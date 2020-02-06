Corona virüs için panik yapma, önlem al

Corona virüs korku salmaya devam ediyor. Ürküyoruz.
Hayvanlar arasında yaygın olarak görülen ve büyük bir ailesi olan virüs, şimdi olduğu gibi ‘bazı durumlarda’ hayvandan insana geçebiliyor.
*
Soğuk algınlığı şeklinde karşımıza çıkan bu virüs yirmi yıl içerisinde MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) ve SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) gibi ölümlü salgın hastalık tablolarıyla da kendisini göstermişti.
Akıllı, hızlı bir şekilde form değiştiriyor.
Alışacağız.
Pandemik İnfluenza A (H1N1) virüsünün neden olduğu ‘domuz gribi’, ‘kuş gribi’ ve ‘insan gribi’ virüsleri zaman zaman birbirine karışarak karşımıza yeni yeni hastalıklarla çıkacak.
Bu tür salgınları daha çok göreceğiz!..
VİRAL SAVAŞ MI
Çin’e ayar vermek isteyen ABD, virüsü ‘biyolojik saldırı silahı’ olarak mı kullanıyor?
Viral bir savaş mı bu?
Henüz bilinmiyor, ama şüpheler de yok değil!..
Mesela, Çin bir trilyon dolardan fazla kaybetti bu sürede!
Severiz komplo teorilerini...
*
Virüsler doğal olarak mutasyona uğrayıp şekil mi değiştiriyor, yoksa laboratuvarlarda genetik yapılarıyla mı oynanıyor belli değil...
Tartışmalı bir konu bu.
Çok ileri gidip bu ‘Çin’e, Allah’ın gazabıdır’ diyenler de oluyor...
Neyse...
HASTALIK KAYNAĞI
Hastalığın çıkış yeri, Hubei eyaleti sınırlarında ki Vuhan kentinde bulunan evcil ve yarasa, yılan gibi çeşitli hayvanların satıldığı ‘Deniz Ürünleri Şehir Pazarı’.
Hastalık bulguları ilk kez burada ki çalışanlarda görüldü.
*
Coronavirüs (2019-nCoV) salgını Çin’i nasıl etkiledi?
Hayatını kaybeden: 370
Virüsten etkilenen: 22 bin
Virüs taşıdığı şüpheli olan: 24 bin
Müşahede altına alınan: 175 bin kişi
Vuhan karantinaya alındı.
Milyonlarca insan hastanelerde, evlerinde, otellerde tutuluyor, bir yere kıpraşamıyorlar.
Günlük yaşam kısıtlı.
Güvenlik güçlerine vur emri verildi.
Yabancılar, Virüsün yayıldığı bölgeyi ülkeyi terk ettiler.
Bir haftada 2 bin kişilik Corona Virüs için hastane inşa edildi.
*
Çin, salgını yönetmeye çalışıyor.
İnsan hareketleri, ticari faaliyetler ve mal dolaşımı virüsün yayılması için ortam oluşturdu. Tayland: 14, Hong Kong: 8, Tayvan: 8, Malezya: 7, Japonya: 6, ABD: 5, Macao: 5, Avustralya: 5, Singapur: 5, Güney Kore: 4, Fransa: 4, Kanada: 2, Vietnam: 2, Nepal, Kamboçya ve Sri Lanka‘da da 1‘er vaka görülünce WHO-Dünya Sağlık Örgütü ‘Acil Durum’ ilan etti.
Şimdi tüm ülkelerde ‘küresel alarm durumu’ var.
SALGIN HAFİFE ALINMAZ
Bir anda milyonlarca insanı yok edip, milletleri tarihten silen, devletleri çökerten, medeniyetleri bitiren, savaşlar kaybettiren, diplomatik ve ticari zararlar, iflaslar oluşturan salgınlar hafife alınamaz.
‘Salgın’ denilince bilim insanlarının ve devlet adamlarının uykuları kaçar.
TÜRKİYE HAZIRLIKLI
Bizde durum nedir?
Şehir efsanelerini, kötü senaryolara fazla kaptırıyoruz kendimizi.
Televizyon başında günün 7-8 saatini dedikodu ve boş lakırdı ile geçiren, bilimden ve akıldan uzaklaşan insanlar ne yapacaklar başka!..
*
Rahat olun, Bursa’da ve Türkiye’de bildirimi olan, tanısı konulmuş bir vaka yok.
Şüpheli hastalar olmuş, hatta Çin’den uçakla getirilen 61 kişi de dahil hiçbir kimsede Corona virüsü bulgularına rastlanmamış.
*
Aktif bir şekilde durumu takip eden, alınan tüm kararları ve uyarıları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ‘Şu an ülkemizde Korona virüsün olmadığını biliyoruz ve ülkeye girişini önlemek üzere Bilim Kurulunun aldığı önerileri hassasiyetle hayata geçirme noktasında özen gösteriyoruz’ dedi.
İyi bir haber bu...
KİMLER ETKİLENİR?
Hamileler.
6 ay-24 yaş arası çocuk ve gençler.
65 yaş üzeri kişiler.
Diyabet, KOAH, kalp ve dolaşım sistemli sağlık sorunları olan ciddi sağlık sorunları olanlar.
Hasta kişilerle temas edebilecek aile fertleri, doktor, hemşire, laborant gibi sağlık hizmet grupları daha çok etkilenirler.
BELİRTİLERİ NEDİR?
Bilinen mevsimsel gripten farklı ve daha ağır değil...
Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, burun akıntısı, ishal, bulantı ve kusma gibi belirtiler görülür.
*
Bu virüsle dünyada bir salgın olmadığı, daha önce karşılaşılmadığı için hızlı yayılma özelliği var.
Öldürücülüğü de tanıdığımız, bildiğimiz H. İnfluenza virüsünden daha düşüktür.
Fark nedir o zaman?
Fark, hastalığa yakalananlar arasında belli gruplarda ölüm oranı bilinen griplere göre daha yüksektir.
TEDAVİSİ
Corona virüsleri için özel bir tedavi yok.
Çoğunlukla belirtiler ve şikayetler kendi kendine geçiyor.
Hekimler genellikle;
Ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak belirtilerin giderilmesine yönelik, semptomatik tedavi uygularlar.
Yatılan ya da uzun süre kullanılan odaların nemlendirilmesinin ve sıcak duş alınmasının boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geldiğini söylerler.
Hastaların bol sıvı tüketmesi, iyi beslenmesi, mümkün olduğunca yorgunluktan kaçınılması, dinlenilmesi ve etkin uyunmasını önerirler.
Tuzlu suyun 3-4 saat ara ile buruna çekilmesinin, ağızda gargara yapılmasının yararlı olduğunu ifade ederler.
Grip ve soğuk alınlığında ne yapılıyorsa aynısı yapılmalı derler...
HASTA OLMAMAK İÇİN
Toplum sağlığı açısından koruma yaklaşımı çok değerlidir. Risk grubundaki çocuk ve gençleri hastalıktan korumalı.
‘Kişisel hijyen’ önem kazanıyor.
*
Temizlikten tasarruf olmaz...
Okullarda, iş, çalışma ve toplu yaşam alanlarında özellikle el hijyeni sağlanmalı, eller sık sık yıkanmalı. Alkollü el dezenfektanları da kullanılabilir.
Okullarda çok önemli, çocukların bir arada bulunmalarının zorunlu olmadığı sınıf dışı faaliyetleri, okul gezileri salgın durumlarında sınırlanmalı. Hastalanan çocuklar okula gönderilmemeli.
Genel toplum kurallarına riayet edilmeli.
*
Tokalaşma, öpüşme, yaklaşma, sarılma, hasta kişilerle bir arada bulunma, ortak kullanımlı kapı kolu, elektrik ve asansör butonu, toplu taşımalarda ki tutaçlara temas etme...
Tek kullanımlık mendil, hasta olanlar da mutlaka ağız burun maskesi kullan.
Ortak kullanımlı iş araçların temiz olduğundan emin ol, önlem al ve silerek kullan.
Kısacası;
Panik yapma, suya sabuna dokun, sık sık el yıka, kolonya kullan ve hasta olma arkadaş...
Corona virüs için panik yapma, önlem al
Corona virüs korku salmaya devam ediyor. Ürküyoruz.
Hayvanlar arasında yaygın olarak görülen ve büyük bir ailesi olan virüs, şimdi olduğu gibi ‘bazı durumlarda’ hayvandan insana geçebiliyor.
*
Soğuk algınlığı şeklinde karşımıza çıkan bu virüs yirmi yıl içerisinde MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) ve SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) gibi ölümlü salgın hastalık tablolarıyla da kendisini göstermişti.
Akıllı, hızlı bir şekilde form değiştiriyor.
Alışacağız.
Pandemik İnfluenza A (H1N1) virüsünün neden olduğu ‘domuz gribi’, ‘kuş gribi’ ve ‘insan gribi’ virüsleri zaman zaman birbirine karışarak karşımıza yeni yeni hastalıklarla çıkacak.
Bu tür salgınları daha çok göreceğiz!..
VİRAL SAVAŞ MI
Çin’e ayar vermek isteyen ABD, virüsü ‘biyolojik saldırı silahı’ olarak mı kullanıyor?
Viral bir savaş mı bu?
Henüz bilinmiyor, ama şüpheler de yok değil!..
Mesela, Çin bir trilyon dolardan fazla kaybetti bu sürede!
Severiz komplo teorilerini...
*
Virüsler doğal olarak mutasyona uğrayıp şekil mi değiştiriyor, yoksa laboratuvarlarda genetik yapılarıyla mı oynanıyor belli değil...
Tartışmalı bir konu bu.
Çok ileri gidip bu ‘Çin’e, Allah’ın gazabıdır’ diyenler de oluyor...
Neyse...
HASTALIK KAYNAĞI
Hastalığın çıkış yeri, Hubei eyaleti sınırlarında ki Vuhan kentinde bulunan evcil ve yarasa, yılan gibi çeşitli hayvanların satıldığı ‘Deniz Ürünleri Şehir Pazarı’.
Hastalık bulguları ilk kez burada ki çalışanlarda görüldü.
*
Coronavirüs (2019-nCoV) salgını Çin’i nasıl etkiledi?
Hayatını kaybeden: 370
Virüsten etkilenen: 22 bin
Virüs taşıdığı şüpheli olan: 24 bin
Müşahede altına alınan: 175 bin kişi
Vuhan karantinaya alındı.
Milyonlarca insan hastanelerde, evlerinde, otellerde tutuluyor, bir yere kıpraşamıyorlar.
Günlük yaşam kısıtlı.
Güvenlik güçlerine vur emri verildi.
Yabancılar, Virüsün yayıldığı bölgeyi ülkeyi terk ettiler.
Bir haftada 2 bin kişilik Corona Virüs için hastane inşa edildi.
*
Çin, salgını yönetmeye çalışıyor.
İnsan hareketleri, ticari faaliyetler ve mal dolaşımı virüsün yayılması için ortam oluşturdu. Tayland: 14, Hong Kong: 8, Tayvan: 8, Malezya: 7, Japonya: 6, ABD: 5, Macao: 5, Avustralya: 5, Singapur: 5, Güney Kore: 4, Fransa: 4, Kanada: 2, Vietnam: 2, Nepal, Kamboçya ve Sri Lanka‘da da 1‘er vaka görülünce WHO-Dünya Sağlık Örgütü ‘Acil Durum’ ilan etti.
Şimdi tüm ülkelerde ‘küresel alarm durumu’ var.
SALGIN HAFİFE ALINMAZ
Bir anda milyonlarca insanı yok edip, milletleri tarihten silen, devletleri çökerten, medeniyetleri bitiren, savaşlar kaybettiren, diplomatik ve ticari zararlar, iflaslar oluşturan salgınlar hafife alınamaz.
‘Salgın’ denilince bilim insanlarının ve devlet adamlarının uykuları kaçar.
TÜRKİYE HAZIRLIKLI
Bizde durum nedir?
Şehir efsanelerini, kötü senaryolara fazla kaptırıyoruz kendimizi.
Televizyon başında günün 7-8 saatini dedikodu ve boş lakırdı ile geçiren, bilimden ve akıldan uzaklaşan insanlar ne yapacaklar başka!..
*
Rahat olun, Bursa’da ve Türkiye’de bildirimi olan, tanısı konulmuş bir vaka yok.
Şüpheli hastalar olmuş, hatta Çin’den uçakla getirilen 61 kişi de dahil hiçbir kimsede Corona virüsü bulgularına rastlanmamış.
*
Aktif bir şekilde durumu takip eden, alınan tüm kararları ve uyarıları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ‘Şu an ülkemizde Korona virüsün olmadığını biliyoruz ve ülkeye girişini önlemek üzere Bilim Kurulunun aldığı önerileri hassasiyetle hayata geçirme noktasında özen gösteriyoruz’ dedi.
İyi bir haber bu...
KİMLER ETKİLENİR?
Hamileler.
6 ay-24 yaş arası çocuk ve gençler.
65 yaş üzeri kişiler.
Diyabet, KOAH, kalp ve dolaşım sistemli sağlık sorunları olan ciddi sağlık sorunları olanlar.
Hasta kişilerle temas edebilecek aile fertleri, doktor, hemşire, laborant gibi sağlık hizmet grupları daha çok etkilenirler.
BELİRTİLERİ NEDİR?
Bilinen mevsimsel gripten farklı ve daha ağır değil...
Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, burun akıntısı, ishal, bulantı ve kusma gibi belirtiler görülür.
*
Bu virüsle dünyada bir salgın olmadığı, daha önce karşılaşılmadığı için hızlı yayılma özelliği var.
Öldürücülüğü de tanıdığımız, bildiğimiz H. İnfluenza virüsünden daha düşüktür.
Fark nedir o zaman?
Fark, hastalığa yakalananlar arasında belli gruplarda ölüm oranı bilinen griplere göre daha yüksektir.
TEDAVİSİ
Corona virüsleri için özel bir tedavi yok.
Çoğunlukla belirtiler ve şikayetler kendi kendine geçiyor.
Hekimler genellikle;
Ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak belirtilerin giderilmesine yönelik, semptomatik tedavi uygularlar.
Yatılan ya da uzun süre kullanılan odaların nemlendirilmesinin ve sıcak duş alınmasının boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geldiğini söylerler.
Hastaların bol sıvı tüketmesi, iyi beslenmesi, mümkün olduğunca yorgunluktan kaçınılması, dinlenilmesi ve etkin uyunmasını önerirler.
Tuzlu suyun 3-4 saat ara ile buruna çekilmesinin, ağızda gargara yapılmasının yararlı olduğunu ifade ederler.
Grip ve soğuk alınlığında ne yapılıyorsa aynısı yapılmalı derler...
HASTA OLMAMAK İÇİN
Toplum sağlığı açısından koruma yaklaşımı çok değerlidir. Risk grubundaki çocuk ve gençleri hastalıktan korumalı.
‘Kişisel hijyen’ önem kazanıyor.
*
Temizlikten tasarruf olmaz...
Okullarda, iş, çalışma ve toplu yaşam alanlarında özellikle el hijyeni sağlanmalı, eller sık sık yıkanmalı. Alkollü el dezenfektanları da kullanılabilir.
Okullarda çok önemli, çocukların bir arada bulunmalarının zorunlu olmadığı sınıf dışı faaliyetleri, okul gezileri salgın durumlarında sınırlanmalı. Hastalanan çocuklar okula gönderilmemeli.
Genel toplum kurallarına riayet edilmeli.
*
Tokalaşma, öpüşme, yaklaşma, sarılma, hasta kişilerle bir arada bulunma, ortak kullanımlı kapı kolu, elektrik ve asansör butonu, toplu taşımalarda ki tutaçlara temas etme...
Tek kullanımlık mendil, hasta olanlar da mutlaka ağız burun maskesi kullan.
Ortak kullanımlı iş araçların temiz olduğundan emin ol, önlem al ve silerek kullan.
Kısacası;
Panik yapma, suya sabuna dokun, sık sık el yıka, kolonya kullan ve hasta olma arkadaş...