘soyunun tükenen’ bazı hayvanların hala yaşadığına dair yer bildirmeden fotoğraflar ve videolar paylaşıyor.
Yer bildirseler birkaç gün geçmeden bu hayvanların vurulacağını ve postları önünde poz verileceğini biliyorlar.
İyi ki bildirmiyorlar.
VAŞAK GÖRÜNCE BEN
Dört beş yıl önce Orhaneli’nin köylerinden, dağlardan tepelerden, ıssız yollardan Büyük Orhan’a, oradan da Harmancık’a gitmiştik…
Bir ‘Vaşak’ görmüştüm yolda… Arkadaşım abi Karakulak falandı dese de ilk ben gördüğüm için bana göre vaşaktı…
Kedi gillerden demeyin sakın, oldukça vahşi hayvanlar. Kürkü güzel bu yabanilerin kendinden oldukça büyük hayvanları, mesela geyikleri, karacaları avlayabildikleri biliniyor.
Hatta yarım yamalak bir fotoğraf bile çekmiş, gördüğüm yerleri sır gibi saklamıştım…
ÇORUM ASLANI LEBLEBİ YESİN
Çorum Aslanı gerçek mi?
Aslanın yaşaması için büyük ormanlara, yabani hayvan sürülerine ve ıssız ortamlara ihtiyaç var. Çorum’un habitatı ise buna elverişli değil…
Aslan ot yemez ki, aslanın canı et ister!
Ne yiyecek, nasıl beslenecek?
*
Efendim, ne dediniz?
Madem oralarda görülmüş o zaman Çorum leblebisi yesin!
Bak bu hiç aklıma gelmemişti…
Çorum aslanına çorum leblebisi iyi gelir…
*
Bu hikaye de bize iyi geldi.
En azından can yakıcı gerçek gündemden kısa bir süre de olsa uzaklaştık.
VAN GÖLÜ CANAVARI
Van gölü canavarını unuttuğumu sanmayın, o hikaye unutulur mu hiç?
1990‘lı yılların ortasında başlayan o hikaye, yıllarca sürdü. Van gölünden gelecek canavar görüntüleri için haber bültenlerini cin gibi izler, göl üzerinde yüzen, denizaltı gibi karartıların ne olduğunu anlamaya çalışır, tüm ahali tartışırdık.
*
O yıllarda canımızı yakan şehit haberlerini, enflasyon canavarını, hayat pahalılığını, işsizlik ve geçim sıkıntısını unutturan Van gölü canavarı unutulabilir mi?..
Tek meselemiz buydu.
Yatıyorduk, kalkıyorduk Van gölü canavarını konuşuyorduk!..
*
Ünlü TV programcılarımız gölden yayın yapıyorlar, anlı şanlı akademisyenlerimiz görüş bildiriyor, kitap yazıyorlar, ciddi ciddi açıklamalar yapıyorlardı.
Gölde yüzen mandalar, gölgeler, maketlerden bahsettiler.
Sonra yavaş yavaş söndü olay, konu kapandı.
Vardı bir hinoğlu hinlik ama anlayamadık işte..!
Bu arada Van gölü canavarının aziz hatırası için Gevaş İlçesi’nde 4 metrelik canavar heykeli dikildi, Van turizmi kazandı. Birde gerçek gündemin konuşulmasını istemeyenler…
*
Yanlış hatırlamıyorsam birkaç ay önce Van gölü canavarı yeniden haberleştirildi!
Bıyık altı, sakal üstü, ince ince gülmeden edemedim tabii…
*
Bu hikayenin bir geçmişi vardı; Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde, 1889 yılında yayımlanan Saadet Gazetesi’nde Van Gölü Canavarı ile ilgili haber yapılmıştı...
Zor ve sıkıntılı yıllar tabi.
Bizde ki etki o zamanda oluşmuş mu bilinmez ama Efkârı umumiye dikkatleri bir yere çekmeliydi…
*
Neymiş efendim Çorum’da aslan görülmüş…
Çorumlu uyanıktır, vardır bir bildiği yine;
‘Senin yaptığını Çorumlu yapmaz’ diye boşuna söylenmiş olamaz…
*
Van gölü canavarı, Çorum aslanı.
Eski ama güzel, ilginç ama zararsız numaralar;
Biz yemedik ama acaba Çorum aslanı leblebiyi yer mi?