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Haberler>Yazarlar>Dr. Hüseyin H. SERDAR>Can pazarı prosedür, kural tanımaz

Dr. Hüseyin H. Serdar

Dr. Hüseyin H. Serdar

Yazarın tüm yazıları

Can pazarı prosedür, kural tanımaz

10 Aralık 2020

Böylesine büyük ve yaygın bir acı yaşamamıştık. Hastalık ve hastalanma korkusu sarmış her yeri. Ölümler, ölüm ilanları, ıssız ve cemaatsiz cenazeler. Sanal taziyeler. Matem havasındayız… 

Yaşama, umuda dair ne varda hepsi örselendi.  
Kapanan iş yerleri, iflaslar, işsizlik, geçim sıkıntısı. 
Ekonomik durgunluk ve kriz...  
Eğitimden ulaştırmaya, tarımdan hayvancılığa, imalattan ticarete her sektör derin sıkıntılar içinde kıvranıyor. 
Sağlık… 

Can pazarı prosedür, kural tanımaz

Kora kor bir mücadele içerisindeyiz. 
Sağlık çalışanları bir sürü idari yanlışlık ve eksikliğe rağmen yaşamlarını ortaya koyarak salgın ile savaşıyor.  
Salgınla savaş cephe savaşına hiç benzemiyor!.. 

ACIYLA KUŞATILDIK 

2020 yılının son günlerine dört bir yanımız yalnızlık,  
Endişe, panik ve elemler içerisinde, acılarla kuşatılmış bir haldeyiz. 
Belli ki 2021‘e de aynı şekilde gireceğiz. 
Sosyal yaşam dumura uğradı. 
Moraller yerle yeksan. 
Halkın ruh sağlığı sıfırın altında, 
Yarına dair iyi olacağına inandığı bir şey yok. 
İşin kötüsü beklentisi de kalmamış!.. 

YARINA ÇIKMAK 

Kamuoyu araştırmaları da böyle sonuçlar veriyor. 
Farklılık yok. 
Her yaşanan gün, bir öncekinden daha iyi olmuyor. 
Kötüye gidiyoruz. 
Nisan marttan, mayıs nisandan daha iyi olmadı!.. 

Halkın sadece iki beklentisi kalmış; 
Biri, ölmeden yarına çıkmak, 
Diğeri, yurt dışından gelecek aşıyı yaptırmak!.. 
Aşı gelecek yüzler gülecek yani. 
Tek beklentimiz bu. 

Bekliyoruz. 
Bekliyoruz çünkü Türk bilim insanları ve çalışanları tarafından onlarca yıl çeşit çeşit aşıyı, üretip hatta sattığımız kurumda aşı üretimi zaafa uğratıldı. 
Hıfzıssıhha Enstitüsü gibi bir kurumu aşı üretemez duruma getirmeseydik belki de bizim de bu araştırmalara bir katkımız olurdu.

Can pazarı prosedür, kural tanımaz

Bizim bilim adamlarımız da bu araştırmalarda yer alırdı. Hıfzıssıhha’nın deneyimi Türk bilim adamlarının aşı çalışmalarına hız kazandırmış olurdu...

Ortalık kırılıyor 
Sağlık personelleri acillerde, yoğun bakımlarda, poliklinik ve kliniklerde helak oldu.  
Sorunlar yumağının acısını en çok sağlık çalışanları çekiyor. 

Bugüne kadar 210 civarında sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. 
Yüzlercesi hasta, tedavi görüyor. 
Binlercesine ise hastalık mikrobu COVID-19 bulaşmış. 
Bunca yanlış sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleriyle düzeltilebilir mi? 
Sanmam… 

HATIRLI KİŞİLER ARANIYOR 

Hastanelerde COVID-19’lu hasta için yer bulmak çok zor. 
Yataklar dolu. 
Boş yatak bulmak, hastaneye yatabilmek için üst düzey yetkililer ve hatırlı kişilerden yardım isteniyor. 
Durum bu. 
Peki, herkes ‘hatırlı kişi’ bulabilir mi? 
Hayır… 
O halde vatandaş çaresiz bırakılmamalı… 

Geçtiğimiz günlerde şahit olduğum bir hadiseyi anlatayım sizlere; 
Şikayetleri olan kişi hastaneye gider. Tetkikleri yapılır. PCR ‘ı da pozitif gelir. Akciğer BT ‘de lezyon görülür. İlaçları verilir eve gönderilir.  
Filyasyon ekibi de bir kez arar, görüşürler. 

Birkaç gün sonra hastanın şikayetleri ağırlaşır. Nefes alamama, ateş, yaygın ağrı ile 112‘yi arar, durumunu anlatır,  
- ‘Beni hastaneye götürün’ der.  
Ancak, ‘aşırı yoğunluğun olduğu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitmesi gerektiği’ cevabını alır. 

Hastaneye gider, muayene olur.  
Doktor yoğun bakıma yatış kararı verir. 
Bundan sonrası ilginç… 
Yer yoktur.  
Beklenir, boş yer bulunamaz.  
Başka hastaneler araştırılır.  
Yer yok… 
Çaresiz eve döner. 
Aile, boş yatak arayışına devam eder. 
Nafile her yer, her hastane doludur… 

Hani derler ya çaresizlik her şey yaptırır.  
Böyle de oldu. 
Bir başka ilde yaşayan akrabalar ve arkadaşlar devreye girerler. 
Müjdeli haber ulaşır; 
- ‘Kardeşim, boş yatak bulduk, hadi gel!’ derler… 

Durumu gittikçe ağırlaşan hasta, arkadaş ve akraba dayanışmasıyla 600 kilometre ötedeki bir hastanenin yoğun bakımına otomobil ile ulaştırılır. 
Kritik bir dönemi, şansı ve yakınlarının marifetiyle aşmasını bilen o hastayı tanıyorum. 
Geri döndü. 
Şimdi daha iyi… 

Herkes bu kadar şanslı olabilir mi?!.. 

CAN PAZARI 

Yapılan şey doğru değildi, prosedürlere ise hiç uygun değildi… 
Hatırlı, üst düzey bir tanıdığı yok diye ölmeyi mi bekleyecekti!.. 

Ambulanssız ve kurallara uyulmamış bir şekilde gidişten haberim oldu.  
Karantinaymış, izolasyonmuş, evden dışarı çıkılma malıymış, yasakmış, hastalığı başkalarına da bulaştırır mış, daha neler neler… 
Zorda kalan insan her şeyi göze alır. 
Yaşam bu, ölüm korkusu, can kaygısı… 
 Ortam can pazarına dönmüşse kişi kendi canı için çok şeyi göze alır arkadaş! 

Yeri gelmişken soralım; 
COVID-19 yatağı bulmak için, daha önce anlaşılmadık bir şekilde kapatılan Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Amatem açılıyor mu?.. 

Devlet, bürokrasi ve yönetim iyi organize olacak yurttaşın sıkıntılarını giderecek. Hatta sıkıntıyı önceden öngörecek ve meydana gelmeden önce tedbirlerini alacak. 
Tüm bunlara rağmen asla yılgınlık, ümitsizlik olmamalı; 
Türkiye büyük ülkedir, Türk milleti ise umutsuzluktan nice başarı hikayeleri çıkartmıştır. 
Bu günler de geçer ya hu!..

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COVID fırsatçıları

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

3 Aralık 2020
Aylardır yazıyorduk, çiziyorduk.  Diyorduk ki; “devlet yalan konuşmaz, ama Sağlık Bakanlığı aylardır eksik bilgiler yayınlıyor.” Böyle diyorduk. 

Kızıyordular bize… 
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı. 
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..! 

DOĞRUYU SÖYLEMELİ 

Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı? 
Açtırmıştı… 

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COVID-19'un bizden götürdükleri

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

26 Kasım 2020
Memleket cenaze evine döndü. Yüzler asık. Kimsenin konuşası yok. Endişeli. Kaygılı. Yastayız.  

Hüzünlüyüz... 
Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri. 
Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı... 
Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız. 
Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız. 
Ciğerlerimiz yanıyor. 
Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?.. 

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Kapalı hastaneler açılsın, kapasite yaratılsın

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

19 Kasım 2020
Koronavirüs salgınını ya da artık ezberlenen şekliyle Covid-19 Pandemisi yazmak benim için de, okuyucu için de sıkıntılı bir hal.


Toplumda büyük bir bıkkınlık olduğu kesin.
Ancak gündemi de es geçmemek gerek…
*
‘Yeni normal’ ile başlayan ‘gevşeklik’ geride kaldı.
İçinde bulunduğumuz endişe verici durumu ‘ikinci dalga’ olarak adlandırmanın da çözüme bir katkısı yok.
Tanımlamalarla hastalık önlenmiyor…

SALGIN RAKAMLARI KONUŞUYOR

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Türkiye’ye geç gelen COVID-19

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

13 Kasım 2020
2019 ‘un Kasım ayının sonuna doğru Çin ‘in Hubei / Wuhan ‘ında ortaya çıkan ve tedavi edilemeyen zatürre benzeri belirtiler gösteren bir hastalık etkeni konuşmaya başlandı.

Koronavirüs…

Bilinen ve üzerinde çalışmalar yapılan bir mikrobiyolojik etken. Sığır, köpek, kedi, tavuk ve hayvanlarda enfeksiyonlar oluşturan bu virüsün dünyayı derinden etkileyeceğini kim düşünebilirdi?..
Bu virüs ailesinin bazı tipleri 2002-2003 yıllarında yine Çin’de SARS, daha sonrada MERS adıyla Çin ve yakın coğrafyasında salgın yapmış, bin civarında insanın ölümüne yol açmıştı.

İLK COVID SORUŞTURMASI

Hayvanlarda görülen bu virüsün hayvandan insana, daha sonra da insandan insana bulaşması, bir kaç ay içerisinde de tüm kıtalar da görülmesi, 21. Yüzyılın en büyük Pandemisini oluşturması insanlık için talihsizlik sayılmalı. Ancak yüzyıl önceye, 1918-1920 yıllarına gidip, İspanyol gribinin 100 milyona yakın ölüme neden olduğu hatırlanınca buna da şükür demek geliyor içimizden…

*

Hastalık etkeni olan koronavirüsün hayvan pazarından yayıldığı söylendi.

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Kaza, deprem ve yardım

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

6 Kasım 2020
AFAD‘ın resmi internet sitesinde deniliyor ki; “Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ila 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta.” Demek ki yapılan çalışmalar fos çıktı...

Türkiye, afet ve kazalarda ağır bedeller ödüyor. Ölen, yaralanan ve sakat kalanlar bakımından ortada kara bir tablo var. İşin birde ekonomik kayıplar kısmı var ki onunla hiç mi hiç ilgilenmiyoruz.
*
Tabloya bakar mısınız;
Deprem ölümlerinde dünya 3.’sü
Trafik kazası ölümlerinde Avrupa 1.’si
Kaza sayısı açısından Avrupa 2.’si.
Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin, Türkiye’de 5-6 bin hayatını kaybediyor.

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Cumhuriyet Bayramı ve milletine sevdalı Bakan 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

30 Ekim 2020
Bugün genç devletimizin yönetim şeklinin belirlendiği tarihin yıl dönümü. 1923 yılının 29 Ekim günü, henüz 3 yaşında olan Ankara Hükümeti, aile saltanatı değil, Türk milletinin egemenliğini benimsedi. 

28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü’nde milletvekillerini toplayarak “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” söylemiyle ülkenin rotasını belirledi. 
Milletine ve özellikle gençliğe güveniyor; 
“Ey yükselen yeni nesil! gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” diyordu.  

Mustafa Kemal, geleceği önceden gören kabiliyete sahipti ve “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.” sözlerini söylerken demokrasi kavramının artık dünyada yaygın bir idare şekli olacağını da biliyordu. 

Gazipaşa’nın vefatından sonra işbaşına gelen Cumhuriyet yönetimleri devletin ‘kuruluş felsefesi’ni örseleye örseleye bugünlere gelindi. 

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Bizi bu hale getiren kim?

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

23 Ekim 2020
Nüfusumuzun büyük bir bölümü kentlerde yaşıyor. Köylerde ve kırsalda yaşayan insan sayısı hızla azaldı. Yüzde 90 kent, yüzde 10 kırsal gibi nüfus oranı oluştu. 

Sanayileşme ve kentleşme sonucudur da diyebiliriz bu duruma. 
Bu duruma yılların yanlış yönetim anlayışları da sebep oldu denilebilir. 
Son tahlilde ‘Büyükşehir yasası’ köyleri mahalle yaptı.  
O mahallelerde köy yaşamı bir şekilde, zorlukla devam ediyor.  
Kırsal köy ve mahallelerde genç nüfus kalmadı. ‘Çocuk sesine hasret köylerimiz’den bahsetmiştim bir yazımda. Yaşlılar, herhangi bir üretim, hayvancılık ve zirai faaliyet yapmadan yaşam mücadelesi veriyorlar buralarda.  
Yapanlar da ancak kendilerine yetecek, oyalanacak kadar… 
Üretim genç ister, çalışacak güç ister. 

DEVLET BÖYLE İSTEDİ 

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Yanıyor dağı, taşı, ormanı yurdumun

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

16 Ekim 2020
Bir haftadır orman yangınlarını konuşuyoruz. Üzülüyor, öfkeleniyor, tepki veriyoruz. Endişeleniyor, kaygılanıyor, moralimiz bozuluyor. 

Sakin sakin oturup izlemek mümkün mü? 
Bir yandan ağaçlar, çalılıklar, otlaklar diğer yandan da tavşanlar, ceylanlar, kaplumbağalar, sincaplar ve böcekler yanıyor. 
Yani ciğerimiz yanıyor. 

Sebep arıyoruz, neden!? 
Rant çetesi parmağı, terör kafası var mı diye sorguluyoruz. 

CİĞERİMİZ YANARKEN 

Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye aynı günlerde çıkan/çıkartılan orman yangınları hakkında çok şey yazıldı, çizildi... 

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Ücretlere iyileşme isteyen sağlık çalışanına patates

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

9 Ekim 2020
Sağlık çalışanlarımızın sıkıntılar içerisinde olduklarını biliyoruz. Hekim, hemşire, laborant, röntgen teknikerlerinden tutun güvenlik, sekreter, şoför, temizlik görevlilerine kadar mutsuzlar. Sağlık hizmetleri ekip işi. Birinin mutsuzluğu hepsinin mutsuzluğu... 

Yüzden fazla sağlıkçı Covid-19 bulaşısı nedeniyle öldü, binlercesi de ‘Pozitif vaka’ oldu… 
Hatta öfkeli, kızgın ve kırgınlar… 

PERSONEL AÇIĞI 

Hastanelerin, sağlık kurumlarının personel açığı var. 
Açık varken, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin idari kadrolarında da fazlalık, personel yığılması var! 
Bu ‘mesele’ şimdi halledilmeli, bir tarafta hatır, gönül ve kayırmayla ofislere çekilen ‘mutlu sağlıkçılar’, diğer tarafta ise ciddi açık sebebiyle oluşan yığılmalarla baş etmeye çabalayan ve hasta olan ‘mutsuz sağlıkçılar’… 
Nasıl olacak? 

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Asırlık çınara müze yakışır

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

2 Ekim 2020
Yaşlanmak ve onlarca yılı geride bırakmak insan hayatı için kaçınılmaz bir durum. Ömür verirse Rabbim, herkes bu dönemi de yaşayacak…


Doğmak, emeklemek ve bebeklik dönemini tamamladıktan sonra çocukluk dönemi bir çırpıda geçiverir. Hayat basamaklarını insan nasıl çıktığını, yılları nasıl geride bıraktığını bile düşünemeden zaman akıp gidiyor. 
Bir bakmışsınız ki emeklilik konuşuyorsunuz. 
Ya da hemen her hafta cami avlusunda oluyorsunuz, bir dostunuzu, akrabanızı kabristanlığa uğurluyorsunuz… 
Hayatın gerçekleri işte, yaşlanmak kaçınılmazdır.

 * 

Muhteşem yaşlanan bazı örnek isimler çıkar karşımıza… 

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Pandemi uzun sürecek

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

25 Eylül 2020
COVID-19 pandemisi hakkında her gün yeni bir şey söyleniyor, çarpıcı iddialar ortaya atılıyor, hikayeler uyduruluyor. 

 

COVID’in suyunu çıkardık... 

Okumuşlar, mektep medrese görmüşler, eğitimliler, sosyoekonomik düzeyi iyi olanlar işin ciddiyetini biliyorlar. Biliyorlar ama sıra tedbirlerin uygulamasına gelince büyük çoğunluk yan çiziyor. 
Havalı, pahalı ve sosyetik mekanları tıklım tıklım dolduruyorlar. Bademli ve Özlüce’nin restoranları, kafelerine bakınca anlaşılıyor.  
Sahiller ve plajlarda farklı değil... 

SEMTTEN SEMTE ANLAYIŞ FARKI 

Eğitimsizler, göçle gelenler kentin varoşlarında tutunup hayat kavgası verenler, açlık sınırının bir tık yukarısında yaşayanlara bakıldığında onların da hiçbir şeyi umursamadıklarını, virüsü ve ölümü dikkate almadıklarını görürsünüz. 

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Hatıralar Teker Teker Yerle Yeksan 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

18 Eylül 2020
Zaman vefasızdır derler, diyenler haklıymış. 


Kente ve insana değer katan, hatıra oluşturan fiziksel yapılar teker teker ortadan kaldırılıyor. Bu durum bazen kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. 
Bazen de planlama ve projelendirme yanlışlarıyla birlikte… 
Keşke karşımıza hep doğru projeler çıksa… 

HER YIKIM CAN YAKAR 


Halkın yaşamına eğitim, sağlık, kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle dokunan ve iz bırakan yapıların yıkılması canımızı yakıyor… 

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Terminal güvenlik uygulamaları  

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

11 Eylül 2020
Sevgili okurlarım, dört beş yıl önce kentlerimizde bombaların patladığını, yüzlerce yurttaşımızın hayatlarını kaybettiğini, ciddi güvenlik sorunları yaşandığını hatırlarsınız… 

Canlı bombalar, bomba yüklü araçlar, silahla taramalar ve uzaktan kumanda patlayıcılar kullanılarak güzel ülkemiz kan gölüne döndürülmüştü. 
Katliamlardan IŞİD - DEAŞ, PKK, TAK, PYD gibi terör örgütleri sorumlu tutulmuştu. 
Sıkıntılı günler, üzüntü verici olaylardı… 
Hatay, Reyhanlı, 11 Mayıs 2013, Diyarbakır, 5 Haziran 2015, Şanlıurfa, Suruç, 20 Temmuz 2015: Iğdır, 8 Eylül 2015; Ankara, tren garı önü: 10 Ekim 2015; İstanbul, Sultanahmet Meydanı, 12 Ocak 2016; Ankara, TBMM yanı, 17 Şubat 2016; İstanbul, İstiklal Caddesi, 19 Mart 2016; Ankara, Kızılay, 13 Mart 2016; İstanbul, Vezneciler, 7 Haziran 2016; İstanbul, Atatürk Havalimanı, 29.06.2016
Küçük çaplı saldırıları ve cinayetleri listelemedim. 

BURSALI UNUTMAZ 

Bursalılar da 27 Nisan 2016 günü Bursa Ulu Cami kapı girişinde kendini patlatıp ölen canlı bombayı ve 13 kişinin yaralanmasını unutmamıştır. 

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Sürpriz yok COVID bildiğini okuyor

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

4 Eylül 2020
Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede yol bellidir. Bilimsel, sadece bilimsel yöntemlerle netice alınır. 

İnsanlık tarihine büyük acılarla yazılan felaketlerden ders çıkartan topluluklar salgınları en az kayıp ve hasarla atlatıyorlar. 
Toplumsal koruma anlayışını, halk sağlığını önemsemeyen devletler ise büyük kayıplar veriyorlar.

BİYOLOJİK TEHLİKELER 

Yaşamı etkileyen virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin neden olduğu biyolojik tehlikelere karşı devletler akılcı ve kararlı tedbirler alırlar, kurumsal yapılar oluşturur ve salgını hafife almazlar.

 * 

Herkes ilan edilen, polis ve jandarma tarafından takip edilen, gerektiğinde de parasal cezai işlem yapılan süreçte maske, mesafe ve temizlik konusuna titizlikle riayet etmeli. 
Her sade birey gibi siyasetçiler ve devlet idarecileri de hassasiyet göstermeliler. Yoksa salgınla mücadele inandırıcılığını yitirir. 

YAZIK OLUYOR EMEKLERE

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Hava, su, toprak, sel, heyelan, afet...

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

28 Ağustos 2020
Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık 21. Yüzyılın önemli sorunu. Duyduklarınızı, gördüklerinizi unutun, aslında sorun yeni başlıyor. Daha yolun başındayız. 

Yazları sıcak ve kurak geçen ülkemiz ağustos ayında su taşkınları, sel ve heyelanları yaşıyor. 
Karadeniz Bölgesi, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’da tehlike büyük...  
Bir yanda Çin Seddi gibi sahil boyunca batıdan doğuya, Samsun’dan Sarp’a uzanan ve daha proje aşamasında ‘bu şekilde’ yapılmasına itiraz edilen ‘Karadeniz Oto Yolu’ diğer yanda ormanlarının yol, tünel, baraj, madencilik ve yerleşimler için doğal yapısının adeta tahrip edilmesi problemiyle başbaşa… 
Daha ne olsun!.. 

*

Bir hafta önce Giresun’da yağmurla gelen felaket çok sayıda yurttaşımızın ölümüne neden oldu. 
İlçeleri sel basmasına, yolların ve köprülerin çökmesine, evlerin, iş yerlerinin yıkılmasına, arabaların sele suya karışıp sürüklenmesine, hayvanların telef olmasına, maddi ve manevi kayıplar oluşmasına alıştık sanki!.. 

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Ah o eski hocalar üniversiteler 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

14 Ağustos 2020
Cinci, üfürükçü hocalardan bahsetmiyorum. Onlar ziyadesiyle mevcutlar, çığ gibi ürüyorlar ve bir hayli de etkililer. 

Bahsetmek istediğim üniversite hocaları, akademik personel, ilim adamları... 
Üniversitelerimizin hali... 

HOCA OLMAK  

Nerede olursa olsun, ortamda bir üniversite hocası bulunduğu zaman en çok saygıyı gören insan olurdu. 
Hürmet edilendi. 
Düşüncelerine ve fikirlerine değer verilir, baş tacı edilirdi. 
Ama o hocaların da ağzından çıkan bir söz nice terazilerde tartılır, dirhem dirhem çıkardı. Lafları değerli ve yerli yerinde olurdu. 

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Trafik kazalarına ulusal öncelik

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

7 Ağustos 2020
Bir bayramı daha yolcu ettik. Pandemi gölgesinde bayramın tadı çıkmadı. AVM ’ler, tatil yerleri, sahiller, yaylalar, piknik alanları, kafeler, eğlence mekanlarında çoğunluğun maske, mesafe, temizlik kurallarını uymadığı görüldü. Bunun bir bedeli olacak elbette!.. 

Allah kabul etsin, kurbanlar kesildi ve dağıtıldı. 
2 milyon 700 bin küçükbaş ve 800 bin büyükbaş, toplam 3,5 milyon hayvan kesildi. Belki biraz daha fazlası… 
Umalım ki yoksul ve gariban kursakları biraz et görmüştür.

 YİNE ÇİRKİNLİK 

Kesim yerleri, her yıl iyileştiriliyor.  
Kesiciler, sertifikalı eğitimlere katılıyor. 
Çevre temizliği ve atıklar konusunda bilgiler paylaşılıyor. 

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Kurban bayramı ve sertifikalı kesiciler

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

31 Temmuz 2020
Ortalık kan revan içerisinde kalırdı. Cadde ve yeşil alanlarda kesilen hayvanların işkembesi, dışkısı, kellesi, ayakları, postları ilkel görüntüler oluşurdu. Kurban edilen hayvanlar acemi kasapların elinde acı çekerler, vahşet görüntüleri oluşurdu. 

İnsanın aklını başından alan o çirkin manzaralar gittikçe azalıyor. 
Belediyeler hayvan satış pazarları ve kesim yerleri oluşturuyor. 
Denetimler yapılıyor. 
Kurban kesimi artık daha bilinçli olarak gerçekleştiriliyor. 

Acemi kesici ve kasapların hayvanlara acı çektirmesine karşı bilincin yayılmasıyla ‘hayvan refahı’ kavramı toplum tarafından daha iyi anlaşılmaya başlandı. 
Hayvanın seçilmesi, nakledilmesi, kesime hazırlanması ve kesim esnasında hayvana şiddet uygulanmaması ve sakinleştirilmesinin ardından kesimin gerçekleştirilir. 

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Futbol sadece futbol değildir

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

24 Temmuz 2020
Süper lig sezonu tamamlandı.Futbol, erkeklerin oynadıkları, ilgilendikleri, takip ettikleri, üzerine tartıştıkları ve kavga ettikleri, günlerce konuştukları bir spor dalı.Milyonlarca insan için spordan öte bir aşk…


Futbol severler, doksan dakika oynanan maçın kritiklerini televizyonlardan üç gün boyunca bıkmadan, usanmadan takip eder. Doksan dakika maç, üç gün yorum... Bu böyle sürer gider.

ŞAMPİYON BELLİ

Süper lig sezonu tamamlandı.
Başından belliydi, ilan edildi.

*

Ancak ülke, şehirler ve meydanlar suskun…

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