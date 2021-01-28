Camiler, kubbeler, minareler ve bitmeyen onarımlar

Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Susuz bir sonbahar yaşadık.
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor.
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor.
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür.
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi.
Teşekkür ederiz.
YOKSULLAR ÜŞÜR
Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm.
530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi.
Taş gibi bir eserdir Koza Han.
Hanlar o günün ticaret merkezleri.
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir…
Ticaret merkezi işte…
*
Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.
Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti.
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı.
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu.
KITADAN KITAYA PANDEMİ
2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu.
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı!
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu!
*
Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz.
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla.
Hüzün yılı…
*
Başımıza pandemi geldi.
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar.
*
Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz?
Mesela bu yılı bile arar mıyız?
İnşallah öyle bir şey olmaz…
Yine de ihtiyatlı olmalı.
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye…
*
Koca bir hafta var demiştim.
Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı.
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi...
KAR VE BURSA
Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı...
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar...
Yaşama, umuda dair ne varda hepsi örselendi.
Kapanan iş yerleri, iflaslar, işsizlik, geçim sıkıntısı.
Ekonomik durgunluk ve kriz...
Eğitimden ulaştırmaya, tarımdan hayvancılığa, imalattan ticarete her sektör derin sıkıntılar içinde kıvranıyor.
Sağlık…
Kora kor bir mücadele içerisindeyiz.
Kızıyordular bize…
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı.
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..!
DOĞRUYU SÖYLEMELİ
Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı?
Açtırmıştı…
Hüzünlüyüz...
Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri.
Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı...
Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız.
Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız.
Ciğerlerimiz yanıyor.
Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?..
*
Toplumda büyük bir bıkkınlık olduğu kesin.
Ancak gündemi de es geçmemek gerek…
*
‘Yeni normal’ ile başlayan ‘gevşeklik’ geride kaldı.
İçinde bulunduğumuz endişe verici durumu ‘ikinci dalga’ olarak adlandırmanın da çözüme bir katkısı yok.
Tanımlamalarla hastalık önlenmiyor…
SALGIN RAKAMLARI KONUŞUYOR
Koronavirüs…
Bilinen ve üzerinde çalışmalar yapılan bir mikrobiyolojik etken. Sığır, köpek, kedi, tavuk ve hayvanlarda enfeksiyonlar oluşturan bu virüsün dünyayı derinden etkileyeceğini kim düşünebilirdi?..
Bu virüs ailesinin bazı tipleri 2002-2003 yıllarında yine Çin’de SARS, daha sonrada MERS adıyla Çin ve yakın coğrafyasında salgın yapmış, bin civarında insanın ölümüne yol açmıştı.
İLK COVID SORUŞTURMASI
Hayvanlarda görülen bu virüsün hayvandan insana, daha sonra da insandan insana bulaşması, bir kaç ay içerisinde de tüm kıtalar da görülmesi, 21. Yüzyılın en büyük Pandemisini oluşturması insanlık için talihsizlik sayılmalı. Ancak yüzyıl önceye, 1918-1920 yıllarına gidip, İspanyol gribinin 100 milyona yakın ölüme neden olduğu hatırlanınca buna da şükür demek geliyor içimizden…
*
Hastalık etkeni olan koronavirüsün hayvan pazarından yayıldığı söylendi.
Türkiye, afet ve kazalarda ağır bedeller ödüyor. Ölen, yaralanan ve sakat kalanlar bakımından ortada kara bir tablo var. İşin birde ekonomik kayıplar kısmı var ki onunla hiç mi hiç ilgilenmiyoruz.
*
Tabloya bakar mısınız;
Deprem ölümlerinde dünya 3.’sü
Trafik kazası ölümlerinde Avrupa 1.’si
Kaza sayısı açısından Avrupa 2.’si.
Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin, Türkiye’de 5-6 bin hayatını kaybediyor.
28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü’nde milletvekillerini toplayarak “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” söylemiyle ülkenin rotasını belirledi.
Milletine ve özellikle gençliğe güveniyor;
“Ey yükselen yeni nesil! gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” diyordu.
*
Mustafa Kemal, geleceği önceden gören kabiliyete sahipti ve “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.” sözlerini söylerken demokrasi kavramının artık dünyada yaygın bir idare şekli olacağını da biliyordu.
*
Gazipaşa’nın vefatından sonra işbaşına gelen Cumhuriyet yönetimleri devletin ‘kuruluş felsefesi’ni örseleye örseleye bugünlere gelindi.
Sanayileşme ve kentleşme sonucudur da diyebiliriz bu duruma.
Bu duruma yılların yanlış yönetim anlayışları da sebep oldu denilebilir.
Son tahlilde ‘Büyükşehir yasası’ köyleri mahalle yaptı.
O mahallelerde köy yaşamı bir şekilde, zorlukla devam ediyor.
Kırsal köy ve mahallelerde genç nüfus kalmadı. ‘Çocuk sesine hasret köylerimiz’den bahsetmiştim bir yazımda. Yaşlılar, herhangi bir üretim, hayvancılık ve zirai faaliyet yapmadan yaşam mücadelesi veriyorlar buralarda.
Yapanlar da ancak kendilerine yetecek, oyalanacak kadar…
Üretim genç ister, çalışacak güç ister.
DEVLET BÖYLE İSTEDİ
Sakin sakin oturup izlemek mümkün mü?
Bir yandan ağaçlar, çalılıklar, otlaklar diğer yandan da tavşanlar, ceylanlar, kaplumbağalar, sincaplar ve böcekler yanıyor.
Yani ciğerimiz yanıyor.
*
Sebep arıyoruz, neden!?
Rant çetesi parmağı, terör kafası var mı diye sorguluyoruz.
CİĞERİMİZ YANARKEN
Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye aynı günlerde çıkan/çıkartılan orman yangınları hakkında çok şey yazıldı, çizildi...
Yüzden fazla sağlıkçı Covid-19 bulaşısı nedeniyle öldü, binlercesi de ‘Pozitif vaka’ oldu…
Hatta öfkeli, kızgın ve kırgınlar…
PERSONEL AÇIĞI
Hastanelerin, sağlık kurumlarının personel açığı var.
Açık varken, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin idari kadrolarında da fazlalık, personel yığılması var!
Bu ‘mesele’ şimdi halledilmeli, bir tarafta hatır, gönül ve kayırmayla ofislere çekilen ‘mutlu sağlıkçılar’, diğer tarafta ise ciddi açık sebebiyle oluşan yığılmalarla baş etmeye çabalayan ve hasta olan ‘mutsuz sağlıkçılar’…
Nasıl olacak?
Doğmak, emeklemek ve bebeklik dönemini tamamladıktan sonra çocukluk dönemi bir çırpıda geçiverir. Hayat basamaklarını insan nasıl çıktığını, yılları nasıl geride bıraktığını bile düşünemeden zaman akıp gidiyor.
Bir bakmışsınız ki emeklilik konuşuyorsunuz.
Ya da hemen her hafta cami avlusunda oluyorsunuz, bir dostunuzu, akrabanızı kabristanlığa uğurluyorsunuz…
Hayatın gerçekleri işte, yaşlanmak kaçınılmazdır.
*
Muhteşem yaşlanan bazı örnek isimler çıkar karşımıza…
COVID’in suyunu çıkardık...
*
Okumuşlar, mektep medrese görmüşler, eğitimliler, sosyoekonomik düzeyi iyi olanlar işin ciddiyetini biliyorlar. Biliyorlar ama sıra tedbirlerin uygulamasına gelince büyük çoğunluk yan çiziyor.
Havalı, pahalı ve sosyetik mekanları tıklım tıklım dolduruyorlar. Bademli ve Özlüce’nin restoranları, kafelerine bakınca anlaşılıyor.
Sahiller ve plajlarda farklı değil...
SEMTTEN SEMTE ANLAYIŞ FARKI
Eğitimsizler, göçle gelenler kentin varoşlarında tutunup hayat kavgası verenler, açlık sınırının bir tık yukarısında yaşayanlara bakıldığında onların da hiçbir şeyi umursamadıklarını, virüsü ve ölümü dikkate almadıklarını görürsünüz.
Camiler, kubbeler, minareler ve bitmeyen onarımlar
Marmara bölgesi kentlerinde geziyorum. Tatil gezisi değil, işlerimi hallettikten sonra dünya gözüyle sağı solu dolaşıyor, görüyor, anlamaya çalışıyor ve fotoğraflıyorum.Gezme, görme, öğrenme, fotoğraflama ve yazma tarifsiz bir keyif.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Canlı, cansız ne varsa artık,
Ağaç, kuş, börtü böcek,
Hepsinin hikayesine saygı duymalı…
Buralarını kalabalıkla gezmek sıkıntılı, arkadaşlarımın hızını kesiyorum. Şunu da çekeyim, bunu okuyayım derken kafileyi kaçırdığımız da, otobüsün peşinden koştuğumuz da oldu…
*
Bu aralar camilere, minarelere, kubbelere yoğunlaştım. Her yerde, o kadar çok onarım var ki… Duvarlarında iskele, file, kapısında harç, kum yığını ve çimento torbaları var.
BANDIRMA ULU CAMİ
İki ay kadar önce Bandırma’daydım.
Caminin değişik bir tarzı vardı. Minareye gözüm ilişti, zarifti.
Duvarları ve minaresinde kesme taş kullanılan caminin yapım tarihi 1721.
Yapıya aykırı çok ilave var, caminin tarihi dokusuna hiç saygı gösterilmemiş.
Minare perişandı. Taşları delik deşikti.
Sanki sahra çölünde kasırgaya yakalanmış gibi, her yeri oyulmuş ve dökülmüştü. Doğrusu böyle bir manzaraya hiç rastlamamıştım.
*
Fotoğraf çekerken bir beyefendi geldi. Kendini tanıttı.
Kravatlı, ceketli görünce beni Anıtlar Kurulundan gelen bir devlet görevlisi sanmış. Arkadaş o civarın esnafıymış ve iktidar partisinin de belediye meclis üyesiymiş.
Ama dertli mi dertli, dolu mu dolu…
Minarenin haline üzülüyordu.
“Cami Derneğine söz geçmiyor, minareyi onlar bu hale getirdiler” dedi…
Taşları temizlemek için minareye yüksek basınçlı kum püskürtmüşler. Raspa yaptırılmış yani.
Tam bir cinayet…
Konu Anıtlar Kuruluna intikal ettirilmiş. Onarım projesi hazırlanıyormuş.
Üzüntüyle ayrıldım oradan.
*
Bir ay sonra yine Bandırma’daydım. Doğruca Ulu Camiye gittim.
İnşaat başlamış, minarenin külahı indirilmiş, taşlar tek tek sökülüyordu.
300 yıllık bir cami bu, hak ettiği özeni görmeli.
Tarihi eserleri dikkatle korumalıyız…
DEFİNECİ SÖYLENTİLERİ
Bursa tarihi kentlerin en değerlilerinden bir şehir.
On beş yıldan beri bu eserler restorasyon adı altında ellenip durur.
Hanlar, hamamlar, şadırvanlar, çeşmeler, camiler, türbeler onarılır, Roma ve Bitinya dönemi toprak altı eserleri aranıp gün yüzüne çıkartılır, lahitler sergilenir…
Bursa belediyeleri ve müteahhit firmalar konunun uzmanı oldular.
*
Bunca yenileme olur da dedikodu ve rivayetler olmaz mı?
Halk konuşur efendim,
Adları ‘Defineci’ye çıkan başkanlar, eski vekiller, meclis üyeleri...
Zaten definecilik Bursa’da ‘seçkin bir sektör!’ olmuştur hep, hikayelerimiz çoktur.
*
Bazı restorasyonlar öyle sıkı korunuyor ki inanın MİT binası bile öyle korunmuyordur!
Muhtarları bile inşaat alanına sokmuyorlar…
Gece gündüz sır gibi süren tarihi mekan restorasyonları dedikoduları da peşinden getiriyor…
EMİRSULTAN CAMİSİ
1366-1429 yıllarında yapılan Emirsultan Camisi türbesi ve şadırvanı, ahşapı, taşı, tuğlası, halısı ve aydınlatmasıyla birlikte onarıma alınmış…
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü yapım işinin tabelasını yıllar önce asmış.
*
Ziyaret yasağı var.
İbadetler yapılamıyor.
Namazlar camiye dönüştürülen Emir Sultan Hamamı Kültür Merkezinde kılınıyor.
Kubbenin etrafı iskelelerle çevrili, iç ve dış onarımlar, boyalar yapılıyor.
*
Eyüpsultan’dan sonra en çok ziyaret alan Emirsultan türbesine yıllardır gidilemiyor. Gidenlerde mezarlığın içinden, kabirlerin üzerinden atlayarak ulaşıyorlar.
Bursalı durumdan şikayetçi, bölge esnafı da dertli…
*
2019’da bitmesi beklenen onarım hala devam ediyor, 4. yılına girdi!
Bu Ramazan’a da yetişmeyecek!..
Bursa tarihinin en uzun süreli restorasyonu artık bitmeli.
Biraz ayıp olmuyor mu?
ORHAN CAMİ
Ulu cami, Koza Han ve Orhan cami yan yanalar.
Koza Han demişken avlu berbat durumda hala…
*
Orhan cami 2009 yılında nem ve rutubet için onarım görmüştü.
Harcamayı bu defa devlet değil Harput Holding üstlenmiş. İşadamı dostumuz Muhammet Etkeser‘e teşekkür ediyoruz.
*
Kubbe, duvar, minare, bahçe derken tüm cami, içiyle dışıyla Vakıflar’ın kontrolünde restore ediliyor.
Minarenin şerefe seviyesinden tepesine kadar yıkıldığını fotoğraflamıştım.
Birkaç gün önce yeniden gidip, gördüm. Minare örülmüş, külahı tepesine oturtulmuştu.
MİNARE EĞİK MİYDİ?
Minare hakkında ilginç bir duyum almıştım;
Orhan cami minaresinin şerefe kısmının üst bölümünde 15 derecelik bir eğim meydana gelmiş, zaman içerisinde caminin üzerine yıkılma tehlikesi oluşmuş…
*
Şunu söyleyeyim, bilgi sağlam.
‘Böyle olduğuna yemin ederim ama ispat edemem!’ sözüyle konuyu noktalayalım.
Minare yıkılıp, yenilendi, konu da kapandı.
Cemaat bekliyordu ama müteahhitle konuştum, bu onarım da Ramazan’a yetişmeyecek!..
SULTANAHMET’İN MİNARELERİ
Restorasyonlarda İstanbul her zaman bir efsanedir, öncüdür.
İki hafta önce İstanbul’daydım.
İstanbul’a gidilir de tarihi yarımada gezilmeden dönülür mü?
Dünyanın gözbebeği Sultanahmet meydanına girilirken X-Ray cihazları olan Polis ve Fatih Belediye Zabıtası kontrol noktalarından geçiliyor, çantalar, üst baş aranıyor.
Topkapı sarayı, Ayasofya ve Padişah türbelerini, Hürrem sultan hamamı, Sultanahmet camisi ve Dikili taşları görmek için polis noktasından geçmek gerekiyor.
Ne bileyim bana ilginç geldi!..
*
1609-1617 yılları arasında yapılmış Sultanahmet Camisi bütünüyle onarımda, iki minaresi, dört biryanına iskele kurulmuş, filelerle çevrilmiş.
Halısından kurşununa restore ediliyor.
2017’de başlamış, 2020’nin Temmuzunda bitmesi gerekiyordu.
Cami restorasyonunu Bursalı Starwood firması üstüne almış.
Starwood orman ürünleri İnegöl’de kurduğu tesisleriyle ahşap sektörünün yüz akı durumda. Firma sahiplerinden hemşerim Mehmet Yıldız’ı kutluyorum.
*
Vakıflar Genel Müdürlüğü ülkenin genelinde çok sayıda eserin restorasyonuyla hayırlı işler yapıyor.
Ancak işleri öngörülen sürelerde bitirememesi tartışmalara neden oluyor.
*
Dünya mirası olan eserleri korumalı, kullanmalı ve yaşatmalıyız.
Tarihi eser yenilemelerinde;
İşi profesyoneller yüklenmeli.
Aslına uygun yapılmalı.
Zamanında bitirilmeli.
*
Sahi camilerin minareleri niçin yıkılıp yeniden yapılıyor?
Sebep depremsellik mi acaba..?
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